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|2.3, llolik (ok), 20:47, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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А вот серьёзно: что такое есть из мейнстрима, чтобы "натыкать" GUI, собрать, и оно нативно (т.е. не Electron, не Java и тд) работало, без перепиливаний и выноса мозга со сборкой dependencies?
Лазарь, конечно штука свеобразная, но, в принципе, почему бы и нет.
ЗЫ. Отладчик, правда, ужасный.
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|4.9, llolik (ok), 21:10, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Qt?
Не, руками-то оно понятно. В лазаре тоже можно всё руками писать. Среда, она же RAD IDE, по возможностям хотя бы похожая существует? Я такой не знаю. Возможно только я не знаю.
Плюс Лазарь удобен чем: собрал под linux - собрал с GTK/Qt, собрал под Windows - родной WinAPI, собрал под Mac - родной Cocoa. Они как-минимум стараются делать свой LCL максимально нативным под каждую таргет-платформу, а не мимикрию в стиле Qt.
ЗЫ. Lazarus умеет использовать Qt, как виджет-сет. Хоть Qt4, хоть Qt5.
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|5.15, Cradle (?), 21:33, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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https://en.wikipedia.org/wiki/Qt_Creator разве не достаточно? Возможности портирования приложения на win, linux, macos, android, ios - разве мало? Да, Embarcadero RAD который "делфи" сейчас тоже умеет на андроид и ios портироваться, но видели бы вы какое вырвиглазное непотребство там получается. Я уже молчу про код который оно генерит - забудьте все что вы знали про оптимизацию и придумайте самую невероятную пакость, и все равно такого как у них не получится выдумать
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|3.11, Cradle (?), 21:22, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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быстрее в чем? - время написания, время исполнения, время компиляции?
В основе идеологии паскаля с самого начала было заложено быстрое время компиляции и за счет этого быстрое время написания и отладки программ на слабых машинах, что было очень нужно и полезно 30-40 лет назад, но извините сейчас совешенно не актуально.
По сабжу: да, freepascal очень даже толковый проект для поддержки легаси и академического кода, в том числе и на делфи конечно, да и поиграться на тему расширения кругозора тоже не повредит, так что радует что там хоть что-то шевелится. Но пожалуйста, не надо его кому-то для реальных новых проектов советовать.
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|4.13, Аноним (13), 21:27, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Но пожалуйста, не надо его кому-то для реальных новых проектов советовать.
Абаснуй?! Я на Дельфях под Винду приличные приложения пишу. Жалоб нет.
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