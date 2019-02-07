07.02.2019 23:08  Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 1.2

Опубликован выпуск PeerTube 1.2, децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и который использует технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшированить видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространеии контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker. В настоящее время для размещения контента запущено 328 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Основные новшества выпуска 1.2: Реализована система уведомлений для информирования пользователях о появлении новых комментариев, новых видео в подписках, действиях модераторов, помещения видео в чёрные списки, завершении импорта видео, появлении новых подписчиков, упоминании в комментариях к чужим записям, регистрации новых пользователей (для модератора). Уведомления могут выводиться в web-интерфейсе или отправляться на email;

Модераторам предоставлена возможность управления пользователями (добавления, удаления, изменения или блокирования);

Добавлены файлы с переводом интерфейса на русский язык;

Добавлена возможность изъятия локального видео из федеративной сети через помещение в чёрный список;

Обеспечена поддержка дополнительных расширений для файлов с видео (при включении поддержки перекодирования);

Добавлена возможность просмотра истории открытых видео, а также отключения её запоминания и очистки.



