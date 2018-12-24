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24.12.2018 21:07  Выпуск Lakka 2.2, дистрибутива для создания игровых консолей

После года разработки представлен релиз дистрибутива Lakka 2.2, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или платы, подобные Raspberry Pi, в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект построен в форме модификации дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1/2/3, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить игровой пульт и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360.

В новой версии обновлены почти все эмуляторы и игровые движки, доступные в Libretro. Добавлена поддержка новых устройств TinkerBoard S, RK3399 и ROC-RK3328-CC. Эмулятор RetroArch обновлён до версии 1.7.5, в которой переработано основное меню и предложено альтернативное меню Ozone.

Из планов на будущее отмечается переход на ветку LibreELEC 9 (вчера началось бета-тестирование) и создание нового расширяемого интерфейса пользователя для libretro, развиваемого на языке Go под кодовым именем Ludo.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.lakka.tv/articles/2...)
  2. OpenNews: Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.1
  3. OpenNews: Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.0
  4. OpenNews: Поступили в продажу первые игровые консоли на базе SteamOS
  5. OpenNews: Эмулятор игровых консолей Dolphin перешёл на лицензию GPLv2+
  6. OpenNews: Новая игровая консоль Atari будет поставляться с Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lakka, game, console
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  • 2, A.Stahl (ok), 22:06, 24/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >полноценную игровую консоль

    Это бессмысленный набор слов. Как "здоровый инвалид" или "честный законодатель".

     

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