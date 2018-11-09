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09.11.2018 10:11  Свободный проект Manuel Bastioni Laboratory закрывается

Объявлено о закрытии свободного проекта Manuel Bastioni Laboratory, разрабатывающего редактор для создания и анимации 3D-персонажей. В качестве причины закрытия называется потеря мотивации, вызванная почти полным отсутствием поддержки проекта со стороны пользователей. Проект разрабатывался с 2016 года и был эффективным инструментом по быстрому созданию персонажей различной направленности. Проект поставлялся в форме дополнения к системе 3D-моделирования Blender.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.manuelbastioni.com/...)
  2. OpenNews: Представлен Storyboarder, открытый пакет для раскадровки сцен
  3. OpenNews: Увидел свет Makehuman 1.0.0, свободный генератор 3D-моделей тела человека
  4. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79
  5. OpenNews: Blender тестирует децентрализованный PeerTube после блокировки видео на YouTube
Автор новости: ThreeDancingFlies
Тип: К сведению
Ключевые слова: manuelbastion, 3d, blender
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:27, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >почти полным отсутствием поддержки проекта со стороны пользователей

    Т.е. новость о закрытии практически никому не нужного проекта? Очень познавательно...

     
     
  • 2.2, Hotkinkyjo (?), 11:31, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Понятно же что проект очень специализированный и не может иметь большое комьюнити, просто того что задонатили пользователи не хватило.
    Другой вопрос почему разрабы на Патреон не пошли.
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 11:42, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Другой вопрос почему разрабы на Патреон не пошли.

    Потому что стало ясно, что проект практически никому не нужен?

     
  • 1.5, SubGun (ok), 12:06, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Печально, когда закрываются по настоящему свободные проекты.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.11, Аноним (11), 13:31, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Или женился на нарисованном персонаже)
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:35, 09/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Свободный проект - это когда помимо свободной лицензии, есть публичный репозитор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.24, КГБ СССР (?), 15:14, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пожалуй, кто действительно достоин благодарности, так это "Проект Блендер" за выбор Питона
    > в качестве скриптового языка, иначе даже сырцов к таким плагинам с
    > благими намерениями нам бы не видать, как собственных ушей.

    Скажи, анон, а если бы для Блендера скриптовым языком выбрали Lua или Perl — ты бы тоже вознёс хвалу Всевышнему, или свят и благостен только пихтон?

     
     
  • 4.25, Аноним (19), 15:23, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всяка тварь Божья, всякой своя доля.
     
  • 1.7, iPony (?), 12:40, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > humanoid characters creation

    Может быть в этом проблема и была

     
     
  • 2.9, нах (?), 13:06, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    переделай под поней. Тебя безусловно ждет успех.
     
     
  • 3.16, КГБ СССР (?), 14:28, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подозреваю, что иПоня умеет рисовать лошадок не лучше, чем авторы этого ненужно знают анатомию человека. :)
     
  • 1.12, огщгз (?), 13:52, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из этой новости я узнал об этом проекте.
     
  • 1.13, Мещанин (?), 13:53, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Это же под мерзкий Блендер, неудивительно.
     
  • 1.14, user_Blender (?), 13:59, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень, очень жаль. Лучше бы Make Human загнулся качество персонажей в нем никакое по сравнению с MBL. Жаль что по видимому никто не заценил это.  Переводили бы это детище лучше на отдельную программу как в свое время это сделали с MakeHuman.  Возможно тогда было бы больше  пользователей и  соответственно поддержки. или же одно с другим скрестить  как вариант...  ( наколько я понял в разработке MBL  участвовали теже люди (или их часть) которые делали MH.
     
  • 1.15, КГБ СССР (?), 14:27, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В качестве причины закрытия называется потеря мотивации, вызванная почти полным отсутствием поддержки проекта со стороны пользователей.

    Нескучные обои и новые дистрибутивы надо делать!

    Впрочем, по скриншотам видно, почему это не могло заинтересовать профессионалов. А обывателям до линуксов нет никакого дела.

     
  • 1.17, КГБ СССР (?), 14:31, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > и был эффективным инструментом по быстрому созданию персонажей различной направленности.

    Чтобы заниматься таким моделированием, надо сперва изучить прототипы своих будущих моделей, то есть, например, анатомию человека.

    В это вот вся суть опенсосии: решительно браться за каждое дело, которого не понимаешь.

     
     
  • 2.22, Аноним2 (?), 14:54, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы местный провокатор? Работали ли вы с этим аддоном? С чего взяли что Мануэль не знает анатомию?
     
     
  • 3.23, КГБ СССР (?), 15:08, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отвечаем на ваши вопросы.

    1. Нет, я КГБ местного СССР.

    2. С того взял, что вижу это глазами на верхнем скриншоте.

     
     
  • 4.28, user_Blender (?), 15:52, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы все же провокатор. в этом аддоне можно сделать довольно качественных моделей. Все лишь ограничено вашим знанием данного аддона и конечно же Блендера. И да,  если вы думаете  что у вас идеальное "чувство" анатомии человека  то я вас огорчу - можно   найти сколь угодн много  дизайнеров персонажей каждый  из которых  посмотрит на  работу другого и скажет "вот тут не так и тут я бы сделал так... и вообще анатомию  ты не знаешь". Я не  моделирую персонажей но я смотрю видео истримы по моделированию персонажей как русские, так и не русские. от простых любителей до проф  художников.
     
  • 4.29, Аноним2 (?), 16:02, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как расшифровывфются ваши аббревиатуры?
    Проект makehuman, а затем и его наследница MB Lab все же хорошие проекты для моделирования человека и ускорения работы с "болванчиками"(многое потом можно допилить напильником). Вы можете предлжмить проекты с таким же или лучшим функционалом, хоть открытые, хоть закрытые?
     
  • 4.30, user_Blender (?), 16:10, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И да, речь здесь не идет о "высоком художественном качестве", Но никто  тебе не мешает взять эту модель и Доделать до этого  самого качества (если тебе это конечно же нужно). И да,  это уних уже кажется 2 или даже 3  версия сетки.  Тоесть  если бы проект  не  закрылся то вполне возможно  мы бы увидели  сетку еще  лучше чем сейчас.
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:45, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жалко. За короткое время догнали и перегнали MakeHuman. И слились.
     
  • 1.21, Аноним (21), 14:46, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Автор хотел чтобы набежал народ за него писать, а он руководил Туда и дорога та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, user_Blender (?), 15:40, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Автор хотел чтобы сообщество подкинуло денежку для развития проекта.  и собщество подкинуло но  этого оказалось слишком мало для того чтобы начать работать над следующей (1.7) версией MBL, ибо очень много чего было запланировано там  сделать (большая дорожная карта). Думаю  что кодеры то как раз у него есть, но нету стимула (денег?) чтобы эти кодеры работали. Мы же все понимаем, что  когда много работы, а рук мягко говоря не лишку (1?, 2?... 10?  не думаю что больше  10 постоянных, а то и вообще один тащит проект), то работать тяжело, и тут нужна поддержка сообщества.
    P.s был быя  богатым человеком я бы не пожалел  подкинуть такому проекту и 100к$  ибо проект реально хороший  Как я уже писал  выше в коменте  Намного лучше чем MH благодаря которому и появился MBL. Но к сожалению я сам даже беднее бедного студента. :(
     
  • 1.27, svsd_val (ok), 15:49, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, впервые услышал о нём тут, судя по текущему функционалу проект хороший.
     

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