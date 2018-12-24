24.12.2018 21:07  Выпуск Lakka 2.2, дистрибутива для создания игровых консолей

После года разработки представлен релиз дистрибутива Lakka 2.2, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или платы, подобные Raspberry Pi, в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект построен в форме модификации дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1/2/3, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить игровой пульт и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360.

В новой версии обновлены почти все эмуляторы и игровые движки, доступные в Libretro. Добавлена поддержка новых устройств TinkerBoard S, RK3399 и ROC-RK3328-CC. Эмулятор RetroArch обновлён до версии 1.7.5, в которой переработано основное меню и предложено альтернативное меню Ozone.

Из планов на будущее отмечается переход на ветку LibreELEC 9 (вчера началось бета-тестирование) и создание нового расширяемого интерфейса пользователя для libretro, развиваемого на языке Go под кодовым именем Ludo.



