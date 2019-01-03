03.01.2019 11:10  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.22

После семи месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.22, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+. Список основных изменений: Добавлена поддержка операций клонирования файлов, предоставляемых файловой системой Btrfs (применение BTRFS_IOC_CLONE для создания копии файла через добавление на уровне метаданных дополнительной ссылки на уже имеющиеся данные, без фактического копирования содержимого файла);

В заголовке окна с результатами поиска обеспечено отображение файлового шаблона и маски поискового запроса;

При поиске файлов теперь отдельно запоминается состояние поля поиска по содержимому, что позволяет при поиске из встроенного просмотрщика или редактора не заполнять это поле старым значением из файлового поиска;

Добавлена возможность переопределения формата приглашения ввода в оболочке Fish;

Обеспечено сохранение времени модификации и доступа (mtime и atime) при копировании файлов через SFTP;

Во встроенном редакторе добавлена подсветки синтаксиса сборочных сценариев Meson и реализована подсветка ключевого слова "null" для скриптов на языке PHP;

В конфигурации внешних обработчиков улучшено распознавание форматов MS Office и добавлена поддержка вызова проигрывателя MPV в случае невозможности вызвать "mplayer -identify";

Улучшена поддержка окружения IBM i 7.3 PASE (Portable Application Solutions Environment);

Улучшена обработка ошибок в процессе создания жёстких ссылок;

Устранена проблема, из-за которой операция перезаписи одного файла выполнялась без вывода диалога подтверждения операции;

Решены проблемы со сборкой на платформах Apple;

Налажен процесс копирования и перемещения файлов при наличии в имени или пути обратного слеша;

Устранены крахи, возникавшие при установке соединения через FSTP и при возврате из командной оболочки.



