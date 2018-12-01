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01.12.2018 20:21  Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.80

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.80 "Infinity", компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Новые возможности:

  • Модуль Internet+
    • Поддержка Huawei ME60
    • Поддержка ZTE M6000
    • Добавлена фильтрация по меткам в Internet мониторинге
    • Переход на следующий тарифный план со статусом "Недостаточно средств"
    • Параметр игнорирования MAC-авторизации
    • Поиск сессий по CPE_MAC
  • Модуль Equipment
    • Поиск дублирующихся серийных номеров ONU
    • Просмотр количества свободных и занятых ONU
    • Сбор прошивок с оборудования
    • Интеграция с GPON Eltex и OLT V-Solution
    • Графики скорости пользователя в реальном времени
    • Быстрый отчет по оборудованию
  • Модуль Paysys
    • Новые платежные системы E-Pul, Payme, Concord
  • Модуль Iptv
    • Новые модули Microimpuls, Omega TV
  • Модуль Msgs
    • Добавлен чат, нотификация сообщений в чате, глобальные оповещения
    • Добавлены новые отчеты по сообщениям
  • Модуль Crm
    • Автоматизированный расчет выплаты зарплат
    • Добавлены нормы рабочего времени
    • Работа с лидами — визуальное отображение воронки продаж
  • Модуль Storage
    • Добавлена возможность перемещения товара со склада на склад
    • Добавлены печатные формы Приходной накладной, Расходной накладной
    • Добавлен фильтр по партии на складе
  • Добавлен docker контейнер с базовой конфигурацией Abills;


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/%d1%80%d0...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой биллинговой системы ABillS Base 0.78.30
  3. OpenNews: Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.77
  4. OpenNews: Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Ключевые слова: abills, billing
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  • 1, an0nim0us (?), 21:19, 01/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А где эту систему используют?
     
     
  • 2, Аноним (2), 21:28, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:customers:customers
     
  • 3, Аноним (3), 21:31, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А где эту систему используют?

    Гугель говорит что на Украине сия система "полностью соответствует ГСТУ" а для РФ есь строчка про "Коммерческая версия сертифицирована в РФ"

     

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