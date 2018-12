21.12.2018 19:02  Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux

3.19 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 20:16, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] –2 + / – >Microsoft - неплохая корпорация.

>Но допустим Azure я использую Да-да, NoIP подтвердят!

И что Microsoft хороший, и что Azure хороший, и что американская судебная система просто замечательная, и что рейдерский захват чужого бизнеса… …хотя не, это, наверное, подтверждать не будут. 4.20 , Аноним ( 6 ), 20:22, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] +4 + / – > бизнеса

> NoIP

> система

> американская

> рейдерский Смешались в кучу кони, люди...

5.49 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 00:33, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – 1. MS возжелала нагнуть NoIP.

2. Со сказками про «злобных хакеров» обратилась в американский суд.

3. Американский суд передал MS под контроль инфраструктуру NoIP. Ну т.е. вот так просто: допустил частную контору с сомнительной (хотя нет, с несомненной) репутацией к данным клиентов NoIP, которые никакого согласия на это не давали.

4. MS задействовал свой хвалёный Azure и под горестные вопли клиентов NoIP навернул всё. Велики оказались нагрузки, ага.

Крупнейший факап в истории NoIP, ежли чо.

5. Массовый исход клиентов с NoIP.

Это всё события примерно 2014 года.

А году так в 2018…

6. Azure DNS is a hosting service for DNS domains that provides name resolution by using Microsoft Azure infrastructure. By hosting your domains in Azure, you can manage your DNS records by using the same credentials, APIs, tools, and billing as your other Azure services. Но всё это, конечно, всего лишь совпадение.

3.38 , Аноним ( - ), 22:48, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – весь текст скрыт [показать] Это так суперкруто, что MS всегда может приложить мордой об стол Чем они обычно...