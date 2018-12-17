17.12.2018 10:26  Для Firefox реализована возможность использования файловых диалогов KDE

Разработчики KDE сообщили об обеспечении возможности использования в Firefox 64 родных диалогов открытия и сохранения файлов, предоставляемых пользовательским окружением KDE. Для включения новой возможности требуется установить пакеты xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-kde, после чего запустить Firefox с выставленной переменной окружения GTK_USE_PORTAL=1. В настоящее время ведётся работа по включении по умолчанию представленной возможности в дистрибутивах Kubuntu и Manjaro.



