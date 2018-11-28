28.11.2018 23:44  Пересмотр сроков поддержки релизов FreeBSD

Команды FreeBSD Core Team, Release Engineering, Security Team и Port Manager предложили пересмотреть модель поддержки релизов FreeBSD. Новую модель поддержки FreeBSD планируется выработать до 31 марта 2019 года, после обсуждения возможных вариантов с сообществом.

Разработчики намерены сократить жизненный цикл значительных стабильных веток и ускорить формирование новых веток. В качестве причины упоминается изменение обстановки в области обеспечения безопасности, увеличение скорости развития инструментов и сокращение циклов поддержки upstream-компонентов.

Независимо от результатов обсуждения для ветки FreeBSD 12-STABLE будет гарантирована поддержка на протяжении как минимум 18 месяцев или 6 месяцев с момента первого выпуска ветки FreeBSD 13-STABLE, в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

Напомним, что сейчас новые стабильные ветки выпускаются не чаще, чем раз в два года. Общий гарантированный минимальный срок поддержки стабильной ветки составляет 5 лет с момента первого выпуска X.0-RELEASE, а поддержка прошлого промежуточного релиза (X.Y) прекращается через три месяца после выхода нового промежуточного релиза (X.Y+1).



