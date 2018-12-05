05.12.2018 15:05  Релиз nginx 1.14.2

Представлен второй выпуск основной стабильной ветки nginx 1.14.2, в рамках которой вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей (в параллельно поддерживаемой основной ветке 1.15 продолжается развитие новых возможностей). Основные изменения: Решены проблемы при сборке с использованием GCC 8.1;

Решены проблемы со сборкой в окружении Fedora 28;

Исправлена ошибка при обработке адресов клиента в случае использования unix-сокетов для работы с датаграммами в Linux;

Для SSL-ошибок "no suitable key share" и "no suitable signature algorithm" уровень вывода сообщений в лог снижен с критического ("crit") до информационного ("info");

Устранена ошибка, из-за которой при использовании OpenSSL 1.1.0 невозможно было отключить параметр "ssl_prefer_server_ciphers" в контексте виртуального сервера, если он использовался в настройках сервера по умолчанию;

Решены проблемы при сборке с LibreSSL 2.8.0;

Исправлена ошибка, из-за которой протокол TLS 1.3 оставался постоянно включен при сборке с OpenSSL 1.1.0 и использовании OpenSSL 1.1.1;

Устранена ошибка, из-за которой могли возникать сбои при отправке буферизированного на диске тела запроса к бэкенду gRPC;

Решены проблемы с применением кэширования соединений к некоторым бэкендам gRPC при использовании директивы "keepalive";

Устранён крах (segmentation fault) рабочего процесса, который мог произойти если модуль ngx_http_mp4_module использовался на 32-битных платформах.



