09.11.2018 10:11  Свободный проект Manuel Bastioni Laboratory закрывается

3.23 , КГБ СССР ( ? ), 15:08, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Отвечаем на ваши вопросы. 1. Нет, я КГБ местного СССР. 2. С того взял, что вижу это глазами на верхнем скриншоте.

4.28 , user_Blender ( ? ), 15:52, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Вы все же провокатор. в этом аддоне можно сделать довольно качественных моделей. Все лишь ограничено вашим знанием данного аддона и конечно же Блендера. И да, если вы думаете что у вас идеальное "чувство" анатомии человека то я вас огорчу - можно найти сколь угодн много дизайнеров персонажей каждый из которых посмотрит на работу другого и скажет "вот тут не так и тут я бы сделал так... и вообще анатомию ты не знаешь". Я не моделирую персонажей но я смотрю видео истримы по моделированию персонажей как русские, так и не русские. от простых любителей до проф художников.

4.29 , Аноним2 ( ? ), 16:02, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – А как расшифровывфются ваши аббревиатуры?

Проект makehuman, а затем и его наследница MB Lab все же хорошие проекты для моделирования человека и ускорения работы с "болванчиками"(многое потом можно допилить напильником). Вы можете предлжмить проекты с таким же или лучшим функционалом, хоть открытые, хоть закрытые?

4.30 , user_Blender ( ? ), 16:10, 09/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – И да, речь здесь не идет о "высоком художественном качестве", Но никто тебе не мешает взять эту модель и Доделать до этого самого качества (если тебе это конечно же нужно). И да, это уних уже кажется 2 или даже 3 версия сетки. Тоесть если бы проект не закрылся то вполне возможно мы бы увидели сетку еще лучше чем сейчас.

