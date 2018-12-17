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17.12.2018 10:26  Для Firefox реализована возможность использования файловых диалогов KDE

Разработчики KDE сообщили об обеспечении возможности использования в Firefox 64 родных диалогов открытия и сохранения файлов, предоставляемых пользовательским окружением KDE. Для включения новой возможности требуется установить пакеты xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-kde, после чего запустить Firefox с выставленной переменной окружения GTK_USE_PORTAL=1. В настоящее время ведётся работа по включении по умолчанию представленной возможности в дистрибутивах Kubuntu и Manjaro.

  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.wordpre...)
  2. OpenNews: Оформление LibreOffice будет оптимизировано для KDE Plasma 5
  3. OpenNews: GTK3-порт Firefox успешно запущен в окружении Wayland
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, kde
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  • 1.1, anonymous coward (?), 10:39, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Дожили. Неужели таки покончено с пересборкой лисы ради зюзевских патчей?
    А этот портал - он ведь не лисоспецифичен? Этак ведь можно и к гимпу кдешные диалоги прикрутить, как во времена KGTK-wrapper
     
  • 1.2, ryoken (ok), 11:13, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >> Для включения новой возможности требуется...

    "...сказать эне-бене-раба и мысленно щёлкнуть хвостом".

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:13, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Ну что, я же говорил ГТК есть самый нативный тулкит для линукса, раз спустя десятилетия только сейчас появилась поддержка нескучных диалогов кде.
     
     
  • 2.5, dimqua (ok), 11:21, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это не значит, что в ней не было необходимости. Ну, лучше поздно...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:25, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –2 +/
    У меня в ней необходимости не было Поддержка нескучного кде - временное явление... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Васян (?), 11:30, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У KDE хотя бы Васяны, а у GTK одни наташи:)
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:36, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А поддержка ГТК обязательна.

    Покажи POSIX, ISO, RFC, ANSI, etc, где эта обязательность регламентируется.

     
     
  • 5.12, Аноним (6), 11:45, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Покажи мне дистрибутив из топ-10, который по умолчанию идет с васяновскими кутэ ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, Аноним (8), 11:47, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    CLD
    Покажи мне Васяна, который участвует в разработке Qt.
     
     
  • 7.17, Аноним (6), 11:49, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > CLD
    > топ 10

    /0

     
     
  • 8.21, Аноним (8), 11:54, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, RHEL с перманентно протухшим софтом, конечно же, лучше.
     
     
  • 9.25, Аноним (6), 11:56, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, лучше, чем грузины.

    Ну так что? Где там твой обетованный топ-10 дистр с кутэ-ко-до-йе?

     
     
  • 10.29, dimqua (ok), 12:06, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    openSUSE. Вот только что это меняет?
     
  • 7.20, dimqua (ok), 11:53, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Calculate Linux Desktop?
     
     
  • 8.23, Аноним (8), 11:55, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да
     
  • 4.15, dimqua (ok), 11:47, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Софту на Qt поддержка KDE не нужна она и так есть. ;-)

     
  • 2.14, Kroz (??), 11:45, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Насколько я знаю, GTK просто более developer-friendly, то есть более простое с точки зрения написания софта. И это и есть причина ихнего распространения. Про user-friendly я такой статистики не знаю, но лично мне KDE'шные нравятся больше.
     
     
  • 3.18, Аноним (8), 11:51, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >GTK просто более developer-friendly, то есть более простое с точки зрения написания софта

    Мои тапочки ржут-немогут

     
  • 1.4, Guest007 (?), 11:15, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Попробовал на dev edition с Kubintu 18.10 - нормально работает. Оставлю - пусть будет.
     
  • 1.9, Дуплик (ok), 11:36, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Но зачем? KDE ведь deprecated.
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 11:42, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, это Дуплик deprecated.
     
  • 1.10, Константавр (ok), 11:39, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это щщастье. Я больше никогда не увижу уродского гткшного недоразумения.
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 11:45, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К, сожалению, можешь увидеть, если используешь ещё что-либо Gtkшное, кроме Файерфокса. Если бы этот патч впилили в сам Gtk, тогда другое дело.
     
     
  • 3.19, dimqua (ok), 11:52, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нужно, GNOME3 хватит всем! :-D

     
     
  • 4.27, Константавр (ok), 11:57, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, на Гноме этот диалог лучше себя ведёт? Он умеет превьюхи показывать почеловечески? Не имеет проблем с юзабилитями? Он имеет нормальный вид? (я гном наполовину из-за него ненавижу)
     
  • 3.22, Константавр (ok), 11:55, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ведь когда-то была такая возможность. Кубунтовцы какой-то хак делали во времена царя Гороха. Но потом гткшники устранили эту возможность... паразиты... И, главное, мне же без разницы было бы, если бы этот диалог был нормальным, но им какое-то удовольствие доставляет мучить пользователей.
     
  • 1.24, marios (ok), 11:55, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А как насчёт диалога печати?
     
  • 1.26, marios (ok), 11:56, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Забыл сказать: ждём ебилдов
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:00, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В suse это уже было, верно?
     

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