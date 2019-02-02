02.02.2019 11:02  JavaScript обогнал Java в рейтинге предпочтений разработчиков HackerRank

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|1.4, anonymous (??), 11:20, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Бредовый рейтинг бекенд и фронтенд фреймворков в 1 списке.
Это был камень в огород НОДЫ ?
И кстати ЖАВУ знать можно ЖС вряд ли, есть мнение что дажы разрабы до сих пор ЕСМА не знают достаточно хорошо ;)
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|2.5, Аноним (3), 11:22, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет это камень в сторону того что там у них ануляр, вью, реакт и спринг, джанго, экспресс в одном списке, хотя это фундаментально разные вещи.
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|1.6, Gentoo Lord (?), 11:40, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Рейтинг ни о чем. Ну слышали разработчики о JS чаще, чем о Java. И что? А когда будет статистика о цветовых предпочтениях разработчиков? Какие цвета им больше всего нравятся.
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|1.8, th3m3 (ok), 11:42, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Какой-то странный рейтинг. Уже давно ведущим фрамеворком/библиотекой обосновался React, а тут выставлен внезапно Angular и типо React догоняет :) По многим другим опросам, люди хотят освоить Rust, а тут откуда-то вылезает Go. А Vue, вообще болтается где-то в середине.
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|2.16, bbc1love (?), 13:06, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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очевидно, говорите ерунду. на самом деле самый распространённый набор библиотек - qt. по поводу ангуляров: это не библиотеки. библиотеки это всегда бинарные файлы, ваши наборы скриптов называйте как хотите иначе. язык, который все хотят изучить, это, неоспоримый факт, - nim. языки, агрессивно рекламируемые ТНК (Котлин, ГОУ и прочие расты) никому не интересны. это я про нормальных людей, которые в подобного рода опросах не могут участвовать физически, т.к. никогда на них не наткнутся. именно поэтому рейтинг странный, а не по вашим юношеским веб-догадкам. как вообще можно js называть языком программирования?
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|3.23, Аноним84701 (ok), 13:48, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> библиотеки это всегда бинарные файлы, ваши наборы скриптов называйте как хотите иначе.
Т.е. у питона стандартной библиотеки нет, из сишной -- нужно срочно удалить все макросы, константы, типы и прочее?
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|3.17, Аноним (12), 13:09, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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скоро меньше станет. из универов потихоньку выпиливают единственный семестр изучения си, поэтому школьники даже знать не будут, что есть такой язык
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|1.22, Ordu (ok), 13:26, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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spaghetti code -- это не рутина, это говнокод. Я бы исправил в новости, но не знаю как перевести на русский политкорректно. Макаронокод? Кодомакарона? Макодорона? Код-доширак? Или может тупо "запутанный код"?
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