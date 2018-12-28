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28.12.2018 09:32  В Firefox 66 появится кнопка для поиска вкладок

В ночных сборках Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 66, предложена кнопка "Search Tabs" для поиска открытых вкладок. Кнопка размещена в верхней части меню со списком вкладок и позволяет упростить навигацию при наличии большого числа открытых страниц.

Реализация кнопки базируется на уже давно существующей, но малоизвестной возможности, позволяющей выполнять поиск по заголовкам страниц во вкладках при помощи ключа "%" в адресной строке (например, после набора в адресной строке "% Free" будет показан список вкладок в загловках которых присутствует слово "Free"). При нажатии кнопки "Search Tabs" осуществляется смена фокуса на адресную строку и ввод символа "%" с приглашением продолжить ввод.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2018/12/f...)
  2. OpenNews: Доступен Librefox, вариант Firefox с изменениями для приватности и безопасности
  3. OpenNews: Новый выпуск web-браузера Firefox Focus
  4. OpenNews: Релиз Firefox 64
  5. OpenNews: Mozilla подготовит версию Firefox, оптимизированную для архитектуры ARM64
  6. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 09:44, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Супер, джва года ждал, надеюсь в следующем релизе запилят кнопку поиска поисковых систем!
     
     
  • 2.3, тоже Аноним (ok), 09:50, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    В первоапрельский релиз добавят опцию "Search OK button".
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:22, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Поле ввода для поиска поля ввода.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:31, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Во встроенном браузере.
     
  • 2.18, Ололоня (?), 11:03, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Скоро им кнопка для поиска юзеров понадобится...
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:48, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Странное нововведения Я по личным наблюдениям заметил, что обычно много вкладок... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, тоже Аноним (ok), 09:52, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нововведение тревожное. Создатели браузеров соглашаются с концепцией "все включено, ничего не выключается". Однако развитие этой концепции - отказ от вкладок вообще, хранение всего когда-либо открытого в личном облаке (от создателей браузера) и поиск по нему (с подстройкой под пользователя). Кто-то сказал "приватность"?
     
     
  • 3.7, Клыкастый (ok), 10:17, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Кто-то сказал "приватность"?

    Какое смешное слово. Что оно означает?

     
     
  • 4.14, Аноним (9), 10:33, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пережиток прошлого из нулевых. Теперь браузеры заботятся о твоей безопасности, поэтому сливают всю инфу о тебе третьим лицам.
     
  • 4.28, user (??), 12:28, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "ват" означает, что такие комментарии скоро будут удалять
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:53, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Странное наблюдение. По моим - что много вкладок оставляют люди любознательные, а закрывают - овощи.
     
     
  • 3.8, жека воробьев (?), 10:18, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По моим наблюдениям, люди открывающие много вкладок никогда их не читают, склонны к собирательству разного рода хлама (палки, камни, провода, пакеты в пакетах, книги по мертвым технологиям...), чтобы было/когда нибудь пригодится (никогда не пригодится).
     
  • 3.15, Аноним (9), 10:36, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >много вкладок оставляют люди любознательные, а закрывают - овощи.

    В туалете ты за собой тоже не смываешь, наш юный любознательный друг? Ждёшь, пока накопится и повалится через край?

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:27, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    интересное сравнение, если продолжать по такой логике и дальше выходит что люди ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, Мимоаноним (?), 12:47, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Осиль наконец закладки - тебе откроется новый, удивительный мир, где браузер не падает от 100500 вкладок.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 12:56, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Осиль наконец нормальный стационарный пека вместо своего говнобука - и браузеры не будут падать от 100500 табов.
     
     
  • 7.65, Аноним (65), 15:29, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Даже больше скажу - осиль оффтопик и лиса перестанет падать вообще и совсем Уже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.37, Имя (?), 13:03, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сохранять вкладки вместо ссылок - это оно и есть
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:49, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >любознательные

    Это те, которые не успевают читать текущие вкладки, потому что заняты открытием все новых?

     
     
  • 4.38, Имя (?), 13:05, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее те, кто не догадывается читать форумы последовательно и сначала открывает вообще всё.
     
     
  • 5.41, Аноним (36), 13:15, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо за идею Буду теперь после чтения темы возвращаться назад в список тем, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.48, Аноним (16), 13:45, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я пробовал, не стоит оно того, закладки эти. Столько времени потеряно, за которое я мог бы открыть еще пару сотен новых вкладок. Ведь новые вкладки сами себя не откроют.
     
     
  • 7.56, Аноним (36), 14:17, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Грустно наверно испытывать экзистенциальный ужас от 10 вкладок Помнится, вам е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.59, Аноним (16), 14:40, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это тот случай, наверное, когда после полугода без перезапусков падает браузер с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.66, Аноним (36), 15:32, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Закладки точно так же могут навернуться. И их там бывает больше 1000. Бэкапы рулят.
     
     
  • 10.69, Имя (?), 15:55, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Экспорт в html - это наше всё.
     
  • 3.29, user (??), 12:31, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ещё один неосилятор закладок. Или у тебя не бывает ссылок, которые могут понадобиться через год.
     
  • 3.60, Аноним (60), 14:51, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    расскажите им про "закладки"
     
  • 2.19, Сергей (??), 11:16, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    :-)) Почему-то я не сомневаюсь, что разбираюсь в "компьютере", принципе работы его начиная с физического уровня полупроводников, сигналов на шинах и команд АЛУ, до языков высокого уровня и OS, технологиях его производства и применения на 2 порядка лучше Вашего, с реализацией много$миллионных интеграционных проектов за 3 десятилетмя. Но у меня открыты сотни вкладок, не только с почтой, компьютерными и бизнес информацией, но и огромное количество справочников и расчетных таблиц... А уж хобби, спорт, строительство, снаряжение, вещи.. В интернете огромное количество мусора, толковых сайтов мало и они ценны, пока их найдешь повторно, перекопаешь кучу молокососов-копи-паст-недоумков. Очень нужная функция, не знал, что можно было искать, а не запоминать, куда какую вкладку положить. Но есть пользователи, которых полностью удовлетворяет прогноз погоды от Яндекса на смартфоне, им эта кнопка точно не нужна.
     
     
  • 3.31, фтщт (?), 12:38, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > что разбираюсь в "компьютере" .. лучше Вашего
    > В интернете огромное количество мусора, толковых сайтов мало и они ценны, пока их найдешь >повторно

    Да, вот это силища -- с таким багажом знаний, с таким стажем в сети, а закладки осилить не вышло. Ну, ничего, впереди еще три десятилетия, не сдавайтесь.

     
     
  • 4.45, Сергей (??), 13:25, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваше уважительное "Ку" принимаю
     
  • 3.50, Аноним (16), 13:50, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну дело же говорит человек Я, когда запускаю браузер прогноз погоды посмотреть,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, Сергей (??), 15:51, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А в чем великий смысл закрывать и открывать вкладки Вы любите Экшен имитация... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, Имя (?), 16:00, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >надо создать новую вкладку, перейти на нее, загрузить закладку

    купи мышку с более чем двумя кнопками, они сейчас стоят меньше чем в прошлом веке

    >если я каждый день использую полсотни-сотню уже открытых разных вкладок в зависимости от проектов

    средняя кнопка на папке в боковой панели закладок

     
     
  • 6.74, Сергей (??), 16:45, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на мышке пять кнопок, колесом можно сбрасывать буфер и скролировать не только вверх-вниз, но и в право-влево, работает и в eog и в ODS.
    Средняя кнопка на Закладке отрывает в конце Вкладок эту закладку - спасибо, но мне туда не надо. Вкладки у меня расположены по порядку и я их нахожу так же быстро как и выбрать Закладку в Папке Панели закладок.
    Чем еще можете аргументировать необходимость постоянно закрывать и открывать вкладки, вместо того, чтобы их держать открытыми?
     
  • 5.77, Аноним (16), 16:50, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да-да, эти истории про одновременную работу в сотне вкладок я слышал не раз, и в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.79, Сергей (??), 17:07, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на мышке пять кнопок, колесом можно сбрасывать буфер и скролировать не только вверх-вниз, но и в право-влево, работает и в eog и в ODS.
    Средняя кнопка на Закладке отрывает в конце Вкладок эту закладку - спасибо, но мне туда не надо. Вкладки у меня расположены по порядку и я их нахожу так же быстро как и выбрать Закладку в Папке Панели закладок.
    Чем еще можете аргументировать необходимость постоянно закрывать и открывать вкладки, вместо того, чтобы их держать открытыми?


     
  • 6.80, Сергей (??), 17:12, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну не все такие целеустремленно-однозадачные, которым 10 вкладок хватает!
    У Вас небось и CPU одноядерный - зачем больше и дороже - открыл FF, закрыл FF, открыл консоль - закрыл консоль. Выключил комп, пошел на обед. Зачем Вам, Батюшка мультизадачная система?
     
  • 2.57, анон (?), 14:33, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня наоборот, 100500 гайдов, даташитов, манов и т.д.
    на работе
     
     
  • 3.75, Сергей (??), 16:47, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю, Коллега
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:16, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Это для тех, кто после открытия браузера тыкает Открыть предыдущую сессию в Fi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, Сергей (??), 16:48, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, Вы правы, это так и есть
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:22, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Реализация кнопки базируется на уже давно существующей, но малоизвестной возможности,

    ОМГ, где вы раньше были?!? Всегда мечтал об этой фиче, а она оказывается давно есть.

     
     
  • 2.42, Аноним (36), 13:18, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Тяжела жизнь домохозяйки.
     
  • 2.58, анон (?), 14:35, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вообще в последних версиях лиса и без % предлагает вкладки вперемешку с адресами и фокусирует при нажатии
     
     
  • 3.73, имя (?), 16:44, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > в последних версиях

    Поиск по вкладкам без '%' вперемешку с дополнением по истории уже много лет есть.

     
  • 1.11, Юрец (?), 10:29, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > поиск по заголовкам страниц во вкладках при помощи ключа "%" в адресной строке

    А так можно было?

     
  • 1.13, kvaps (ok), 10:33, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Tree Style Tab + Dustman (автозакрытие вкладок по таймеру) и вопрос со вкладками закрыт чуть более чем полностью.

    Ибо вкладки - это всего лишь временная сущность, которая улучшает процесс серфинга в интернете, но каждая открытая вкладка с течением времени теряет свою актуальность и следовательно ее можно автоматически прибить.

    Вкладки которые должны быть постоянно открыты (в основном мессенджеры) можно закрепить, а если нужно что-то сохранить - для этого придумали закладки в браузере.

     
     
  • 2.51, Сергей (??), 14:00, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня в институте был друг, который засыпал на первой же открытой странице конспекта по физике... О том, что он начал серферить во временной неактуальной сущности, мы узнавали по легкому хлопку тетради (96 стр) по его лбу.
     
  • 1.17, Аноним (17), 10:52, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нафиг не нужно. В адресной строке вводишь часть заголовка или url открытой вкладки, и само предлагает. Это уже давно. Никаких % вводить не надо и тем более не надо никаких лишних кнопок и полей.
     
  • 1.20, Аноним (22), 11:17, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    сомнительное нововведение, полезнее было если бы ввели поиск сразу по содержимому всех вкладок
     
  • 1.21, mumu (ok), 11:22, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше бы поиск текста по всем открытым вкладкам ввели. Во времена xul был плагин, который так умел делать...
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:05, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И для нового фурифокса есть несколько https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/search-multi-tabs/?src=search
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:29, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Сначала в угоду идиотскому минимализму скрывают панель закладок по-умолчанию, а ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Albertio (ok), 11:48, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема все же в альтернативно мыслящих пользователях, нежели в дизайне браузера.
     
     
  • 3.27, Препод (?), 12:21, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тройка по толлерантологии, в следующем семетре поблажек не будет. Свободны.
     
     
  • 4.34, Ректор (?), 12:49, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >толлерантологии
    >семетре

    Уволен!

     
     
  • 5.49, тоже Аноним (ok), 13:48, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что это вы так вот сразу, с плеча - раз, и уволен.
    А как же выпороть?
     
     
  • 6.52, Сергей (??), 14:03, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не наш метод.
    Вот если бы была "Реакторинка"...
     
     
  • 7.63, тоже Аноним (ok), 15:14, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы это баловство прекратите. Порка безграмотных дeбилов - не развлечение и даже не извращение, а суровая осознанная необходимость. Как в случае, когда необходим прямой массаж сердца, здесь попытки достучаться до их мозга через более удаленные от него места, увы, совершенно неэффективны.
     
     
  • 8.78, Сергей (??), 16:59, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да бесполезно все это...
     
  • 6.67, Аноним (65), 15:33, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А как же выпороть?

    Не тот метод. Если препод по толерантологии, то его только страпoнить.

     
  • 2.30, user (??), 12:33, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подготовка к выпиливанию закладок.
     
     
  • 3.35, Аноним (9), 12:50, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Видимо, да. В следующем релизе их объявят устаревшими и неудобными.
     
     
  • 4.40, Имя (?), 13:09, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они своими лапками уничтожают причины оставаться на Firefox, а потом удивляются падению популярности.
     
     
  • 5.46, КГБ СССР (ok), 13:31, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Гугль платит — индусы работают.
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:47, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Открываю по 300 вкладок, хотя польза от кнопки и правда сомнительна - в адресной строке и так есть автопредложка открой вкладки
     
  • 1.39, Аноним (39), 13:08, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "^" restrict.history
    "*" restrict.bookmark
    "~" restrict.typed
    "+" restrict.tag
    "%" restrict.openpage
    "#" match.title
    "@" match.url
     
     
  • 2.43, КГБ СССР (ok), 13:19, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто об этом знает? Где про это написано в справке Кривофокса? А, ну да, в нём же нету справки. В Seamonkey надо справку смотреть, если кто-то вообще слыхал про такую.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 13:34, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    http://kb.mozillazine.org/Location_Bar_Search
     
     
  • 4.55, КГБ СССР (ok), 14:11, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Раз уж тут всё так серьёзно, то ещё одна ссылочка:

    support.mozilla.org/en-US/kb/awesome-bar-search-firefox-bookmarks-history-tabs

     
  • 1.44, Fedd (ok), 13:23, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы сделали горячии клавиши на открытие вкладок как в конце так и следом за текущей
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 14:06, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab не то?
     
  • 1.54, Аноним (54), 14:07, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вертикальные вкладки, как в вивальди Когда же они додумаются до такого простого... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.61, Аноним (61), 14:53, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы что-нибудь сделали с окном "мастер-пароль", которое часто  появляется не в нужный момент и перехватывает фокус.
     
  • 1.62, timur.davletshin (ok), 15:02, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно у меня и в 65beta7 работает...
     
  • 1.64, Аноним (65), 15:25, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем вам поиск по вкладкам если у вас оперативки нет?
     
     
  • 2.71, Аноним (-), 16:28, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А у нас отключен жс, нам и без оперативки хорошо.
     
  • 1.72, Аноним (-), 16:28, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, зачем добавлять, если потом всё-равно выкинут.
     

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