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28.11.2018 23:44  Пересмотр сроков поддержки релизов FreeBSD

Команды FreeBSD Core Team, Release Engineering, Security Team и Port Manager предложили пересмотреть модель поддержки релизов FreeBSD. Новую модель поддержки FreeBSD планируется выработать до 31 марта 2019 года, после обсуждения возможных вариантов с сообществом.

Разработчики намерены сократить жизненный цикл значительных стабильных веток и ускорить формирование новых веток. В качестве причины упоминается изменение обстановки в области обеспечения безопасности, увеличение скорости развития инструментов и сокращение циклов поддержки upstream-компонентов.

Независимо от результатов обсуждения для ветки FreeBSD 12-STABLE будет гарантирована поддержка на протяжении как минимум 18 месяцев или 6 месяцев с момента первого выпуска ветки FreeBSD 13-STABLE, в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

Напомним, что сейчас новые стабильные ветки выпускаются не чаще, чем раз в два года. Общий гарантированный минимальный срок поддержки стабильной ветки составляет 5 лет с момента первого выпуска X.0-RELEASE, а поддержка прошлого промежуточного релиза (X.Y) прекращается через три месяца после выхода нового промежуточного релиза (X.Y+1).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Четвёртый бета-выпуск FreeBSD 12.0. Прекращение поддержки FreeBSD 10
  3. OpenNews: Объявление о скором прекращении поддержки FreeBSD 11.0
  4. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки FreeBSD 9.3, 10.1 и 10.2
  5. OpenNews: Прекращение поддержки FreeBSD 8
  6. OpenNews: Проект FreeBSD переходит на новую модель поддержки релизов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Анончик999999 (?), 23:49, 28/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Плохо у них с ресурсами.
     
     
  • 2.3, кекианец (?), 23:55, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И с популярностью. И с самоорганизацией. И с авторитаризмом. И с нежеланием осовремениваться. И с отсутствием плана и приоритетов.
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 00:00, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    C нежеланием осовремениваться и с отсутствием плана и приоритетов у них как раз всё очень хорошо.
     
  • 3.5, qwerty123 (??), 00:40, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >И с популярностью. И с самоорганизацией. И с авторитаризмом. И с нежеланием осовремениваться. И с отсутствием плана и приоритетов.

    Сильно. Продолжай еще. Твое мнение мощно меняет мир.

     
     
  • 4.9, Zulu (?), 02:10, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Совсем не пригорает у фанбоев.
     
  • 2.7, qwerty123 (??), 00:44, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Плохо у них с ресурсами.

    Так все ценные разработчики на опеннете анонимусами работают.
    Сразу как домашку сделают.

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:51, 28/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кому и что они там гарантируют? Монетизацию пусть лучше развивают кому надо сам придет и сделает второй RedHat на FreeBSD.
     
     
  • 2.6, qwerty123 (??), 00:42, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ...пусть лучше развивают...

    Ваше мнение передано в топ-лист ценных мнений проекта.
    И будет использовано в повседневной работе.

     
  • 2.8, Аноним (8), 00:54, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Монетизацию пусть лучше развивают кому надо сам придет и сделает второй RedHat на FreeBSD.

    RedHat на FreeBSD - это Apple. Было надо - и пришли. Монетизация на высоте.

     

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