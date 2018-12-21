21.12.2018 08:43  Lubuntu прекращает формирование 32-разрядных сборок

3.31 , Анастасия ( ?? ), 12:18, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / –

> При снижении напряжения питания лампы накаливания, скажем, вдвое её срок службы растягивается

> практически до вечности. Да, да, увеличивается срок пользования технологией с низким КПД > У всех светодиодных ламп плохой (вредный для здоровья, да-да) спектр и ряд

> других недостатков. Зато очень высокая норма прибыли для производителя. Дядя, выкинь лапшу из ушей и посмотри хотя бы спектр холодного и теплого белого. Для особых ценителей есть лампы где спектр условно белых светодиодов доводится добавлением цветных в недостающих спектральных полосах > Это просто неумение считать и думать головой. Покупка нового компа такого же

> класса (десктоп, скажем) вообще никак не снижает затрат на электричество. Внезапно.

> Более того, на стоимость нового компа и софта для него возрастут

> расходы. Смех и грех. Аналогичной вычислительной мощности компьютер потребляет в разы меньше. Самый простенький ноутбук за 200 евро сейчас технически более продвинутый чем хорошенький такой комп 10 летней давности. А жрет в разы меньше. И софт старый, 32 битный, умеет запускать, если так уже приперло использовать именно его.

4.33 , КГБ СССР ( ? ), 12:30, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – // Читают не понимают прочитанное.

Светодиоды в твоих лампочках все синие. Если вдруг по чистой случайности ты не в курсе. Разукрашивают их люминофором поверх самого светодиода. Этот люминофор в большинстве случаев скверных свойств и качества и порождает паршивый свет. Никто не добавляет никаких белых светодиодов в твоих лампочки, деточка. Тебя некрасиво обманывают.

> Смех и грех. Аналогичной вычислительной мощности компьютер потребляет в разы меньше. Самый простенький ноутбук за 200 евро сейчас технически более продвинутый чем хорошенький такой комп 10 летней давности. А жрет в разы меньше. И софт старый, 32 битный, умеет запускать, если так уже приперло использовать именно его. Все современные крупносерийные процессоры это сильно разогнанные (ещё на этапе проектирования) устройства с динамическими схемами энергопотребления. Они либо «спят», либо много жрут. В среднем эти процессоры потребляют не меньше, а даже больше, чем предыдущие поколения (этому весьма способствует софт). Видеокарты — тем более. Поэтому типичная нагрузка на розетку с ПК либо остаётся без изменений, либо увеличивается у любителей игрушек и что-то посчитать. И ноутбуки тоже потребляют столько же. Возьми у кого-то постарше блок питания от старого ноутбука и посмотри, какие электрические параметры написаны на этикетке, и сравни с блоком питания своего ультрасовременного ноутбука.

Ох уж эти юные дарования…

5.47 , нах ( ? ), 13:23, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Этот люминофор в большинстве случаев скверных свойств и качества и порождает паршивый свет. этот люминофор для начала полупрозрачен, и пропускает исходный свет самого диода, хоть и не весь. Ну и у самого у него переизлученный спектр весьма отдаленно похож на ровную гауссиану лампы накаливания или солнца за окном, которое она неплохо имитирует. если бы наша анастейша вместо чтения агиток воспользовалась нехитрым приборчиком, украденным в школьном кабинете, она бы это знала. (хотя, да, где она в социалистической зеленой германии лампу накаливания-то найдет? В музее их, поди, не включают - неэкологично) У ртутной газоразрядной лампы (которые более экологичны чем диодные потому что горе-утилизаторы сами боятся отравиться, и обращаться пытаются все же бережно) - понятен, спектр ртути, поверх переизлученного - тоже прекрасно виден через обычную призму. А глаз адаптируется к средней яркости, а не к этим полосам - потому что в природе подобные источники света не встречаются, и он на них не рассчитан.