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19.01.2019 22:31  Выпуск дистрибутива Endless OS 3.5.4

Представлен релиз дистрибутива Endless OS 3.5.4, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.7 до 16 ГБ.

Endless OS можно отнести к числу дистрибутивов, которые являются локомотивами для продвижения инноваций среди пользовательских Linux-систем. Пользовательский интерфейс Endless OS основан на значительно переработанном форке окружения GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation.

В новом выпуске:

  • Добавлены средства для родительского контроля, позволяющие администратору определить список приложений, допустимых для запуска и установки определёнными пользователями. Например, можно запретить запуск BitTorrent-клиента. Также можно настроить показ в центре установки приложений только программ, соответствующих выбранному возрастному цензу (например, перестанут показываться агрессивные игры);
  • На платформах Intel обеспечена возможность использования аппаратного ускорения для декодирования видео в приложениях, отличных от web-браузера;
  • Обновлены драйверы и версии программ, в том числе браузер Chromium обновлён до версии 71.0.3578.98.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.endlessos.co...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Endless OS 3.3.10
  4. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Endless OS 3.2
  5. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Endless OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: endless
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  • 1.1, Аноним (1), 23:03, 19/01/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    единственный дистрибутив работающий на моем ноутбуке ASUS без проблем с видео и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноняшка (?), 23:18, 19/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    твой АСУС совпал по длинне с АСУСом разработчика
     
  • 2.5, Канделябры (?), 23:21, 19/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользовательская ОС не поддерживающая тач - это.. нет, в мире СПО это почему-то даже не удивляет.
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:49, 19/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    За выбор производителя тача (и его нелюбовь к линуксу) благодари тоже а(т)сус
     
  • 1.2, Аноним (-), 23:05, 19/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока ставить не буду, сырой ещё. Поставлю 3.5.8. Не забудьте написать новость, когда выйдет.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:55, 19/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    гном... в какое же говно ты скатился...
     

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