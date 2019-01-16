16.01.2019 11:22  Языку Tcl исполнилось 30 лет

> жив до сих пор он, по-моему, только благодаря тк. В остальном он

> как перл - вроде бы и есть, кто-то использует, но кто

> они и где они? ну так его для себя используют, для мелкой автоматизации своей работы - хоть с Tk, хоть просто в cli. те немногие, кто еще умеют и еще не потеряли интереса к it вообще. Поколению смузи он не нужен, у них же пихон, в который можно копипастить из вопросов на стековерфлоу - а на tcl поди еще найди такой вопрос, там книжку читать надо было.