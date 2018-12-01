01.12.2018 20:21  Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.80

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.80 "Infinity", компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Новые возможности: Модуль Internet+ Поддержка Huawei ME60 Поддержка ZTE M6000 Добавлена фильтрация по меткам в Internet мониторинге Переход на следующий тарифный план со статусом "Недостаточно средств" Параметр игнорирования MAC-авторизации Поиск сессий по CPE_MAC

Модуль Equipment Поиск дублирующихся серийных номеров ONU Просмотр количества свободных и занятых ONU Сбор прошивок с оборудования Интеграция с GPON Eltex и OLT V-Solution Графики скорости пользователя в реальном времени Быстрый отчет по оборудованию

Модуль Paysys Новые платежные системы E-Pul, Payme, Concord

Модуль Iptv Новые модули Microimpuls, Omega TV

Модуль Msgs Добавлен чат, нотификация сообщений в чате, глобальные оповещения Добавлены новые отчеты по сообщениям

Модуль Crm Автоматизированный расчет выплаты зарплат Добавлены нормы рабочего времени Работа с лидами — визуальное отображение воронки продаж

Модуль Storage Добавлена возможность перемещения товара со склада на склад Добавлены печатные формы Приходной накладной, Расходной накладной Добавлен фильтр по партии на складе

Добавлен docker контейнер с базовой конфигурацией Abills;



