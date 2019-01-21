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21.01.2019 08:42  Debian 10 "Buster" перешёл на первую стадию заморозки перед релизом

Разработчики Debian сообщили о достижении первой стадии заморозки пакетной базы Debian 10, в рамках которой прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing).

12 февраля 2019 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 12 марта будет применена полная заморозка перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем.

В настоящее время насчитывается 577 критических ошибок, блокирующих релиз (в момент заморозки в Debian 9 таких ошибок было около 275, в Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 10 ожидается летом.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Заморозка пакетной базы Debian 10 "Buster" намечена на март следующего года
  3. OpenNews: Debian столкнулся с лицензионными проблемами, мешающими поставке обновления микрокода Intel
  4. OpenNews: Debian запрещает использование в пакетах секции со специфичными для вендоров патчами
  5. OpenNews: Четвёртый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  6. OpenNews: Debian тестирует поддержку UEFI Secure Boot
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Судя по датам, Xfce 4.14 туда не войдёт :(
     
     
  • 2.9, Егоркий (?), 09:44, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ну так он еще не вышел. Самое интересное, что сейчас в бастере thunar на gtk3, а вся система на gtk2 (это я про крысу). Так ужасно выглядит. И работает. так же ужасно.

    Надеюсь thunar таки обратно запилят на gtk2, корректировочные релизы для него все таки еще выходят. А то получится оч странно

     
     
  • 3.10, rm_ (ok), 09:47, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Согласен, по опыту GTK3 выглядит и работает ужасно, жаль что на него начали переводить Xfce.
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:58, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    thunar на gtk3 нормально заработал с версии 1.8.2. какая версия в дебиане 10ом?
    соглашусь, выглядит он печально на фоне других приложений.
    xfce4-terminal, кстати, тоже на gtk3.
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:56, 21/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Не понимаю комментариев выше Пользуюсь Debian 10 testing XFCE, Thunar 1 8 подтя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, rshadow (ok), 12:30, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Недавно еще раз смотрел на весь этот зоопарк nautilus, thunar, caja ... лучше бы как и остальной софт именовали с префиксом: gnome-file-manager, xfce-file-manager, mate-file-manager, и т.д.
     
  • 1.2, wituS (ok), 08:53, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    и выкинули СиськуД?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:58, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Её так просто не выкинешь. Во-первых, не дадут, а во-вторых, чисто технически это довольно сложно.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:21, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >во-вторых, чисто технически это довольно сложно.

    в дебиан не сложно, как пример тот-же девуан который без системд и на обычный дебиан можно сисв накатить без проблем

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:18, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кому нужен xfce или что-то другое, немного не тот дистр выбирает, нужна модель rolling release, archlinux например
     
     
  • 2.8, Антон (??), 09:32, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    c чего бы это? xfce у дебиана чуть ли не дефолт. И арч унесите, оно прикольно конечно, но мне работать нада.
     
  • 1.7, ползкрокодил (?), 09:31, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    WINTER IS COMING.
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:59, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жду когда suckless dwm наконец-то, сделают дефолным десктопным менеджером и выкинут из кодовой базы всякое kde,gnome,xfce.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:04, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ядро 4.19 будет?
     
     
  • 2.14, serhio (?), 10:08, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    уже там

    https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/w

     
  • 1.15, Аноним (15), 10:08, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    2019 год, они до сих пор замораживают пакеты на год, чтобы потом мариновать их ещё два - шиза.
     
     
  • 2.16, Ваш Кэп (?), 10:27, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Арчешкольнику невдомёк,что люди могут хотеть стабильный софт.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:32, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это в котором присутствуют баги, поправленные два релиза назад? Спасибо, унесите.
     
     
  • 4.22, Ваш Кэп (?), 11:15, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это тот,в котором нет тех новых 10 багов и трёх уязвимостей,которые появились в новом софте.
     
     
  • 5.30, Аноним (17), 12:11, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так они и пофикшены будут оперативно. Прикинь - не надо два года ждать!
     
     
  • 6.37, Аноним (37), 12:32, 21/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже это обсасывалась миллион раз, но рачешкольникам все неймется стабильный рел... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, cat666 (ok), 10:33, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У вас какие-то проблемы с arch linux, я так понимаю? Хотелось бы узнать что же это за зверь такой "стабильный софт", водящийся только в Debian? И да в arch linux есть lts ядра, это так к сведению...
     
     
  • 4.23, Ваш Кэп (?), 11:18, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня с ним нет никаких проблем, я его не использую.Просто пользователи данного дистрибутива уже лет так 10 известны непониманием сути релизных дистрибутивов.Как в 2008 клуб анонимных арчеводов ныл про зачем замораживать дебиан, так и в 2019, стабильность...
     
     
  • 5.31, Аноним (17), 12:13, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы просто как здоровые люди недоумеваем, как можно окаменевший кал жрать, и главное зачем?
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:48, 21/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давно не пользовал arch, последнее что запомнил, что каждое обновление это был н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, cat666 (ok), 11:59, 21/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пять серваков в виртуалках в продакшене уже 5 лет, все на арче Проблемы с обнов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 12:28, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно так. Просто обновляюсь. Никаких проблем не было.
     
  • 5.34, Аноним (17), 12:16, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Криворукость сменой дистра не лечится же.
    И да, расскажи нам еще, как у нас при каждом апдейте все ломается, мы внимательно слушаем и записуем.
     
     
  • 6.39, Аноним (27), 12:39, 21/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я еще тему загрузки в черный экран не затронул, все любители проприетарных дров ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним (17), 10:35, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну дык, старый баг лучше новых двух - классика!
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:14, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    не повезло растовчанам с Debian. Только 1.30 версия на этой стадии заморозки :( Хоть бы до 1.31 обновили хотя бы, там rust 2018 есть...
     
     
  • 2.26, Аноним (15), 11:44, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Жаль что в 2019 нельзя просто скачать и применять нужную версию, а не ту что тебе всучили в цифровом конц.лагере (но при этом обязательно надо ругать другие ОС где так можно).
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:33, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что мешает взять snap или docker и использовать нужную версию?
     
  • 2.29, shithead (?), 12:08, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1.31 в buster уже
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:32, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не понимаю смысла спорить что стабильнее: Debian или Arch. Исходники-то одинаковые.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:15, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дай повыступать умникам, ну чо ты :)
     
  • 1.33, А (??), 12:15, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    testing перестает быть testing'ом на полгода?
     

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