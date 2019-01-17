17.01.2019 10:01  Релиз минималистичного web-браузера links 2.18

Представлен релиз минималистичного web-браузера links 2.18, поддерживающего работу как в консольном, так и в графическом режимах. При работе консольном режиме возможно отображение цветов и управление мышью, если это поддерживается используемым терминалом (например, xterm). В графическом режиме поддерживается вывод изображений и сглаживание шрифтов. Во всех режимах обеспечено отображение таблиц и фреймов. Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript. Также имеется поддержка закладок, SSL/TLS, фоновых загрузок и управления через систему меню. При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом. Среди улучшений, добавленных в новой версии: Поддержка работы в графическом режиме на платформе OpenVMS; Автоматическое включение работы через анонимную сеть Tor при наличии открытого socks-порта 9050; Для индикации работы через Tor обеспечено инвертирование цвета верхней и нижней информационных строк; В меню добавлена кнопка для сохранения и чтения содержимого буфера обмена; Увеличена производительность отрисовки в графическом режиме; Добавлена кнопка для отклонения некорректных SSL-сертификатов для указанного сервера; Устранена проблема, приводящая к повреждению содержимого экрана при использовании в окружении Windows 7 с драйверами без поддержки аппаратного ускорения; Улучшена работа на платформе OS/2.



