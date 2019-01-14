14.01.2019 10:15  Firefox 67 начнёт использовать отдельные профили для разных установок

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|2.6, Аноним (6), 12:04, 14/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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"с предложением синхронизировать настройки через учётную запись в облачном сервисе Mozilla Sync. "
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|3.21, Чювак (?), 15:50, 14/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А че кто то ставит браузеры прямо в систему, пусть гадит в реестр и системные папки? У меня палемун, киберфокс, ватерфокс параллельно работают в портабельном варианте для "постоянного браузинга", синхронизируются через облако. Больше всего прет от Basilisk - он шустрый!
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|1.8, Зондик Дома Забыл (?), 12:45, 14/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Интересно узнать механизм поиска профиля "имеющегося в системе". Как далеко оно будет искать, будет ли искать в папках всех пользователей, на отмонтированных фс, на съёмных носителях, в локальной сети?.. Будет ли конфиг для ограничения подобных поползновений?
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