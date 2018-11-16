16.11.2018 09:10  Обновление Firefox 63.0.3 и включение предупреждений о посещении взломанных сайтов

|
|
|
|
|
|2.3, A.Stahl (ok), 10:06, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
Пока интеграция в браузер не закончилась, эту услугу предоставляю я.
Сообщи номер карты и CVV код и я через несколько часов предоставлю результаты проверки.
Увы, но пока эта процедура проходит в полуавтоматическом режиме.
|
|1.4, тоже Аноним (ok), 10:09, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Кстати, о Thunderbird. Кто как теперь сворачивает его в трей в DE без доков?
MinimizeToTray Reanimated работает в режиме "чет-нечет": в первый запуск отображается в дополнениях и настройках, но не работает, во второй - не отображается, но TB в трее. Бардак.
Другие популярные методы у меня в Xfce не работают вовсе.
Вешать в трей проверялку, которая, если что, запустит TB, не вариант.
Это я что-то пропустил или реально болт и надежда только на того штатного разработчика? Учитывая, сколько пользователи просят эту фичу - надежда слабая...
|
|
|
|2.5, хрю (?), 10:19, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Судя по тому, что никто не написал - нормальным людям не надо. В детстве тоже думал, что это удобно, а потом понял, что есть куда более удобные средства, чем "свёрнутый в трей почтовый монстр".
|
|
|
|3.6, тоже Аноним (ok), 10:26, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Судя по тому, что никто не написал - нормальным людям не надо.
Рад за нормальных пацанов, но вопрос был не к вам, а к взрослым безнадежным гикам вроде меня.
|
|3.9, AnPoz (ok), 10:30, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Весит в панели задач и не мешает. Если ты не тупой ламер, то знаешь о галочке в её свойствах "Использовать маленькие значки" и "Группировать кнопки на панели задач"
Он кушает каких то 125 мб, для калькуляторов даже 10-летней давности это пустяк.
Как говорят нормальные кодеры, Fuck RAM Economy!
|
|
|
|3.11, тоже Аноним (ok), 10:41, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Сыро, но что есть, то есть
Кабы только сыро... Понятно, что костыль просто от безысходности, но согласитесь, жирная оболочка вокруг программы, которая лезет в ее данные ради такой банальной фичи - это ужасно.
|
|
|
|3.12, тоже Аноним (ok), 10:54, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Firetray из реп debian нормально сворачивает в трей Thunderbird.
Последняя версия FireTray - 0.6.1 трехлетней давности. Разработка заброшена, с TB 60+ не работает.
У вас другая информация?
|