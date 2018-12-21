21.12.2018 19:02  Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux

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|3.19, AlexYeCu_not_logged (?), 20:16, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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>Microsoft - неплохая корпорация.
>Но допустим Azure я использую
Да-да, NoIP подтвердят!
И что Microsoft хороший, и что Azure хороший, и что американская судебная система просто замечательная, и что рейдерский захват чужого бизнеса… …хотя не, это, наверное, подтверждать не будут.
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|5.49, AlexYeCu_not_logged (?), 00:33, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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1. MS возжелала нагнуть NoIP.
2. Со сказками про «злобных хакеров» обратилась в американский суд.
3. Американский суд передал MS под контроль инфраструктуру NoIP. Ну т.е. вот так просто: допустил частную контору с сомнительной (хотя нет, с несомненной) репутацией к данным клиентов NoIP, которые никакого согласия на это не давали.
4. MS задействовал свой хвалёный Azure и под горестные вопли клиентов NoIP навернул всё. Велики оказались нагрузки, ага.
Крупнейший факап в истории NoIP, ежли чо.
5. Массовый исход клиентов с NoIP.
Это всё события примерно 2014 года.
А году так в 2018…
6. Azure DNS is a hosting service for DNS domains that provides name resolution by using Microsoft Azure infrastructure. By hosting your domains in Azure, you can manage your DNS records by using the same credentials, APIs, tools, and billing as your other Azure services.
Но всё это, конечно, всего лишь совпадение.
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|5.29, EHLO (?), 21:55, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Я как-то зашел в dotnet сообщество.
> Этим dotnet-сообществом был Эйнштейн^W опеннет?
> В более-менее мейнстримных экосистемах не станут слушать двух васянов, один из которых
> пишет для убедительности с разных акков, а другой вместо аргументации разглагольствует
> о свободе свободного свободо-гитхаба для свободных свободо-разработчиков свободного
> свободо-софта.
В открытых сообществах рассматривают предложения по техническому существу, а не бегут сперва уточнять Васян ты или Кумар и в какую позицию занимаешь в своей личной жизни, по CoC-у или нет.
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|6.37, Аноним (6), 22:48, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я тебе верю на слово, ссылки приводить не нужно. Пруфы - они для сомневающихся. А вера не нуждается в доказательствах. Ты ничего не выдумал - всё так оно и было на самом деле!
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|7.46, хотел спросить (?), 00:04, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Я тебе верю на слово, ссылки приводить не нужно. Пруфы - они
> для сомневающихся. А вера не нуждается в доказательствах. Ты ничего не
> выдумал - всё так оно и было на самом деле!
А оно мне надо? Аккаунты отсвечивать, доказывать какому-то верблюду что-то?
Я поделился мыслями и соображениями. Можешь не верить.
А умный человек почитает и решит, что как минимум дыма без огня не бывает.
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|5.45, хотел спросить (?), 23:54, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> ? CoC не так написала, кумара своего копчоного плохо к
> цепи пристегнула, что еще они опять сделали?
> С моей вот точки зрения ровно наоборот - гитхаб самостоятельно и без
> понуканий пришел туда, где либо покупка ms'ом, либо банкротство.
> Потому что коммитеры в readme.md жрут массу ресурсов, а пользы от них
> ровно никакой, один вред.
> хотя, конечно, было бы просто прекрасно, если бы ms его похоронила и
> вернула как было codeplex. В том числе потому что там не
> было никаких "сообществ" альтернативно-одаренных, а поддержка hg была. Но это уже
> не произойдет, к сожалению, никогда.
забанил овнер репозитория - читай мс
> вернула как было codeplex
о ясно, троль детектед
давай досфидания
издуй на MS Team Services
из того что я тут прочитал альтернативный у нас только ты ))
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|5.47, EHLO (?), 00:08, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>хотя, конечно, было бы просто прекрасно, если бы ms его похоронила и вернула как было codeplex. В том числе потому что там не было никаких "сообществ" альтернативно-одаренных, а поддержка hg была. Но это уже не произойдет, к сожалению, никогда.
И почему ты об этом на опеннете жалуешься, а не дедушке на мсдн пишешь?
Не потому ли что обратная связь стада собственных адептов Микрософту глубочайше безразлична? Exit only, так сказать. Кушайте что дают.
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|2.30, Аноним (30), 22:14, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну да. Пофиг, что такой функционал был во время "святого опенсорса" до "продажи проклятым проприетарщикам". Сейчас то под управлением мелкомягких - бегом гнобить!
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|2.35, Аноним (-), 22:43, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> GitHub уже всё. Продукты мелкомягких нам ненужны.
Таки я смотрю, у GitLab очень резкий приток клиентов начался :). Скоро гитхаб таки превратится в codeplex походу...
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|1.9, AnonPlus (?), 19:26, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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>> в социальных сетях стала распространяться ссылка
То есть, у распространяющих ссылку даже не хватило мозгов полумать, как коммит с таким комментарим вообще может быть принят в ядро?
Там ведь коммит сначала проверяет мейнтейнер соответствующей подсистемы.
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|2.24, Школьник (ok), 21:17, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Там ведь коммит сначала проверяет мейнтейнер соответствующей подсистемы.
Мейнтейнер - это типа того мистера David Airlie, который взял в DRM код, который не компилируется, да?
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|4.48, Школьник (ok), 00:20, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> И таки это один из самых крутых майнтайнеров в опенсорсе. И таки
> у него подсистема в целом - в очень хорошем состоянии. В
> отличие от например бсд где код который корпоративщики понакидали и забили.
Потому что Intel и с относительно недавних пор AMD вкладывают в это приличные деньги (платят зарплату разрабам), и снабжают доками. Ну и RedHat помогает, которая оплачивает работу этого мистера. Это у ребят бизнес-проект такой, они решают этим свои задачи, ну и бросают т.н. сообществу крохи с барского стола, попутно уменьшая затраты на тестирование за счет таких, как ты.
В *BSD с этим все плохо по нескольким причинам. Главная - *BSD на десктопе почти никому не нужна. У меня на десктопе FreeBSD была с 2008го по 2011 год - в то время, когда Intel и AMD к десктопному линуксу относились почти никак, и - сюрприз - на тот момент разницы между FreeBSD и Linux как десктопных ОС я не видел почти никакой, обе были одинаково плохи. Сейчас Linux безусловно ушел вперед относительно *BSD, но не столько благодаря David Airlie, сколько благодаря тем, кто платит ему и присным зарплату. И да, на фоне того, насколько сильно Linux как десктоп отстает от macOS, отставание *BSD тут вообще несущественно. Это примерно как сравнивать, кто в Солнечной системе ближе к Проксиме Центавра - Земля или Юпитер.
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|5.50, Буратино (?), 00:47, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>насколько сильно Linux как десктоп отстает от macOS
Простите, Макось стала поддерживать большее количество десктопного железа по сравнению с Линуксом?
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