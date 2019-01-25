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25.01.2019 10:00  Перевод ознакомительного руководства по пакетному менеджеру Guix

Доступен перевод статьи Пьера Нейдхардта (Pierre Neidhardt) "Guix: A most advanced operating system" с обзором основных особенностей и преимуществ пакетного менеджера GNU Guix, а также советов по его использованию. Пакетный менеджер GNU Guix основан на наработках проекта Nix и кроме типичных функций управления пакетами поддерживает такие возможности, как выполнение транзакционных обновлений, возможность отката обновлений, работа без получения привилегий суперпользователя, поддержка привязанных к отдельным пользователям профилей, возможность одновременной установки нескольких версий одной программы, выявление и удаление неиспользуемых версий пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/docs/RU...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.16 и дистрибутив GuixSD на его основе
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.5
  4. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.17, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 18.09, использующего пакетный менеджер Nix
Автор новости: NuINu
Тип: яз. русский / Практикум
Ключевые слова: guix
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  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    В чем ещё его преимущества по сравнению с pacman?
     
     
  • 2.2, shithead (?), 10:25, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Открой ссылку. Там написано.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:54, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    > В то время как Guix выступает за бесплатное программное обеспечение и не принимает ничего несвободного в своем хранилище
    > бесплатное программное обеспечение

    "Хороший" перевод.

     
     
  • 2.4, iPony (?), 11:00, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > Перевел Google

    OK, Google. Спасибо

     
  • 2.15, Аноним (15), 11:47, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    что-то вспомнилось astalavista.box.sk
     
  • 2.19, Andrey Mitrofanov (?), 12:57, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> В то время как Guix выступает за бесплатное программное обеспечение и не принимает ничего несвободного в своем хранилище
    >> бесплатное программное обеспечение
    > "Хороший" перевод.

    Да, и огигинал "неплох"</нет>.

    Ни одного упоминания gpl, fsf, stallman.  //gnu - 11 раз, вроде

    Зато [U](define-public linux-nonfree[/U].

    Прогресивненький молчел.

    И сообразительный!
    Патчики коммитит, но с linux-nonfree и пр. guix-advance/ на gnu.org не суётся.

     
  • 1.5, Аноним (3), 11:02, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Gentoo вместе со всеми дистрибутивами, использующими менеджер пакетов Portage являются дистрибутивами базирующимися на исходном коде с функцией иконой
    > И это хрошо, поскольку это Guile Scheme
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 11:02, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Есть также Helm System Packages который пересекается с Emacs-Guix, но я считаю, что приятный интерфейс для быстрого поиска пакетов и быстрых операций.
     
  • 2.7, Аноним (3), 11:04, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Я живу чтобы держать результаты под системой контроля версий в моих dotfiles(фалов с точками), чтобы отслеживать историю моих установленных пакетов.
     
     
  • 3.12, Школьник (ok), 11:33, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно, а для чего же еще стоило бы жить?
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov (?), 14:05, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Я живу чтобы держать результаты под системой контроля версий в моих dotfiles(фалов с точками), чтобы отслеживать историю моих установленных пакетов.

    В оригинал очепятка:

    [CODE]I live to keep the result under version control[/CODE]

    Д.б. "i like".   Та-а-а-чта-а, переводчик "всё правильно сделал".

     
     
  • 4.21, Аноним (3), 15:03, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > фалов с точками

    Точно "ВСЁ" правильно сделал?

     
  • 2.8, Аноним (3), 11:05, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > это дает пользователю или системному администратору полною гарантию понимания того, что происходит
     
  • 2.9, Аноним (3), 11:07, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Guix упрощает воспроизведение себя(всей текущей системы) в видее live USB
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:07, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Где оно используется и где его можно/планируют использовать?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:18, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дистр GNU GuixSD.
     
  • 2.13, taranarmo (?), 11:42, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно ставить поверх разных дистрибутивов
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:42, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    что-то знакомое, читал недавно на хабре
    а вот оно
    > Guix — самая продвинутая операционная система

    https://habr.com/ru/post/436938/

     
  • 1.16, Аноним (15), 11:50, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел написать, что хорошо, что есть кнопка "исправить" под статьей. Но оказывается, её нет! Господи, wiki pages изобрели 100 лет назад
     
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov (?), 11:58, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотел написать, что хорошо, что есть кнопка "исправить" под статьей. Но оказывается,
    > её нет! Господи, wiki pages изобрели 100 лет назад

    Вот и пусть идёт в свою википедию каментить!

     
  • 1.18, Andrey Mitrofanov (?), 12:33, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > прозрачность (откаты, история и т.д).

    Ughm! Откааааты.

    До половины не дочитал ещё.  Какие разухабистые розовые слюни.
    Помою руки спиртом....  [а, пятница же, да]

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116323.html#291

    Там, где у них (в каждом втором предложении :-Q)...
    [I]" решает в отличие от [arch|gentoo|apt] "[/I]
    ...следует читать
    " создаёт все те же самые проблемы, но лучше ".
    Или типа.  Или нет.

     
     
  • 2.24, Andrey Mitrofanov (?), 16:36, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> прозрачность (откаты, история и т.д).
    > Ughm! Откааааты.
    > До половины не дочитал ещё.  Какие разухабистые розовые слюни.
    > Помою руки спиртом....  [а, пятница же, да]
    > http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116323.html#291

    Ср.:

    [I]"" You can view Guix as a package manager, but with transactional upgrades and roll-backs. Or you can view it as a standalone distribution like Debian but with a declarative interface à la Puppet. Guix is also an environment manager à la VirtualEnv but not limited to a single language, a container provisioning tool like—think ‘Dockerfile’ but with reproducibility and transparency built in, and a continuous integration/deployment tool—why write a lengthy ‘gitlab-ci.yml’ when you can reuse your package definition? ""[/I]
    --https://fosdem.org/2019/schedule/event/gnu_guix_new_approach_to_software_distr

    > Там, где у них (в каждом втором предложении :-Q)...
    > Или типа.  Или нет.

     
  • 1.22, NuINu (??), 17:33, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спасбо за коментарии. Возможно перевод это и не лучший из возможных, но я и не ставил цели добиться этого. Моя цель сообщить Вам, что функциональные пакетные менеджеры, в корне меняют концепцию построения дистрибутивов. И в частности базирующиеся на функциональных языках, вполне возможно, будут доминировать в ближайшем будущем,  поскольку снижается требование к количеству мантайнеров для поддержки дистрибутива. А это очень, очень большой плюс. Так что все конфиги скоро будут на Guile. Учите Scheme!
     
     
  • 2.23, Andrey Mitrofanov (?), 10:54, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >снижается требование к количеству мантайнеров для
    > поддержки дистрибутива.

    Этот тезис - главная фантазия автора.  Мне показалось.

    "" Бездоказательно, мой дорогой профессор, бездоказательно! ""

     

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