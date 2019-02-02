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02.02.2019 11:02  JavaScript обогнал Java в рейтинге предпочтений разработчиков HackerRank

Компания HackerRank, специализирующаяся на проведении конкурсов среди разработчиков и найме программистов, опубликовала результаты (PDF) online-опроса более 71 тыс. разработчиков ПО, проживающих в более чем 100 странах. Аналогичный опрос проводился год назад. Некоторые интересные тенденции:

  • JavaScript обогнал Java в рейтинге наиболее известных языков: 73% разработчиков заявили, что знают JavaScript, при этом о знании Java сообщили 71% опрошенных. Год назад JavaScript набрал 68%, а Java - 71%. Язык Си набрал 67%, Python - 57%, C++ - 55%, PHP - 38%.
  • Среди языков, которые разработчики хотели бы изучить, лидируют Go, Kotlin и Python. По сравнению с прошлым годом, заметно уменьшился интерес к изучению Scala и возрос интерес к TypeScript;
  • Наиболее популярным Web-фреймворком остаётся AngularJS (как по знанию разработчиками, так и по запросам работодателей), но по сравнению с прошлым годом отмечается заметный рост интереса к изучению React - число разработчиков знающих React увеличилось с 20% до 26%.

    Выросло также число предложений работодателей, которым необходимы специалисты со знанием React;

  • Наиболее перспективными направлениями развития называются IoT-устройства (53%), системы машинного обучения (51%), облачные сервисы на базе машинного обучения (41%) и разработки в области компьютерного зрения (38%). В качестве наиболее переоценённой технологии называются решения на базе блокчейна;
  • Из проблем, мешающих работе лидирует некачественная документация, рутина, некорректная расстановка приоритетов, рассмотрение прогнозов как жёстких планов и отладка трудновоспроизводимых ошибок;
  • На вопрос о наиболее крупном провале 62% опрошенных отметили поставку непротестированного или явно проблемного кода в конечном продукте, а 10% указали на случаи удаления по ошибке всего содержимого БД.


  1. Главная ссылка к новости (https://venturebeat.com/2019/0...)
  2. OpenNews: Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году
  3. OpenNews: GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев (рейтинг языков и проектов)
  4. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2018 года от издания IEEE Spectrum
  5. OpenNews: Python поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: lang, survey
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  • 1.1, Аноним (1), 11:08, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    > HR-контора
    > разработчики заявили, что знают

    Ой, да люди чего только в резюме не пишут.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:40, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Я знаю самбо, дзюдо, карате и еще много других страшных слов.
     
  • 1.2, Laura Bodewig (ok), 11:14, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Пластиковый мир победил, JS оказался сильней...
     
     
  • 2.9, th3m3 (ok), 11:43, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это ничего не значит. Ты можешь писать на чём хочешь. Инфа 146%.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:52, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ты врёшь, 146% не бывает
     
     
  • 4.18, AnonIM (?), 13:16, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    если референдум проводить
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:15, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Бредовый рейтинг бекенд и фронтенд фреймворков в 1 списке.
     
  • 1.4, anonymous (??), 11:20, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Бредовый рейтинг бекенд и фронтенд фреймворков в 1 списке.

    Это был камень в огород НОДЫ ?

    И кстати ЖАВУ знать можно ЖС вряд ли, есть мнение что дажы разрабы до сих пор ЕСМА не знают достаточно хорошо ;)

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 11:22, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет это камень в сторону того что там у них ануляр, вью, реакт и спринг, джанго, экспресс в одном списке, хотя это фундаментально разные вещи.
     
     
  • 3.13, запятую уронили (?), 12:54, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот
    ,
     
  • 1.6, Gentoo Lord (?), 11:40, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рейтинг ни о чем. Ну слышали разработчики о JS чаще, чем о Java. И что? А когда будет статистика о цветовых предпочтениях разработчиков? Какие цвета им больше всего нравятся.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 12:55, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в этом рейтинге js, java, go и kotlin, поэтому голубой. опрос тут не нужен, всё очевидно
     
  • 1.8, th3m3 (ok), 11:42, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какой-то странный рейтинг. Уже давно ведущим фрамеворком/библиотекой обосновался React, а тут выставлен внезапно Angular и типо React догоняет :) По многим другим опросам, люди хотят освоить Rust, а тут откуда-то вылезает Go. А Vue, вообще болтается где-то в середине.
     
     
  • 2.16, bbc1love (?), 13:06, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    очевидно, говорите ерунду. на самом деле самый распространённый набор библиотек - qt. по поводу ангуляров: это не библиотеки. библиотеки это всегда бинарные файлы, ваши наборы скриптов называйте как хотите иначе. язык, который все хотят изучить, это, неоспоримый факт, - nim. языки, агрессивно рекламируемые ТНК (Котлин, ГОУ и прочие расты) никому не интересны. это я про нормальных людей, которые в подобного рода опросах не могут участвовать физически, т.к. никогда на них не наткнутся. именно поэтому рейтинг странный, а не по вашим юношеским веб-догадкам. как вообще можно js называть языком программирования?
     
     
  • 3.23, Аноним84701 (ok), 13:48, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > библиотеки это всегда бинарные файлы, ваши наборы скриптов называйте как хотите иначе.

    Т.е. у питона стандартной библиотеки нет, из сишной -- нужно срочно удалить все макросы, константы, типы и прочее?


     
  • 1.10, A.Stahl (ok), 11:52, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >языков, которые разработчики хотели бы изучить

    Я на С++ пишу около 10 лет. И до сих пор хочу его изучить, но всё как-то не получается...

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:49, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я больше поржал, когда увидел количество знающих C...
     
     
  • 3.17, Аноним (12), 13:09, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    скоро меньше станет. из универов потихоньку выпиливают единственный семестр изучения си, поэтому школьники даже знать не будут, что есть такой язык
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:19, 02/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    И это правильно Нечего небезопасным языкам делать в современном мире - для сист... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:05, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оба хуже.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:18, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Рукалицо...
     
  • 1.21, YetAnotherOnanym (ok), 13:23, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то, "spaghetti code" - это не "рутина", а "запутанный или плохо структурированный код". (Это не опечатка, поэтому сам исправлять не стал)
     
  • 1.22, Ordu (ok), 13:26, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    spaghetti code -- это не рутина, это говнокод. Я бы исправил в новости, но не знаю как перевести на русский политкорректно. Макаронокод? Кодомакарона? Макодорона? Код-доширак? Или может тупо "запутанный код"?
     
     
  • 2.24, Анонес (?), 14:01, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    лапшекод
     

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