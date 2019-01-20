20.01.2019 01:11  Определён график проведения и список докладов первой конференции Devuan

|
|
|
|
|
|
|
|3.3, Аноним (3), 09:54, 20/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Форкните systemd и сделайте лучше.
Но Вы этого делать не будете, ибо Вы сами неосилятор.
|
|
|
|4.7, ОнАнон (?), 10:19, 20/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Форкнул, удалил все файлы и залил. Не понимаю, что в этом такого сложного, что ключевые разработчики сами этого сделать не смогли.
|
|2.12, AnonPlus (?), 12:00, 20/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Я равнодушен к их творчеству, но почему такой негатив? Ну хотят люди делать вот так, плохого никому не делают - так пусть творят на здоровье.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 10:31, 20/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Как же вы задолбали со своей борьбой. Как вод адепты системд и превратили разработку в поле боя.
|