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05.12.2018 15:05  Релиз nginx 1.14.2

Представлен второй выпуск основной стабильной ветки nginx 1.14.2, в рамках которой вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей (в параллельно поддерживаемой основной ветке 1.15 продолжается развитие новых возможностей).

Основные изменения:

  • Решены проблемы при сборке с использованием GCC 8.1;
  • Решены проблемы со сборкой в окружении Fedora 28;
  • Исправлена ошибка при обработке адресов клиента в случае использования unix-сокетов для работы с датаграммами в Linux;
  • Для SSL-ошибок "no suitable key share" и "no suitable signature algorithm" уровень вывода сообщений в лог снижен с критического ("crit") до информационного ("info");
  • Устранена ошибка, из-за которой при использовании OpenSSL 1.1.0 невозможно было отключить параметр "ssl_prefer_server_ciphers" в контексте виртуального сервера, если он использовался в настройках сервера по умолчанию;
  • Решены проблемы при сборке с LibreSSL 2.8.0;
  • Исправлена ошибка, из-за которой протокол TLS 1.3 оставался постоянно включен при сборке с OpenSSL 1.1.0 и использовании OpenSSL 1.1.1;
  • Устранена ошибка, из-за которой могли возникать сбои при отправке буферизированного на диске тела запроса к бэкенду gRPC;
  • Решены проблемы с применением кэширования соединений к некоторым бэкендам gRPC при использовании директивы "keepalive";
  • Устранён крах (segmentation fault) рабочего процесса, который мог произойти если модуль ngx_http_mp4_module использовался на 32-битных платформах.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.7
  3. OpenNews: Выпуск ngx_php 0.0.13, модуля с интерпретатором PHP для nginx
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6
  5. OpenNews: Релиз njs 0.2.5, интерпретатора JavaScript от NGINX
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.4
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Аноним (1), 20:01, 05/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сколько можно редизить? Вот на расте перепишете - тогда релизьте nginx 2.0

    А пока нечего людей по пустякам беспокоить.

     

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