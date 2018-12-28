28.12.2018 09:32  В Firefox 66 появится кнопка для поиска вкладок

В ночных сборках Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 66, предложена кнопка "Search Tabs" для поиска открытых вкладок. Кнопка размещена в верхней части меню со списком вкладок и позволяет упростить навигацию при наличии большого числа открытых страниц.

Реализация кнопки базируется на уже давно существующей, но малоизвестной возможности, позволяющей выполнять поиск по заголовкам страниц во вкладках при помощи ключа "%" в адресной строке (например, после набора в адресной строке "% Free" будет показан список вкладок в загловках которых присутствует слово "Free"). При нажатии кнопки "Search Tabs" осуществляется смена фокуса на адресную строку и ввод символа "%" с приглашением продолжить ввод.