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24.01.2019 09:43  От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности

К обсуждению изменений в манифесте Chrome подключились участники других известных дополнений. Представители компаний F-Secure, Blockade.io, Privowny и Ermes Cyber Security заявили, что с проблемами столкнутся не только разработчики дополнений для блокирования рекламы, но и производители дополнений для защиты от вредоносного ПО, фишинга и шпионящей за пользователями активности, а также дополнений для родительского контроля и обеспечения приватности.

Отмечается, что API declarativeNetRequest и заявленных лимитов недостаточно для реализации подобных дополнений. Кроме того, базы блокировки фишинга могут включать миллионы записей, а список Blockade содержит 250 тысяч записей, что никак не сочетается с лимитом в 30 тысяч правил. Компания Amnesty International подтвердила, что остающейся функциональности недостаточно для работы поддерживаемых данной компанией дополнений для блокирования атак. Дополнения от антивирусных компаний используют API webRequest для динамической фильтрации HTTPS-трафика на конечном этапе его обработки в браузере.

Разработчики Adblock Plus сообщили, что вопреки мнению автора uBlock Origin, изменение коснётся и Adblock Plus, так как API declarativeNetRequest покрывает лишь ограниченную часть возможностей, используемых в данном блокировщике рекламы. К тому же Adblock Plus как и uBlock Origin использует список блокировки EasyList, т.е. подпадает под ограничение на число записей.

Автор проекта NoScript упомянул, что прекращение поддержки средств для изменения контента через API webRequest ставит крест на разработке порта NoScript для Chromium, который развивается уже около года и уже почти доведён до готовности.

Разработчики проекта AdGuard, который также попадает под удар в случае ограничения API webRequest и введения лимита на число записей, обратили внимание на другое изменение в манифесте - новую систему доступа на уровне хостов (прекращение поддержки полномочия "all_urls"), которая потребует от пользователя подтверждения активации дополнения для каждого сайта. Т.е. даже если API webRequest будет сохранён, пользователям будет выводиться диалог с подтверждением предоставления полномочий для каждого впервые открываемого сайта, что неприемлемо с точки зрения юзабилити.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
  3. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  4. OpenNews: Разработчики Chromium добавили Nouveau в чёрный список проблемных драйверов
  5. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome, adblock
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  • 1.1, огщгз (?), 10:02, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    топор.jpg
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 10:05, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    сук.pcx
     
  • 1.2, th3m3 (ok), 10:05, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Нужно хранить Firefox, как зеницу ока. Chrome уже возомнил себя монополистом и уже начинает вытворять дичь. А что будет, если Firefox не станет? Нам такого веба не надо.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:13, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    ну такого как сейчас веба где тебе нужен браузер от корпорации и адблокер чтобы не плавать в говне, вот такого веба мне и сейчас не надо
     
     
  • 3.9, нах (?), 10:15, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    "а другого веба у меня для вас нет".
    Пипл хавает.

     
  • 3.64, Аноним (64), 14:16, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Пожалуйста не мешайте нам зарабатывать" (с) Корпорация
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:14, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Так лиса же у гугла в кармане. Разве нет?
     
     
  • 3.10, нах (?), 10:16, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это даже и не карман (хотя там тоже темно и дышать нечем).

     
  • 3.42, istepan (ok), 11:39, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С таким подходом не только: яндекс, амазон, одноклассники, вконтакте и чет там еще. Озон вроде.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 12:18, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Держи карман шире!
     
  • 4.52, Аноним (7), 12:19, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С каким? Им всем гугл дает деньги?
     
     
  • 5.74, Аноним (-), 15:59, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    они все приплачивают жирнолису за добавление их поисковиков и закладок в дефолтную установку
     
  • 3.57, Аноним (57), 12:52, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    С каких это пор Когда же у вас, недалеких, перестанет гореть на новые дополнени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, Аноним (7), 13:05, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты получается далекий? В смысле далекопосланный? Шутка.

    Я речь про деньги речь вел, а не про сомнительные новации. Гугл башлял лисе за что-там удивительное.

     
     
  • 5.67, Аноним (67), 14:25, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    За выставление себя поиском по умолчанию. И Япплу башляет за себя любимого в сафари.
     
  • 4.66, нах (?), 14:24, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Производительность подняли в разы

    не наблюдается. Вижу что для владельцев сташестидесяти ядер не занятых ничем - стало побыстрее. Ни в какие не в разы - ну чуть меньше тормозит, оно не может не тормозить. А на одном ядре - медленнее. То есть реальная производительность - упала, зато жор ресурсов на максимуме. Ну, у тебя же нет других задач для всех этих ядер, да?

    > запилили песочницу

    с ней, правда, несовместимы alsa, oss и sndio, но кого это колебет, "линукс ваш новый стандарт!" (произносит апологет, гордо сидя за своим маком)

    > когда практически все живые дополнения уже давно перешли на новое API

    когда тебя гоп в переходе тычет заточкой в горло - ты тоже либо "переходишь на новое апи", отдавая ему ксиву, мобилу и бабки, либо ты становишься мертвый.
    Вот из пяти используемых мной - одно стало бесполезным (носкрипт - можно только гадать, смог бы автор сделать его жизнеспособным в сегодняшних условиях, если бы не был занят суматошным бегом по граблям) и два умерли. Одному есть замена, не вполне равноценная, другому не предвидится.

    а vaa так и ниасилен, это только гугель-мугель может, иначе его планшетики на прекрасной ось не будут покупать (там тоже ядер не сто и они небыстрые).


     
  • 2.12, Аноним (12), 10:21, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не злобы ради, но как ты ХРАНИТЬ фокс собираешься, если российская аудитория браузера тут ничего не решает?
    Просто интересно.
     
     
  • 3.28, ОнАнон (?), 10:50, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Донаты...? Не, это слишком просто и неинтересно.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 11:34, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну конечно, а они на твои донаты будут раз в полгода форму вкладок менять.
     
     
  • 5.46, istepan (ok), 11:47, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Покажи ка мне где они тут форму вкладок меняют: https://github.com/mozilla/gecko-dev/commits/master

    Балабол

     
  • 4.39, Аноним (39), 11:35, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надонатишь больше гугля? В том числе манагерам "на булавки"?
     
     
  • 5.47, ОнАнон (?), 11:51, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вопрос был про

    > российская аудитория браузера тут ничего не решает

    Географическое положение аудитории слабо влияет на возможность донатов, которые таки могут решать. Тут даже вопрос не суммарно собранных денег, сколько возможность показать, что их браузер нужен больше, чем обсуждаемое недоразумение.

     
     
  • 6.65, J.L. (?), 14:21, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Географическое положение аудитории слабо влияет на возможность донатов

    влияет и ещё как
    с зарплаты 10к донатится несколько хуже чем с зарплаты 10к$

     
     
  • 7.71, ОнАнон (?), 14:43, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а) "Возможность донатов" != "размер донатов".
    б) Вторая часть моего коммента как раз была оставлена на случай, если этот вопрос все же будет затронут.
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:18, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На флешке же.. Скачает текущую версию и будет её хранить под семью замками.. :)
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:25, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно найти способ "наказывать" сайты за новые свистоперделки в разметке, вносимые Google выдавливающие "других" игроков с рынка браузеров...
     
     
  • 3.40, Аноним (39), 11:37, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вебмакаки вместе десигнерами и манагерами уже полезли под кровать трясьтись-бояться. Ужас какой - анонимусы опеннета объявили войну!
     
  • 3.61, Аноним84701 (ok), 13:07, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нужно найти способ "наказывать" сайты за новые свистоперделки в разметке, вносимые Google  выдавливающие "других" игроков с рынка браузеров...

    По примеру "Золотой малины" учредить премию "золотой банан" и "коричневый смузи"?


     
  • 2.31, Аноним (31), 11:00, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Его авторы и так у него уже все что могли удалили хорошего, только еще движок не сменили на хром. Как хром сменит манифест, так и Мозилла скажет, что им пришла гениальная мысль...
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:20, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Mozilla как раз наоборот расширяет API для работы с запросами и там есть то, чег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, rshadow (ok), 11:54, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Жаль только опыт "взять и выкинуть на мороз почти все дополнения" у них уже есть. Может и благими намерениями, но провернули же.
     
     
  • 5.68, нах (?), 14:26, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Жаль только опыт "взять и выкинуть на мороз почти все дополнения"

    "чего нет ни в одном браузере", натурально ;-)

     
  • 2.50, Аноним (50), 12:11, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Синдром вахтерши
     
  • 2.53, имя (?), 12:29, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    что там ххранить? Мозилла сама по себе становится не лучше гугла, разница лишь в том, что у нее нет рекламной сети, с которой можно получать прибыль. Менеджеры мозиллы уже давно показали, что мнение пользователей их мало волнуют.
     
     
  • 3.69, нах (?), 14:27, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    прибыль нынче не от рекламы, а от слива данных. У мозиллы куда сливать вполне себе есть (и это, ну  кто бы мог подумать - гугль)

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:13, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ещё https://github.com/EFForg/https-everywhere/issues/17268#issuecomment-456932283
     
     
  • 2.11, гугель (?), 10:16, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    погоди, а этот-то нам зачем? Нашими трудами он и так everywhere, даже там где начисто ненужно и работать мешает.

     
     
  • 3.17, Вебмакака (?), 10:25, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > работать мешает

    Кому? Провайдеру? Теперь он знает только куда заходишь, а раньше знал ещё и что делаешь.

     
     
  • 4.21, Аноним (18), 10:28, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может я хочу что-бы он проиндексировал именно этот сайт с нормальной информацией и перестал мне показывать всякую у...ю рекламу...
     
  • 4.23, провайдер (?), 10:41, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    млять, да я до сих пор это развидеть не могу!

    век бы этого не знать.

     
  • 1.6, Xasd5 (?), 10:13, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а что высказывают вредители от CryptoPro? (в ситуациях своей дурцкой подписи на стороне браузера, что делается через опять-таки расширение)
     
     
  • 2.14, An (??), 10:22, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Придется им закрываться :)
     
  • 2.22, Аноним (18), 10:30, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попросят ( возможно за деньги, возможно с паяльником от друзей ) какой-нибудь из ру-браузеров поправить ситуацию исключительно для них
     
  • 2.26, llolik (ok), 10:45, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть CPFox. Соберут и какой-нибудь CPChromium. Назовут это официальным браузером и скажут что по другому никак нельзя.
    Действительно, я как-то немного не в теме, а чем их стандартные криптоинтерфейсы Лисы не устроили, что надо было городить свои туго поддерживаемые сборки?
     
     
  • 3.59, Аноним (18), 12:57, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сертификацией?
     
     
  • 4.62, llolik (ok), 13:59, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > сертификацией?

    Я что-то краем глаза читал, что им что-то не понравилось в самом функционале работы с сертификатами и Mozilla отказалась от их патчей. Но утверждать не берусь, т.к. видел давно и честно говоря не помню подробностей. Думал, может кто здесь в теме ответит.

     
  • 3.75, Гусар (?), 16:06, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >CPfox
    >CPchromium

    с такими названиями, страшно подумать кто у них целевая аудитория

     
  • 1.15, Иван Семеныч (?), 10:22, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > хромог
    > безопасность
    > приватность

    /0

     
  • 1.20, Аноним (20), 10:27, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    о да, гугл долго и упорно шел к этой монополии, а теперь будет через рекламку окучивать инвестиции в единственный правильный браузер,
     
  • 1.24, IronMan (?), 10:41, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Стоп. Они добровольно отказываются от довольно большой категории пользователей? Зачем?
     
     
  • 2.27, dimqua (ok), 10:46, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    От пользователей неправильных адблоков? Так от них один вред гуглу, у него свой блокировщик теперь есть. А безопасность и приватность не нужна большинству пользователей.

    На мобильном хроме нет никаких дополнений, но пипл хавает.

     
  • 2.43, Аноним (39), 11:42, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, от всех трех анонимов. Акции гугеля рухнули вниз, на биржах паника. Акционеры побежали на рынок за кепками - по электричкам мелочь собирать.
     
  • 2.49, rshadow (ok), 11:57, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не очень большой. Не приносящей никакого дохода.
     
  • 1.25, dimcha (??), 10:42, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    все на links !
     
  • 1.32, Аноним (32), 11:03, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какие еще дополнения для защиты и безопасности Они сами же являются вирусней В... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 11:39, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты опять таблетки принять забыл?
     
  • 1.33, fedfed (ok), 11:05, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    «...защита от вредоносного ПО, фишинга и шпионящей за пользователями активности… обеспечение приватности.»
    А всё вышеперечисленное и не нужно гуглохомячкам. Гуглохомячкам нужно жрать рекламу, рассказывать всем вокруг, что им нечего скрывать и мечтать когда же гугол вставит им чип со своим браузером прямо в бaшку.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 12:44, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    * в кишку
     
  • 1.34, ryoken (ok), 11:10, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как я думал, остальные производятлы тоже взвыли и начали метать в гугл ночные горшки с фекалиями :D. Ждём-с ответа гугеля :D.
     
     
  • 2.44, Аноним (39), 11:45, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Рабочий спрашивает своего начальника 8212 А что такое критика сверху и что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Аноним (35), 11:16, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    brave in your help
     
  • 1.45, Аноним (45), 11:45, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Cromium Moon?
     
     
  • 2.55, Пафнутий (?), 12:45, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хромун
     
  • 1.56, u_fake (?), 12:52, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да фф намного лучше. Давно перестал хламом в виде chrom пользоваться
     
     
  • 2.58, Аноним (57), 12:56, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я им и не пользовался никогда.
     
  • 1.63, Аноним (64), 14:07, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пора переходить на браузер Амиго. Там такого не было.
     
     
  • 2.70, нах (?), 14:30, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а куда делся скрепный национальный браузер "с поддержкой отечественной криптографии" Спутник-и-пог...ой, простите, вырвалось, просто Спутник?

     
     
  • 3.73, Аноним (73), 15:46, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перестань смотреть телевизор.
     
  • 1.72, Аноним (73), 15:45, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ибо нефиг гугловую рекламу блочить.
     

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