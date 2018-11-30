30.11.2018 10:16  Возобновление судебного дела, связанного с обвинением VMware в нарушении GPL

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) сообщила о возобновлении разбирательства о нарушении компанией VMware лицензии GPL. Спустя два года с момента отклонения первоначального иска, организация SFC и Кристоф Хелвиг (Christoph Hellwig), известный разработчик ядра Linux, от имени которого подан иск, добились повторного рассмотрения дела в Апелляционном суде Германии. Позавчера в суде состоялось первое слушание, в ходе которого сторонам было предложено достичь соглашения. До 24 января 2019 года сторонам предоставлена возможность урегулировать конфликт вне судебного процесса. Если до этой даты VMware и Кристоф Хелвиг не выступят с совместным заявлением, суд начнёт рассмотрение апелляции. С учётом того, что SFC и Кристоф Хелвиг не намерены уступать, без суда конфликт может быть урегулирован только, если VMware выполнит требования истца и признает, что их действия не соответствовали условиям GPL. Напомним, что в 2016 году суд не вынес решения по существу и не признал правоту ни одной из сторон. Дело было закрыто из-за отсутствия должной экспертизы и неопределённости с имущественными правами на код ядра Linux (непонято, может ли один из разработчиков предъявлять претензии, так как ядро развивается при участии тысяч разработчиков и возникает вопрос выделения авторских прав отдельных участников). Предоставленные в ходе разбирательства доказательства нарушения GPL не были приняты во внимание, так как показанные примеры заимствования кода не соответствовали требованиям к предоставлению доказательств (в отличие от судов США, в немецком суде публично доступной информации в Git-репозитории оказалось недостаточно). Позиция Кристофа Хелвига и организации Software Freedom Conservancy, которые выступают в рассматриваемом деле истцами, сводится к тому, что компонент "vmkernel" в продукте VMware ESXi построен на основе комбинации кода ядра Linux с проприетарным кодом, который остаётся закрыт, что нарушает требования по раскрытию кода, связанного с кодом под лицензией GPLv2. Хелвиг выступил истцом, так как в "vmkernel" используются подсистемы ядра Linux, разработанные лично им. Компания VMware, выступающая в роли ответчика, утверждает, что прямое заимствование кода ядра Linux в проприетарном компоненте "vmkernel" отсутствует. VMware ESXi представляет собой операционную систему, обеспечивающую управление аппаратными и программными ресурсами физических серверов, в основе которой лежит проприетарное ядро "vmkernel", которое поддерживает собственный программный интерфейс "VMK API", но также предоставляет прослойку vmklinux для обеспечения совместимости с драйверами Linux. Исходные тексты модуля vmklinux распространяются под лицензией GPLv2. Практика создания GPL-прослоек для связывания с проприетарными компонентами давно применяется разработчиками драйверов, но проблема в том, что через модуль vmklinux производится обращение и к компонентам ядра, экспортируемым с флагом EXPORT_SYMBOL_GPL, т.е. предоставляемым только для кода под GPL. Использование внутренних вызовов ядра, попадающих в список EXPORT_SYMBOL_GPL, автоматически переводит любую надстройку в категорию производной работы, которая должна поставляться под GPL. С одной стороны модуль vmklinux поставляется под лицензией GPL и выполняет это условие, но с другой является лишь прослойкой для обращений к проприетарному коду. Истец считает, что проприетарный vmkernel следует рассматривать как продукт, производный от GPL-компонентов ядра Linux, даже при неявном связывании с ядром. VMware считает, что реэкспортирование GPL-функций через обёртки не приводит к созданию производной работы, тем более, что обращение к ядру Linux производится не для заимствования функциональности, а для обеспечения совместимости.



