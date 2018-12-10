10.12.2018 18:58  Голосование за поддержку Adobe Premiere в Linux

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|2.14, Адоба (?), 23:36, 10/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а ты арендуй! Мы с удовольствием предоставим тебе сюиту as a service, с почасовой оплатой.
кстааааати... вот тут линукс-версия вполне и пригодится.
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|3.11, AlexYeCu_not_logged (?), 23:24, 10/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Есть вещи которые нужно уничтожать не особо разглядывая. Флеш -- одна из них.
С чего бы вдруг? Весьма неплохая технология была. Не, я понимаю, что большинство «закапывателей» знать не знают, что это и для чего, для них весь флэш — плееры для видео, да баннеры. Но тем не менее технология была весьма интересна.
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|4.13, A.Stahl (ok), 23:29, 10/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да пусть она хоть для лечения рака создавалась. Какая разница если в результате она оказалась применима лишь для плееров и беннеров?
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|5.16, AlexYeCu_not_logged (?), 23:38, 10/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Какая разница если в результате она оказалась применима лишь для плееров и беннеров?
Из того, что ты чего-то не знаешь, не следует, что этого не существует.
Это ещё и платформа вида «быстро и просто накодить что-нибудь с визуальщиной», это и целый культурный пласт флэш-анимации, хоть Куваева того же вспомнит можно.
Кто ж виноват, что тебе на глаза только плееры и банеры попадались?
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|5.25, Stax (ok), 00:03, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А разве на основе флеша не был создан, к примеру, AIR, который вроде как и поддерживается, и новый софт на нем вполне встречается?
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|2.12, тоже Аноним (ok), 23:25, 10/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Адобы - это не только проприетарные профессиональные инструменты, но и открытые форматы PostScript и PDF.
На PostScript держится значительная часть печати под Linux. Не такая значительная, как на CUPS от Apple, но тоже немалая.
На PDF - надежды на вменяемый документооборот, оторванный наконец от совершенно не пригодных ни для обмена, ни для хранения офисных форматов.
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|2.7, A.Stahl (ok), 22:43, 10/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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А откуда им взяться больше, если Стим до сих пор на 32 битах? Они бы ещё интерфейс на Motif написали. Ну чтобы совсем популярными стать.
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|2.15, AlexYeCu_not_logged (?), 23:36, 10/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>0.005% юзеров
Вообще-то цифра заметно больше, даже минимальная 0.76%, максимальная — около 2%.
Это тоже не сказать, чтобы много, но достаточно, чтобы считаться.
К тому же вопрос, сколько именно денег это приносит Стиму и издателям/разработчикам.
Можно создать миллион аккаунтов, где будет только бесплатное, тысячу с покупками на сумму N или сто с покупками на сумму 10*N. И вот тут уже как бы вопрос, насколько заметны будут эти «около процента», в масштабах Steam это может оказаться вполне неплохо.
Другой вопрос, что там явно что-то странное с методикой подсчёта. Т.е. вот пишут, что де доля линукс-пользователей сокращается. а почему? А сокращается только доля, или количество тоже? Т. е. опять же ничего не ясно.
> Так же как со стимом было, все кричали нада нада будем игры покупать
Ну я покупаю. И?
И возвращаю, бывает.
И есть у меня претензии и к Стиму (от Scary!, до дурацкой системы обратной связи с разрабами игр), и к разрабам есть.Но в целом более-менее работает.
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|1.4, Аноним (4), 22:40, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Премьер это проект из 90-х. DaVinci Resolve покруче будет с нодовой концепцией. + Бесплатная версия, доступность на 3-х платформах, включая линукс дистрибутивы.
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|1.8, Аноним (8), 22:56, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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> у компании ограничены инженерные ресурсы
Ну это и так заметно по Flash, чего греха таить. Зато как драть в три шкуры за Creative Suite, так всегда пожалуйста.
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|1.18, КГБ СССР (?), 23:44, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Во всём мире среди пользователей «десктопных» ОС всего лишь около 1,5 процента линуксоидов, на уровне статистической погрешности. Скажите, подумав: зачем это Adobe?
Во-вторых, линуксоиды громче всех кричат, что у них всё есть и самая лучшая ОС и вообще всё самое лучшее.
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|2.24, AlexYeCu_not_logged (?), 00:02, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Во всём мире среди пользователей «десктопных» ОС всего лишь около 1,5 процента линуксоидов, на уровне статистической погрешности. Скажите, подумав: зачем это Adobe?
Тем не менее прикрутили голосовалку. А по твоей логике должны были и вовсе проигнорировать. К тому же, именно домашние пользователи (ты ведь их подразумевал под десктопными, верно?) покупать узкоспециализированный инструмент не побегут. А вот для организаций, где уже используется Linux и требуются средства для видеомонтажа, доступность этого проекта под Linux может оказаться решающей при выборе софта.
>Во-вторых, линуксоиды громче всех кричат, что у них всё есть и самая лучшая ОС и вообще всё самое лучшее.
ОС и правда самая лучшая. Я бы, конечно, предпочёл получше, так ведь нету. Ни бесплатно, ни за деньги, ни свободно, ни вообще никак.
>громче всех кричат, что у них всё есть
Это кто это? Цитату можешь привести?
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