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30.11.2018 10:16  Возобновление судебного дела, связанного с обвинением VMware в нарушении GPL

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) сообщила о возобновлении разбирательства о нарушении компанией VMware лицензии GPL. Спустя два года с момента отклонения первоначального иска, организация SFC и Кристоф Хелвиг (Christoph Hellwig), известный разработчик ядра Linux, от имени которого подан иск, добились повторного рассмотрения дела в Апелляционном суде Германии.

Позавчера в суде состоялось первое слушание, в ходе которого сторонам было предложено достичь соглашения. До 24 января 2019 года сторонам предоставлена возможность урегулировать конфликт вне судебного процесса. Если до этой даты VMware и Кристоф Хелвиг не выступят с совместным заявлением, суд начнёт рассмотрение апелляции. С учётом того, что SFC и Кристоф Хелвиг не намерены уступать, без суда конфликт может быть урегулирован только, если VMware выполнит требования истца и признает, что их действия не соответствовали условиям GPL.

Напомним, что в 2016 году суд не вынес решения по существу и не признал правоту ни одной из сторон. Дело было закрыто из-за отсутствия должной экспертизы и неопределённости с имущественными правами на код ядра Linux (непонято, может ли один из разработчиков предъявлять претензии, так как ядро развивается при участии тысяч разработчиков и возникает вопрос выделения авторских прав отдельных участников). Предоставленные в ходе разбирательства доказательства нарушения GPL не были приняты во внимание, так как показанные примеры заимствования кода не соответствовали требованиям к предоставлению доказательств (в отличие от судов США, в немецком суде публично доступной информации в Git-репозитории оказалось недостаточно).

Позиция Кристофа Хелвига и организации Software Freedom Conservancy, которые выступают в рассматриваемом деле истцами, сводится к тому, что компонент "vmkernel" в продукте VMware ESXi построен на основе комбинации кода ядра Linux с проприетарным кодом, который остаётся закрыт, что нарушает требования по раскрытию кода, связанного с кодом под лицензией GPLv2. Хелвиг выступил истцом, так как в "vmkernel" используются подсистемы ядра Linux, разработанные лично им.

Компания VMware, выступающая в роли ответчика, утверждает, что прямое заимствование кода ядра Linux в проприетарном компоненте "vmkernel" отсутствует. VMware ESXi представляет собой операционную систему, обеспечивающую управление аппаратными и программными ресурсами физических серверов, в основе которой лежит проприетарное ядро "vmkernel", которое поддерживает собственный программный интерфейс "VMK API", но также предоставляет прослойку vmklinux для обеспечения совместимости с драйверами Linux. Исходные тексты модуля vmklinux распространяются под лицензией GPLv2.

Практика создания GPL-прослоек для связывания с проприетарными компонентами давно применяется разработчиками драйверов, но проблема в том, что через модуль vmklinux производится обращение и к компонентам ядра, экспортируемым с флагом EXPORT_SYMBOL_GPL, т.е. предоставляемым только для кода под GPL. Использование внутренних вызовов ядра, попадающих в список EXPORT_SYMBOL_GPL, автоматически переводит любую надстройку в категорию производной работы, которая должна поставляться под GPL.

С одной стороны модуль vmklinux поставляется под лицензией GPL и выполняет это условие, но с другой является лишь прослойкой для обращений к проприетарному коду. Истец считает, что проприетарный vmkernel следует рассматривать как продукт, производный от GPL-компонентов ядра Linux, даже при неявном связывании с ядром. VMware считает, что реэкспортирование GPL-функций через обёртки не приводит к созданию производной работы, тем более, что обращение к ядру Linux производится не для заимствования функциональности, а для обеспечения совместимости.



  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Суд отклонил иск о нарушении компанией VMware лицензии GPL
  3. OpenNews: Оценка возможности отзыва разработчиками своего кода из ядра Linux
  4. OpenNews: Компания VMware представила открытую Linux ОС и сервер идентификации
  5. OpenNews: Прогресс в разбирательстве между Software Freedom Conservancy и Software Freedom Law Center
  6. OpenNews: Против VMware инициировано судебное разбирательство, связанное с нарушением лицензии GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: vmware, gpl, law
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  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –22 +/
    GPL создан чтобы его нарушать Это только сшашная дурь, что за него могут в суд ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Клыкастый (ok), 10:43, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Нормальным странам в данном случае нужно серьёзно поработать с законодательством.

    > Вы китайскому производителю телефонов/роутеров напишите требование выложить исходники

    DLink если не ошибаюсь таки выложил. Но вы полностью правы - это не должно зависеть от воли вендора, это должно быть законом.

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:50, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Без этой «филькиной грамоты» ты вообще таким кодом законно пользоваться не можешь.
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 11:08, 30/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Не поверишь, берешь и пользуешься И даже используешь в проприетарщине Это наст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Qwerty (??), 11:22, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >работа на незнакомых дядь забесплатно

    Справедливости ради, из разработчиков ядра 97% членов - сотрудники корпораций, получающие за кодинг бабло. О какой, правда, свободе тут может идти речь, не совсем понятно, гг.

     
     
  • 5.23, Andrey Mitrofanov (?), 12:01, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>работа на незнакомых дядь забесплатно
    > Справедливости ради, из разработчиков ядра 97% членов - сотрудники корпораций, получающие
    > за кодинг бабло. О какой, правда, свободе тут может идти речь,
    > не совсем понятно, гг.

    Ну, как: "" Если ты не платишь за [ядро], значит, продают _тебя_. ""

     
  • 4.29, Мистер Ливси (?), 12:08, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, а можно так же с медиа-контентом?)
     
  • 3.21, Andrey Mitrofanov (?), 11:59, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Без этой «филькиной грамоты» ты вообще таким кодом законно пользоваться не можешь.

    Это не совсем так.  Апач, Микрософт, Оракл и все-все другие написали кууучу дркгих лицензий.  Для других "кодов".

    https://en.wikipedia.org/wiki/License_proliferation

    Вот и братья пермиссивщики-бсд-ешники не дадут соврать.

     
  • 1.2, Annoynymous (ok), 10:37, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > (в отличие от судов США, в немецком суде публично доступной информации в Git-репозитории оказалось недостаточно).

    По-моему, это противоречит Бернской конвенции.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:46, 30/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Немецкий суд всё правильно сделал По сути на вопрос где ваши доказательства ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 10:51, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Таки что в итоге, распечатали?
     
  • 1.4, Нанобот (ok), 10:43, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    эти GPL-тролли уже порядком поднадоели
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 10:49, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Как и сам несвободный GPL. Даешь BSD/MIT!
     
  • 2.27, Andrey Mitrofanov (?), 12:03, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > эти GPL-тролли уже порядком поднадоели

    И анти-GPL троли -- взаимообразно.

    ....или ты не про себя?

     
  • 1.9, Вася (??), 10:54, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пусть откроют исходный код!
     
     
  • 2.33, Andrey Mitrofanov (?), 12:16, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пусть откроют исходный код!

    Пусть закроют ^W запечатают свой код в могильник.
      . http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110347.html#37 токсическими оперсорсиками
      . http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115073.html#126 токсические выбросы
      . http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108187.html#13 Грязные токсические

    Куда гринписы-то смотрят--  

     
  • 1.10, DerRoteBaron (ok), 11:06, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть подозрение, что VMware запроприетарили целиком ядро какой-то версии, и раскрытие этого может сделать им больно
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:24, 30/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, они изменили настройки компоновщика чтобы экспортируемым с флагом EXPORT_S... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Попугай Кеша (?), 11:25, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не совсем ясно что так все носятся с этим кодом Ведь вы же не скопируете бизнес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, нах (?), 11:36, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    то есть как это "кому нужны"? Даже мне нужны - я тоже хочу воровать биткойны и чтоб мне за это ничего не было - а при открытых исходниках даже я смогу найти пару дырок, вполне пригодных для удаленного использования, в таком огромном проекте их не может не найтись, включая и удобооткапываемые, без необходимости вручную перерывать все терабайты кода.

    а если ты имел в виду для чего хорошего - так и от линуксных исходников, в общем-то, ничего особенно хорошего никому никогда не было.
    Кроме отдельных их писателей, неплохо продавших себя, а не результат своей  писанины. (как, кстати, и завещал великий RMS)
    Этому вот пейсателю, видимо, не хватило, и он решил отжать свое другим способом.

    в результате добьется таки того, что прослойку совместимости из следующей вмвари выкинут нафиг, бизибокс заменят чем-то столь же удобоприятным как esxcfg ("и вообще все нормальные люди пользуются powershell") а у меня перестанут работать древние линуксные (других нет и не будет теперь) утилиты для управления одним из последних приличных рейдов, который еще можно найти втридорога на ебее и в прочих отстойниках.

    потому что денег с меня вмвари хрен, а связываться с душевнобольными им точно не хочется.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:58, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чистосердечное признание на форуме наказание не облегчает ;)
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:39, 30/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Давай мне, я сделаю из Wine 100 рабочую реализацию WinAPI и стану героем всея о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 12:00, 30/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, нельзя Семёрку уже никто не пользует, всех пользуют зондированной десяткой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним (19), 12:06, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    95% существующих программ на семёрка пашут, тупо потому что у неё 50% рынка десктопов.
     
  • 3.24, Кирсук (?), 12:02, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Не конец.
    1. У них много всего без винды.
    2. Даже если их опубликуют, ктобудет разбираться во всем этом? Анонимы налетят и откомпилят винду за неделю? Нет. Там такой объем кода, кто только въезжать в него пару лет будут. За это время микрософт выпустить процентов 15 нового апи, в реузльтате вссе новые проукты станутнесовместимы со старыми версиями винды (это как вариант). Имея полную документацию на ракету Союз и весь набор деталей, ты ее не соберешь быстро.
     
     
  • 4.32, Аноним (13), 12:12, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ракету невозможно собрать даже имея всю документацию и опытный образец. См. напр. Ту-4, который копировали с американского B-29.
     
  • 3.35, Andrey Mitrofanov (?), 12:21, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Вот кому нужны, например, исходники Windows 7? А Windows 2000?
    > Давай мне, я сделаю из Wine 100% рабочую реализацию WinAPI и стану
    > героем всея опенсорса.

    Не забудь разрешительную маляву от микрософфта получить, а то сам при-сядешь и своих наивнно-голубоглазых пользуемых на денежки подставишь.   Это, конечно, предположив, что ты таки чего-то-то где-то там "сделаешь".  В коде.  Не в камментах.

     
  • 2.25, NullPointer (?), 12:02, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А тут речь о какой-то прослойке

    Все просто: либо открываем все что использует gpl, либо пишем сами/используем что-то с более пермиссивной лицензией.

     
  • 2.26, paulus (ok), 12:03, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот кому нужны, например, исходники Windows 7? А Windows 2000?

    Как минимум разработчикам wine и т.д. ;)

     
  • 1.15, Аноним (19), 11:34, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Представляю себе их юристов: "ааа, уже даже gtk+ под lgpl юзаем, что ещё вам ещё надо???"
     
     
  • 2.17, нах (?), 11:37, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да нет, скорее - "шо, опять? П-сы, сэр!"
     
  • 1.18, Аноним (20), 11:39, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Правозащитная организация
    >занимается копирастией

    Мда.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:33, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    что тебя смущает? "масло масляное" же
     
  • 1.30, iCat (ok), 12:10, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Многабукафниасилил...
    Код спёрли? Или не спёрли? Или спёрли, но "по честному"?
    А как это - "спёрли по честному"?
     
  • 1.34, vitalif (ok), 12:17, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Стопэ-стопэ. Они точно сами своё ядро напилили?) Точно-точно?) И ничего не спёрли?))
     

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