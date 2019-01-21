20.01.2019 21:59  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.15

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|3.5, Sluggard (ok), 00:48, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Главное чтобы на шестерку пока не переключались...
А разве озвучивались какие-то планы относительно этого?
Вот что весьма порадовало — то, что на мой личный взгляд, пятокеды сразу начали делаться довольно стабильными. То есть, они никогда не были такими падучими, глючными и тупорогими, как ранние четверокеды, когда я их увидел впервые.
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|5.10, Sluggard (ok), 00:56, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Недавно было положено начало 6 ветке Qt.
Ну, пока там разработчики Qt разродятся чем-то стабильным и значимым, пока кедоразрабы надумают... Надеюсь, времени прилично пройдёт.
P.S. Выпью-ка я за здоровье вышеназванных. Прозит.
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|7.22, Sluggard (ok), 02:03, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> ... разработчики Qt ... кедоразрабы ...
> Так это одни и те же люди вроде
Да ладно. Возможно, эти множества пересекаются, но вряд ли значительно.
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|4.17, VINRARUS (ok), 01:40, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Сразу видно человека никогда не использовавшего Kubuntu 16.04 beta как основную ОС на Radeon 6xxx...
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|5.19, Sluggard (ok), 01:46, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да. Я (кстати, именно чтоб попробовать KDE5) уходил с openSUSE 13.2 на openSUSE Tumbleweed, на которой и поныне живу. Что там собирали и выпускали мейнтенеры Kubuntu мне неведомо.
А видео у меня на обоих ноутах было связкой Intel+AMD. На старом Intel HD4000 + Radeon HD7670M, на новом Intel HD5500 + Radeon R9 M375.
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|2.9, Аноним (-), 00:55, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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А вот если бы кдешники все скинулись по паре баксов на дизайнера кедам. Раз вы говорите, что вас так много.
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|1.25, Аноним (25), 02:11, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Отличная работа команды KDE. Сделано людьми и для людей. И какое же беспросветное говно этот Gnome 3 со всеми его форками и тулкитами по сравнению с KDE и Plasma 5.
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|2.28, anan (?), 02:37, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Единственный человеческий DE это GNOME 3, что показывает его 100% использование как основное DE по умолчанию во всех серьезных дистрибутивах.
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