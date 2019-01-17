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17.01.2019 10:01  Релиз минималистичного web-браузера links 2.18

Представлен релиз минималистичного web-браузера links 2.18, поддерживающего работу как в консольном, так и в графическом режимах. При работе консольном режиме возможно отображение цветов и управление мышью, если это поддерживается используемым терминалом (например, xterm). В графическом режиме поддерживается вывод изображений и сглаживание шрифтов. Во всех режимах обеспечено отображение таблиц и фреймов. Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript. Также имеется поддержка закладок, SSL/TLS, фоновых загрузок и управления через систему меню. При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом.

Среди улучшений, добавленных в новой версии:

  • Поддержка работы в графическом режиме на платформе OpenVMS;
  • Автоматическое включение работы через анонимную сеть Tor при наличии открытого socks-порта 9050;
  • Для индикации работы через Tor обеспечено инвертирование цвета верхней и нижней информационных строк;
  • В меню добавлена кнопка для сохранения и чтения содержимого буфера обмена;
  • Увеличена производительность отрисовки в графическом режиме;
  • Добавлена кнопка для отклонения некорректных SSL-сертификатов для указанного сервера;
  • Устранена проблема, приводящая к повреждению содержимого экрана при использовании в окружении Windows 7 с драйверами без поддержки аппаратного ускорения;
  • Улучшена работа на платформе OS/2.

    1. Главная ссылка к новости (http://links.twibright.com/dow...)
    2. OpenNews: В рамках проекта Browsh развивается консольный браузер на базе Firefox
    3. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
    4. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
    5. OpenNews: Представлен Fifth, минималистичный web-браузер с интерфейсом на основе FLTK
    6. OpenNews: Выпуск минималистичного web-браузера qutebrowser 0.7.0
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: links, lynx
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  • 1, manefesto (??), 10:11, 17/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Наконец-то улучшили работу в OS/2
     
  • 2, 2019 Year of Linux on Desktops (?), 10:15, 17/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    w3m всё равно лучше.
     

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