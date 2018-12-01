01.12.2018 20:21  Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.80

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Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.80 "Infinity", компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Новые возможности:
- Модуль Internet+
- Поддержка Huawei ME60
- Поддержка ZTE M6000
- Добавлена фильтрация по меткам в Internet мониторинге
- Переход на следующий тарифный план со статусом "Недостаточно средств"
- Параметр игнорирования MAC-авторизации
- Поиск сессий по CPE_MAC
- Модуль Equipment
- Поиск дублирующихся серийных номеров ONU
- Просмотр количества свободных и занятых ONU
- Сбор прошивок с оборудования
- Интеграция с GPON Eltex и OLT V-Solution
- Графики скорости пользователя в реальном времени
- Быстрый отчет по оборудованию
- Модуль Paysys
- Новые платежные системы E-Pul, Payme, Concord
- Модуль Iptv
- Новые модули Microimpuls, Omega TV
- Модуль Msgs
- Добавлен чат, нотификация сообщений в чате, глобальные оповещения
- Добавлены новые отчеты по сообщениям
- Модуль Crm
- Автоматизированный расчет выплаты зарплат
- Добавлены нормы рабочего времени
- Работа с лидами — визуальное отображение воронки продаж
- Модуль Storage
- Добавлена возможность перемещения товара со склада на склад
- Добавлены печатные формы Приходной накладной, Расходной накладной
- Добавлен фильтр по партии на складе
- Добавлен docker контейнер с базовой конфигурацией Abills;