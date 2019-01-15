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15.01.2019 11:58  Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP

В реализациях утилиты SCP от проектов OpenSSH, PuTTY и WinSCP выявлены четыре уязвимости, позволяющие на стороне клиента манипулировать выводом информации в терминал, организовать запись произвольных файлов в целевой каталог или изменить права доступа на каталог при обращении к серверу, подконтрольному злоумышленнику.

  • CVE-2019-6111 - возможность перезаписать произвольные файлы в целевом каталоге на стороне клиента. В SCP как и в RCP сервер принимает решение о том, какие файлы и каталоги отправить клиенту, а клиент лишь проверяет корректность возвращённых имён объектов. Проверка на стороне клиента ограничена лишь блокированием выхода за границы текущего каталога ("../"), но не учитывает передачу файлов с именами, отличающимися от изначально запрошенных. В случае рекурсивного копирования (-r) кроме имён файлов подобным способом можно манипулировать и именами подкаталогов. Например, в случае копирования пользователем в домашний каталог файлов, подконтрольный атакующим сервер может выдать вместо запрошенных файлов файлы с именами .bash_aliases или .ssh/authorized_keys, и они будут сохранены утилитой scp в домашнем каталоге пользователя;
  • CVE-2018-20685 - возможность изменения прав доступа на целевой каталог при отдаче сервером каталога с пустыми именем или точкой. При получении от сервера команды "D0777 0 \n" или "D0777 0 .\n" клиент применит изменение прав доступа к текущему каталогу;
  • CVE-2019-6109, CVE-2019-6110 - возможность искажения вывода в терминал через подстановку управляющих ASCII символов в передаваемые строковые данные и отображаемый на стороне клиента поток STDERR. Уязвимость может применяться для скрытия сведений о загрузке незапрошенных файлов.

Проблемы проявляются во всех версиях OpenSSH (включая 7.9), PuTTY и WinSCP (включая 5.13). Для OpenSSH предложено исправление в виде патча. Пакет Tectia SSH scpg3 проблемам не подвержен, так как базируется только на использовании SFTP и не поддерживает протокол SCP. В качестве обходного варианта защиты рекомендуется использовать sftp вместо scp. В дистрибутивах проблема пока остаётся неисправленной (Debian, Ubuntu, Arch, RHEL, SUSE).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Использование JavaScript для атаки через манипуляцию с содержимым буфера обмена
  3. OpenNews: Концепция атаки по подмене копируемого в терминал текста с сайта
  4. OpenNews: Уязвимость в Gnome-terminal, xfce4-terminal, Terminator и других эмуляторах терминалов на базе libVTE
  5. OpenNews: Метод подстановки троянского кода, невидимого при просмотре в git diff
  6. OpenNews: Уязвимость в GnuPG
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: scp, ssh, terminal
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  • 1, Аноним (1), 12:10, 15/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Интересно как у rsync с этим, теоретически он должен быть даже более уязвим для таких вещей, я имею ввиду сам протокол.
     
  • 2, svsd_val (ok), 12:19, 15/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хех, любопытные ошибки ...
     

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