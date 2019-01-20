The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

20.01.2019 01:11  Определён график проведения и список докладов первой конференции Devuan

В четвертую годовщину проекта, 28 ноября 2018 года, команда Devuan анонсировала свою первую конференцию, которая будет проведена в Амстердаме 5-7 апреля 2019 года. 18 января 2019, как и обещалось, стали известны подробности:

  • Начало: пятница, 5 апреля 13:00 CEST
  • Окончание: воскресенье, 7 апреля 16:00 CEST
  • Место проведения: Амстердам Хаутхейвенс, Хапарандадам 7, 1013АК, Нидерланды (на карте)
  • Презентации:
    • PID1: приветствие и вступление
    • Важность минимализма и модульности
    • CI Galore: Devuan SDK и Docker Toaster
    • Создание своего собственного дистрибутива
    • Конкуренция с гигантами: как продать Devuan вашей компании
    • ОС Maemo-Leste для мобильных телефонов N900
    • ОС DECODE для P2P Micro-Services через Tor
    • Dowse: прозрачный прокси для контроля трафика в локальной сети.
  • Семинары:
    • Установка Devuan-Live
    • Devuan с s6 / s6-rc
    • Шифрование диска
    • ... Приветствуются новые предложения

    Пропуск Early-Bird All-Access на конференцию стоит 95€ (около $110 USD) с одним приёмом пищи в день (cтоимость трёхдневного пропуска рассчитана на некоммерческой основе для покрытия расходов на размещение, оборудование и сопутствующие материалы). Площадь помещения конференции позволяет вместить только 70 участников. Регистрация происходит в порядке очереди подачи заявок. Для тех, кто не может присутствовать, событие будет транслироваться в прямом эфире, будет записано и доступно онлайн.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dyne.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
  3. OpenNews: Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
Автор новости: mandala
Тип: К сведению
Ключевые слова: devuan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 09:45, 20/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –13 +/
    Сборище неосиляторов системд
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:48, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Сборищем неосиляторов системд являются разработчики системд.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:54, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Форкните systemd и сделайте лучше.

    Но Вы этого делать не будете, ибо Вы сами неосилятор.

     
     
  • 4.7, ОнАнон (?), 10:19, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Форкнул, удалил все файлы и залил. Не понимаю, что в этом такого сложного, что ключевые разработчики сами этого сделать не смогли.
     
  • 2.9, А (??), 11:10, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Осисили и плюнули на него. Очевидно же.
     
  • 2.12, AnonPlus (?), 12:00, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я равнодушен к их творчеству, но почему такой негатив? Ну хотят люди делать вот так, плохого никому не делают - так пусть творят на здоровье.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:06, 20/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > N900

    "Актуально". В частности, в свете того, что его нигде не купить

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:11, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В известном китайском магазине есть refurbished модели. У меня такой - все новое кроме платы.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:15, 20/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эти парни, в отличие от мамкиных недоборцунов с системд, хоть что-то делают для борьбы с нелюбимым по. Молодцы.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:31, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как же вы задолбали со своей борьбой. Как вод адепты системд и превратили разработку в поле боя.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:33, 20/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Место проведения: Амстердам

    Одобряю.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:36, 20/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    По-моему разработчики девуян наркоманы
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor