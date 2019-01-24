24.01.2019 09:43  От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности

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|1.2, th3m3 (ok), 10:05, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+12 +/–
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Нужно хранить Firefox, как зеницу ока. Chrome уже возомнил себя монополистом и уже начинает вытворять дичь. А что будет, если Firefox не станет? Нам такого веба не надо.
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|2.4, Аноним (4), 10:13, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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ну такого как сейчас веба где тебе нужен браузер от корпорации и адблокер чтобы не плавать в говне, вот такого веба мне и сейчас не надо
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|4.60, Аноним (7), 13:05, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А ты получается далекий? В смысле далекопосланный? Шутка.
Я речь про деньги речь вел, а не про сомнительные новации. Гугл башлял лисе за что-там удивительное.
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|4.66, нах (?), 14:24, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Производительность подняли в разы
не наблюдается. Вижу что для владельцев сташестидесяти ядер не занятых ничем - стало побыстрее. Ни в какие не в разы - ну чуть меньше тормозит, оно не может не тормозить. А на одном ядре - медленнее. То есть реальная производительность - упала, зато жор ресурсов на максимуме. Ну, у тебя же нет других задач для всех этих ядер, да?
> запилили песочницу
с ней, правда, несовместимы alsa, oss и sndio, но кого это колебет, "линукс ваш новый стандарт!" (произносит апологет, гордо сидя за своим маком)
> когда практически все живые дополнения уже давно перешли на новое API
когда тебя гоп в переходе тычет заточкой в горло - ты тоже либо "переходишь на новое апи", отдавая ему ксиву, мобилу и бабки, либо ты становишься мертвый.
Вот из пяти используемых мной - одно стало бесполезным (носкрипт - можно только гадать, смог бы автор сделать его жизнеспособным в сегодняшних условиях, если бы не был занят суматошным бегом по граблям) и два умерли. Одному есть замена, не вполне равноценная, другому не предвидится.
а vaa так и ниасилен, это только гугель-мугель может, иначе его планшетики на прекрасной ось не будут покупать (там тоже ядер не сто и они небыстрые).
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|2.12, Аноним (12), 10:21, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не злобы ради, но как ты ХРАНИТЬ фокс собираешься, если российская аудитория браузера тут ничего не решает?
Просто интересно.
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|5.47, ОнАнон (?), 11:51, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Вопрос был про
> российская аудитория браузера тут ничего не решает
Географическое положение аудитории слабо влияет на возможность донатов, которые таки могут решать. Тут даже вопрос не суммарно собранных денег, сколько возможность показать, что их браузер нужен больше, чем обсуждаемое недоразумение.
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|6.65, J.L. (?), 14:21, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Географическое положение аудитории слабо влияет на возможность донатов
влияет и ещё как
с зарплаты 10к донатится несколько хуже чем с зарплаты 10к$
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|7.71, ОнАнон (?), 14:43, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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а) "Возможность донатов" != "размер донатов".
б) Вторая часть моего коммента как раз была оставлена на случай, если этот вопрос все же будет затронут.
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|2.18, Аноним (18), 10:25, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нужно найти способ "наказывать" сайты за новые свистоперделки в разметке, вносимые Google выдавливающие "других" игроков с рынка браузеров...
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|3.40, Аноним (39), 11:37, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Вебмакаки вместе десигнерами и манагерами уже полезли под кровать трясьтись-бояться. Ужас какой - анонимусы опеннета объявили войну!
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|3.61, Аноним84701 (ok), 13:07, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Нужно найти способ "наказывать" сайты за новые свистоперделки в разметке, вносимые Google выдавливающие "других" игроков с рынка браузеров...
По примеру "Золотой малины" учредить премию "золотой банан" и "коричневый смузи"?
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|2.31, Аноним (31), 11:00, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Его авторы и так у него уже все что могли удалили хорошего, только еще движок не сменили на хром. Как хром сменит манифест, так и Мозилла скажет, что им пришла гениальная мысль...
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|4.48, rshadow (ok), 11:54, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Жаль только опыт "взять и выкинуть на мороз почти все дополнения" у них уже есть. Может и благими намерениями, но провернули же.
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|5.68, нах (?), 14:26, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Жаль только опыт "взять и выкинуть на мороз почти все дополнения"
"чего нет ни в одном браузере", натурально ;-)
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|2.53, имя (?), 12:29, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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что там ххранить? Мозилла сама по себе становится не лучше гугла, разница лишь в том, что у нее нет рекламной сети, с которой можно получать прибыль. Менеджеры мозиллы уже давно показали, что мнение пользователей их мало волнуют.
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|3.69, нах (?), 14:27, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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прибыль нынче не от рекламы, а от слива данных. У мозиллы куда сливать вполне себе есть (и это, ну кто бы мог подумать - гугль)
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|2.11, гугель (?), 10:16, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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погоди, а этот-то нам зачем? Нашими трудами он и так everywhere, даже там где начисто ненужно и работать мешает.
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|4.21, Аноним (18), 10:28, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Может я хочу что-бы он проиндексировал именно этот сайт с нормальной информацией и перестал мне показывать всякую у...ю рекламу...
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|2.22, Аноним (18), 10:30, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Попросят ( возможно за деньги, возможно с паяльником от друзей ) какой-нибудь из ру-браузеров поправить ситуацию исключительно для них
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|2.26, llolik (ok), 10:45, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть CPFox. Соберут и какой-нибудь CPChromium. Назовут это официальным браузером и скажут что по другому никак нельзя.
Действительно, я как-то немного не в теме, а чем их стандартные криптоинтерфейсы Лисы не устроили, что надо было городить свои туго поддерживаемые сборки?
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|4.62, llolik (ok), 13:59, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> сертификацией?
Я что-то краем глаза читал, что им что-то не понравилось в самом функционале работы с сертификатами и Mozilla отказалась от их патчей. Но утверждать не берусь, т.к. видел давно и честно говоря не помню подробностей. Думал, может кто здесь в теме ответит.
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|2.27, dimqua (ok), 10:46, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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От пользователей неправильных адблоков? Так от них один вред гуглу, у него свой блокировщик теперь есть. А безопасность и приватность не нужна большинству пользователей.
На мобильном хроме нет никаких дополнений, но пипл хавает.
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|2.43, Аноним (39), 11:42, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, от всех трех анонимов. Акции гугеля рухнули вниз, на биржах паника. Акционеры побежали на рынок за кепками - по электричкам мелочь собирать.
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|1.33, fedfed (ok), 11:05, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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«...защита от вредоносного ПО, фишинга и шпионящей за пользователями активности… обеспечение приватности.»
А всё вышеперечисленное и не нужно гуглохомячкам. Гуглохомячкам нужно жрать рекламу, рассказывать всем вокруг, что им нечего скрывать и мечтать когда же гугол вставит им чип со своим браузером прямо в бaшку.
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|2.70, нах (?), 14:30, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а куда делся скрепный национальный браузер "с поддержкой отечественной криптографии" Спутник-и-пог...ой, простите, вырвалось, просто Спутник?
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