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16.11.2018 09:10  Обновление Firefox 63.0.3 и включение предупреждений о посещении взломанных сайтов

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 63.0.3, в котором исправлено несколько ошибок:

  • Устранено зависание WebGL-игр, использующих движок Unity, через некоторое время после их запуска;
  • Исправлена ошибка, приводившая к замедлению работы некоторых конфигураций, использующих прокси;
  • По умолчанию в фоновых вкладках отключено урезание пропускной способности HTTP-ответов, так как это приводит к проблемам при фоновом воспроизведении видео;
  • Решены проблемы с открытием magnet-ссылок;
  • Устранено несколько ошибок, приводящих к краху.

Одновременно сформирован новый выпуск почтового клиента Thunderbird 60.3.1, в котором устранено шесть проблем. При аутентификации SMTP LOGIN и POP3 USER/PASS для паролей теперь используется только кодировка Latin-1 для решения проблемы с авторизацией в некоторых сервисах при использовании символов Unicode в паролях. Возвращена возможность удаления Cookie.

Компания Mozilla также сообщила о появлении вакансии разработчика Thunderbird с трудоустройством в режиме удалённой работы с занятостью до 40 часов в неделю (контракт на 6 месяцев с возможностью продления). Среди основных задач: сопровождение кодовой базы и исправление ошибок, оптимизация производительности, переработка компонентов с их переводом на web-технологии и уходом от привязок к внутренним интерфейсам Mozilla.

Кроме того, компания Mozilla объявила о включении для всех пользователей системного дополнения Firefox Monitor, которое осуществляет вывод предупреждения в случае открытия ранее скомпрометированных сайтов, база пользователей которых оказалась в руках злоумышленников. При посещении ранее взломанных сайтов пользователю предлагается через сервис monitor.firefox.com проверить свой email на предмет наличия в известных базах взломанных аккаунтов.

Дополнение будет активировано постепенно в ближайшие недели. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5.5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов более 320 сайтов. Предупреждение выводится только для сайтов, информация о взломах которых добавлена в базу haveibeenpwned.com в течение последних 12 месяцев. В случае если с момента появления данных о взломе не прошло 2 месяцев будет показано повторное предупреждение.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 63.0.1 и Thunderbird 60.3.0. Включение WebRender в Firefox 64-beta
  3. OpenNews: Релиз Firefox 63
  4. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис Firefox Monitor
  5. OpenNews: В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов
  6. OpenNews: Сервис проверки скомпрометированных учётных записей опубликовал 500 млн паролей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.2, Аноним (2), 10:02, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Спасибо за информацию Проверю свой e-mail А можно так же проверить свою кредит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 10:06, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Пока интеграция в браузер не закончилась, эту услугу предоставляю я.
    Сообщи номер карты и CVV код и я через несколько часов предоставлю результаты проверки.
    Увы, но пока эта процедура проходит в полуавтоматическом режиме.
     
  • 1.4, тоже Аноним (ok), 10:09, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, о Thunderbird. Кто как теперь сворачивает его в трей в DE без доков?
    MinimizeToTray Reanimated работает в режиме "чет-нечет": в первый запуск отображается в дополнениях и настройках, но не работает, во второй - не отображается, но TB в трее. Бардак.
    Другие популярные методы у меня в Xfce не работают вовсе.
    Вешать в трей проверялку, которая, если что, запустит TB, не вариант.
    Это я что-то пропустил или реально болт и надежда только на того штатного разработчика? Учитывая, сколько пользователи просят эту фичу - надежда слабая...
     
     
  • 2.5, хрю (?), 10:19, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Судя по тому, что никто не написал - нормальным людям не надо. В детстве тоже думал, что это удобно, а потом понял, что есть куда более удобные средства, чем "свёрнутый в трей почтовый монстр".
     
     
  • 3.6, тоже Аноним (ok), 10:26, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Судя по тому, что никто не написал - нормальным людям не надо.

    Рад за нормальных пацанов, но вопрос был не к вам, а к взрослым безнадежным гикам вроде меня.

     
  • 3.9, AnPoz (ok), 10:30, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Весит в панели задач и не мешает. Если ты не тупой ламер, то знаешь о галочке в её свойствах "Использовать маленькие значки" и "Группировать кнопки на панели задач"

    Он кушает каких то 125 мб, для калькуляторов даже 10-летней давности это пустяк.

    Как говорят нормальные кодеры, Fuck RAM Economy!

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:28, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    github.com/gyunaev/birdtray

    Сыро, но что есть, то есть

     
     
  • 3.11, тоже Аноним (ok), 10:41, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сыро, но что есть, то есть

    Кабы только сыро... Понятно, что костыль просто от безысходности, но согласитесь, жирная оболочка вокруг программы, которая лезет в ее данные ради такой банальной фичи - это ужасно.

     
  • 2.10, Аноним (10), 10:39, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Firetray из реп debian нормально сворачивает в трей Thunderbird.
     
     
  • 3.12, тоже Аноним (ok), 10:54, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Firetray из реп debian нормально сворачивает в трей Thunderbird.

    Последняя версия FireTray - 0.6.1 трехлетней давности. Разработка заброшена, с TB 60+ не работает.
    У вас другая информация?

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:29, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >WebGL

    Браузер пожирает всё, пока не встретится с systemd.

     

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