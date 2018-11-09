09.11.2018 10:11  Свободный проект Manuel Bastioni Laboratory закрывается

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|1.1, A.Stahl (ok), 11:27, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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>почти полным отсутствием поддержки проекта со стороны пользователей
Т.е. новость о закрытии практически никому не нужного проекта? Очень познавательно...
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|2.2, Hotkinkyjo (?), 11:31, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Понятно же что проект очень специализированный и не может иметь большое комьюнити, просто того что задонатили пользователи не хватило.
Другой вопрос почему разрабы на Патреон не пошли.
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|3.3, A.Stahl (ok), 11:42, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Другой вопрос почему разрабы на Патреон не пошли.
Потому что стало ясно, что проект практически никому не нужен?
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|Часть нити удалена модератором
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|3.24, КГБ СССР (?), 15:14, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Пожалуй, кто действительно достоин благодарности, так это "Проект Блендер" за выбор Питона
> в качестве скриптового языка, иначе даже сырцов к таким плагинам с
> благими намерениями нам бы не видать, как собственных ушей.
Скажи, анон, а если бы для Блендера скриптовым языком выбрали Lua или Perl — ты бы тоже вознёс хвалу Всевышнему, или свят и благостен только пихтон?
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|3.16, КГБ СССР (?), 14:28, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Подозреваю, что иПоня умеет рисовать лошадок не лучше, чем авторы этого ненужно знают анатомию человека. :)
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|1.14, user_Blender (?), 13:59, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Очень, очень жаль. Лучше бы Make Human загнулся качество персонажей в нем никакое по сравнению с MBL. Жаль что по видимому никто не заценил это. Переводили бы это детище лучше на отдельную программу как в свое время это сделали с MakeHuman. Возможно тогда было бы больше пользователей и соответственно поддержки. или же одно с другим скрестить как вариант... ( наколько я понял в разработке MBL участвовали теже люди (или их часть) которые делали MH.
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|1.15, КГБ СССР (?), 14:27, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В качестве причины закрытия называется потеря мотивации, вызванная почти полным отсутствием поддержки проекта со стороны пользователей.
Нескучные обои и новые дистрибутивы надо делать!
Впрочем, по скриншотам видно, почему это не могло заинтересовать профессионалов. А обывателям до линуксов нет никакого дела.
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|1.17, КГБ СССР (?), 14:31, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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> и был эффективным инструментом по быстрому созданию персонажей различной направленности.
Чтобы заниматься таким моделированием, надо сперва изучить прототипы своих будущих моделей, то есть, например, анатомию человека.
В это вот вся суть опенсосии: решительно браться за каждое дело, которого не понимаешь.
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|3.23, КГБ СССР (?), 15:08, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Отвечаем на ваши вопросы.
1. Нет, я КГБ местного СССР.
2. С того взял, что вижу это глазами на верхнем скриншоте.
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|4.28, user_Blender (?), 15:52, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы все же провокатор. в этом аддоне можно сделать довольно качественных моделей. Все лишь ограничено вашим знанием данного аддона и конечно же Блендера. И да, если вы думаете что у вас идеальное "чувство" анатомии человека то я вас огорчу - можно найти сколь угодн много дизайнеров персонажей каждый из которых посмотрит на работу другого и скажет "вот тут не так и тут я бы сделал так... и вообще анатомию ты не знаешь". Я не моделирую персонажей но я смотрю видео истримы по моделированию персонажей как русские, так и не русские. от простых любителей до проф художников.
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|4.29, Аноним2 (?), 16:02, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А как расшифровывфются ваши аббревиатуры?
Проект makehuman, а затем и его наследница MB Lab все же хорошие проекты для моделирования человека и ускорения работы с "болванчиками"(многое потом можно допилить напильником). Вы можете предлжмить проекты с таким же или лучшим функционалом, хоть открытые, хоть закрытые?
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|4.30, user_Blender (?), 16:10, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И да, речь здесь не идет о "высоком художественном качестве", Но никто тебе не мешает взять эту модель и Доделать до этого самого качества (если тебе это конечно же нужно). И да, это уних уже кажется 2 или даже 3 версия сетки. Тоесть если бы проект не закрылся то вполне возможно мы бы увидели сетку еще лучше чем сейчас.
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|2.26, user_Blender (?), 15:40, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Автор хотел чтобы сообщество подкинуло денежку для развития проекта. и собщество подкинуло но этого оказалось слишком мало для того чтобы начать работать над следующей (1.7) версией MBL, ибо очень много чего было запланировано там сделать (большая дорожная карта). Думаю что кодеры то как раз у него есть, но нету стимула (денег?) чтобы эти кодеры работали. Мы же все понимаем, что когда много работы, а рук мягко говоря не лишку (1?, 2?... 10? не думаю что больше 10 постоянных, а то и вообще один тащит проект), то работать тяжело, и тут нужна поддержка сообщества.
P.s был быя богатым человеком я бы не пожалел подкинуть такому проекту и 100к$ ибо проект реально хороший Как я уже писал выше в коменте Намного лучше чем MH благодаря которому и появился MBL. Но к сожалению я сам даже беднее бедного студента. :(
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