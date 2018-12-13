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13.12.2018 14:12  В рамках проекта libcamera развивается стек для поддержки камер в Linux

Сообщество LinuxTV, занимающееся разработкой и поддержкой мультимедийных-подсистем в ядре Linux, совместно с некоторыми производителями камер, основало проект libcamera, нацеленный на создание библиотеки для унификации поддержки и упрощения работы с видеокамерами, фотокамерами и TV-тюнерами в Linux, Android и ChromeOS. Предоставляемый библиотекой API со временем может заменить V4L2. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

В рамках представленного проекта разработчики намерены переломить текущую ситуацию в области поддержки камер для смартфонов и встраиваемых устройств, которые привязаны к проприетарным драйверам. Если в традиционных камерах операции первичной обработки изображений производятся на встроенном в камеру специализированном процессоре (MCU), то во встраиваемых устройствах для сокращения стоимости эти функции выносятся на плечи основного CPU и требуют усложнённого драйвера. Пользователи подобных камер поставлены в зависимость от закрытых драйверов от производителя и специфичных для них программных интерфейсов. Предоставляемый ядром Linux API V4L2 был создан в расчёте на работу с традиционными обособленными web-камерами и плохо адаптирован для появившейся в последнее время тенденции выноса функциональности MCU на плечи CPU.

В рамках проекта libcamera сторонники СПО и производители оборудования попытались создать компромиссное решение, с одной стороны удовлетворяющее потребности разработчиков открытого ПО, а с другой - позволяющее защитить интеллектуальную собственность производителей камер. Для обеспечения совместимости с существующими программными окружениями и приложениями предоставляются прослойки для обеспечения совместимости на уровне API V4L, Gstreamer и Android Camera HAL. В отличие от V4L2 предлагаемый библиотекой libcamera стек реализован целиком в пространстве пользователя.

Специфичные для каждой камеры проприетарные компоненты взаимодействия с оборудованием оформляются в виде модулей, выполняемых в отдельных изолированных окружениях и взаимодействующих с библиотекой через IPC. Модули не имеют прямого доступа к устройству и обращаются к оборудованию через промежуточный 3A API. Запросы через данный API проверяются, фильтруются и ограничиваются только обращением к функциональности, необходимой для управления камерой. В случае эксплуатации уязвимостей в закрытых компонентах камер, атакующие не смогут получить доступ к основной системе.

Некоторые особенности:

  • Предоставление алгоритмов для обработки и улучшения качества изображений и видео (корректировка баланса белого, устранение шума, стабилизация видео). Реализации алгоритмов могут быть как вынесены в проприетарные изолированные модули (например, алгоритмы автофокуса и выбора экспозиции), так и подключаться в виде открытых внешних библиотек;
  • Возможности для управления захватом данных с камер на уровне отдельных кадров и синхронизации снимков с работой вспышки;
  • Функции раздельной работы с несколькими камерами в системе;
  • Возможности захвата одновременно нескольких видеопотоков с одной камеры (например, один с низким разрешением для видеоконференции, а другой с высоким разрешением для архивной записи на диск);
  • API для определения списка имеющихся внешних и встроенных камер. Поддержки профилей устройств и обработчиков событий подключения и отключения камер. Предоставление структур с информацией о возможностях каждой камеры;


  1. Главная ссылка к новости (http://libcamera.org"...)
  2. OpenNews: Релиз мультимедийного фреймворка GStreamer 1.14.0
  3. OpenNews: Линус Торвальдс жёстко раскритиковал мэйнтейнера ядра, допустившего появление проблем в пользовательском ПО
  4. OpenNews: В ядре Linux 3.8 появится поддержка DMA-BUF для V4L2
  5. OpenNews: Для драйвера xf86-video-v4l обеспечена поддержка Video For Linux 2
  6. OpenNews: Для Linux подготовлен механизм перенаправления рендеринга GPU на другое устройство вывода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: libcamera, v4l
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  • 1, Ivan_83 (ok), 14:47, 13/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ребята изобрели webcamd из фряшечки :)
    Плохо что на плюсах.
     

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