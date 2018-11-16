16.11.2018 09:10  Обновление Firefox 63.0.3 и включение предупреждений о посещении взломанных сайтов

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 63.0.3, в котором исправлено несколько ошибок: Устранено зависание WebGL-игр, использующих движок Unity, через некоторое время после их запуска;

Исправлена ошибка, приводившая к замедлению работы некоторых конфигураций, использующих прокси;

По умолчанию в фоновых вкладках отключено урезание пропускной способности HTTP-ответов, так как это приводит к проблемам при фоновом воспроизведении видео;

Решены проблемы с открытием magnet-ссылок;

Устранено несколько ошибок, приводящих к краху. Одновременно сформирован новый выпуск почтового клиента Thunderbird 60.3.1, в котором устранено шесть проблем. При аутентификации SMTP LOGIN и POP3 USER/PASS для паролей теперь используется только кодировка Latin-1 для решения проблемы с авторизацией в некоторых сервисах при использовании символов Unicode в паролях. Возвращена возможность удаления Cookie. Компания Mozilla также сообщила о появлении вакансии разработчика Thunderbird с трудоустройством в режиме удалённой работы с занятостью до 40 часов в неделю (контракт на 6 месяцев с возможностью продления). Среди основных задач: сопровождение кодовой базы и исправление ошибок, оптимизация производительности, переработка компонентов с их переводом на web-технологии и уходом от привязок к внутренним интерфейсам Mozilla. Кроме того, компания Mozilla объявила о включении для всех пользователей системного дополнения Firefox Monitor, которое осуществляет вывод предупреждения в случае открытия ранее скомпрометированных сайтов, база пользователей которых оказалась в руках злоумышленников. При посещении ранее взломанных сайтов пользователю предлагается через сервис monitor.firefox.com проверить свой email на предмет наличия в известных базах взломанных аккаунтов. Дополнение будет активировано постепенно в ближайшие недели. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5.5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов более 320 сайтов. Предупреждение выводится только для сайтов, информация о взломах которых добавлена в базу haveibeenpwned.com в течение последних 12 месяцев. В случае если с момента появления данных о взломе не прошло 2 месяцев будет показано повторное предупреждение.



