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06.01.2019 23:17  Первый выпуск FAudio, открытой реализации XAudio

Доступен первый официальный релиз FAudio, открытой реализации звуковых библиотек DirectX, включая библиотеки с поддержкой API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3. Код написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Zlib. Из зависимостей требуется только библиотека SDL2.

Библиотеки FAudio выделены из более крупного проекта FNA, нацеленного на создание альтернативной реализации Microsoft XNA Game Studio 4.0 для упрощения портирования Windows-игр. Наработки FAudio могут применяться совместно с Wine для достижения более высокого качества звука в играх и поддержки расширенных звуковых эффектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL
  4. OpenNews: DirectX Shader Compiler портирован для Linux и macOS
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
  6. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: faudio, wine
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  • 1, Аноним (1), 23:38, 06/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >могут применяться

    А почему "могут", а не являются частью Wine?

     
     
  • 2, Аноним (2), 23:42, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Анон не читатель?
     
  • 3, Аноним (3), 00:02, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что иначе никто crossover покупать не будет.
     
  • 4, Дуплик (ok), 00:03, 07/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Иксы не нужны. Любые проекты, которые начинаются на букву X должны исчезнуть.
     

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