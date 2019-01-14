14.01.2019 10:15  Firefox 67 начнёт использовать отдельные профили для разных установок

В выпуске Firefox 67, намеченном на 14 мая, планируется переработать механизм работы с профилями. В ночные сборки Firefox изменение будет включено 28 января. Если до сих пор при установке нескольких разных экземпляров Firefox по умолчанию использовался один общий профиль с настройкам, дополнениями и информационными базами (закладки, история, сохранённые пароли, cookie и т.д.), то начиная с Firefox 67 для каждого параллельно установленного экземпляра будет создаваться собственный отдельный профиль.

Например, при одновременной установке ESR, бета, ночных сборок, редакции Developer Edition и обычного выпуска Firefox, для них будут созданы раздельные профили. Изменение профиля будет производиться только для новых установок (после обновления будет сохраняться прошлый профиль). Основной причиной перехода к раздельным профилям являются возможные проблемы в случае использования профиля нового выпуска в более старой версии Firefox, а также при одновременном доступе к БД профиля из параллельно запущенных разных экземпляров Firefox, что потенциально может привести к повреждению данных в профиле.

Для выбора существующего профиля как и раньше можно использовать интерфейс "firefox -ProfileManager". После завершения установки Firefox при обнаружении уже имеющегося в системе профиля будет выводиться специальное предупреждение с предложением синхронизировать настройки через учётную запись в облачном сервисе Mozilla Sync.