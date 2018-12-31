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31.12.2018 11:13  Доступен дистрибутив OviOS 3.0 для создания сетевых хранилищ

Опубликован специализированный Linux-дистрибутив OviOS 3.0, нацеленный на упрощение развёртывания сетевых хранилищ и файловых серверов, использующих NFS, SMB, FTP или iSCSI. Среди ключевых принципов разработки упоминаются настраиваемость под свои задачи, независимость (проект самодостаточен и не является ответвлением от других дистрибутивов), простота (отсутствие усложнений и лишних приложений) и легковесность (оставлены только серверные компоненты и консольный интерфейс). Размер загрузочного iso-образа 713 Мб.

Дистрибутив может работать в Live-режиме (без установки). Поддерживается создание отказоустойчивых серверов хранения и репликация данных на несколько узлов. Возможно поддержание резервной копии на другом хосте. В качестве базовой ФС предлагается ZFS. Возможна настройка программных RAID и манипуляции со снапштами. Предлагаемый загрузочный образ также может применяться в качестве сборки для восстановления систем, хранящих данные на ZFS-разделах. Для управления пакетами задействован пакетный менеджер pacman.



В состав нового выпуска включены ядро Linux4.9.144, ZFS on Linux 0.7.12, NFS Utils 2.3.3, Samba 4.9.3, Glibc 2.28, GCC 8.2.0, iSCSI Target 1.0.74 и консольная оболочка ovios-shell 3.00. Для подключения к контроллерам доменов предложена утилита smbovios. В реализации NFS-сервера расширены средства ведения логов. Добавлена опция exclude.pools для вывода из под контроля отдельных пулов ZFS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ovios.org/p/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.2
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 4
  4. OpenNews: В состав Debian включена файловая система ZFS
  5. OpenNews: Выпуск ZFS on Linux 0.7.0, реализации ZFS для ядра Linux
  6. OpenNews: Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ovios, zfs
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  • 1, Онаним (?), 11:20, 31/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мне вот интересно, неужели столько желающих с такой готовностью доверить свои данные бета-версиям файловых систем...
     
     
  • 2, Олег (??), 11:28, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Zfs давно не бетта или вы про иное?
     
  • 3, бублички (?), 12:07, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    всё что не прошло многовековую проверку в твоём персональном НИИ и не получило твой индивидуальный штамп ОТК является бета-версией?
     

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