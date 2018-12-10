10.12.2018 18:58  Голосование за поддержку Adobe Premiere в Linux

>0.005% юзеров Вообще-то цифра заметно больше, даже минимальная 0.76%, максимальная — около 2%.

Это тоже не сказать, чтобы много, но достаточно, чтобы считаться.

К тому же вопрос, сколько именно денег это приносит Стиму и издателям/разработчикам.

Можно создать миллион аккаунтов, где будет только бесплатное, тысячу с покупками на сумму N или сто с покупками на сумму 10*N. И вот тут уже как бы вопрос, насколько заметны будут эти «около процента», в масштабах Steam это может оказаться вполне неплохо.

Другой вопрос, что там явно что-то странное с методикой подсчёта. Т.е. вот пишут, что де доля линукс-пользователей сокращается. а почему? А сокращается только доля, или количество тоже? Т. е. опять же ничего не ясно. > Так же как со стимом было, все кричали нада нада будем игры покупать Ну я покупаю. И?

И возвращаю, бывает.

И есть у меня претензии и к Стиму (от Scary!, до дурацкой системы обратной связи с разрабами игр), и к разрабам есть.Но в целом более-менее работает.

