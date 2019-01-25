25.01.2019 10:00  Перевод ознакомительного руководства по пакетному менеджеру Guix

> прозрачность (откаты, история и т.д).

Ughm! Откааааты.

До половины не дочитал ещё. Какие разухабистые розовые слюни.

Помою руки спиртом.... [а, пятница же, да]

http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116323.html#291

Там, где у них (в каждом втором предложении :-Q)...

[I]" решает в отличие от [arch|gentoo|apt] "[/I]

...следует читать

" создаёт все те же самые проблемы, но лучше ".

Или типа. Или нет.

