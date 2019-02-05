> Qt?

Не, руками-то оно понятно. В лазаре тоже можно всё руками писать. Среда, она же RAD IDE, по возможностям хотя бы похожая существует? Я такой не знаю. Возможно только я не знаю.

Плюс Лазарь удобен чем: собрал под linux - собрал с GTK/Qt, собрал под Windows - родной WinAPI, собрал под Mac - родной Cocoa. Они как-минимум стараются делать свой LCL максимально нативным под каждую таргет-платформу, а не мимикрию в стиле Qt.

ЗЫ. Lazarus умеет использовать Qt, как виджет-сет. Хоть Qt4, хоть Qt5.

