31.12.2018 11:13  Доступен дистрибутив OviOS 3.0 для создания сетевых хранилищ

Опубликован специализированный Linux-дистрибутив OviOS 3.0, нацеленный на упрощение развёртывания сетевых хранилищ и файловых серверов, использующих NFS, SMB, FTP или iSCSI. Среди ключевых принципов разработки упоминаются настраиваемость под свои задачи, независимость (проект самодостаточен и не является ответвлением от других дистрибутивов), простота (отсутствие усложнений и лишних приложений) и легковесность (оставлены только серверные компоненты и консольный интерфейс). Размер загрузочного iso-образа 713 Мб.

Дистрибутив может работать в Live-режиме (без установки). Поддерживается создание отказоустойчивых серверов хранения и репликация данных на несколько узлов. Возможно поддержание резервной копии на другом хосте. В качестве базовой ФС предлагается ZFS. Возможна настройка программных RAID и манипуляции со снапштами. Предлагаемый загрузочный образ также может применяться в качестве сборки для восстановления систем, хранящих данные на ZFS-разделах. Для управления пакетами задействован пакетный менеджер pacman.

В состав нового выпуска включены ядро Linux4.9.144, ZFS on Linux 0.7.12, NFS Utils 2.3.3, Samba 4.9.3, Glibc 2.28, GCC 8.2.0, iSCSI Target 1.0.74 и консольная оболочка ovios-shell 3.00. Для подключения к контроллерам доменов предложена утилита smbovios. В реализации NFS-сервера расширены средства ведения логов. Добавлена опция exclude.pools для вывода из под контроля отдельных пулов ZFS.