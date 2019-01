24.01.2019 09:43  От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности

К обсуждению изменений в манифесте Chrome подключились участники других известных дополнений. Представители компаний F-Secure, Blockade.io, Privowny и Ermes Cyber Security заявили, что с проблемами столкнутся не только разработчики дополнений для блокирования рекламы, но и производители дополнений для защиты от вредоносного ПО, фишинга и шпионящей за пользователями активности, а также дополнений для родительского контроля и обеспечения приватности. Отмечается, что API declarativeNetRequest и заявленных лимитов недостаточно для реализации подобных дополнений. Кроме того, базы блокировки фишинга могут включать миллионы записей, а список Blockade содержит 250 тысяч записей, что никак не сочетается с лимитом в 30 тысяч правил. Компания Amnesty International подтвердила, что остающейся функциональности недостаточно для работы поддерживаемых данной компанией дополнений для блокирования атак. Дополнения от антивирусных компаний используют API webRequest для динамической фильтрации HTTPS-трафика на конечном этапе его обработки в браузере. Разработчики Adblock Plus сообщили, что вопреки мнению автора uBlock Origin, изменение коснётся и Adblock Plus, так как API declarativeNetRequest покрывает лишь ограниченную часть возможностей, используемых в данном блокировщике рекламы. К тому же Adblock Plus как и uBlock Origin использует список блокировки EasyList, т.е. подпадает под ограничение на число записей. Автор проекта NoScript упомянул, что прекращение поддержки средств для изменения контента через API webRequest ставит крест на разработке порта NoScript для Chromium, который развивается уже около года и уже почти доведён до готовности. Разработчики проекта AdGuard, который также попадает под удар в случае ограничения API webRequest и введения лимита на число записей, обратили внимание на другое изменение в манифесте - новую систему доступа на уровне хостов (прекращение поддержки полномочия "all_urls"), которая потребует от пользователя подтверждения активации дополнения для каждого сайта. Т.е. даже если API webRequest будет сохранён, пользователям будет выводиться диалог с подтверждением предоставления полномочий для каждого впервые открываемого сайта, что неприемлемо с точки зрения юзабилити.