05.11.2018 10:00  Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.8

Доступен релиз распределённой системы управления версиями Mercurial 4.8. Код Mercurial написан на языке Python (требующие высокой производительности части оформлены в виде модулей на Си) и распространяется под лицензией GPLv2+. Среди проектов, использующих Mercurial, можно выделить следующие: Mozilla, OpenOffice.org, OpenSolaris, NetBeans, OpenJDK, Nginx, Xine и W3C. Основные изменения: Стабилизирована реализация шаблонов форматирования, которые можно применять для настройки формата вывода любых команд, в том числе для применения JSON и XML для вывода;

Реализовано расширение "closehead" для закрытия произвольных веток без выполнения операции checkout;

Добавлена новая настройка commands.resolve.mark-check для вывода предупреждения или ошибки при выполнении операции "--mark" при наличии конфликтующих файлов;

Добавлена новая настройка commands.resolve.confirm для подтверждения действий, выполняемых без указания имени файла;

В команду rebase добавлен флаг "--stop" для остановки прерванных операций без отбрасывания уже перенесённых изменений;

Предложено экспериментальное расширение absorb для "поглощения" рабочих изменений соответствующими наборами изменений;

Добавлено экспериментальное расширение fastannotate для ускорения операций аннотирования с использованием предварительно сформированного кэша. Расширение также предоставляет дополнительные опции, такие как "--deleted";

В набор hgext добавлено расширение phabricator;

В файл конфигурации добавлена настройка http.timeout для определения таймаута;

Обеспечена автоматическая загрузка расширений для работы с текущим хранилищем (например, lfs);

Расширены правила автодополнения ввода команд hg для zsh;

Проведены оптимизации производительности.





Особенности Mercurial: Быстродействие: Высокая производительность работы с хранилищем, не зависящая от числа элементом в нём (O(1) revlog); Компактное хранение данных в проиндексированном и сжатом виде; Оптимизирован для эффективной работы с данными на жёстком диске; Все изменения и файлы в репозитории дополнительно проиндексированы; Для копирования данных по сети используется HTTPS и SSH, данные передаются в сжатом виде.

Масштабирование Распределённая модель разработки позволяет участвовать в проекте неограниченному числу разработчиков; Допускается произвольное слияние отдельных децентрализованных репозиториев, поддерживаемых отдельными разработчиками; Объём репозитория, число файлов и зафиксированных изменений не отражается отрицательно на производительности; При работе нет необходимости ждать освобождения блокировки.

Надёжность. Для контроля целостности данных в репозитории используется SHA1 (запланирован переход на SHA256); Хранилище реализовано в журнальном виде - данные не замещаются, а добавляются. Ведётся журнал транзакций; Быстрый алгоритм проверки целостности репозитория; Встроенные средства резервного копирования и проверки целостности;

Удобство использования. Привычный CVS-подобный набор команд; Наличие встроенной системы подсказки; Интегрированный Web-интерфейс; Большой выбор GUI-интерфейсов.

Лёгкость внедрения: Поддержка платформ UNIX, macOS и Windows; Средства, упрощающие миграцию с других систем управления исходными текстами; Поддержка нескольких моделей организации репозитория: централизованная cvs-подобная, децентрализованная иерархическая и распределённая полуиерархическая; Поддержка внешних обработчиков и дополнений.





