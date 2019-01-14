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14.01.2019 10:15  Firefox 67 начнёт использовать отдельные профили для разных установок

В выпуске Firefox 67, намеченном на 14 мая, планируется переработать механизм работы с профилями. В ночные сборки Firefox изменение будет включено 28 января. Если до сих пор при установке нескольких разных экземпляров Firefox по умолчанию использовался один общий профиль с настройкам, дополнениями и информационными базами (закладки, история, сохранённые пароли, cookie и т.д.), то начиная с Firefox 67 для каждого параллельно установленного экземпляра будет создаваться собственный отдельный профиль.

Например, при одновременной установке ESR, бета, ночных сборок, редакции Developer Edition и обычного выпуска Firefox, для них будут созданы раздельные профили. Изменение профиля будет производиться только для новых установок (после обновления будет сохраняться прошлый профиль). Основной причиной перехода к раздельным профилям являются возможные проблемы в случае использования профиля нового выпуска в более старой версии Firefox, а также при одновременном доступе к БД профиля из параллельно запущенных разных экземпляров Firefox, что потенциально может привести к повреждению данных в профиле.

Для выбора существующего профиля как и раньше можно использовать интерфейс "firefox -ProfileManager". После завершения установки Firefox при обнаружении уже имеющегося в системе профиля будет выводиться специальное предупреждение с предложением синхронизировать настройки через учётную запись в облачном сервисе Mozilla Sync.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox
  3. OpenNews: Утечка идентификаторов пользователя через встроенный в браузер менеджер паролей
  4. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  5. OpenNews: Релиз Firefox 64
  6. Установка в одном окружении двух разных версий Firefox с разными дополнениями
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Давно пора
    Удивляло, что дефолтно это не так
     
  • 1.2, dimqua (ok), 10:37, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Годно. Ещё бы синхронизацию не через Sync между профилями.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:04, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    "с предложением синхронизировать настройки через учётную запись в облачном сервисе Mozilla Sync. "
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:05, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лучше в стороннем
     
  • 3.21, Чювак (?), 15:50, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А че кто то ставит браузеры прямо в систему, пусть гадит в реестр и системные папки? У меня палемун, киберфокс, ватерфокс параллельно работают в портабельном варианте для "постоянного браузинга", синхронизируются через облако. Больше всего прет от Basilisk - он шустрый!
     
  • 1.3, EndUser (?), 11:28, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Finally
     
  • 1.7, robot228 (?), 12:43, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такое разные экземпляры?
    Я щас поставил 2 портабла и они используют разные профили в своих папках каждый.
     
     
  • 2.10, cimro (?), 13:02, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    портабл используют свои настройки ,профиль в основном в папке самой проги.
     
  • 1.8, Зондик Дома Забыл (?), 12:45, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно узнать механизм поиска профиля "имеющегося в системе". Как далеко оно будет искать, будет ли искать в папках всех пользователей, на отмонтированных фс, на съёмных носителях, в локальной сети?.. Будет ли конфиг для ограничения подобных поползновений?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:58, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лично для тебя: в этой папке c:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\
     
     
  • 3.11, cimro (?), 13:04, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да ладно,а если нету диска C как такового ?
     
     
  • 4.14, Антонидас (?), 13:43, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тогда на диске D:
     
  • 3.15, X86 (ok), 13:52, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Достаточно вот так:
    cd %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:43, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://firefox-flatpak.mojefedora.cz/
     
  • 1.12, Прекурсор (?), 13:17, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Очередной зонд изобрели...
     
     
  • 2.16, Вуыкло (?), 14:19, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ой, да ладно, в этой то новости какая причина поныть? Типичный опеннет.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:31, 14/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Приходит мужик к психотерапевту - Доктор помогите мне кажется что меня окруж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Лапчатый девляпс бубунтёнок (?), 15:06, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О, вижу по скриншоту, чиркофф до вaнтузa проапгрейдился.
     
     
  • 2.22, Аноним84701 (ok), 16:24, 14/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > О, вижу по скриншоту, чиркофф до вaнтузa проапгрейдился.

    А по аватарке погоду не предсказываете?

    Кстати, можно было просто пройти по ссылке и убедиться, что "оно у всех так выглядит":
    https://mozilla.invisionapp.com/share/NXPOZFN2MFC#/screens/337965708_Modal3

     
  • 1.20, Аноним (20), 15:28, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox то, Firefox это, столько новостей от "инноваций" от Мозилла, только непонятно, когда же браузер научится выполнять свою основную задачу нормально?
     
  • 1.23, Аноним (23), 16:25, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это для альфа-бета тестеров в первую очередь. Поменьше ключик -p дергать.  
     

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