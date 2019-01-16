20.01.2019 10:09  Выпуск Entangle 2.0, программы для управления цифровыми камерами

Доступен выпуск приложения Entangle 2.0, предоставляющего графический интерфейс для съёмки с привязкой (tethered shooting). Код программы написан на языке Си с использованием библиотеки GTK3+ и поставляется под лицензией GPLv3.

Программа позволяет подключить цифровую фотокамеру к компьютеру посредством кабеля или беспроводного интерфейса и не трогая камеру полностью удалённо управлять процессом съёмки, сразу просматривая результат на экране компьютера и выбирая оптимальные параметры снимка для получения наилучшего качества (светочувствительность ISO, баланс белого, выдержка). Программа также предоставляет доступ к настройкам камеры (разрешение, формат изображения и т.д.) и поддерживает расширение функциональности через плагины (например, поддержка сервиса Photo Box, режим автоматической съёмки Eclipse Totality и пакетный режим съёмки).

В новой версии повышены требования к GTK3 (3.22+), переработан интерфейс (осуществлён уход от применения однокнопочного всплывающего меню), добавлен режим наглядного выделения засвеченных (переэкспонированных) пикселей.