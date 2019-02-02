02.02.2019 11:02  JavaScript обогнал Java в рейтинге предпочтений разработчиков HackerRank

Компания HackerRank, специализирующаяся на проведении конкурсов среди разработчиков и найме программистов, опубликовала результаты (PDF) online-опроса более 71 тыс. разработчиков ПО, проживающих в более чем 100 странах. Аналогичный опрос проводился год назад. Некоторые интересные тенденции: JavaScript обогнал Java в рейтинге наиболее известных языков: 73% разработчиков заявили, что знают JavaScript, при этом о знании Java сообщили 71% опрошенных. Год назад JavaScript набрал 68%, а Java - 71%. Язык Си набрал 67%, Python - 57%, C++ - 55%, PHP - 38%.

Среди языков, которые разработчики хотели бы изучить, лидируют Go, Kotlin и Python. По сравнению с прошлым годом, заметно уменьшился интерес к изучению Scala и возрос интерес к TypeScript;

Наиболее популярным Web-фреймворком остаётся AngularJS (как по знанию разработчиками, так и по запросам работодателей), но по сравнению с прошлым годом отмечается заметный рост интереса к изучению React - число разработчиков знающих React увеличилось с 20% до 26%. Выросло также число предложений работодателей, которым необходимы специалисты со знанием React;

Наиболее перспективными направлениями развития называются IoT-устройства (53%), системы машинного обучения (51%), облачные сервисы на базе машинного обучения (41%) и разработки в области компьютерного зрения (38%). В качестве наиболее переоценённой технологии называются решения на базе блокчейна;

Из проблем, мешающих работе лидирует некачественная документация, рутина, некорректная расстановка приоритетов, рассмотрение прогнозов как жёстких планов и отладка трудновоспроизводимых ошибок;

На вопрос о наиболее крупном провале 62% опрошенных отметили поставку непротестированного или явно проблемного кода в конечном продукте, а 10% указали на случаи удаления по ошибке всего содержимого БД.



