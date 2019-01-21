21.01.2019 08:42  Debian 10 "Buster" перешёл на первую стадию заморозки перед релизом

Разработчики Debian сообщили о достижении первой стадии заморозки пакетной базы Debian 10, в рамках которой прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing).

12 февраля 2019 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 12 марта будет применена полная заморозка перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем.

В настоящее время насчитывается 577 критических ошибок, блокирующих релиз (в момент заморозки в Debian 9 таких ошибок было около 275, в Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 10 ожидается летом.



