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03.12.2018 20:25  Выпуск nginx 1.15.7

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.7, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • В модуль stream добавлена директива "proxy_requests", задающее число датаграмм, полученных от клиента, по достижении которого удаляется привязка между клиентом и существующей UDP-сессией. После получения указанного количества датаграмм следующая датаграмма, полученная от того же клиента, начинает новую сессию;
  • Добавлен новый параметр "delay" в директиве limit_req", задающий лимит, по достижении которого избыточные запросы задерживаются;
  • Устранены утечки памяти в случае ошибок при переконфигурации;
  • Внесены исправления, связанные с работой переменных $upstream_response_time, $upstream_connect_time и $upstream_header_time;
  • Устранён крах (segmentation fault) рабочего процесса, который мог произойти если модуль ngx_http_mp4_module использовался на 32-битных платформах.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск ngx_php 0.0.13, модуля с интерпретатором PHP для nginx
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6
  4. OpenNews: Обновление nginx 1.14.1 и 1.15.6 с устранением трёх уязвимостей
  5. OpenNews: Релиз njs 0.2.5, интерпретатора JavaScript от NGINX
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.4
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Аноним (1), 20:53, 03/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Новость задержалась, релиз был 6 дней назад.
     
     
  • 2, eRIC (ok), 21:15, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Новость задержалась, релиз был 6 дней назад.

    дайте поспать хоть ;)

     
  • 3, Аноним (3), 21:20, 03/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зачастили однако
     
  • 4, Аноним (4), 21:53, 03/12/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    много претензий к nginx в последнее время, всё перенесено в платную версию, нет ... весь текст скрыт [показать]
     

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