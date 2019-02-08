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08.02.2019 10:55  Google открыл код ClusterFuzz, платформы для выявления ошибок и уязвимостей

Компания Google открыла исходные тексты платформы ClusterFuzz, предназаначенной для проведения fuzzing-тестирования кода с использованием кластера серверов. Кроме координации выполнения проверок ClusterFuzz также автоматизирует выполнение таких задач, как отправка уведомления разработчикам, создание заявки на исправление (issue), отслеживание исправления ошибки и закрытие отчётов после исправления. Код написан на языках Python и Go, и распространяется под лицензией Apache 2.0. Экземпляры ClusterFuzz могут запускаться на системах под управлением Linux, macOS и Windows, а также в различных облачных окружениях.

ClusterFuzz с 2011 года используется в недрах Google для выявления ошибок в кодовой базе Chrome и для обеспечения работы проекта OSS-Fuzz, в рамках которого было организовано непрерывное fuzzing-тестирование открытого ПО. Всего за время работы ClusterFuzz было выявлено более 16 тысяч ошибок в Chrome и более 11 тысяч ошибок в 160 открытых проектах, принимающих участие в программе OSS-Fuzz. Благодаря непрерывному процессу проверки актуальной кодовой базы ошибки обычно вылавливаются в течение нескольких частов после внесения в код, вызывающих их изменений.

Система изначально рассчитана на организацию распределённого тестирование на большом числе узлов - например, внутренний кластер ClusterFuzz в Google включает более 25 тысяч машин (!). ClusterFuzz поддерживает различные режимы fuzzing-тестирования на базе инструментов AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL, в том числе тестирование в режиме "чёрного ящика" (проверка произвольного бинарного кода без обработки на этапе компиляции).

В процессе тестирования автоматически отсеиваются дубликаты крахов, выявляются регрессии в коде (bisection, определение изменения в коде, после которого стал проявляться крах), анализируется статистика о производительности тестирования и интенсивности выявляемых крахов. Для управления и анализа результатов работы используется web-интерфейс.

Напомним, что при fuzzing-тестировании осуществляется генерация потока всевозможных случайных комбинаций входных данных, приближенных к реальным данным (например, html-страницы с случайными параметрами тегов, архивы или изображения с аномальными заголовками и т.п.), и фиксация возможных сбоев в процессе их обработки. Если какая-то последовательность приводит к краху или не соответствует ожидаемой реакции, то такое поведение с высокой вероятностью свидетельствует об ошибке или уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
  3. OpenNews: Разработчики Chromium представили кластер для автоматизации выявления уязвимостей
  4. OpenNews: Google раскрыл подробности обеспечения безопасности в своей инфраструктуре
  5. OpenNews: Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz
  6. OpenNews: Неявные свойства языков программирования, которые могут привести к уязвимостям
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clusterfuzz, fuzzing
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  • 1, Qwerty (??), 11:41, 08/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >более 11 тысяч ошибок в 160 открытых проектах

    "Весь код свободных программ регулярно проверяется сотнями тысяч профессиональных программистов по всему миру!" (с) рекламные лозунги линуксоидов начала 2010-х.

     
     
  • 2, Сергей (??), 11:52, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    И это - наглядное тому подтверждение.
     
     
  • 3, Qwerty (??), 12:01, 08/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Это наглядное подтверждение того, что без ужасной коммерческой трансатлантическо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Аноним (4), 12:04, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Любой софт (в том числе и свободный) жив пока он кому-то нужен.
     
     
  • 5, Qwerty (??), 12:31, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Любой софт (в том числе и свободный) жив пока он кому-то нужен.

    Возьмём например, DOS. Он кому-то нужен? Безусловно, есть масса систем, где он установлен и до сих пор работает. Но жив ли DOS? Нет, он давно сдох и протух.

     

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