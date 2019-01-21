21.01.2019 08:42  Debian 10 "Buster" перешёл на первую стадию заморозки перед релизом

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|2.9, Егоркий (?), 09:44, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну так он еще не вышел. Самое интересное, что сейчас в бастере thunar на gtk3, а вся система на gtk2 (это я про крысу). Так ужасно выглядит. И работает. так же ужасно.
Надеюсь thunar таки обратно запилят на gtk2, корректировочные релизы для него все таки еще выходят. А то получится оч странно
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|3.10, rm_ (ok), 09:47, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Согласен, по опыту GTK3 выглядит и работает ужасно, жаль что на него начали переводить Xfce.
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|3.11, Аноним (11), 09:58, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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thunar на gtk3 нормально заработал с версии 1.8.2. какая версия в дебиане 10ом?
соглашусь, выглядит он печально на фоне других приложений.
xfce4-terminal, кстати, тоже на gtk3.
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|3.36, rshadow (ok), 12:30, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Недавно еще раз смотрел на весь этот зоопарк nautilus, thunar, caja ... лучше бы как и остальной софт именовали с префиксом: gnome-file-manager, xfce-file-manager, mate-file-manager, и т.д.
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|2.3, Аноним (3), 08:58, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Её так просто не выкинешь. Во-первых, не дадут, а во-вторых, чисто технически это довольно сложно.
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|3.24, Аноним (24), 11:21, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>во-вторых, чисто технически это довольно сложно.
в дебиан не сложно, как пример тот-же девуан который без системд и на обычный дебиан можно сисв накатить без проблем
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|2.8, Антон (??), 09:32, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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c чего бы это? xfce у дебиана чуть ли не дефолт. И арч унесите, оно прикольно конечно, но мне работать нада.
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|3.18, cat666 (ok), 10:33, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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У вас какие-то проблемы с arch linux, я так понимаю? Хотелось бы узнать что же это за зверь такой "стабильный софт", водящийся только в Debian? И да в arch linux есть lts ядра, это так к сведению...
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|4.23, Ваш Кэп (?), 11:18, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня с ним нет никаких проблем, я его не использую.Просто пользователи данного дистрибутива уже лет так 10 известны непониманием сути релизных дистрибутивов.Как в 2008 клуб анонимных арчеводов ныл про зачем замораживать дебиан, так и в 2019, стабильность...
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|5.34, Аноним (17), 12:16, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Криворукость сменой дистра не лечится же.
И да, расскажи нам еще, как у нас при каждом апдейте все ломается, мы внимательно слушаем и записуем.
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|2.26, Аноним (15), 11:44, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Жаль что в 2019 нельзя просто скачать и применять нужную версию, а не ту что тебе всучили в цифровом конц.лагере (но при этом обязательно надо ругать другие ОС где так можно).
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