17.12.2018 10:26  Для Firefox реализована возможность использования файловых диалогов KDE

|
|
|
|1.1, anonymous coward (?), 10:39, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
Дожили. Неужели таки покончено с пересборкой лисы ради зюзевских патчей?
А этот портал - он ведь не лисоспецифичен? Этак ведь можно и к гимпу кдешные диалоги прикрутить, как во времена KGTK-wrapper
|
|
|
|
|
|
|
|4.8, Аноним (8), 11:36, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>А поддержка ГТК обязательна.
Покажи POSIX, ISO, RFC, ANSI, etc, где эта обязательность регламентируется.
|
|2.14, Kroz (??), 11:45, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Насколько я знаю, GTK просто более developer-friendly, то есть более простое с точки зрения написания софта. И это и есть причина ихнего распространения. Про user-friendly я такой статистики не знаю, но лично мне KDE'шные нравятся больше.
|
|
|
|3.18, Аноним (8), 11:51, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
>GTK просто более developer-friendly, то есть более простое с точки зрения написания софта
Мои тапочки ржут-немогут
|
|
|
|2.13, Аноним (8), 11:45, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
К, сожалению, можешь увидеть, если используешь ещё что-либо Gtkшное, кроме Файерфокса. Если бы этот патч впилили в сам Gtk, тогда другое дело.
|
|
|
|
|
|4.27, Константавр (ok), 11:57, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А что, на Гноме этот диалог лучше себя ведёт? Он умеет превьюхи показывать почеловечески? Не имеет проблем с юзабилитями? Он имеет нормальный вид? (я гном наполовину из-за него ненавижу)
|
|3.22, Константавр (ok), 11:55, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А ведь когда-то была такая возможность. Кубунтовцы какой-то хак делали во времена царя Гороха. Но потом гткшники устранили эту возможность... паразиты... И, главное, мне же без разницы было бы, если бы этот диалог был нормальным, но им какое-то удовольствие доставляет мучить пользователей.
|