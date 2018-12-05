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05.12.2018 10:01  Уязвимость в гипервизоре bhyve, позволяющая получить доступ к хост-системе

Разработчики FreeBSD сообщили об устранении уязвимости (CVE-2018-17160) в гипервизоре bhyve, которая позволяла получить контроль над хост-системой из гостевого окружения. Эксплуатация уязвимости производится через манипуляции с образом прошивки на стороне гостевой системы и потенциально может привести к выполнению кода в контексте хост-системы с правами root. Уязвимость затрагивает все поддерживаемые ветки FreeBSD (stable/11).

Проблема вызвана некорректной проверкой допустимых границ при помещении данных в буфер и присутствует в реализации фонового процесса bhyve, обеспечивающего эмуляцию виртуализированных устройств для гостевых окружений. В качестве обходного пути для блокирования уязвимости можно использовать для загрузки гостевых систем bhyveload или grub2-bhyve, которые не активируют для гостевых систем код "device model", позволяющий манипулировать загрузкой прошивок.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Во FreeBSD устранены уязвимости в libc, telnetd и bhyve
  3. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре bhyve, позволяющая получить контроль над хост-системой
  4. OpenNews: Представлен xhyve, вариант гипервизора bhyve для платформы OS X
  5. OpenNews: NetApp выпускает систему виртуализации BSD Hypervisor (BHyVe) для FreeBSD
  6. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре KVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bhyve, freebsd
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  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –13 +/
    всегда bhyve путаю с hyper-v. И то и то (почти) проприетарщина
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.20, Аноним (20), 12:09, 05/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Свобода для корпораций
     
  • 2.25, Анонн (?), 13:44, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/linux/hyperv.h
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:03, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Rust спасет мир
     
     
  • 2.10, leap42 (ok), 11:35, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сколько готовых проектов, написанных на 100% Rust, которыми хоть кто-то пользуется? (Всякие pet-проекты на 1,5 анонима и куски других проектов не в счёт). Это уже не говоря про невозможность писать серьёзные вещи без unsafe.
    Никогда не спасёт.
     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 11:41, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже спасает. Как раз своей малой распространённостью.
    Представь на секунду, что весь софт переписан на языке, котрый каждый раз проверяет размеры массива и т.п. даже там где это даже теоретически не может привести к проблеме.
    Да всё раком встанет.
    Наступит большая сплошная жаба. Всему.
     
     
  • 4.23, Аноним (1), 12:59, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты дyрачок? раст не проверяет границы массива каждый раз
     
  • 4.26, Анонн (?), 13:46, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Представь на секунду, что я проверяю каждый раз свои высказывания, а не мелю что-то от балды даже там где это даже теоретически не может привести к проблеме.
    > Да всё раком встанет.
    > Наступит большая сплошная жаба. Всему.

    пофиксил


     
  • 4.30, Аноним (30), 17:52, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В случае растаманов скорее всего, пока они будут гнуть пальцы про массивы, полов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:43, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На Golang недавно целую операционку написали под продакшен!
     
     
  • 4.15, Аноним (12), 11:45, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://pdos.csail.mit.edu/papers/biscuit.pdf
     
  • 4.19, PnDx (ok), 12:04, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Продакшен, он такой https://github.com/miekg/dns/issues
    * В примере — суровый DNS-сервер на GO, который до февраля 2018 можно было порушить tcp-запросом.
     
  • 4.21, Аноним (20), 12:10, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А причём здесь Rust?
     
  • 3.13, Аноним (9), 11:43, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А зачем писать без unsafe И зачем 100 Rust, есть же биндинги Просто бывают уч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 11:45, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://pdos.csail.mit.edu/papers/biscuit.pdf
     
  • 3.27, Аноним (27), 15:55, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49667
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:01, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Rust спасет мир

    Превратит Мир в груду ржавого лома.

     
  • 2.24, Аноним (24), 13:08, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Rust сасет болт
     
  • 2.29, Аноним (-), 17:46, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Мозилла это уже говорила про JS и просмотрщий PDF И посадили эпичнейший 0day на... весь текст скрыт [показать]
     

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