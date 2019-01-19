19.01.2019 22:31  Выпуск дистрибутива Endless OS 3.5.4

Представлен релиз дистрибутива Endless OS 3.5.4, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.7 до 16 ГБ. Endless OS можно отнести к числу дистрибутивов, которые являются локомотивами для продвижения инноваций среди пользовательских Linux-систем. Пользовательский интерфейс Endless OS основан на значительно переработанном форке окружения GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation. В новом выпуске: Добавлены средства для родительского контроля, позволяющие администратору определить список приложений, допустимых для запуска и установки определёнными пользователями. Например, можно запретить запуск BitTorrent-клиента. Также можно настроить показ в центре установки приложений только программ, соответствующих выбранному возрастному цензу (например, перестанут показываться агрессивные игры);

На платформах Intel обеспечена возможность использования аппаратного ускорения для декодирования видео в приложениях, отличных от web-браузера;

Обновлены драйверы и версии программ, в том числе браузер Chromium обновлён до версии 71.0.3578.98.



