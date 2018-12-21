21.12.2018 08:43  Lubuntu прекращает формирование 32-разрядных сборок

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|1.6, www777 (?), 09:18, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"Для установки дистрибутивов Linux на находящиеся в обиходе 32-разрядные настольные системы x86 остаётся возможность использовать Debian, Gentoo, CentOS, LTS-выпуски Lubuntu/Xubuntu 18.04 или сторонние редакции Ubuntu/Debian для устаревших систем."
Ай как не правильно написали. Если вы не планировали указывать весь список дистрибутивов которые поддерживает 32 бит, то написали бы тогда в конце "И другие". Потому, что вы как минимум забыли Fedora. Вот здесь далеко не полный список официальный дистрибутивов для offline установки https://torrent.fedoraproject.org/ для некоторых образов не были созданые торренты файлы (по непонятным для меня причинам). Да вы слышали наверное новость что когда то Fedora уходила от 32 бит, но она тихо и незаметно начиная с 28 версии вернула сборку образов 32 бит.
Это я ещё молчу про Arch, так же подозреваю, что сетевые установщики у той же Ubuntu наверняка поддерживают 32 бит...
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|2.22, пох (?), 11:43, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Напишите просто Убунту. Хех, зачем городить этот пернатый ворох, будто бы это
> супер-отдельные проекты.
это отдельные сборки _установщиков_ - без какого-нибудь из них довольно, знаете ли, сложно, поставить 32битный линукс. Вот сейчас очередной завалявшийся нашли и выпилили.
> понятно, домохозяйки не купят нынче в магазине 32-битную архитектуру по причине
> их отсутствия в продаже.
они купят 64битную, на которой загружается только божественная десяточка(32) - и будут вполне с ней счастливы.
А дистрибутивы ориентированы на опенсорсодр..ров, а вовсе не домохозяек. У тех да, у тех немодно не обмазываться самым современным, даешь 128 бит, 64 какой-то древний мамонтовый кал!
поскольку весь смысл их пользователей именно в не-таковости-как-все
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|3.30, getfr (?), 12:15, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Осознанно либо нет Вы демонстрируете свою некомпетентность.
Ибо Windows 10 не работает на многих 32-битных системах старше 10 лет.
Требуют достаточно новое оборудование, например, процессор
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|3.18, Andrey Mitrofanov (?), 10:45, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Короче
> неясно, каким образом 32-юитная архитектура умрёт - только физически это возможно
> - когда аппаратная часть выйдет из строя полность.
Начинайте уже просить-умолять Штеуд выкинуть совместимость с i386 из amd64 ^W x86_64.
Ведь ретрограды и через 20 лет будут пускать -i386.deb-ы на, ужос-ужос-ужос!1ё, [B]x86_64[/B] (_128? _1024!?) камнях.
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|4.36, Аноним (36), 12:38, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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> "мусор", "кукарекать", "бомжей", "наплевать"
ого, да это же среднестатистический юзер 64-четырёхбитных систем...
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|3.23, пох (?), 11:44, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Если у меня рабочий комп доживёт до тех годков, то не вижу
> причин выбрасывать его
а не переставлять линукс каждую неделю ты не видишь поводов?
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|3.35, Аноним (19), 12:37, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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бомжи с opennet начинают минусовать за правду !
Правда в том что ваши калькуляторы никому не будут нужны в 2030 году .
Сами будете их поддерживать .
Давайте минусуйте .
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|5.40, Любитель правды (?), 12:56, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Некоторые специфичные программы давно бросили поддержку 32 бит .
Тот же unity например .
Так что кто например в геймдеве вынуждены использовать 64 бит
Ничего с этим не сделаешь уже .
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|2.37, iPony (?), 12:42, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Без паники, сборки 18.04 ведь уже есть, а там поддержки ещё 10 лет
Ну нет конечно. Это за денежку и не малую. И это касается естественно, ограниченного круга пакетов.
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|1.20, Анастасия (??), 11:27, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Действительно, пока лампочка накаливания не перегорела - зачем ее менять на лампу новуого типа, хотя бы галогеновую? Не говоря уже о светодиодной - она же в разы дороже. Эта логика действует только там, где электричество задарма.
Там же, где за него платить надо ощутимые деньги, считают потребление и экономию на несколько лет. Один домашний компьютер в Германии потребляет электричества на 50-100 евро в год (25 центов кВтч). С какого то момента купить новый комп получается просто дешевле, не говоря уже о технической разнице. Нет, это не консьюмеризм, это просто ТСО. Кто не умеет считать деньги на бензин, тот будет и на старье с потреблением в литр с хвостиком на километр ездить.
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|2.21, Аноним (21), 11:36, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Всё неплохо, если придумать грамотный утиль для предыдущих лампочек. Так и экономически будет оправданней.
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|3.25, КГБ СССР (?), 11:50, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Всё неплохо, если придумать грамотный утиль для предыдущих лампочек. Так и экономически
> будет оправданней.
Их азиатская и африканская беднота вручную разбирает на составляющие для утилизации. Вручную, повторяю.
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|4.32, Анастасия (??), 12:24, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Лампочки накаливания никто нигде не разбирает. Их выкидывают в обычный мусор. Вольфрам, цинк да стекло.
А вот компьютеры - хоть новые хоть старые, хоть рабочие хоть нет - да, их перерабатывают. В Африке ли, в Китае ли, на полигоне в Подмосковье - уже другой вопрос.
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|3.31, Анастасия (??), 12:18, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> При снижении напряжения питания лампы накаливания, скажем, вдвое её срок службы растягивается
> практически до вечности.
Да, да, увеличивается срок пользования технологией с низким КПД
> У всех светодиодных ламп плохой (вредный для здоровья, да-да) спектр и ряд
> других недостатков. Зато очень высокая норма прибыли для производителя.
Дядя, выкинь лапшу из ушей и посмотри хотя бы спектр холодного и теплого белого. Для особых ценителей есть лампы где спектр условно белых светодиодов доводится добавлением цветных в недостающих спектральных полосах
> Это просто неумение считать и думать головой. Покупка нового компа такого же
> класса (десктоп, скажем) вообще никак не снижает затрат на электричество. Внезапно.
> Более того, на стоимость нового компа и софта для него возрастут
> расходы.
Смех и грех. Аналогичной вычислительной мощности компьютер потребляет в разы меньше. Самый простенький ноутбук за 200 евро сейчас технически более продвинутый чем хорошенький такой комп 10 летней давности. А жрет в разы меньше. И софт старый, 32 битный, умеет запускать, если так уже приперло использовать именно его.
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|4.33, КГБ СССР (?), 12:30, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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// Читают не понимают прочитанное.
Светодиоды в твоих лампочках все синие. Если вдруг по чистой случайности ты не в курсе. Разукрашивают их люминофором поверх самого светодиода. Этот люминофор в большинстве случаев скверных свойств и качества и порождает паршивый свет. Никто не добавляет никаких белых светодиодов в твоих лампочки, деточка. Тебя некрасиво обманывают.
> Смех и грех. Аналогичной вычислительной мощности компьютер потребляет в разы меньше. Самый простенький ноутбук за 200 евро сейчас технически более продвинутый чем хорошенький такой комп 10 летней давности. А жрет в разы меньше. И софт старый, 32 битный, умеет запускать, если так уже приперло использовать именно его.
Все современные крупносерийные процессоры это сильно разогнанные (ещё на этапе проектирования) устройства с динамическими схемами энергопотребления. Они либо «спят», либо много жрут. В среднем эти процессоры потребляют не меньше, а даже больше, чем предыдущие поколения (этому весьма способствует софт). Видеокарты — тем более. Поэтому типичная нагрузка на розетку с ПК либо остаётся без изменений, либо увеличивается у любителей игрушек и что-то посчитать.
И ноутбуки тоже потребляют столько же. Возьми у кого-то постарше блок питания от старого ноутбука и посмотри, какие электрические параметры написаны на этикетке, и сравни с блоком питания своего ультрасовременного ноутбука.
Ох уж эти юные дарования…
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|5.47, нах (?), 13:23, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Этот люминофор в большинстве случаев скверных свойств и качества и порождает паршивый свет.
этот люминофор для начала полупрозрачен, и пропускает исходный свет самого диода, хоть и не весь. Ну и у самого у него переизлученный спектр весьма отдаленно похож на ровную гауссиану лампы накаливания или солнца за окном, которое она неплохо имитирует.
если бы наша анастейша вместо чтения агиток воспользовалась нехитрым приборчиком, украденным в школьном кабинете, она бы это знала.
(хотя, да, где она в социалистической зеленой германии лампу накаливания-то найдет? В музее их, поди, не включают - неэкологично)
У ртутной газоразрядной лампы (которые более экологичны чем диодные потому что горе-утилизаторы сами боятся отравиться, и обращаться пытаются все же бережно) - понятен, спектр ртути, поверх переизлученного - тоже прекрасно виден через обычную призму.
А глаз адаптируется к средней яркости, а не к этим полосам - потому что в природе подобные источники света не встречаются, и он на них не рассчитан.
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|2.26, пох (?), 11:52, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Эта логика действует только там, где
> электричество задарма.
да, там где электричество "спонсирует" зеленанутая сволота из твоего кармана - действует другая логика.
Например, вместо почти безвредной для окружающей среды лампы накаливания придется купить мерзкое мерцающее нечто с линейчатым спектром, очень полезное для твоих глаз...зачеркнуто, твоего офтальмолога, и содержащее половину таблицы менделеева (ту что поядовитее), чтобы еще потом заплатить за "утилизацию", а на деле - закапывание подальше от мест где зеленанутые могут увидеть.
> Там же, где за него платить надо ощутимые деньги, считают потребление и
> экономию на несколько лет. Один домашний компьютер в Германии потребляет электричества
> на 50-100 евро в год (25 центов кВтч). С какого то
не живи в жопе.
В Штатах ты все еще можешь устроиться так, чтобы не платить PG&E и заправлять личный генератор соляркой, fuck the fuel economy.
> Кто
> не умеет считать деньги на бензин, тот будет и на старье
> с потреблением в литр с хвостиком на километр ездить.
а кто якобы умеет - будет оплачивать дизельгейт, и/или купит новое-модное-не-старье, размером с сарай и весом в полторы тонны - потому что в легкие-мелкие-машинки не помещается мощный двигатель соответствующий высосанным из пальца нормам.
Ну или приcocется к благам теслы, тоже щедро снабжаемым за счет других налогоплательщиков.
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|3.27, Анастасия (??), 12:04, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Например, вместо почти безвредной для окружающей среды лампы накаливания придется купить
> мерзкое мерцающее нечто с линейчатым спектром, очень полезное для твоих глаз...зачеркнуто,
> твоего офтальмолога, и содержащее половину таблицы менделеева (ту что поядовитее), чтобы
> еще потом заплатить за "утилизацию", а на деле - закапывание подальше
> от мест где зеленанутые могут увидеть
потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой. Если ты занимаешься передёргиванием - нет смысла с тобой обсуждать дальше. Не понимаешь разницы - тем более.
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|5.38, Анастасия (??), 12:48, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой.
> // Смеюсь, просто смеюсь. :-)
Не смейся, хотя и то и другое люминесценция, с практической точки зрения реализовано это совершенно по разному. Свойства, соответственно, тоже
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|6.41, Анастасия (??), 12:57, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В смысле, и простые светодиоды работают на люминесценции, не говоря уже о белых. Но спектр линейчатый можно получить только в парах/газах, причем невысокого давления. В обиходе их и называют люминесцентными лампами. Со светодиодами линейчатый спектр можно получить либо только при очень низких температурах, либо вы резонаторе (но это уже будет полупроводниковый лазер)
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|7.46, Анастасия (??), 13:17, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хотя в люминесцентной лампе тот же люминофор, с тем же широким спектром.
В любом случае, нормальные светодиодные лампы 1) не мерцают и 2) имеют широкий спектр. То есть "мерцающий свет с линейчатым спектром" к ним не относится.
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|8.49, нах (?), 13:27, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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то что ты не видишь мерцания и не можешь без приборов увидеть спектр - вовсе не означает что они не мерцают и что спектр там сплошной и гладкий.
И что глаза у тебя от этого не устают, и не будут с возрастом портиться.
А у "хороших" ламп эти показатели просто попадают в высосанные из пальца "нормы". Хотя единственная норма - полное отсутствие мерцания и ярких линий, которую обычная вольфрамовая нитка вполне и обеспечивает.
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|4.44, нах (?), 13:10, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой
я, в отличие от тебя, умею пользоваться школьным спектроскопом, или даже собрать его из подвернувшейся призмы.
А вот ты читаешь зеленанутые агитки, и да, с тобой нет смысла ничего обсуждать, больное существо.
из кабинетов физики, поди, в прекрасной германщине эти диавольские инструменты уже убрали? А то ж любой школьник мог навести их не на стоящий на столе правильный источник, а на лампочку над головой, пропускной способности вполне хватит, и начать задавать училке странные вопросы.
У нас-то понятно - закон Б-жий вместо физики уже давно.
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|5.51, Анастасия (??), 13:29, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> потрудись выяснить разницу между светодиодом и люминесцентной лампой
> я, в отличие от тебя, умею пользоваться школьным спектроскопом, или даже собрать
> его из подвернувшейся призмы.
> А вот ты читаешь зеленанутые агитки, и да, с тобой нет смысла
> ничего обсуждать, больное существо.
В отличие от тебя, спектры светодиодов от 300 до 750 нм, мы измеряем спектрометром. Потому что используем их как источники света во флюоресцентной спектроскопии. И линейчатый спектр ртутной или натриевой лампы ни за что не спутаем со спектрами чистых светодиодов с полушириной по 20-30 нм. Не говоря уже о спектрах холодного или теплого белого. А то что в призме ты смог различить синюю полосу говорит только о том, что тебе попался холодный белый. Называть его линейчатым даже школьным курсом физики сложно.
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|2.48, Man_ (?), 13:26, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Се ля ви, никто не хочет иметь дело со старыми и слабыми, всем подавай молодых и сильных...
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