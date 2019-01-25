25.01.2019 10:00  Перевод ознакомительного руководства по пакетному менеджеру Guix

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|1.3, Аноним (3), 10:54, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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> В то время как Guix выступает за бесплатное программное обеспечение и не принимает ничего несвободного в своем хранилище
> бесплатное программное обеспечение
"Хороший" перевод.
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|2.19, Andrey Mitrofanov (?), 12:57, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> В то время как Guix выступает за бесплатное программное обеспечение и не принимает ничего несвободного в своем хранилище
>> бесплатное программное обеспечение
> "Хороший" перевод.
Да, и огигинал "неплох"</нет>.
Ни одного упоминания gpl, fsf, stallman. //gnu - 11 раз, вроде
Зато [U](define-public linux-nonfree[/U].
Прогресивненький молчел.
И сообразительный!
Патчики коммитит, но с linux-nonfree и пр. guix-advance/ на gnu.org не суётся.
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|1.5, Аноним (3), 11:02, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Gentoo вместе со всеми дистрибутивами, использующими менеджер пакетов Portage являются дистрибутивами базирующимися на исходном коде с функцией иконой
> И это хрошо, поскольку это Guile Scheme
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|2.6, Аноним (3), 11:02, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Есть также Helm System Packages который пересекается с Emacs-Guix, но я считаю, что приятный интерфейс для быстрого поиска пакетов и быстрых операций.
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|2.7, Аноним (3), 11:04, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Я живу чтобы держать результаты под системой контроля версий в моих dotfiles(фалов с точками), чтобы отслеживать историю моих установленных пакетов.
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|3.20, Andrey Mitrofanov (?), 14:05, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Я живу чтобы держать результаты под системой контроля версий в моих dotfiles(фалов с точками), чтобы отслеживать историю моих установленных пакетов.
В оригинал очепятка:
[CODE]I live to keep the result under version control[/CODE]
Д.б. "i like". Та-а-а-чта-а, переводчик "всё правильно сделал".
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|2.8, Аноним (3), 11:05, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> это дает пользователю или системному администратору полною гарантию понимания того, что происходит
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|2.17, Andrey Mitrofanov (?), 11:58, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Хотел написать, что хорошо, что есть кнопка "исправить" под статьей. Но оказывается,
> её нет! Господи, wiki pages изобрели 100 лет назад
Вот и пусть идёт в свою википедию каментить!
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|2.24, Andrey Mitrofanov (?), 16:36, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> прозрачность (откаты, история и т.д).
> Ughm! Откааааты.
> До половины не дочитал ещё. Какие разухабистые розовые слюни.
> Помою руки спиртом.... [а, пятница же, да]
> http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116323.html#291
Ср.:
[I]"" You can view Guix as a package manager, but with transactional upgrades and roll-backs. Or you can view it as a standalone distribution like Debian but with a declarative interface à la Puppet. Guix is also an environment manager à la VirtualEnv but not limited to a single language, a container provisioning tool like—think ‘Dockerfile’ but with reproducibility and transparency built in, and a continuous integration/deployment tool—why write a lengthy ‘gitlab-ci.yml’ when you can reuse your package definition? ""[/I]
--https://fosdem.org/2019/schedule/event/gnu_guix_new_approach_to_software_distr
> Там, где у них (в каждом втором предложении :-Q)...
> Или типа. Или нет.
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|1.22, NuINu (??), 17:33, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Спасбо за коментарии. Возможно перевод это и не лучший из возможных, но я и не ставил цели добиться этого. Моя цель сообщить Вам, что функциональные пакетные менеджеры, в корне меняют концепцию построения дистрибутивов. И в частности базирующиеся на функциональных языках, вполне возможно, будут доминировать в ближайшем будущем, поскольку снижается требование к количеству мантайнеров для поддержки дистрибутива. А это очень, очень большой плюс. Так что все конфиги скоро будут на Guile. Учите Scheme!
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|2.23, Andrey Mitrofanov (?), 10:54, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>снижается требование к количеству мантайнеров для
> поддержки дистрибутива.
Этот тезис - главная фантазия автора. Мне показалось.
"" Бездоказательно, мой дорогой профессор, бездоказательно! ""
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