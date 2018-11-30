30.11.2018 10:16  Возобновление судебного дела, связанного с обвинением VMware в нарушении GPL

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|2.3, Клыкастый (ok), 10:43, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Нормальным странам в данном случае нужно серьёзно поработать с законодательством.
> Вы китайскому производителю телефонов/роутеров напишите требование выложить исходники
DLink если не ошибаюсь таки выложил. Но вы полностью правы - это не должно зависеть от воли вендора, это должно быть законом.
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|4.12, Qwerty (??), 11:22, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>работа на незнакомых дядь забесплатно
Справедливости ради, из разработчиков ядра 97% членов - сотрудники корпораций, получающие за кодинг бабло. О какой, правда, свободе тут может идти речь, не совсем понятно, гг.
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|5.23, Andrey Mitrofanov (?), 12:01, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>работа на незнакомых дядь забесплатно
> Справедливости ради, из разработчиков ядра 97% членов - сотрудники корпораций, получающие
> за кодинг бабло. О какой, правда, свободе тут может идти речь,
> не совсем понятно, гг.
Ну, как: "" Если ты не платишь за [ядро], значит, продают _тебя_. ""
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|2.16, нах (?), 11:36, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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то есть как это "кому нужны"? Даже мне нужны - я тоже хочу воровать биткойны и чтоб мне за это ничего не было - а при открытых исходниках даже я смогу найти пару дырок, вполне пригодных для удаленного использования, в таком огромном проекте их не может не найтись, включая и удобооткапываемые, без необходимости вручную перерывать все терабайты кода.
а если ты имел в виду для чего хорошего - так и от линуксных исходников, в общем-то, ничего особенно хорошего никому никогда не было.
Кроме отдельных их писателей, неплохо продавших себя, а не результат своей писанины. (как, кстати, и завещал великий RMS)
Этому вот пейсателю, видимо, не хватило, и он решил отжать свое другим способом.
в результате добьется таки того, что прослойку совместимости из следующей вмвари выкинут нафиг, бизибокс заменят чем-то столь же удобоприятным как esxcfg ("и вообще все нормальные люди пользуются powershell") а у меня перестанут работать древние линуксные (других нет и не будет теперь) утилиты для управления одним из последних приличных рейдов, который еще можно найти втридорога на ебее и в прочих отстойниках.
потому что денег с меня вмвари хрен, а связываться с душевнобольными им точно не хочется.
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|3.24, Кирсук (?), 12:02, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет. Не конец.
1. У них много всего без винды.
2. Даже если их опубликуют, ктобудет разбираться во всем этом? Анонимы налетят и откомпилят винду за неделю? Нет. Там такой объем кода, кто только въезжать в него пару лет будут. За это время микрософт выпустить процентов 15 нового апи, в реузльтате вссе новые проукты станутнесовместимы со старыми версиями винды (это как вариант). Имея полную документацию на ракету Союз и весь набор деталей, ты ее не соберешь быстро.
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|4.32, Аноним (13), 12:12, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ракету невозможно собрать даже имея всю документацию и опытный образец. См. напр. Ту-4, который копировали с американского B-29.
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|3.35, Andrey Mitrofanov (?), 12:21, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Вот кому нужны, например, исходники Windows 7? А Windows 2000?
> Давай мне, я сделаю из Wine 100% рабочую реализацию WinAPI и стану
> героем всея опенсорса.
Не забудь разрешительную маляву от микрософфта получить, а то сам при-сядешь и своих наивнно-голубоглазых пользуемых на денежки подставишь. Это, конечно, предположив, что ты таки чего-то-то где-то там "сделаешь". В коде. Не в камментах.
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|2.25, NullPointer (?), 12:02, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>А тут речь о какой-то прослойке
Все просто: либо открываем все что использует gpl, либо пишем сами/используем что-то с более пермиссивной лицензией.
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|2.26, paulus (ok), 12:03, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Вот кому нужны, например, исходники Windows 7? А Windows 2000?
Как минимум разработчикам wine и т.д. ;)
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