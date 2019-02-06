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06.02.2019 03:10  Релиз Polemarch 1.0.0, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 1.0.0, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis/RabbitMQ+Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется образ Docker, основанный на образе Alpine 3.8.

Это первый стабильный релиз продукта, в котором нет кардинальных изменений по сравнению с версией 0.2.8 в плане функциональности, а только внесены исправления мелких ошибок в GUI и проведён рефакторинг кода. Исключение сделано только для новой функции, позволяющей при создании проекта GIT сразу указать необходимую ветку. Дополнительно можно отметить, что был исправлен код для поддержки Python 3.7, но сборок wheels для данной версии Python пока не планируется.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Релиз Polemarch 0.2.7, web-интерфейса для Ansible
  3. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.6
  4. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  5. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  6. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
Автор новости: vstconsulting
Тип: Программы
Ключевые слова: polemarch, ansible
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  • 1, Аноним (1), 09:28, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    круто =)
     
  • 2, Петр (??), 09:29, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Воу воу, пошел обновляться)
     

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