20.01.2019 01:11  Определён график проведения и список докладов первой конференции Devuan

В четвертую годовщину проекта, 28 ноября 2018 года, команда Devuan анонсировала свою первую конференцию, которая будет проведена в Амстердаме 5-7 апреля 2019 года. 18 января 2019, как и обещалось, стали известны подробности: Начало: пятница, 5 апреля 13:00 CEST

Окончание: воскресенье, 7 апреля 16:00 CEST

Место проведения: Амстердам Хаутхейвенс, Хапарандадам 7, 1013АК, Нидерланды (на карте)

Презентации: PID1: приветствие и вступление Важность минимализма и модульности CI Galore: Devuan SDK и Docker Toaster Создание своего собственного дистрибутива Конкуренция с гигантами: как продать Devuan вашей компании ОС Maemo-Leste для мобильных телефонов N900 ОС DECODE для P2P Micro-Services через Tor Dowse: прозрачный прокси для контроля трафика в локальной сети.

Семинары: Установка Devuan-Live Devuan с s6 / s6-rc Шифрование диска ... Приветствуются новые предложения Пропуск Early-Bird All-Access на конференцию стоит 95€ (около $110 USD) с одним приёмом пищи в день (cтоимость трёхдневного пропуска рассчитана на некоммерческой основе для покрытия расходов на размещение, оборудование и сопутствующие материалы). Площадь помещения конференции позволяет вместить только 70 участников. Регистрация происходит в порядке очереди подачи заявок. Для тех, кто не может присутствовать, событие будет транслироваться в прямом эфире, будет записано и доступно онлайн.





