16.01.2019 11:22  Языку Tcl исполнилось 30 лет

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.23, нах (?), 12:54, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Про тесты GCC на DejaGNU, которое на Tcl, красочно рассказано тут: https://www.airs.com/blog/archives/499
> В двух словах: не знают теперь как от него избавиться )
угу, сколько смузи не льют - код сам себя не напишет
А на стековерфлоу сколько ни делают поисков по dejagnu - ни одного вопроса с готовым кодом на пихоне почему-то не находится.
|
|
|
|4.53, нах (?), 14:44, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
настолько много, что уже выпиливают (вместе с ios)
потому что пишущих на нем инженеров уже днем с огнем не сыскать (при тех зарплатах - можно и не надеяться), да и немодно уже в иосах что-то скриптовать, даже не вчерашний, а позавчерашний день.
|
|2.4, нах (?), 11:52, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> жив до сих пор он, по-моему, только благодаря тк. В остальном он
> как перл - вроде бы и есть, кто-то использует, но кто
> они и где они?
ну так его для себя используют, для мелкой автоматизации своей работы - хоть с Tk, хоть просто в cli.
те немногие, кто еще умеют и еще не потеряли интереса к it вообще. Поколению смузи он не нужен, у них же пихон, в который можно копипастить из вопросов на стековерфлоу - а на tcl поди еще найди такой вопрос, там книжку читать надо было.
|
|
|
|3.6, A.Stahl (ok), 12:00, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
>пихон, в который можно копипастить из вопросов на стековерфлоу - а на tcl поди еще найди такой вопрос, там книжку читать надо
Т.е. сообщества нет и если человек столкнулся с проблемой, то надеяться на помощь не приходится. Ну его нах такой язык.
|
|
|
|
|
|5.29, A.Stahl (ok), 13:09, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
|
> Действительно,зачем такой язык где вместо подсказок надо подумать.
Действительно, обмен опытом придумали анскильные лалки; настоящие мужики изобретают велосипед заново. А совсем суровые -- каждый раз.
|
|
|
|6.32, нах (?), 13:25, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
>> Действительно,зачем такой язык где вместо подсказок надо подумать.
> Действительно, обмен опытом придумали анскильные лалки; настоящие мужики изобретают велосипед
> заново. А совсем суровые -- каждый раз.
обмен опытом - это как раз книжки, они есть. А готовые ответы на все вопросы - это не обмен и не опытом, какой там опыт - копипасты?
|
|
|
|7.65, A.Stahl (ok), 15:33, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> обмен опытом - это как раз книжки, они есть.
Какой там обмен? Книга это когда какой-то автор по каким-то неведомым соображениям напихал в одну кучу какой-то набор информации. Причём обычно весьма базовой и абстрактной.
Тут нет обмена.
|
|3.8, Аноним (8), 12:08, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
У Пихона хоть синтаксис вменяемый, похож на языки универсального назначения. Ну, разве что, спорный вопрос о его способе оформления блоков кода отступами. Но лично мне это не мешает.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.56, Аноним (1), 14:57, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
и синтаксис и семантика важны. Какой бы ни был выразительный язык, если на нем неудобно писать, то какой смысл его существования? Язык должен помогать, а не превращать написание кода в превозмогание.
|
|
|
|8.62, Аноним (50), 15:10, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> Если б по одному только синтаксису можно было бы судить о качестве языка..
> и синтаксис и семантика важны.
Семантику понимать надобно, что бы не спорить с самим собой.
|
|3.17, Gentoo Developer (?), 12:29, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Согласен, для барбер-смузи-фреймворкеров с заоблачным ЧСВ важно сообщество, доброта, улыбчивость, толерантность комментариев кода, и гугэл рядом.
|
|
|
|4.24, нах (?), 12:55, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Согласен, для барбер-смузи-фреймворкеров с заоблачным ЧСВ важно сообщество, доброта,
> улыбчивость, толерантность комментариев кода, и гугэл рядом.
но dejagnu почему-то не помогает ;-)
|
|2.11, Аноним (11), 12:16, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
> Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил... как встраиваемый язык
Model Sim. Xilinx Vivado, Xilinx ISE. OpenOCD. Fterscale CodeWarrior. И т.п. Да, DejaGNU тоже.
|
|2.45, ПерлухаБратуха (?), 14:22, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> В остальном он как перл - вроде бы и есть, кто-то использует, но кто они и где они?
Я использую (на ровне с другими языками), я здесь.
|
|
|
|3.57, Аноним (1), 14:59, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
и много таких как ты осталось? Перл хоть и не мертв, но распространенность его уже не та, что раньше.
|
|2.60, Аноним (60), 15:03, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Как встраиваемый язык используется. Например, в Quartus очень активно применяется. Как по мне, так язык очень странный.
|
|
|
|2.5, нах (?), 11:55, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
> Эхххх... помню, пришлось мне как-то иметь с ним дело, когда expext'ом железки
> дёргал по ssh...
а, ну да - еще сетевые инженеры постарше его умеют использовать, вот, ради expect для управления невменяемыми железками (как вам телефонная станция с управлением исключительно через serial, причем в этом serial не cli, а tui, с окошками и менюшками?) например.
Но тоже немодно, у современных невменяемых модно rest api, json во все дыры, вот это вот всьо.
|
|
|
|
|
|4.25, нах (?), 12:58, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
> expect - это идейный костыль. Гордиться его применению - это признавать, что
> программа/железо, которую пытаются подпереть с его помощью, сделана через одно место
> и не заслуживает жить дальше в этом виде.
ну сам же понимаешь - менеджер может взвесить цену железки и цену сотрудника, ниасилившего автоматизировать управление ("оно ж неуправляемое, у ансибля нет для него модуля!") и решить что жить не заслуживает не железка ;-)
ну вон та же атс неведомого производителя - к ней требования чтоб не висло, не хрипело, и не нуждалось в дорогостоящем обслуживании. Оно, как ни странно, и было. А страдания страдальца с миникомом - ну кому они интересны?
|
|4.55, YetAnotherOnanym (ok), 14:55, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> программа/железо, которую пытаются подпереть с его помощью, сделана через одно место и не заслуживает жить дальше в этом виде
Вот так и палятся админы локалхоста, которые в жизни ничего сложнее своего домашнего роутера не настраивали.
|
|
|
|4.20, нах (?), 12:46, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
>>как вам телефонная станция с управлением исключительно через serial, причем в этом serial не cli, а tui, с окошками и менюшками?
> Очень даже ничего. Имел дело с израильской "Corall". Коннектишься к ней диалапом
> и через minicom рулишь. Непонятно, зачем туда ещё Tcl лепить.
окей, мальчик-c-миникомом, вот ты и будешь каждый вечер в 19:30 переключать маршрутизацию звонков на ночной режим. И в 8:00 чтоб как штык был на работе - надо обратно переключить. timer events в моей кастрюле предусмотрены были, но за отдельную плату и отдельной платой, втыкавшейся вместо экстеншнов или еще чего-то действительно нужного, как у коралов не помню - там такого было не надо.
А у меня да, экспект лазил по окошкам-менюшкам, он в 8:00 точно на работу придет, а я, пожалуй, сегодня вообще туда не поеду.
|
|
|
|2.33, нах (?), 13:28, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>>web-разработка
> Это кто-нибуть пробывал? Интересны впечатления.
полагаю, примерно как на баше - упражнение на расстановку кавычек. Веб-разработка предполагает быстро-быстро ляпать много плохого кода, а не ковыряться в кавычках десять лет, поищите другой инструмент для нее.
|
|
|
|3.36, Аноним (1), 13:47, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
не надо судить по одноразовым сайтам. Веб-разработка бывает разной: обычный бложек и какой-нибудь саас.
|
|
|
|4.41, Аноним (41), 14:18, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
а во попробуйтека на этом чуде ваш "саас" сделать, с его уровнем тестированости и количеством доступных разработчиков. Лучше уж тогда на cobol, там хоть какие-то баги фиксятся .
|
|4.51, нах (?), 14:41, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> не надо судить по одноразовым сайтам. Веб-разработка бывает разной: обычный бложек и какой-нибудь
> саас.
дык, разница-то как раз обратная - на твоем бложеке и двадцать лет может висеть "сайт в разработке", а саас выкатывать надо "вчера", конкуренты не дремлют.
поэтому сляпаем из готовых кусков, что у нас там под рукой э... jetty servlets, ну хз что-это, но слово хорошее, берем. Эй, hr - тащи двадцать новых рабов!
|
|
|
|2.30, Evgueni (?), 13:23, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
bash появился на пол года позже вообще-то (конкретно в июне 1989). Так что понятно откуда он вот такой же, только вот без Tk и expect.
|
|
|
|
|
|4.52, Evgueni (?), 14:43, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> C уже был. Могли бы брать пример с него.
Синтаксис довольно таки сильно отличается. Что не удивительно, так как tcl/bash создавались не в качестве "высокоуровневого ассемблера".
|
|
|
|3.47, Zulu (?), 14:23, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
TCL имеет специфическую идеологию: все строка. И код, и данные. Исходя из этого, есть необходимость различать строки, которые надо эээ как это по-русски evaluate сейчас и строки которые надо evaluate потом. Так что {}, "" и [] это по большому счету одно и тоже, разница только в evaluation.
|
|
|
|3.59, Аноним (50), 15:01, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Впервые вижу. Функция явно двух переменных, то есть факториал отпадает. Два действия в цикле, умножение base саму на себя p раз.
замысел то кривоват, но вот - у кого?
|