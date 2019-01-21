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20.01.2019 21:59  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.15

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.15, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 12 февраля.

Ключевые улучшения:

  • Виджеты
    • В виджете контроля заряда аккумулятора реализовано отображение состояния аккумулятора внешних Bluetooth-устройств (функция работоспособна только при установке свежих версий upower и bluez);
    • В диалог настройки обоев рабочего стола встроены функции для загрузки и установки новых плагинов с реализацией динамических обоев;
    • Улучшена читаемость имён файлов под пиктограммами на рабочем столе: предоставлено достаточное горизонтальное пространство для текста, независимо от размера пиктограммы, и обеспечен должный контраст, необходимый для лёгкой читаемости текста, выводимого поверх очень светлых или замысловатых обоев рабочего стола. Для незрячих пользователей добавлена поддержка озвучивания пиктограмм через экранные ридеры;
    • В виджете для ведения заметок (Notes) появилась новая тема оформления, показывающая светлый текст на прозрачном фоне;
    • Добавлена возможность включения цикличной прокрутки при достижении конца списка виртуальных рабочих столов;
    • Улучшен внешний вид всплывающих предупреждений от системы уведомлений;
    • Повышено удобство работы в интерфейсе поиска программ (KRunner). Реализована корректная обработка дубликатов в выводе (теперь не показываются дубликаты закладок Firefox и повторяющиеся элементы при попадании найденного файла в несколько категорий). Оформление виджета отдельного поиска приведено в соответствии к оформлению KRunner;
    • Виджет для уведомления о подключении новых носителей теперь корректно обрабатывает попытки выполнения опасных для системы операций (например, отмонтирование корневой ФС);
  • Интерфейс для настройки системы
    • Изменено оформление и переписан код конфигуратора виртуальных рабочих столов. Новая реализация корректно работает в окружениях на базе Wayland, более удобна в работе и визуально соответствует остальным конфигураторам KDE;
    • Унифицировано оформление интерфейсов настройки часов и оболочки Folder View, которое приведено общему с остальными конфигураторами виду;
    • Проведена работа по унификации пиктограмм, отступов и кнопок на разных страницах Интерфейса для настройки системы;
    • На странице "Desktop Effects" в конфигураторе теперь отображаются и сторонние эффекты рабочего стола, установленные через каталог store.kde.org. Реализация конфигуратора "Desktop Effects" переведена на использование QtQuickControls 2;
    • В интерфейсе для настройки параметров экрана родное экранное разрешение теперь помечается звёздочкой;
    • Улучшено оформление страницы для настройки экрана входа в систему и обновлён эскиз внешнего вида для предлагаемой по умолчанию темы оформления Breeze;
  • Интеграция с GTK и GNOME
    • В Firefox 64 появилась поддержка использования в родных диалогов KDE для открытия и сохранения файлов. Для включения данной возможности требуется установить пакеты xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-kde, после чего запустить Firefox с выставленной переменной окружения GTK_USE_PORTAL=1;
    • В интеграционные модули xdg-desktop-portal-kde и plasma-integration добавлена поддержка портала для доступа к настройкам, позволяющего обращаться к параметрам конфигурации Plasma (шрифты, пиктограммы, темы виджетов и цветовые схемы) из изолированных приложений Flatpak и Snap, без необходимости предоставления прямого доступа к глобальному файлу конфигурации KDE;
    • Глобальный коэффициент масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI) теперь учитывается и для вывода приложений GTK и GNOME, если он является целым числом;
    • Решены разнообразные проблемы, возникавшие при использовании темы оформления Breeze-GTK, в том числе устранены несоответствия между тёмным и светлым вариантами данной темы;
  • Центр установки приложений и дополнений (Discover):
    • В виджет для информирования о наличии обновлений добавлены сведения о появлении возможности обновления до новой версии дистрибутива, а также обеспечен показ кнопки "Restart" в ситуациях, когда после применения обновлений рекомендуется выполнить перезагрузку;
    • На странице со списком доступных обновлений появились опции для снятия метки и повторной отметки всех элементов списка, упрощающие выборочную установку обновлений;
    • Страница с настройками переименована в "Sources" и преобразована в боковую секцию;
    • Средства управления репозиториями модифицированы для практического применения в дистрибутивах на пакетной базе Ubuntu;
    • Добавлена поддержка дополнений, распространяемых в пакетах Flatpak;
    • Улучшена поддержка обработки локальных пакетов, для которых теперь определяются зависимости и показывается кнопка "Launch" для запуска приложения после установки;
    • При поиске в разделе избранных приложений в результатах теперь показываются только приложения. Дополнения к Plasma теперь фигурируют в результатах поиска только в случае явного поиска в категории "Дополнения";
    • Обеспечен корректный поиск установленных приложений, в случае наличия в системе приложений в формате Snap;
    • На странице со списком обновлений разделены на отдельные категории приложения и дополнения к Plasma;
  • Улучшения в оконном менеджере: В интерфейсе переключения между окнами по Alt+Tab добавлена поддержка управления с использованием экранного ридера и возможность переключения между элементами при помощи клавиатуры. Устранён крах при инициировании скриптом операции сворачивая окна. Эффекты закрытия окна теперь применяются и для диалогов с активным родительским окном. Окна конфигуратора теперь самостоятельно выдвигаются на передний плат в случае получения фокуса ввода;
  • Улучшена поддержка Wayland. Полностью реализованы протоколы XdgStable, XdgPopups и XdgDecoration. В окружениях на базе Wayland обеспечена поддержка виртуальных рабочих столов, в том числе добавлена возможность выборочного размещения окна на заданных виртуальных рабочих столах (при использовании X11 подобной возможности нет и окно можно поместить либо на один виртуальный рабочий стол, либо на все). Добавлена поддержка перемещения элементов в режиме drag&drop при помощи жеста на сенсорном экране или тачпаде;
  • В интерфейс для управления сетевыми подключениями добавлена поддержка настойки VPN-туннелей WireGuard при наличии в системе соответствующего плагина к Network Manager. Добавлена возможность пометки сетевых соединений флагом флагом "Metered" (тарификация по трафику);
  • Внесены улучшения в набор пиктограмм Breeze. Улучшены пиктограммы для устройств и настроек, полностью переработаны пиктограммы для эмблем и пакетов, задействованы более качественные пиктограммы для сетевых операций, добавлены отдельные пиктограммы для файлов с байткодом Python;
  • В KSysGuard реализована возможность скрытия строки меню с оставлением подсказки для его возвращения по аналогии с тем, как это сделано в Kate и Gwenview.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2019/01/17...)
  2. OpenNews: Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE
  3. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.12
  4. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.3
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Sluggard (ok), 00:28, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Пятокеды вполне себе хороши, и становятся всё лучше. Ждём релиза.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:41, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Главное чтобы на шестерку пока не переключались...
     
     
  • 3.5, Sluggard (ok), 00:48, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Главное чтобы на шестерку пока не переключались...

    А разве озвучивались какие-то планы относительно этого?
    Вот что весьма порадовало — то, что на мой личный взгляд, пятокеды сразу начали делаться довольно стабильными. То есть, они никогда не были такими падучими, глючными и тупорогими, как ранние четверокеды, когда я их увидел впервые.

     
     
  • 4.8, Аноним (-), 00:53, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Недавно было положено начало 6 ветке Qt.
     
     
  • 5.10, Sluggard (ok), 00:56, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Недавно было положено начало 6 ветке Qt.

    Ну, пока там разработчики Qt разродятся чем-то стабильным и значимым, пока кедоразрабы надумают... Надеюсь, времени прилично пройдёт.
    P.S. Выпью-ка я за здоровье вышеназванных. Прозит.

     
     
  • 6.21, axredneck (?), 02:02, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... разработчики Qt ... кедоразрабы ...

    Так это одни и те же люди вроде

     
     
  • 7.22, Sluggard (ok), 02:03, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ... разработчики Qt ... кедоразрабы ...
    > Так это одни и те же люди вроде

    Да ладно. Возможно, эти множества пересекаются, но вряд ли значительно.

     
  • 4.17, VINRARUS (ok), 01:40, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сразу видно человека никогда не использовавшего Kubuntu 16.04 beta как основную ОС на Radeon 6xxx...
     
     
  • 5.19, Sluggard (ok), 01:46, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Я (кстати, именно чтоб попробовать KDE5) уходил с openSUSE 13.2 на openSUSE Tumbleweed, на которой и поныне живу. Что там собирали и выпускали мейнтенеры Kubuntu мне неведомо.
    А видео у меня на обоих ноутах было связкой Intel+AMD. На старом Intel HD4000 + Radeon HD7670M, на новом Intel HD5500 + Radeon R9 M375.
     
  • 5.20, anonimbl (?), 01:49, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Впервые вижу человека с  Radeon 6xxx. Что это за назад в будущее.
     
  • 3.26, leap42 (ok), 02:11, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у Qt ещё не в шубу рукав, куда там переключаться?
     
  • 1.2, kknight (ok), 00:28, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень круто в целом, но постепенный переход на Quick Controls в настройках системы не особо радует, настройки выглядят как-то нелепо.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 00:55, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А вот если бы кдешники все скинулись по паре баксов на дизайнера кедам. Раз вы говорите, что вас так много.
     
     
  • 3.13, Sluggard (ok), 01:03, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В голову не приходило, что многих из этого «много» дизайн KDE устраивает?
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:34, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    обои скучные, терь тока по четным релизам обновляться будут, т.е. в начале лета и в начале зимы //пруф: https://kver.wordpress.com/2019/01/17/on-wallpapers/ //можно и к новости добавить
     
  • 1.6, Аноним (-), 00:49, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они конечно молодцы, но в образах Neon кеды старые, во всех: user, devstable, devunstable. Им бы хоть самим проверять, что пишут.
     
  • 1.11, Аноним (-), 00:58, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Night Vision добавили, а цвета в дефолтной теме синие до сих пор. Ну и смысл тогда в этом.
     
  • 1.12, Аноним (3), 01:00, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    и еще одно немаловажное введение: теперь можно формат даты в часах вручную задавать, я джв^Wпятнадцать выпусков етого ждал
     
  • 1.14, KOT040188 (ok), 01:11, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда наконец уведомления в виджета уведомлений станут кликабельны????? Пока это бесполезный набор текста…
     
     
  • 2.18, VINRARUS (ok), 01:44, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хочеш в обычное уведомление запихнуть HTML+JS+Chromium+backdor? НЕ НАДО!
     
  • 1.15, Аноним (15), 01:14, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Альтернативная вселенная, где кеды не замарались о проприетарный тулкит, и где к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 02:06, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая Вселенная, мне понравилось.
     
     
  • 3.24, анон чик (?), 02:10, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне нет. Пусть сжвшное гномокомьюнити дальше уродует гном, а кеды остаются кедами.
     
  • 1.16, анон чик (?), 01:31, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, через сколько релизов вообще все перепишут на вторые контролы, чтобы совсем выкинуть первые?
     
  • 1.25, Аноним (25), 02:11, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная работа команды KDE. Сделано людьми и для людей. И какое же беспросветное говно этот Gnome 3 со всеми его форками и тулкитами по сравнению с KDE и Plasma 5.
     
     
  • 2.28, anan (?), 02:37, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Единственный человеческий DE это GNOME 3, что показывает его 100% использование как основное DE по умолчанию во всех серьезных дистрибутивах.
     
  • 1.27, Аноним (27), 02:16, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда под FreeBSD пропатчат?
     

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