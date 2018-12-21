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21.12.2018 08:43  Lubuntu прекращает формирование 32-разрядных сборок

Следом за Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin, Ubuntu Budgie, Xubuntu, Arch Linux и openSUSE разработчики проекта Lubuntu объявили о прекращении формирования 32-разрядных установочных сборок (lubuntu-*i386.iso). Весенний релиз Lubuntu 19.04 будет подготовлен только в сборках для 64-разрядных систем. Поддержка LTS-выпуска Lubuntu 18.04 LTS, для которого будет продолжено обновление сборок для систем i386, продлится до апреля 2021 года.

Таким образом после решения Lubuntu теперь все официальные редакции Ubuntu для настольных систем отказались от 32-разрядных сборок. Поддержка репозиториев Ubuntu с пакетами для архитектуры i386 пока сохранена, но обновления уже установленных сборок смогут быть выполнены только при помощи пакетного менеджера. Для установки дистрибутивов Linux на находящиеся в обиходе 32-разрядные настольные системы x86 остаётся возможность использовать Debian, Fedora, Gentoo, CentOS, LTS-выпуски Lubuntu/Xubuntu 18.04, сторонние редакции Ubuntu/Debian/Fedora для устаревших систем и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://lubuntu.me/sunsetting-...)
  2. OpenNews: Lubuntu переходит на Wayland
  3. OpenNews: Lubuntu перестаёт быть дистрибутивом для устаревшего оборудования
  4. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  5. OpenNews: Kubuntu прекращает подготовку сборок для 32-разрядных систем x86
  6. OpenNews: Xubuntu прекращает подготовку 32-разрядных сборок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: lubuntu, 32bit
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  • 1.3, vanoc (ok), 09:05, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Было ожидаемо.
     
  • 1.6, www777 (?), 09:18, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    "Для установки дистрибутивов Linux на находящиеся в обиходе 32-разрядные настольные системы x86 остаётся возможность использовать Debian, Gentoo, CentOS, LTS-выпуски Lubuntu/Xubuntu 18.04 или сторонние редакции Ubuntu/Debian для устаревших систем."

    Ай как не правильно написали. Если вы не планировали указывать весь список дистрибутивов которые поддерживает 32 бит, то написали бы тогда в конце "И другие". Потому, что вы как минимум забыли Fedora. Вот здесь далеко не полный список официальный дистрибутивов для offline установки https://torrent.fedoraproject.org/ для некоторых образов не были созданые торренты файлы (по непонятным для меня причинам). Да вы слышали наверное новость что когда то Fedora уходила от 32 бит, но она тихо и незаметно начиная с 28 версии вернула сборку образов 32 бит.
    Это я ещё молчу про Arch, так же подозреваю, что сетевые установщики у той же Ubuntu наверняка поддерживают 32 бит...

     
     
  • 2.7, www777 (?), 09:19, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Образы для которых не созданы торрент файлы, вы сможете найти на официальном сайте и скачать браузером (например). Не думайте, что https://torrent.fedoraproject.org/ показывает полный список образов, это не так.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:47, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +5 +/
    На самом деле в Федоре или лучше сказать в Редхате, или как теперь вернее будет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:25, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://archlinux32.org/
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 10:03, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это неофициальный форк от коммъюнити, так что технически тут всё верно - Арк офи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним (13), 10:00, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Напишите просто Убунту Хех, зачем городить этот пернатый ворох, будто бы это су... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, пох (?), 11:43, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Напишите просто Убунту. Хех, зачем городить этот пернатый ворох, будто бы это
    > супер-отдельные проекты.

    это отдельные сборки _установщиков_ - без какого-нибудь из них довольно, знаете ли, сложно, поставить 32битный линукс. Вот сейчас очередной завалявшийся нашли и выпилили.

    > понятно, домохозяйки не купят нынче в магазине 32-битную архитектуру по причине
    > их отсутствия в продаже.

    они купят 64битную, на которой загружается только божественная десяточка(32) - и будут вполне с ней счастливы.

    А дистрибутивы ориентированы на опенсорсодр..ров, а вовсе не домохозяек. У тех да, у тех немодно не обмазываться самым современным, даешь 128 бит, 64 какой-то древний мамонтовый кал!

    поскольку весь смысл их пользователей именно в не-таковости-как-все

     
     
  • 3.30, getfr (?), 12:15, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Осознанно либо нет Вы демонстрируете свою некомпетентность.

    Ибо Windows 10 не работает на многих 32-битных системах старше 10 лет.

    Требуют достаточно новое оборудование, например, процессор

     
     
  • 4.42, нах (?), 13:05, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    очередной опенсосанутый попугай, не умеющий понять о чем речь, пришел чирикать п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:01, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Без паники, сборки 18.04 ведь уже есть, а там поддержки ещё 10 лет. Вряд ли в 2028 кому-то нужны будут 32 разряда.
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 10:06, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если у меня рабочий комп доживёт до тех годков, то не вижу причин выбрасывать ег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.18, Andrey Mitrofanov (?), 10:45, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Короче
    > неясно, каким образом 32-юитная архитектура умрёт - только физически это возможно
    > - когда аппаратная часть выйдет из строя полность.

    Начинайте уже просить-умолять Штеуд выкинуть совместимость с i386 из amd64 ^W x86_64.

    Ведь ретрограды и через 20 лет будут пускать -i386.deb-ы на, ужос-ужос-ужос!1ё, [B]x86_64[/B] (_128? _1024!?)  камнях.

     
  • 3.19, Аноним (19), 11:14, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Ну и сам себе враг Никто твой калькулятор из мусоропровода поддерживать не буд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:38, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > "мусор", "кукарекать", "бомжей", "наплевать"

    ого, да это же среднестатистический юзер 64-четырёхбитных систем...

     
  • 3.23, пох (?), 11:44, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если у меня рабочий комп доживёт до тех годков, то не вижу
    > причин выбрасывать его

    а не переставлять линукс каждую неделю ты не видишь поводов?

     
     
  • 4.52, Любитель правды (?), 13:33, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я его каждый день устанававливаю !
     
  • 3.35, Аноним (19), 12:37, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    бомжи с opennet начинают минусовать за правду !
    Правда в том что ваши калькуляторы никому не будут нужны в 2030 году .
    Сами будете их поддерживать .
    Давайте минусуйте .
     
     
  • 4.39, Аноним (36), 12:50, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    бомжи, да бомжи, всё бомжи у него слушай, у тебя какие-то проблемы с бомжами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, Любитель правды (?), 12:56, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Некоторые специфичные программы давно бросили поддержку 32 бит .
    Тот же unity например .
    Так что кто например в геймдеве вынуждены использовать 64 бит
    Ничего с этим не сделаешь уже .
     
  • 2.37, iPony (?), 12:42, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Без паники, сборки 18.04 ведь уже есть, а там поддержки ещё 10 лет

    Ну нет конечно. Это за денежку и не малую. И это касается естественно, ограниченного круга пакетов.

     
     
  • 3.43, нах (?), 13:06, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    антиквариат требует вложений, да, в том числе и просто ради ухода.
     
  • 1.20, Анастасия (??), 11:27, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Действительно, пока лампочка накаливания не перегорела - зачем ее менять на лампу новуого типа, хотя бы галогеновую? Не говоря уже о светодиодной - она же в разы дороже. Эта логика действует только там, где электричество задарма.

    Там же, где за него платить надо ощутимые деньги, считают потребление и экономию на несколько лет. Один домашний компьютер в Германии потребляет электричества на 50-100 евро в год (25 центов кВтч). С какого то момента  купить новый комп получается просто дешевле, не говоря уже о технической разнице. Нет, это не консьюмеризм, это просто ТСО. Кто не умеет считать деньги на бензин, тот будет и на старье с потреблением в литр с хвостиком на километр ездить.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:36, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё неплохо, если придумать грамотный утиль для предыдущих лампочек. Так и экономически будет оправданней.
     
     
  • 3.25, КГБ СССР (?), 11:50, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всё неплохо, если придумать грамотный утиль для предыдущих лампочек. Так и экономически
    > будет оправданней.

    Их азиатская и африканская беднота вручную разбирает на составляющие для утилизации. Вручную, повторяю.

     
     
  • 4.32, Анастасия (??), 12:24, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лампочки накаливания никто нигде не разбирает. Их выкидывают в обычный мусор. Вольфрам, цинк да стекло.

    А вот компьютеры - хоть новые хоть старые, хоть рабочие хоть нет - да, их перерабатывают. В Африке ли, в Китае ли, на полигоне в Подмосковье - уже другой вопрос.

     
  • 2.24, КГБ СССР (?), 11:49, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Галогеновая 171 лампа нового типа 187 8212 это та же лампа накаливания, н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.31, Анастасия (??), 12:18, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/

    > При снижении напряжения питания лампы накаливания, скажем, вдвое её срок службы растягивается
    > практически до вечности.

    Да, да, увеличивается срок пользования технологией с низким КПД

    > У всех светодиодных ламп плохой (вредный для здоровья, да-да) спектр и ряд
    > других недостатков. Зато очень высокая норма прибыли для производителя.

    Дядя, выкинь лапшу из ушей и посмотри хотя бы спектр холодного и теплого белого. Для особых ценителей есть лампы где спектр условно белых светодиодов доводится добавлением цветных в недостающих спектральных полосах

    > Это просто неумение считать и думать головой. Покупка нового компа такого же
    > класса (десктоп, скажем) вообще никак не снижает затрат на электричество. Внезапно.
    > Более того, на стоимость нового компа и софта для него возрастут
    > расходы.

    Смех и грех. Аналогичной вычислительной мощности компьютер потребляет в разы меньше. Самый простенький ноутбук за 200 евро сейчас технически более продвинутый чем хорошенький такой комп 10 летней давности. А жрет в разы меньше. И софт старый, 32 битный, умеет запускать, если так уже приперло использовать именно его.

     
     
  • 4.33, КГБ СССР (?), 12:30, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    // Читают не понимают прочитанное.


    Светодиоды в твоих лампочках все синие. Если вдруг по чистой случайности ты не в курсе. Разукрашивают их люминофором поверх самого светодиода. Этот люминофор в большинстве случаев скверных свойств и качества и порождает паршивый свет. Никто не добавляет никаких белых светодиодов в твоих лампочки, деточка. Тебя некрасиво обманывают.


    > Смех и грех. Аналогичной вычислительной мощности компьютер потребляет в разы меньше. Самый простенький ноутбук за 200 евро сейчас технически более продвинутый чем хорошенький такой комп 10 летней давности. А жрет в разы меньше. И софт старый, 32 битный, умеет запускать, если так уже приперло использовать именно его.

    Все современные крупносерийные процессоры это сильно разогнанные (ещё на этапе проектирования) устройства с динамическими схемами энергопотребления. Они либо «спят», либо много жрут. В среднем эти процессоры потребляют не меньше, а даже больше, чем предыдущие поколения (этому весьма способствует софт). Видеокарты — тем более. Поэтому типичная нагрузка на розетку с ПК либо остаётся без изменений, либо увеличивается у любителей игрушек и что-то посчитать.

    И ноутбуки тоже потребляют столько же. Возьми у кого-то постарше блок питания от старого ноутбука и посмотри, какие электрические параметры написаны на этикетке, и сравни с блоком питания своего ультрасовременного ноутбука.


    Ох уж эти юные дарования…

     
     
  • 5.47, нах (?), 13:23, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Этот люминофор в большинстве случаев скверных свойств и качества и порождает паршивый свет.

    этот люминофор для начала полупрозрачен, и пропускает исходный свет самого диода, хоть и  не весь. Ну и у самого у него переизлученный спектр весьма отдаленно похож на ровную гауссиану лампы накаливания или солнца за окном, которое она неплохо имитирует.

    если бы наша анастейша вместо чтения агиток воспользовалась нехитрым приборчиком, украденным в школьном кабинете, она бы это знала.

    (хотя, да, где она в социалистической зеленой германии лампу накаливания-то найдет? В музее их, поди, не включают - неэкологично)

    У ртутной газоразрядной лампы (которые более экологичны чем диодные потому что горе-утилизаторы сами боятся отравиться, и обращаться пытаются все же бережно) - понятен, спектр ртути, поверх переизлученного - тоже прекрасно виден через обычную призму.

    А глаз адаптируется к средней яркости, а не к этим полосам - потому что в природе подобные источники света не встречаются, и он на них не рассчитан.

     
  • 2.26, пох (?), 11:52, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эта логика действует только там, где
    > электричество задарма.

    да, там где электричество "спонсирует" зеленанутая сволота из твоего кармана - действует другая логика.

    Например, вместо почти безвредной для окружающей среды лампы накаливания придется купить мерзкое мерцающее нечто с линейчатым спектром, очень полезное для твоих глаз...зачеркнуто, твоего офтальмолога, и содержащее половину таблицы менделеева (ту что поядовитее), чтобы еще потом заплатить за "утилизацию", а на деле - закапывание подальше от мест где зеленанутые могут увидеть.

    > Там же, где за него платить надо ощутимые деньги, считают потребление и
    > экономию на несколько лет. Один домашний компьютер в Германии потребляет электричества
    > на 50-100 евро в год (25 центов кВтч). С какого то

    не живи в жопе.

    В Штатах ты все еще можешь устроиться так, чтобы не платить PG&E и заправлять личный генератор соляркой, fuck the fuel economy.

    > Кто
    > не умеет считать деньги на бензин, тот будет и на старье
    > с потреблением в литр с хвостиком на километр ездить.

    а кто якобы умеет - будет оплачивать дизельгейт, и/или купит новое-модное-не-старье, размером  с сарай и весом в полторы тонны - потому что в легкие-мелкие-машинки не помещается мощный двигатель соответствующий высосанным из пальца нормам.

    Ну или приcocется к благам теслы, тоже щедро снабжаемым за счет других налогоплательщиков.

     
     
  • 3.27, Анастасия (??), 12:04, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/

    > Например, вместо почти безвредной для окружающей среды лампы накаливания придется купить
    > мерзкое мерцающее нечто с линейчатым спектром, очень полезное для твоих глаз...зачеркнуто,
    > твоего офтальмолога, и содержащее половину таблицы менделеева (ту что поядовитее), чтобы
    > еще потом заплатить за "утилизацию", а на деле - закапывание подальше
    > от мест где зеленанутые могут увидеть

    потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой. Если ты занимаешься передёргиванием - нет смысла с тобой обсуждать дальше. Не понимаешь разницы - тем более.

     
     
  • 4.34, КГБ СССР (?), 12:37, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой.

    // Смеюсь, просто смеюсь. :-)

     
     
  • 5.38, Анастасия (??), 12:48, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой.
    > // Смеюсь, просто смеюсь. :-)

    Не смейся, хотя и то и другое люминесценция, с практической точки зрения реализовано это совершенно по разному.  Свойства, соответственно, тоже

     
     
  • 6.41, Анастасия (??), 12:57, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле, и простые светодиоды работают на люминесценции, не говоря уже о белых. Но спектр линейчатый можно получить только в парах/газах, причем невысокого давления. В обиходе их и называют люминесцентными лампами. Со светодиодами линейчатый спектр можно получить либо только при очень низких температурах, либо вы резонаторе (но это уже будет полупроводниковый лазер)
     
     
  • 7.46, Анастасия (??), 13:17, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотя в люминесцентной лампе тот же люминофор, с тем же широким спектром.

    В любом случае, нормальные светодиодные лампы 1) не мерцают и 2) имеют широкий спектр. То есть "мерцающий свет с линейчатым спектром" к ним не относится.

     
     
  • 8.49, нах (?), 13:27, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    то что ты не видишь мерцания и не можешь без приборов увидеть спектр - вовсе не означает что они не мерцают и что спектр там сплошной и гладкий.

    И что глаза у тебя от этого не устают, и не будут с возрастом портиться.

    А у "хороших" ламп эти показатели просто попадают в высосанные из пальца "нормы". Хотя единственная норма - полное отсутствие мерцания и ярких линий, которую обычная вольфрамовая нитка вполне и обеспечивает.

     
  • 4.44, нах (?), 13:10, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой

    я, в отличие от тебя, умею пользоваться школьным спектроскопом, или даже собрать его из подвернувшейся призмы.
    А вот ты читаешь зеленанутые агитки, и да, с тобой нет смысла ничего обсуждать, больное существо.

    из кабинетов физики, поди, в прекрасной германщине эти диавольские инструменты уже убрали? А то ж любой школьник мог навести их не на стоящий на столе правильный источник, а на лампочку над головой, пропускной способности вполне хватит, и начать задавать училке странные вопросы.

    У нас-то понятно - закон Б-жий вместо физики уже давно.

     
     
  • 5.51, Анастасия (??), 13:29, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой
    > я, в отличие от тебя, умею пользоваться школьным спектроскопом, или даже собрать
    > его из подвернувшейся призмы.
    > А вот ты читаешь зеленанутые агитки, и да, с тобой нет смысла
    > ничего обсуждать, больное существо.

    В отличие от тебя, спектры светодиодов от 300 до 750 нм, мы измеряем спектрометром. Потому что используем их как источники света во флюоресцентной спектроскопии. И линейчатый спектр ртутной или натриевой лампы ни за что не спутаем со спектрами чистых светодиодов с полушириной по 20-30 нм. Не говоря уже о спектрах холодного или теплого белого. А то что в призме ты смог различить синюю полосу говорит только о том, что тебе попался холодный белый. Называть его линейчатым даже школьным курсом физики сложно.

     
  • 1.45, Аноним (45), 13:11, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    забавно, если мне не изменяет память, то лубунту позиционировалась как система для старых и слабых компьютеров.
     
     
  • 2.48, Man_ (?), 13:26, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Се ля ви, никто не хочет иметь дело со старыми и слабыми, всем подавай молодых и сильных...
     
     
  • 3.50, охранник концлагеря (?), 13:28, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну тут вы не правы, я вот предпочитаю первых.
     

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