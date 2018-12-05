05.12.2018 10:01  Уязвимость в гипервизоре bhyve, позволяющая получить доступ к хост-системе

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|Часть нити удалена модератором
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|2.10, leap42 (ok), 11:35, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Сколько готовых проектов, написанных на 100% Rust, которыми хоть кто-то пользуется? (Всякие pet-проекты на 1,5 анонима и куски других проектов не в счёт). Это уже не говоря про невозможность писать серьёзные вещи без unsafe.
Никогда не спасёт.
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|3.11, A.Stahl (ok), 11:41, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Уже спасает. Как раз своей малой распространённостью.
Представь на секунду, что весь софт переписан на языке, котрый каждый раз проверяет размеры массива и т.п. даже там где это даже теоретически не может привести к проблеме.
Да всё раком встанет.
Наступит большая сплошная жаба. Всему.
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|4.26, Анонн (?), 13:46, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Представь на секунду, что я проверяю каждый раз свои высказывания, а не мелю что-то от балды даже там где это даже теоретически не может привести к проблеме.
> Да всё раком встанет.
> Наступит большая сплошная жаба. Всему.
пофиксил
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