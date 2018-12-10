The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

10.12.2018 18:58  Голосование за поддержку Adobe Premiere в Linux

Илья Корнейчук c канала PRO Hi-Tech задал вопрос компании Adobe, касающийся портирования системы нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere для Linux. На что был дан ответ, что у компании ограничены инженерные ресурсы и не так много пользователей заинтересованы в появлении Linux-версии данного продукта. Представители Adobe предложили проголосовать за появление Linux-порта на странице обратной связи, что позволит оценить интерес к Linux-версии Adobe Premiere и, возможно, пересмотреть отношение к портированию.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/AdobeCare/...)
  2. OpenNews: Adobe, AT&T, GitHub, NVIDIA и Twitter изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  3. OpenNews: Компания Adobe выпустила Brackets 1.11, открытый редактор для web-разработчиков
  4. OpenNews: Adobe прекращает поддержку Flash
  5. OpenNews: Компания Adobe начала движение от Flash к web-стандартам
  6. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Shotcut 18.11 и DaVinci Resolve 15.2
Автор новости: Characterhero
Тип: К сведению
Ключевые слова: adobe, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 22:30, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ага. А голосование за деньги или так просто? А то проголосовать "За" и купить потом - это совсем разные вещи.
     
     
  • 2.14, Адоба (?), 23:36, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а ты арендуй! Мы с удовольствием предоставим тебе сюиту as a service, с почасовой оплатой.

    кстааааати... вот тут линукс-версия вполне и пригодится.

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:38, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Я против.
    Адоби место на помойке.
    Эта мразотная компания даже флэш не смогла опенсорснуть, вместо того, чтоб убивать.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 22:41, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Есть вещи которые нужно уничтожать не особо разглядывая. Флеш -- одна из них.
     
     
  • 3.11, AlexYeCu_not_logged (?), 23:24, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Есть вещи которые нужно уничтожать не особо разглядывая. Флеш -- одна из них.

    С чего бы вдруг? Весьма неплохая технология была. Не, я понимаю, что большинство «закапывателей» знать не знают, что это и для чего, для них весь флэш — плееры для видео, да баннеры. Но тем не менее технология была весьма интересна.

     
     
  • 4.13, A.Stahl (ok), 23:29, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да пусть она хоть для лечения рака создавалась. Какая разница если в результате она оказалась применима лишь для плееров и беннеров?


     
     
  • 5.16, AlexYeCu_not_logged (?), 23:38, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Какая разница если в результате она оказалась применима лишь для плееров и беннеров?

    Из того, что ты чего-то не знаешь, не следует, что этого не существует.
    Это ещё и платформа вида «быстро и просто накодить что-нибудь с визуальщиной», это и целый культурный пласт флэш-анимации, хоть Куваева того же вспомнит можно.
    Кто ж виноват, что тебе на глаза только плееры и банеры попадались?

     
  • 5.25, Stax (ok), 00:03, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве на основе флеша не был создан, к примеру, AIR, который вроде как и поддерживается, и новый софт на нем вполне встречается?
     
  • 2.12, тоже Аноним (ok), 23:25, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Адобы - это не только проприетарные профессиональные инструменты, но и открытые форматы PostScript и PDF.
    На PostScript держится значительная часть печати под Linux. Не такая значительная, как на CUPS от Apple, но тоже немалая.
    На PDF - надежды на вменяемый документооборот, оторванный наконец от совершенно не пригодных ни для обмена, ни для хранения офисных форматов.
     
  • 2.22, КГБ СССР (?), 23:48, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Никто не убивал Flash. Новые версии на соответствующей странице:

    get.adobe.com/flashplayer

     
  • 1.3, Виталик (??), 22:39, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Щас будут голосовать люди которые даже не знают что это. Так же как со стимом было, все кричали нада нада будем игры покупать и в итоге 0.005% юзеров....
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 22:43, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А откуда им взяться больше, если Стим до сих пор на 32 битах? Они бы ещё интерфейс на Motif написали. Ну чтобы совсем популярными стать.
     
  • 2.15, AlexYeCu_not_logged (?), 23:36, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >0.005% юзеров

    Вообще-то цифра заметно больше, даже минимальная 0.76%, максимальная — около 2%.
    Это тоже не сказать, чтобы много, но достаточно, чтобы считаться.
    К тому же вопрос, сколько именно денег это приносит Стиму и издателям/разработчикам.
    Можно создать миллион аккаунтов, где будет только бесплатное, тысячу с покупками на сумму N или сто с покупками на сумму 10*N. И вот тут уже как бы вопрос, насколько заметны будут эти «около процента», в масштабах Steam это может оказаться вполне неплохо.
    Другой вопрос, что там явно что-то странное с методикой подсчёта. Т.е. вот пишут, что де доля линукс-пользователей сокращается. а почему? А сокращается только доля, или количество тоже? Т. е. опять же ничего не ясно.

    > Так же как со стимом было, все кричали нада нада будем игры покупать

    Ну я покупаю. И?
    И возвращаю, бывает.
    И есть у меня претензии и к Стиму (от Scary!, до дурацкой системы обратной связи с разрабами игр), и к разрабам есть.Но в целом более-менее работает.

     
     
  • 3.17, AlexYeCu_not_logged (?), 23:40, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >0.76%

    Во, нашёл цифру 0.35. Вопрос в том, как за месяц доля пользователей могла просесть вдвое.

     
  • 1.4, Аноним (4), 22:40, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Премьер это проект из 90-х. DaVinci Resolve покруче будет с нодовой концепцией. + Бесплатная версия, доступность на 3-х платформах, включая линукс дистрибутивы.
     
     
  • 2.21, имя (?), 23:46, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен, выбрали самый плохой продукт от Adobe для голосования.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:41, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не голосуйте.
     
     
  • 2.10, имя (?), 23:10, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и не проиграешь

    не голосуй
    и не потеряешь

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:56, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > у компании ограничены инженерные ресурсы

    Ну это и так заметно по Flash, чего греха таить. Зато как драть в три шкуры за Creative Suite, так всегда пожалуйста.

     
  • 1.9, Аноним (9), 23:02, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше Sony Vegas Pro пусть портируют.
     
  • 1.18, КГБ СССР (?), 23:44, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Во всём мире среди пользователей «десктопных» ОС всего лишь около 1,5 процента линуксоидов, на уровне статистической погрешности. Скажите, подумав: зачем это Adobe?

    Во-вторых, линуксоиды громче всех кричат, что у них всё есть и самая лучшая ОС и вообще всё самое лучшее.

     
     
  • 2.24, AlexYeCu_not_logged (?), 00:02, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Во всём мире среди пользователей «десктопных» ОС всего лишь около 1,5 процента линуксоидов, на уровне статистической погрешности. Скажите, подумав: зачем это Adobe?

    Тем не менее прикрутили голосовалку. А по твоей логике должны были и вовсе проигнорировать. К тому же, именно домашние пользователи (ты ведь их подразумевал под десктопными, верно?) покупать узкоспециализированный инструмент не побегут. А вот для организаций, где уже используется Linux и требуются средства для видеомонтажа, доступность этого проекта под Linux может оказаться решающей при выборе софта.

    >Во-вторых, линуксоиды громче всех кричат, что у них всё есть и самая лучшая ОС и вообще всё самое лучшее.

    ОС и правда самая лучшая. Я бы, конечно, предпочёл получше, так ведь нету. Ни бесплатно, ни за деньги, ни свободно, ни вообще никак.

    >громче всех кричат, что у них всё есть

    Это кто это? Цитату можешь привести?

     
  • 1.19, КГБ СССР (?), 23:45, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На данный момент я вижу на странице голосования: 1,969 votes.

    Отличный результата, линуксоиды! Оказывается, вас очень много. Навались!

     
  • 1.20, Степан (?), 23:46, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А шо скажет коррупционер ШИГОРИН ?
     
     
  • 2.23, КГБ СССР (?), 23:51, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего, он сотрёт твой правдоискательский коммент.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor