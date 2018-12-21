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21.12.2018 19:02  Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux

В интерфейсе GitHub выявлена интересная особенность, позволяющая представить любое стороннее изменение как изменение, уже включённое в основной проект. Например, сегодня в социальных сетях стала распространяться ссылка на изменение в официальном зеркале основного репозитория ядра Linux, свидетельствующая о подстановке бэкдора в драйвер hid-samsung.

Разбор ситуации показал, что GitHub в целях оптимизации хранения и минимизации дублирования данных хранит вместе все объекты из основного репозитория и связанных с ним форков, логически разделяя принадлежность коммитов. Подобное хранение позволяет просмотреть в любом из связанных репозиториев любой коммит из любого форка, явно указав его хэш в URL.

Например, в случае с демонстрацией бэкдора, один из пользователей создал в интерфейсе GitHub форк основного репозитория ядра Linux, далее добавил в свой форк коммит с кодом, похожим на бэкдор. После чего он сформировал ссылку, в которой SHA1-идентификатор внешнего изменения был подставлен в URL основного репозитория. При открытии подобной ссылки посторонний коммит показывается в интерфейсе GitHub в контексте основного репозитория, несмотря на то, что совершён в форке и не имеет к основному репозиторию никакого отношения и в нём подобный коммит отсутствует.

Более того, в интерфейсе GitHub при просмотре списка изменений для отдельных файлов в основном репозитории показываются и сторонние коммиты, что создаёт большую путаницу. При извлечении данных или клонировании репозитория при помощи команд git сторонние изменения в получаемый репозиторий не попадают.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  3. OpenNews: Пресечена попытка помещения "BackDoor" в Linux ядро
  4. OpenNews: Оценка причин и последствий взлома kernel.org
  5. OpenNews: Эксплоит для проверки систем на root-уязвимость в Linux-ядре оказался трояном
  6. OpenNews: Продемонстрирована удачная попытка внедрения бэкдора в код интерпретатора PHP
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linux, backdoor, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 19:06, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Находчивый парень. Наверное хотел сблатовать линуксоидов поставить дисяточку и вообще это агент Кре^W M$
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:29, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Кре^W M$

    Что? Стало страшно писать полное наименование?

     
  • 1.2, Аноним (2), 19:07, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Да-да, видимость.
     
     
  • 2.15, anonymous (??), 19:53, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так это ж всего лишь зеркало, не? Ни на что не влияет, кмк.
     
  • 1.3, th3m3 (ok), 19:13, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    GitHub уже всё. Продукты мелкомягких нам ненужны.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:22, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Microsoft - неплохая корпорация Не, конкретно Шindoшs не удался конечно, не спо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, AlexYeCu_not_logged (?), 20:16, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Microsoft - неплохая корпорация.
    >Но допустим Azure я использую

    Да-да, NoIP подтвердят!
    И что Microsoft хороший, и что Azure хороший, и что американская судебная система просто замечательная, и что рейдерский захват чужого бизнеса… …хотя не, это, наверное, подтверждать не будут.

     
     
  • 4.20, Аноним (6), 20:22, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > бизнеса
    > NoIP
    > система
    > американская
    > рейдерский

    Смешались в кучу кони, люди...

     
     
  • 5.49, AlexYeCu_not_logged (?), 00:33, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1. MS возжелала нагнуть NoIP.
    2. Со сказками про «злобных хакеров» обратилась в американский суд.
    3. Американский суд передал MS под контроль инфраструктуру NoIP. Ну т.е. вот так просто: допустил частную контору с сомнительной (хотя нет, с несомненной) репутацией к данным клиентов NoIP, которые никакого согласия на это не давали.
    4. MS задействовал свой хвалёный Azure и под горестные вопли клиентов NoIP навернул всё. Велики оказались нагрузки, ага.
    Крупнейший факап в истории NoIP, ежли чо.
    5. Массовый исход клиентов с NoIP.
    Это всё события примерно 2014 года.
    А году так в 2018…
    6. Azure DNS is a hosting service for DNS domains that provides name resolution by using Microsoft Azure infrastructure. By hosting your domains in Azure, you can manage your DNS records by using the same credentials, APIs, tools, and billing as your other Azure services.

    Но всё это, конечно, всего лишь совпадение.

     
  • 3.38, Аноним (-), 22:48, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это так суперкруто, что MS всегда может приложить мордой об стол Чем они обычно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:26, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    В ваших мечтах Несколько сотен сваливших на gitlab во время их гнусной PR кампа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:37, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сколько вам таким платят? Только честно.
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 19:53, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    $0.00
     
     
  • 5.23, EHLO (?), 20:44, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    справедливо
     
  • 5.43, Gannet (ok), 23:12, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > $0.00

    Ага! Зеленью получаешь!

     
  • 3.21, хотел спросить (?), 20:29, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Я как-то зашел в dotnet сообщество Увидел, как некий парень отстаивает новую фи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним (6), 21:19, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Этим dotnet-сообществом был Эйнштейн W опеннет В более-менее мейнстримных экоси... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, EHLO (?), 21:55, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Я как-то зашел в dotnet сообщество.
    > Этим dotnet-сообществом был Эйнштейн^W опеннет?
    > В более-менее мейнстримных экосистемах не станут слушать двух васянов, один из которых
    > пишет для убедительности с разных акков, а другой вместо аргументации разглагольствует
    > о свободе свободного свободо-гитхаба для свободных свободо-разработчиков свободного
    > свободо-софта.

    В открытых сообществах рассматривают предложения по техническому существу, а не бегут сперва уточнять Васян ты или Кумар и в какую позицию занимаешь в своей личной жизни, по CoC-у или нет.

     
  • 5.34, хотел спросить (?), 22:31, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не знаю, что это за дичь А я говорил про аккаунт dotnet и репозиторий отвечающи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.37, Аноним (6), 22:48, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тебе верю на слово, ссылки приводить не нужно. Пруфы - они для сомневающихся. А вера не нуждается в доказательствах. Ты ничего не выдумал - всё так оно и было на самом деле!
     
     
  • 7.46, хотел спросить (?), 00:04, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я тебе верю на слово, ссылки приводить не нужно. Пруфы - они
    > для сомневающихся. А вера не нуждается в доказательствах. Ты ничего не
    > выдумал - всё так оно и было на самом деле!

    А оно мне надо? Аккаунты отсвечивать, доказывать какому-то верблюду что-то?
    Я поделился мыслями и соображениями. Можешь не верить.
    А умный человек почитает и решит, что как минимум дыма без огня не бывает.

     
     
  • 8.51, Аноним (6), 01:07, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот и я говорю если в какой-то книге написано, что бородатый мужик создал вселе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.39, Аноним (-), 22:52, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот так у MS все и работает Опенсорц по MSовски - это они сорцы с лопаты выв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.42, пох (?), 23:10, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    то есть зобанил тебя - прекрасный независимый и почти даже опенотсосный на тот м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, хотел спросить (?), 23:54, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > ?  CoC не так написала, кумара своего копчоного плохо к
    > цепи пристегнула, что еще они опять сделали?
    > С моей вот точки зрения ровно наоборот - гитхаб самостоятельно и без
    > понуканий пришел туда, где либо покупка ms'ом, либо банкротство.
    > Потому что коммитеры в readme.md жрут массу ресурсов, а пользы от них
    > ровно никакой, один вред.
    > хотя, конечно, было бы просто прекрасно, если бы ms его похоронила и
    > вернула как было codeplex. В том числе потому что там не
    > было никаких "сообществ" альтернативно-одаренных, а поддержка hg была. Но это уже
    > не произойдет, к сожалению, никогда.

    забанил овнер репозитория - читай мс

    > вернула как было codeplex

    о ясно, троль детектед

    давай досфидания

    издуй на MS Team Services

    из того что я тут прочитал альтернативный у нас только ты ))

     
  • 5.47, EHLO (?), 00:08, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >хотя, конечно, было бы просто прекрасно, если бы ms его похоронила и вернула как было codeplex. В том числе потому что там не было никаких "сообществ" альтернативно-одаренных, а поддержка hg была. Но это уже не произойдет, к сожалению, никогда.

    И почему ты об этом на опеннете жалуешься, а не дедушке на мсдн пишешь?
    Не потому ли что обратная связь стада собственных адептов Микрософту глубочайше безразлична? Exit only, так сказать. Кушайте что дают.

     
  • 3.36, Аноним (-), 22:46, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Однако ж я вижу как толпа опенсорцных проектов которые были у меня на виду - с г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:14, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну да. Пофиг, что такой функционал был во время "святого опенсорса" до "продажи проклятым проприетарщикам". Сейчас то под управлением мелкомягких - бегом гнобить!
     
  • 2.35, Аноним (-), 22:43, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > GitHub уже всё. Продукты мелкомягких нам ненужны.

    Таки я смотрю, у GitLab очень резкий приток клиентов начался :). Скоро гитхаб таки превратится в codeplex походу...

     
  • 1.4, Аноним (4), 19:18, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой такой баг? Уязвимость? Нет, назовем это "особенностью отображения".
     
     
  • 2.27, pull request (?), 21:46, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не баг! Это фича!
     
  • 1.9, AnonPlus (?), 19:26, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> в социальных сетях стала распространяться ссылка

    То есть, у распространяющих ссылку даже не хватило мозгов полумать, как коммит с таким комментарим вообще может быть принят в ядро?

    Там ведь коммит сначала проверяет мейнтейнер соответствующей подсистемы.

     
     
  • 2.24, Школьник (ok), 21:17, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Там ведь коммит сначала проверяет мейнтейнер соответствующей подсистемы.

    Мейнтейнер - это типа того мистера David Airlie, который взял в DRM код, который не компилируется, да?

     
     
  • 3.40, Аноним (-), 22:56, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И таки это один из самых крутых майнтайнеров в опенсорсе И таки у него подсисте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Школьник (ok), 00:20, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И таки это один из самых крутых майнтайнеров в опенсорсе. И таки
    > у него подсистема в целом - в очень хорошем состоянии. В
    > отличие от например бсд где код который корпоративщики понакидали и забили.

    Потому что Intel и с относительно недавних пор AMD вкладывают в это приличные деньги (платят зарплату разрабам), и снабжают доками. Ну и RedHat помогает, которая оплачивает работу этого мистера. Это у ребят бизнес-проект такой, они решают этим свои задачи, ну и бросают т.н. сообществу крохи с барского стола, попутно уменьшая затраты на тестирование за счет таких, как ты.

    В *BSD с этим все плохо по нескольким причинам. Главная - *BSD на десктопе почти никому не нужна. У меня на десктопе FreeBSD была с 2008го по 2011 год - в то время, когда Intel и AMD к десктопному линуксу относились почти никак, и - сюрприз - на тот момент разницы между FreeBSD и Linux как десктопных ОС я не видел почти никакой, обе были одинаково плохи. Сейчас Linux безусловно ушел вперед относительно *BSD, но не столько благодаря David Airlie, сколько благодаря тем, кто платит ему и присным зарплату. И да, на фоне того, насколько сильно Linux как десктоп отстает от macOS, отставание *BSD тут вообще несущественно. Это примерно как сравнивать, кто в Солнечной системе ближе к Проксиме Центавра - Земля или Юпитер.

     
     
  • 5.50, Буратино (?), 00:47, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >насколько сильно Linux как десктоп отстает от macOS

    Простите, Макось стала поддерживать большее количество десктопного железа по сравнению с Линуксом?

     
  • 1.26, Айран (?), 21:45, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    вроде все объяснили, но если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят!
     
  • 1.28, Аноним (28), 21:49, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Старый боян Всем иззвестный после PRа свой репозиторий можно удалять, коммиты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, vantoo (ok), 23:39, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Все, пропал Калабуховский дом.
     

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