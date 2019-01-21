20.01.2019 21:59  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.15

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.15, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 12 февраля. Ключевые улучшения: Виджеты В виджете контроля заряда аккумулятора реализовано отображение состояния аккумулятора внешних Bluetooth-устройств (функция работоспособна только при установке свежих версий upower и bluez); В диалог настройки обоев рабочего стола встроены функции для загрузки и установки новых плагинов с реализацией динамических обоев; Улучшена читаемость имён файлов под пиктограммами на рабочем столе: предоставлено достаточное горизонтальное пространство для текста, независимо от размера пиктограммы, и обеспечен должный контраст, необходимый для лёгкой читаемости текста, выводимого поверх очень светлых или замысловатых обоев рабочего стола. Для незрячих пользователей добавлена поддержка озвучивания пиктограмм через экранные ридеры; В виджете для ведения заметок (Notes) появилась новая тема оформления, показывающая светлый текст на прозрачном фоне; Добавлена возможность включения цикличной прокрутки при достижении конца списка виртуальных рабочих столов; Улучшен внешний вид всплывающих предупреждений от системы уведомлений; Повышено удобство работы в интерфейсе поиска программ (KRunner). Реализована корректная обработка дубликатов в выводе (теперь не показываются дубликаты закладок Firefox и повторяющиеся элементы при попадании найденного файла в несколько категорий). Оформление виджета отдельного поиска приведено в соответствии к оформлению KRunner; Виджет для уведомления о подключении новых носителей теперь корректно обрабатывает попытки выполнения опасных для системы операций (например, отмонтирование корневой ФС);

Интерфейс для настройки системы Изменено оформление и переписан код конфигуратора виртуальных рабочих столов. Новая реализация корректно работает в окружениях на базе Wayland, более удобна в работе и визуально соответствует остальным конфигураторам KDE; Унифицировано оформление интерфейсов настройки часов и оболочки Folder View, которое приведено общему с остальными конфигураторами виду; Проведена работа по унификации пиктограмм, отступов и кнопок на разных страницах Интерфейса для настройки системы; На странице "Desktop Effects" в конфигураторе теперь отображаются и сторонние эффекты рабочего стола, установленные через каталог store.kde.org. Реализация конфигуратора "Desktop Effects" переведена на использование QtQuickControls 2; В интерфейсе для настройки параметров экрана родное экранное разрешение теперь помечается звёздочкой; Улучшено оформление страницы для настройки экрана входа в систему и обновлён эскиз внешнего вида для предлагаемой по умолчанию темы оформления Breeze;

Интеграция с GTK и GNOME В Firefox 64 появилась поддержка использования в родных диалогов KDE для открытия и сохранения файлов. Для включения данной возможности требуется установить пакеты xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-kde, после чего запустить Firefox с выставленной переменной окружения GTK_USE_PORTAL=1; В интеграционные модули xdg-desktop-portal-kde и plasma-integration добавлена поддержка портала для доступа к настройкам, позволяющего обращаться к параметрам конфигурации Plasma (шрифты, пиктограммы, темы виджетов и цветовые схемы) из изолированных приложений Flatpak и Snap, без необходимости предоставления прямого доступа к глобальному файлу конфигурации KDE; Глобальный коэффициент масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI) теперь учитывается и для вывода приложений GTK и GNOME, если он является целым числом; Решены разнообразные проблемы, возникавшие при использовании темы оформления Breeze-GTK, в том числе устранены несоответствия между тёмным и светлым вариантами данной темы;

Центр установки приложений и дополнений (Discover): В виджет для информирования о наличии обновлений добавлены сведения о появлении возможности обновления до новой версии дистрибутива, а также обеспечен показ кнопки "Restart" в ситуациях, когда после применения обновлений рекомендуется выполнить перезагрузку; На странице со списком доступных обновлений появились опции для снятия метки и повторной отметки всех элементов списка, упрощающие выборочную установку обновлений; Страница с настройками переименована в "Sources" и преобразована в боковую секцию; Средства управления репозиториями модифицированы для практического применения в дистрибутивах на пакетной базе Ubuntu; Добавлена поддержка дополнений, распространяемых в пакетах Flatpak; Улучшена поддержка обработки локальных пакетов, для которых теперь определяются зависимости и показывается кнопка "Launch" для запуска приложения после установки; При поиске в разделе избранных приложений в результатах теперь показываются только приложения. Дополнения к Plasma теперь фигурируют в результатах поиска только в случае явного поиска в категории "Дополнения"; Обеспечен корректный поиск установленных приложений, в случае наличия в системе приложений в формате Snap; На странице со списком обновлений разделены на отдельные категории приложения и дополнения к Plasma;

Улучшения в оконном менеджере: В интерфейсе переключения между окнами по Alt+Tab добавлена поддержка управления с использованием экранного ридера и возможность переключения между элементами при помощи клавиатуры. Устранён крах при инициировании скриптом операции сворачивая окна. Эффекты закрытия окна теперь применяются и для диалогов с активным родительским окном. Окна конфигуратора теперь самостоятельно выдвигаются на передний плат в случае получения фокуса ввода;

Улучшена поддержка Wayland. Полностью реализованы протоколы XdgStable, XdgPopups и XdgDecoration. В окружениях на базе Wayland обеспечена поддержка виртуальных рабочих столов, в том числе добавлена возможность выборочного размещения окна на заданных виртуальных рабочих столах (при использовании X11 подобной возможности нет и окно можно поместить либо на один виртуальный рабочий стол, либо на все). Добавлена поддержка перемещения элементов в режиме drag&drop при помощи жеста на сенсорном экране или тачпаде;

В интерфейс для управления сетевыми подключениями добавлена поддержка настойки VPN-туннелей WireGuard при наличии в системе соответствующего плагина к Network Manager. Добавлена возможность пометки сетевых соединений флагом флагом "Metered" (тарификация по трафику);

Внесены улучшения в набор пиктограмм Breeze. Улучшены пиктограммы для устройств и настроек, полностью переработаны пиктограммы для эмблем и пакетов, задействованы более качественные пиктограммы для сетевых операций, добавлены отдельные пиктограммы для файлов с байткодом Python;

В KSysGuard реализована возможность скрытия строки меню с оставлением подсказки для его возвращения по аналогии с тем, как это сделано в Kate и Gwenview.



