06.01.2019 23:17  Первый выпуск FAudio, открытой реализации XAudio

Доступен первый официальный релиз FAudio, открытой реализации звуковых библиотек DirectX, включая библиотеки с поддержкой API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3. Код написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Zlib. Из зависимостей требуется только библиотека SDL2.

Библиотеки FAudio выделены из более крупного проекта FNA, нацеленного на создание альтернативной реализации Microsoft XNA Game Studio 4.0 для упрощения портирования Windows-игр. Наработки FAudio могут применяться совместно с Wine для достижения более высокого качества звука в играх и поддержки расширенных звуковых эффектов.



