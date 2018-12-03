03.12.2018 20:25  Выпуск nginx 1.15.7

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.7, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: В модуль stream добавлена директива "proxy_requests", задающее число датаграмм, полученных от клиента, по достижении которого удаляется привязка между клиентом и существующей UDP-сессией. После получения указанного количества датаграмм следующая датаграмма, полученная от того же клиента, начинает новую сессию;

Добавлен новый параметр "delay" в директиве limit_req", задающий лимит, по достижении которого избыточные запросы задерживаются;

Устранены утечки памяти в случае ошибок при переконфигурации;

Внесены исправления, связанные с работой переменных $upstream_response_time, $upstream_connect_time и $upstream_header_time;

Устранён крах (segmentation fault) рабочего процесса, который мог произойти если модуль ngx_http_mp4_module использовался на 32-битных платформах.



