The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

05.02.2019 20:30  Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 2.0.0

Состоялся релиз интегрированной среды разработки Lazarus 2.0, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. Среда рассчитана на работу с выпуском компилятора FreePascal 3.0.4. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Проведена работа по улучшению работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HighDPI);
  • Добавлена поддержка поиска мест определения различных конструкций и вывода подсказки по значениям параметров;
  • Реализован пакет pas2jsdsgn для создания web-приложений путём трансляции кода Pascal в представление на JavaScript с использованием Node.js;
  • Добавлено меню для скрытия пиктограмм компонентов, таких как TOpenDialog. Добавлена опция для показа не отображаемых компонентов;
  • Переработан интерфейс для публикации проекта и формирования пакетов;
  • Улучшен интерфейс для создания новых компонентов;
  • В редактор добавлена команда "smart move cursor" для быстрого перемещения курсора между словами (по началу или концу слов). В панель добавлено подменю для перехода по закладкам;
  • Представлен новый экспериментальный отладчик на базе LLDB от проекта LLVM. Расширены возможности штатного отладчика на базе GDB;
  • Реализованы опции для отключения поддержки различных графических форматов с целью уменьшения размера приложения (-dDisableLCLGIF, -dDisableLCLJPEG, -dDisableLCLPNM, -dDisableLCLTIFF).


  1. Главная ссылка к новости (http://forum.lazarus-ide.org/i...)
  2. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 1.8.0
  3. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 1.0
  4. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lazarus, pascal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 20:32, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Оно живо?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:35, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Увы, как видите.
     
  • 2.3, llolik (ok), 20:47, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А вот серьёзно: что такое есть из мейнстрима, чтобы "натыкать" GUI, собрать, и оно нативно (т.е. не Electron, не Java и тд) работало, без перепиливаний и выноса мозга со сборкой dependencies?
    Лазарь, конечно штука свеобразная, но, в принципе, почему бы и нет.

    ЗЫ. Отладчик, правда, ужасный.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:56, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Qt?
     
     
  • 4.9, llolik (ok), 21:10, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Qt?

    Не, руками-то оно понятно. В лазаре тоже можно всё руками писать. Среда, она же RAD IDE, по возможностям хотя бы похожая существует? Я такой не знаю. Возможно только я не знаю.
    Плюс Лазарь удобен чем: собрал под linux - собрал с GTK/Qt, собрал под Windows - родной WinAPI, собрал под Mac - родной Cocoa. Они как-минимум стараются делать свой LCL максимально нативным под каждую таргет-платформу, а не мимикрию в стиле Qt.

    ЗЫ. Lazarus умеет использовать Qt, как виджет-сет. Хоть Qt4, хоть Qt5.

     
     
  • 5.15, Cradle (?), 21:33, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Qt_Creator разве не достаточно? Возможности портирования приложения на win, linux, macos, android, ios - разве мало? Да, Embarcadero RAD который "делфи" сейчас тоже умеет на андроид и ios портироваться, но видели бы вы какое вырвиглазное непотребство там получается. Я уже молчу про код который оно генерит - забудьте все что вы знали про оптимизацию и придумайте самую невероятную пакость, и все равно такого как у них не получится выдумать
     
  • 3.7, Cradle (?), 21:07, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Qt !!!
     
     
  • 4.10, llolik (ok), 21:11, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Qt !!!

    Выше ответил комментатору.

     
  • 2.6, Аноним (6), 21:00, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Живо, и быстрее многих хипстерских языков.
     
     
  • 3.11, Cradle (?), 21:22, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    быстрее в чем? - время написания, время исполнения, время компиляции?
    В основе идеологии паскаля с самого начала было заложено быстрое время компиляции и за счет этого быстрое время написания и отладки программ на слабых машинах, что было очень нужно и полезно 30-40 лет назад, но извините сейчас совешенно не актуально.
    По сабжу: да, freepascal очень даже толковый проект для поддержки легаси и академического кода, в том числе и на делфи конечно, да и поиграться на тему расширения кругозора тоже не повредит, так что радует что там хоть что-то шевелится. Но пожалуйста, не надо его кому-то для реальных новых проектов советовать.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 21:27, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Но пожалуйста, не надо его кому-то для реальных новых проектов советовать.

    Абаснуй?! Я на Дельфях под Винду приличные приложения пишу. Жалоб нет.

     
  • 1.5, 111 (??), 20:57, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    почти делфи :)
     
  • 1.8, Laura Bodewig (ok), 21:09, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Реализован пакет pas2jsdsgn для создания web-приложений путём трансляции кода Pascal в представление на JavaScript с использованием Node.js;

    "Это кого-то попросили сделать!"

     
  • 1.12, Аноним (13), 21:24, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Эмбаркадеро Делфи до сих пор не умеет в 64-бита. ФриПаскаль умеет в 64 бита? Почему компиляторы Паскаль не умеют в  64 бита?
     
     
  • 2.14, KhabMan (ok), 21:28, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Умеет FreePascal без Лазаруса в 64 бита, только его качать отдельно от 32-битного надо
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor