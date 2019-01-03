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03.01.2019 11:10  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.22

После семи месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.22, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Добавлена поддержка операций клонирования файлов, предоставляемых файловой системой Btrfs (применение BTRFS_IOC_CLONE для создания копии файла через добавление на уровне метаданных дополнительной ссылки на уже имеющиеся данные, без фактического копирования содержимого файла);
  • В заголовке окна с результатами поиска обеспечено отображение файлового шаблона и маски поискового запроса;
  • При поиске файлов теперь отдельно запоминается состояние поля поиска по содержимому, что позволяет при поиске из встроенного просмотрщика или редактора не заполнять это поле старым значением из файлового поиска;
  • Добавлена возможность переопределения формата приглашения ввода в оболочке Fish;
  • Обеспечено сохранение времени модификации и доступа (mtime и atime) при копировании файлов через SFTP;
  • Во встроенном редакторе добавлена подсветки синтаксиса сборочных сценариев Meson и реализована подсветка ключевого слова "null" для скриптов на языке PHP;
  • В конфигурации внешних обработчиков улучшено распознавание форматов MS Office и добавлена поддержка вызова проигрывателя MPV в случае невозможности вызвать "mplayer -identify";
  • Улучшена поддержка окружения IBM i 7.3 PASE (Portable Application Solutions Environment);
  • Улучшена обработка ошибок в процессе создания жёстких ссылок;
  • Устранена проблема, из-за которой операция перезаписи одного файла выполнялась без вывода диалога подтверждения операции;
  • Решены проблемы со сборкой на платформах Apple;
  • Налажен процесс копирования и перемещения файлов при наличии в имени или пути обратного слеша;
  • Устранены крахи, возникавшие при установке соединения через FSTP и при возврате из командной оболочки.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21
  3. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7
  4. OpenNews: Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность запуска исполняемых файлов
  5. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
  6. OpenNews: В linux-порт файлового менеджера Far2 добавлен консольный режим
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mc, midnightcommander
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  • 1, ka4a (ok), 11:13, 03/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На сколько помню его перестали развивать. И тут такое.
     
     
  • 3, Аноним (3), 11:16, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://github.com/MidnightCommander/mc/commits/master

    Перестали развивать? Серьезно? У них стабильно по паре версий в год, емнип.

     
     
  • 4, A.Stahl (ok), 11:48, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Серьезно?

    Да, несколько лет назад проект был по факту заморожен. Потом его подняли, отряхнули от пыли и продолжили развивать.
    Просто mc это такая программа, номером версии которой никто не интересуется и поэтому за новостями тоже никто не следит. Так что назнание текущего состояния -- вполне нормально.

     
  • 2, Аноним (3), 11:14, 03/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Отлично! Спасибо за ньюз.
     
  • 5, YetAnotherOnanym (ok), 11:53, 03/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он всё ещё не умеет показывать содержимое папки тайлом тумбнейлов!!!!11 О, какую боль это причиняет моей любви к прогрессу!!!!!!11
     

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