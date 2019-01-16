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16.01.2019 11:22  Языку Tcl исполнилось 30 лет

Динамический язык программирования Tcl (Tool Command Language) празднует своё тридцатилетие. В январе 1989 года был опубликован первый экспериментальный выпуск языка Tcl, предложенный для тестирования сторонним разработчикам. Tcl представляет собой динамический язык программирования, распространяемый совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса Tk. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач, таких как web-разработка, создание сетевых приложений, администрирование систем и тестирование.

  1. Главная ссылка к новости (http://tcl.tk/...)
  2. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.8
  3. OpenNews: Релиз Tcl/Tk 8.6.6
  4. OpenNews: Релиз Tcl/Tk 8.6.4
  5. OpenNews: Увидел свет Tcl/Tk 8.6.3
  6. OpenNews: Релиз Tcl/Tk 8.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tcl
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  • 1.1, Аноним (1), 11:26, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    жив до сих пор он, по-моему, только благодаря тк. В остальном он как перл - вроде бы и есть, кто-то использует, но кто они и где они?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:45, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тесты для GCC на нём. Другого современного применения придумать пока не могу.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:38, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Про тесты GCC на DejaGNU, которое на Tcl, красочно рассказано тут: https://www.airs.com/blog/archives/499
    В двух словах: не знают теперь как от него избавиться )
     
     
  • 4.23, нах (?), 12:54, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Про тесты GCC на DejaGNU, которое на Tcl, красочно рассказано тут: https://www.airs.com/blog/archives/499
    > В двух словах: не знают теперь как от него избавиться )

    угу, сколько смузи не льют - код сам себя не напишет
    А на стековерфлоу сколько ни делают поисков по dejagnu - ни одного вопроса с готовым кодом  на пихоне почему-то не находится.

     
  • 3.38, Аноним (38), 14:00, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У redis тесты тоже на нем.
     
  • 3.40, ABATAPA (ok), 14:09, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже много лет он есть в Cisco IOS. См. Cisco IOS Scripting with TCL Configuration Guide
     
     
  • 4.53, нах (?), 14:44, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    настолько много, что уже выпиливают (вместе с ios)
    потому что пишущих на нем инженеров уже днем с огнем не сыскать (при тех зарплатах - можно и не надеяться), да и немодно уже в иосах что-то скриптовать, даже не вчерашний, а позавчерашний день.
     
  • 2.4, нах (?), 11:52, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > жив до сих пор он, по-моему, только благодаря тк. В остальном он
    > как перл - вроде бы и есть, кто-то использует, но кто
    > они и где они?

    ну так его для себя используют, для мелкой автоматизации своей работы - хоть с Tk, хоть просто в cli.

    те немногие, кто еще умеют и еще не потеряли интереса к it вообще. Поколению смузи он не нужен, у них же пихон, в который можно копипастить из вопросов на стековерфлоу - а на tcl поди еще найди такой вопрос, там книжку читать надо было.

     
     
  • 3.6, A.Stahl (ok), 12:00, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >пихон, в который можно копипастить из вопросов на стековерфлоу - а на tcl поди еще найди такой вопрос, там книжку читать надо

    Т.е. сообщества нет и если человек столкнулся с проблемой, то надеяться на помощь не приходится. Ну его нах такой язык.

     
     
  • 4.22, Школьник 9 класс (?), 12:51, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно,зачем такой язык где вместо подсказок надо подумать.
     
     
  • 5.29, A.Stahl (ok), 13:09, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Действительно,зачем такой язык где вместо подсказок надо подумать.

    Действительно, обмен опытом придумали анскильные лалки; настоящие мужики изобретают велосипед заново. А совсем суровые -- каждый раз.


     
     
  • 6.32, нах (?), 13:25, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Действительно,зачем такой язык где вместо подсказок надо подумать.
    > Действительно, обмен опытом придумали анскильные лалки; настоящие мужики изобретают велосипед
    > заново. А совсем суровые -- каждый раз.

    обмен опытом - это как раз книжки, они есть. А готовые ответы на все вопросы - это не обмен и не опытом, какой там опыт - копипасты?


     
     
  • 7.65, A.Stahl (ok), 15:33, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > обмен опытом - это как раз книжки, они есть.

    Какой там обмен? Книга это когда какой-то автор по каким-то неведомым соображениям напихал в одну кучу какой-то набор информации. Причём обычно весьма базовой и абстрактной.
    Тут нет обмена.

     
  • 3.8, Аноним (8), 12:08, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У Пихона хоть синтаксис вменяемый, похож на языки универсального назначения. Ну, разве что, спорный вопрос о его способе оформления блоков кода отступами. Но лично мне это не мешает.
     
     
  • 4.34, freehck (ok), 13:36, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если б по одному только синтаксису можно было бы судить о качестве языка... =/
     
     
  • 5.35, Аноним (1), 13:44, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    почему бы и нет? Удобство пользования не пустой звук.
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 14:27, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что помимо синтаксиса существует семантика.
     
     
  • 7.56, Аноним (1), 14:57, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и синтаксис и семантика важны. Какой бы ни был выразительный язык, если на нем неудобно писать, то какой смысл его существования? Язык должен помогать, а не превращать написание кода в превозмогание.
     
     
  • 8.62, Аноним (50), 15:10, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Если б по одному только синтаксису можно было бы судить о качестве языка..
    > и синтаксис и семантика важны.

    Семантику понимать надобно, что бы не спорить с самим собой.

     
  • 5.49, YetAnotherOnanym (ok), 14:26, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Если б по одному только синтаксису можно было бы судить о состоянии мозгов тех, кто на нём пишет... =/

    Можешь не благодарить.

     
  • 3.17, Gentoo Developer (?), 12:29, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен, для барбер-смузи-фреймворкеров с заоблачным ЧСВ важно сообщество, доброта, улыбчивость, толерантность комментариев кода, и гугэл рядом.
     
     
  • 4.24, нах (?), 12:55, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Согласен, для барбер-смузи-фреймворкеров с заоблачным ЧСВ важно сообщество, доброта,
    > улыбчивость, толерантность комментариев кода, и гугэл рядом.

    но dejagnu почему-то не помогает ;-)

     
  • 3.26, A.N.Onimous (?), 12:59, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Только если пихону понадобится гуй - скорей всего это будет (внезапно!) tkinter. :)
     
  • 2.10, Совершенно другой аноним (?), 12:10, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тесты для sqlite на нём пишут, как написали выше - и для GCC, так-что вполне себе используется.
     
     
  • 3.21, анан (?), 12:48, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    sqlite изначально разрабатывался как пакет к тиклю, так что не удивительно
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:16, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил... как встраиваемый язык

    Model Sim. Xilinx Vivado, Xilinx ISE. OpenOCD. Fterscale CodeWarrior. И т.п. Да, DejaGNU тоже.

     
     
  • 3.16, Аноним (8), 12:24, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Да, DejaGNU тоже.

    Но, ведь, Столман не рекомендовал использовать Tcl проектах GNU.

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 14:24, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть Столлман, а есть реальная жизнь К тому же претензии Столлмана относились н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:38, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще то git клиент использует perl в линуксе. Так что вопрос, жив ли перл?
     
  • 2.42, Zulu (?), 14:18, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я до недавнего момента (в Оракле) использовал. Отличный язык для написания своих DSL.
     
  • 2.45, ПерлухаБратуха (?), 14:22, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В остальном он как перл - вроде бы и есть, кто-то использует, но кто они и где они?

    Я использую (на ровне с другими языками), я здесь.

     
     
  • 3.57, Аноним (1), 14:59, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и много таких как ты осталось? Перл хоть и не мертв, но распространенность его уже не та, что раньше.
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 15:15, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему она должна быть та что раньше?
     
  • 2.60, Аноним (60), 15:03, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как встраиваемый язык используется. Например, в Quartus очень активно применяется. Как по мне, так язык очень странный.
     
  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 11:44, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эхххх... помню, пришлось мне как-то иметь с ним дело, когда expext'ом железки дёргал по ssh...
     
     
  • 2.5, нах (?), 11:55, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Эхххх... помню, пришлось мне как-то иметь с ним дело, когда expext'ом железки
    > дёргал по ssh...

    а, ну да - еще сетевые инженеры постарше его умеют использовать, вот, ради expect для управления невменяемыми железками (как вам телефонная станция с управлением исключительно через serial, причем в этом serial не cli, а tui, с окошками и менюшками?) например.

    Но тоже немодно, у современных невменяемых модно rest api, json во все дыры, вот это вот всьо.

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 12:19, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    expect - это идейный костыль Гордиться его применению - это признавать, что про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, нах (?), 12:58, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > expect - это идейный костыль. Гордиться его применению - это признавать, что
    > программа/железо, которую пытаются подпереть с его помощью, сделана через одно место
    > и не заслуживает жить дальше в этом виде.

    ну сам же понимаешь - менеджер может взвесить цену железки и цену сотрудника, ниасилившего автоматизировать управление ("оно ж неуправляемое, у ансибля нет для него модуля!") и решить что жить не заслуживает не железка ;-)

    ну вон та же атс неведомого производителя - к ней требования чтоб не висло, не хрипело, и не нуждалось в дорогостоящем обслуживании. Оно, как ни странно, и было. А страдания страдальца с миникомом - ну кому они интересны?

     
  • 4.55, YetAnotherOnanym (ok), 14:55, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > программа/железо, которую пытаются подпереть с его помощью, сделана через одно место и не заслуживает жить дальше в этом виде

    Вот так и палятся админы локалхоста, которые в жизни ничего сложнее своего домашнего роутера не настраивали.

     
     
  • 5.58, Аноним (1), 14:59, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты меня раскрыл, сдаюсь.
     
  • 3.13, Аноним (8), 12:19, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Очень даже ничего Имел дело с израильской Corall Коннектишься к ней диалапом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, нах (?), 12:46, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >>как вам телефонная станция с управлением исключительно через serial, причем в этом serial не cli, а tui, с окошками и менюшками?
    > Очень даже ничего. Имел дело с израильской "Corall". Коннектишься к ней диалапом
    > и через minicom рулишь. Непонятно, зачем туда ещё Tcl лепить.

    окей, мальчик-c-миникомом, вот ты и будешь каждый вечер в 19:30 переключать маршрутизацию звонков на ночной режим. И в 8:00 чтоб как штык был на работе - надо обратно переключить. timer events в моей кастрюле предусмотрены были, но за отдельную плату и отдельной платой, втыкавшейся вместо экстеншнов или еще чего-то действительно нужного, как у коралов не помню - там такого было не надо.

    А у меня да, экспект лазил по окошкам-менюшкам, он в 8:00 точно на работу придет, а я, пожалуй, сегодня вообще туда не поеду.

     
  • 1.9, grsec (ok), 12:08, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Прекрасный язык, компактый, легко читаемый.
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 12:21, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >легко читаемый

    Да Вы, батенька, ещё тот Дон, знающий толк...

     
  • 1.27, Аноним (27), 12:59, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >web-разработка

    Это кто-нибуть пробывал? Интересны впечатления.

     
     
  • 2.31, Антон (??), 13:23, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    но зачем?
     
  • 2.33, нах (?), 13:28, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>web-разработка
    > Это кто-нибуть пробывал? Интересны впечатления.

    полагаю, примерно как на баше - упражнение на расстановку кавычек. Веб-разработка предполагает быстро-быстро ляпать много плохого кода, а не ковыряться в кавычках десять лет, поищите другой инструмент для нее.

     
     
  • 3.36, Аноним (1), 13:47, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не надо судить по одноразовым сайтам. Веб-разработка бывает разной: обычный бложек и какой-нибудь саас.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 14:18, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а во попробуйтека на этом чуде ваш "саас" сделать, с его уровнем тестированости и количеством доступных разработчиков. Лучше уж тогда на cobol, там хоть какие-то баги фиксятся .
     
  • 4.51, нах (?), 14:41, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > не надо судить по одноразовым сайтам. Веб-разработка бывает разной: обычный бложек и какой-нибудь
    > саас.

    дык, разница-то как раз обратная - на твоем бложеке и двадцать лет может висеть "сайт в разработке", а саас выкатывать надо "вчера", конкуренты не дремлют.

    поэтому сляпаем из готовых кусков, что у нас там под рукой э... jetty servlets, ну хз что-это, но слово хорошее, берем. Эй, hr - тащи двадцать новых рабов!

     
  • 4.54, Аноним (54), 14:51, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    СааС - сервис-as-a-сервис!
     
  • 1.28, Аноним (27), 13:08, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Заглянул к ним на сайт, вот пример оттуда proc power base p set result ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Evgueni (?), 13:23, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    bash появился на пол года позже вообще-то (конкретно в июне 1989). Так что понятно откуда он вот такой же, только вот без Tk и expect.
     
     
  • 3.43, Аноним (27), 14:20, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    C уже был. Могли бы брать пример с него.
     
     
  • 4.52, Evgueni (?), 14:43, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > C уже был. Могли бы брать пример с него.

    Синтаксис довольно таки сильно отличается. Что не удивительно, так как tcl/bash создавались не в качестве "высокоуровневого ассемблера".

     
  • 2.37, Аноне (?), 13:47, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое интересное, почему взялась мода в каждом языке использовать разные скобки
     
     
  • 3.44, Аноним (41), 14:21, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да похоже только в этом автора осенило так крепко обо что-то
     
  • 3.47, Zulu (?), 14:23, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    TCL имеет специфическую идеологию: все строка. И код, и данные. Исходя из этого, есть необходимость различать строки, которые надо эээ как это по-русски evaluate сейчас и строки которые надо evaluate потом. Так что {}, "" и [] это по большому счету одно и тоже, разница только в evaluation.
     
  • 2.46, Аноним (27), 14:23, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что характерно, функцию вычисление факториала назвали power. Даже тут видна кривизна замысла.
     
     
  • 3.59, Аноним (50), 15:01, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Впервые вижу. Функция явно двух переменных, то есть факториал отпадает. Два действия в цикле, умножение base саму на себя p раз.

    замысел то кривоват, но вот - у кого?

     
  • 3.61, anonymous (??), 15:04, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не факториал, а возведение в целочисленную неотрицательную степень.
     
  • 1.39, Аноним (41), 14:08, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    когда-то в девяностых пробовал изучить как альтернативу перлу, но убило что скоб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.64, Аноним (63), 15:23, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Eggdrop передаёт привет :-)
     

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