28.12.2018 09:32  В Firefox 66 появится кнопка для поиска вкладок

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|2.4, тоже Аноним (ok), 09:52, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нововведение тревожное. Создатели браузеров соглашаются с концепцией "все включено, ничего не выключается". Однако развитие этой концепции - отказ от вкладок вообще, хранение всего когда-либо открытого в личном облаке (от создателей браузера) и поиск по нему (с подстройкой под пользователя). Кто-то сказал "приватность"?
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|4.14, Аноним (9), 10:33, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Пережиток прошлого из нулевых. Теперь браузеры заботятся о твоей безопасности, поэтому сливают всю инфу о тебе третьим лицам.
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|2.5, Аноним (5), 09:53, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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Странное наблюдение. По моим - что много вкладок оставляют люди любознательные, а закрывают - овощи.
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|3.8, жека воробьев (?), 10:18, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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По моим наблюдениям, люди открывающие много вкладок никогда их не читают, склонны к собирательству разного рода хлама (палки, камни, провода, пакеты в пакетах, книги по мертвым технологиям...), чтобы было/когда нибудь пригодится (никогда не пригодится).
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|3.15, Аноним (9), 10:36, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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>много вкладок оставляют люди любознательные, а закрывают - овощи.
В туалете ты за собой тоже не смываешь, наш юный любознательный друг? Ждёшь, пока накопится и повалится через край?
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|6.36, Аноним (36), 12:56, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Осиль наконец нормальный стационарный пека вместо своего говнобука - и браузеры не будут падать от 100500 табов.
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|3.16, Аноним (16), 10:49, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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>любознательные
Это те, которые не успевают читать текущие вкладки, потому что заняты открытием все новых?
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|4.38, Имя (?), 13:05, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Скорее те, кто не догадывается читать форумы последовательно и сначала открывает вообще всё.
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|6.48, Аноним (16), 13:45, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Я пробовал, не стоит оно того, закладки эти. Столько времени потеряно, за которое я мог бы открыть еще пару сотен новых вкладок. Ведь новые вкладки сами себя не откроют.
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|3.29, user (??), 12:31, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ещё один неосилятор закладок. Или у тебя не бывает ссылок, которые могут понадобиться через год.
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|2.19, Сергей (??), 11:16, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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:-)) Почему-то я не сомневаюсь, что разбираюсь в "компьютере", принципе работы его начиная с физического уровня полупроводников, сигналов на шинах и команд АЛУ, до языков высокого уровня и OS, технологиях его производства и применения на 2 порядка лучше Вашего, с реализацией много$миллионных интеграционных проектов за 3 десятилетмя. Но у меня открыты сотни вкладок, не только с почтой, компьютерными и бизнес информацией, но и огромное количество справочников и расчетных таблиц... А уж хобби, спорт, строительство, снаряжение, вещи.. В интернете огромное количество мусора, толковых сайтов мало и они ценны, пока их найдешь повторно, перекопаешь кучу молокососов-копи-паст-недоумков. Очень нужная функция, не знал, что можно было искать, а не запоминать, куда какую вкладку положить. Но есть пользователи, которых полностью удовлетворяет прогноз погоды от Яндекса на смартфоне, им эта кнопка точно не нужна.
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|3.31, фтщт (?), 12:38, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> что разбираюсь в "компьютере" .. лучше Вашего
> В интернете огромное количество мусора, толковых сайтов мало и они ценны, пока их найдешь >повторно
Да, вот это силища -- с таким багажом знаний, с таким стажем в сети, а закладки осилить не вышло. Ну, ничего, впереди еще три десятилетия, не сдавайтесь.
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|5.70, Имя (?), 16:00, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>надо создать новую вкладку, перейти на нее, загрузить закладку
купи мышку с более чем двумя кнопками, они сейчас стоят меньше чем в прошлом веке
>если я каждый день использую полсотни-сотню уже открытых разных вкладок в зависимости от проектов
средняя кнопка на папке в боковой панели закладок
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|6.74, Сергей (??), 16:45, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня на мышке пять кнопок, колесом можно сбрасывать буфер и скролировать не только вверх-вниз, но и в право-влево, работает и в eog и в ODS.
Средняя кнопка на Закладке отрывает в конце Вкладок эту закладку - спасибо, но мне туда не надо. Вкладки у меня расположены по порядку и я их нахожу так же быстро как и выбрать Закладку в Папке Панели закладок.
Чем еще можете аргументировать необходимость постоянно закрывать и открывать вкладки, вместо того, чтобы их держать открытыми?
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|6.79, Сергей (??), 17:07, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня на мышке пять кнопок, колесом можно сбрасывать буфер и скролировать не только вверх-вниз, но и в право-влево, работает и в eog и в ODS.
Средняя кнопка на Закладке отрывает в конце Вкладок эту закладку - спасибо, но мне туда не надо. Вкладки у меня расположены по порядку и я их нахожу так же быстро как и выбрать Закладку в Папке Панели закладок.
Чем еще можете аргументировать необходимость постоянно закрывать и открывать вкладки, вместо того, чтобы их держать открытыми?
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|6.80, Сергей (??), 17:12, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну не все такие целеустремленно-однозадачные, которым 10 вкладок хватает!
У Вас небось и CPU одноядерный - зачем больше и дороже - открыл FF, закрыл FF, открыл консоль - закрыл консоль. Выключил комп, пошел на обед. Зачем Вам, Батюшка мультизадачная система?
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|1.10, Аноним (10), 10:22, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Реализация кнопки базируется на уже давно существующей, но малоизвестной возможности,
ОМГ, где вы раньше были?!? Всегда мечтал об этой фиче, а она оказывается давно есть.
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|2.58, анон (?), 14:35, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вообще в последних версиях лиса и без % предлагает вкладки вперемешку с адресами и фокусирует при нажатии
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|3.73, имя (?), 16:44, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> в последних версиях
Поиск по вкладкам без '%' вперемешку с дополнением по истории уже много лет есть.
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|1.13, kvaps (ok), 10:33, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Tree Style Tab + Dustman (автозакрытие вкладок по таймеру) и вопрос со вкладками закрыт чуть более чем полностью.
Ибо вкладки - это всего лишь временная сущность, которая улучшает процесс серфинга в интернете, но каждая открытая вкладка с течением времени теряет свою актуальность и следовательно ее можно автоматически прибить.
Вкладки которые должны быть постоянно открыты (в основном мессенджеры) можно закрепить, а если нужно что-то сохранить - для этого придумали закладки в браузере.
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|2.51, Сергей (??), 14:00, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня в институте был друг, который засыпал на первой же открытой странице конспекта по физике... О том, что он начал серферить во временной неактуальной сущности, мы узнавали по легкому хлопку тетради (96 стр) по его лбу.
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|1.17, Аноним (17), 10:52, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Нафиг не нужно. В адресной строке вводишь часть заголовка или url открытой вкладки, и само предлагает. Это уже давно. Никаких % вводить не надо и тем более не надо никаких лишних кнопок и полей.
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|7.63, тоже Аноним (ok), 15:14, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы это баловство прекратите. Порка безграмотных дeбилов - не развлечение и даже не извращение, а суровая осознанная необходимость. Как в случае, когда необходим прямой массаж сердца, здесь попытки достучаться до их мозга через более удаленные от него места, увы, совершенно неэффективны.
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|4.40, Имя (?), 13:09, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Они своими лапками уничтожают причины оставаться на Firefox, а потом удивляются падению популярности.
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|2.43, КГБ СССР (ok), 13:19, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Кто об этом знает? Где про это написано в справке Кривофокса? А, ну да, в нём же нету справки. В Seamonkey надо справку смотреть, если кто-то вообще слыхал про такую.
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|4.55, КГБ СССР (ok), 14:11, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Раз уж тут всё так серьёзно, то ещё одна ссылочка:
support.mozilla.org/en-US/kb/awesome-bar-search-firefox-bookmarks-history-tabs
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