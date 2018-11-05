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05.11.2018 10:00  Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.8

Доступен релиз распределённой системы управления версиями Mercurial 4.8. Код Mercurial написан на языке Python (требующие высокой производительности части оформлены в виде модулей на Си) и распространяется под лицензией GPLv2+. Среди проектов, использующих Mercurial, можно выделить следующие: Mozilla, OpenOffice.org, OpenSolaris, NetBeans, OpenJDK, Nginx, Xine и W3C.

Основные изменения:

  • Стабилизирована реализация шаблонов форматирования, которые можно применять для настройки формата вывода любых команд, в том числе для применения JSON и XML для вывода;
  • Реализовано расширение "closehead" для закрытия произвольных веток без выполнения операции checkout;
  • Добавлена новая настройка commands.resolve.mark-check для вывода предупреждения или ошибки при выполнении операции "--mark" при наличии конфликтующих файлов;
  • Добавлена новая настройка commands.resolve.confirm для подтверждения действий, выполняемых без указания имени файла;
  • В команду rebase добавлен флаг "--stop" для остановки прерванных операций без отбрасывания уже перенесённых изменений;
  • Предложено экспериментальное расширение absorb для "поглощения" рабочих изменений соответствующими наборами изменений;
  • Добавлено экспериментальное расширение fastannotate для ускорения операций аннотирования с использованием предварительно сформированного кэша. Расширение также предоставляет дополнительные опции, такие как "--deleted";
  • В набор hgext добавлено расширение phabricator;
  • В файл конфигурации добавлена настройка http.timeout для определения таймаута;
  • Обеспечена автоматическая загрузка расширений для работы с текущим хранилищем (например, lfs);
  • Расширены правила автодополнения ввода команд hg для zsh;
  • Проведены оптимизации производительности.



Особенности Mercurial:

  • Быстродействие:
    • Высокая производительность работы с хранилищем, не зависящая от числа элементом в нём (O(1) revlog);
    • Компактное хранение данных в проиндексированном и сжатом виде;
    • Оптимизирован для эффективной работы с данными на жёстком диске;
    • Все изменения и файлы в репозитории дополнительно проиндексированы;
    • Для копирования данных по сети используется HTTPS и SSH, данные передаются в сжатом виде.
  • Масштабирование
    • Распределённая модель разработки позволяет участвовать в проекте неограниченному числу разработчиков;
    • Допускается произвольное слияние отдельных децентрализованных репозиториев, поддерживаемых отдельными разработчиками;
    • Объём репозитория, число файлов и зафиксированных изменений не отражается отрицательно на производительности;
    • При работе нет необходимости ждать освобождения блокировки.
  • Надёжность.
    • Для контроля целостности данных в репозитории используется SHA1 (запланирован переход на SHA256);
    • Хранилище реализовано в журнальном виде - данные не замещаются, а добавляются. Ведётся журнал транзакций;
    • Быстрый алгоритм проверки целостности репозитория;
    • Встроенные средства резервного копирования и проверки целостности;
  • Удобство использования.
    • Привычный CVS-подобный набор команд;
    • Наличие встроенной системы подсказки;
    • Интегрированный Web-интерфейс;
    • Большой выбор GUI-интерфейсов.
  • Лёгкость внедрения:
    • Поддержка платформ UNIX, macOS и Windows;
    • Средства, упрощающие миграцию с других систем управления исходными текстами;
    • Поддержка нескольких моделей организации репозитория: централизованная cvs-подобная, децентрализованная иерархическая и распределённая полуиерархическая;
    • Поддержка внешних обработчиков и дополнений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mercurial-scm.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.11.0
  3. OpenNews: Представлен Breezy, форк системы управления версиями Bazaar
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты системы управления версиями BitKeeper
  5. OpenNews: Создатель системы управления версиями Mercurial передаёт проект в руки сообщества
  6. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mercurial
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  • 1.2, Вася (??), 10:21, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Git наше все. Почему все еще развивается этот меркуриал? :/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:23, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Эээ, Уася! Меркуриал тебе жить мешает, да?
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:50, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Специально, чтобы тебя позлить.
     
  • 2.20, пох (?), 11:14, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Git наше все. Почему все еще развивается этот меркуриал? :/

    дык видишь же - мурзилла никак с него не слезет, им бы стильно-модно-молодежно перетечь на гитлаб, там иконочки кругленькие, а они чего-то, все никак.

     
  • 2.32, ДНК (?), 13:24, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Популярность Git держится на моде и известности Торвальдса. Если бы Торвальд выбрал Mercurial, ты бы сейчас в захлёб орал, что именно он ваше всё. На самом деле нет никаких принципиальных преимуществ Mercurial над Git.
     
  • 1.3, Аноним (4), 10:22, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >требующие высокой производительности части оформлены в виде модулей на Си

    … а остальное реализовано по принципу "и так сойдет".

     
     
  • 2.21, Blind Vic (ok), 11:34, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Принцип Парето
     
  • 2.30, Анонн (?), 13:07, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>требующие высокой производительности части оформлены в виде модулей на Си
    > … а остальное реализовано по принципу "и так сойдет".

    А, ну да, это ж:
    > Реализация команды "git difftool" переписана на языке Си;
    > Реализации "git pull" и "git am" переписаны на языке Си (преобразованы во встроенные команды вместо ранее применяемых shell-скриптов git-pull.sh и git-am.sh);

    было давно (аж целых 2-3 года прошло) и поэтому уже почти неправда?

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:24, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, ртуть проиграла эту гонку и я рад, что остался только один.
     
     
  • 2.8, Онаним (?), 10:30, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Причём не самый лучший. Mercurial вроде лучше Git, а Bazaar ещё лучше, но в целом Гита достаточно и да, удобно, что только один.  Ещё бы все использовали Гитхаб с его системой issue вместо своих серверов чтобы не надо было регистрироваться на каждом сраном багтрекере чтобы зарепортить баг - вообще была бы красота.
     
     
  • 3.13, th3m3 (ok), 10:38, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Github уже не тру, его же мелкомягкие купили. Чёрная метка поставлена.
     
  • 1.7, Онаним (?), 10:27, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Привычный CVS-подобный набор команд;

    Интересно много ли осталось людей, кому он привычный. Я вот как изучил CVS ещё в школе, так и забыл, использовать никогда не приходилось, думаю сейчас привычный большинству таки Git.

     
     
  • 2.15, пох (?), 11:05, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > думаю сейчас привычный большинству таки Git.

    сейчас, как и тогда, когда вы не учились в школе, а били баклуши, "привычный большинству git" - это git pull и git push. Никакие другие команды "большинством" ниасилены, разьве что совсем продвинутые умеют еще и rebase. "зато мы умеем кликать в кнопочки на гитхабе".

    А когда нужно таки управление версиями, а не pull/push и кнопочки - выясняется, что вот те, кому еще cvs привычен, примерно понимают, что нужно делать, а остальные только глазами хлоп-хлоп.

     
  • 1.9, m (??), 10:32, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Есть еще bazaar.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:13, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Его бы переименовать, а то для русскоязычных, может ещё на каких языках, его название производит впечатление несерьёзности.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:34, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Наконецто Необходимость делать checkout полугодовой ветки с кучей изменений тол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:36, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что значит закрыть ветку? Удалить ее что-ли?
     
  • 2.17, пох (?), 11:09, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а *зачем* ее закрывать? Вот она у вас спала себе спокойно в гробике, пол-года, уже мумифицировалась, вас это ведь совсем не беспокоило?

    нет, для наведения порядка в большом запущенном репозитории полезно, конечно, но никаких "наконец-то" - скорее "ну ок, можно теперь не чекаутить, и хрен с ним" - потому что эта процедура в любом случае грязная, долгая и малоприятная, чекаутом больше, чекаутом меньше...

    я вот, скорее всего, в нужный момент не вспомню, или поленюсь уточнять синтаксис и проверять что тут именно правильная версия.

     
  • 1.16, Аноним (16), 11:08, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На третий питон еще не переехали?
     
     
  • 2.19, пох (?), 11:11, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    какой именно из трех? ;-)

    нет. вот поэтому и не переехали.
    К тому же в этом проекте трапы и альтернативно-одаренные плохо приживаются, поэтому версия с политкорректной заменой master/slave им тоже без надобности.

     
     
  • 3.26, Аноним (24), 12:17, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Третьи обратно совместимы внутри третьей. Так что перейти с 3.i на 3.(i+1) не проблема.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:37, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неправда, стабилизировалась 3 ветка только с версии 3.3.
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:10, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Они всё ещё используют устаревший Python 2.7?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:43, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, они всё ещё используют быструю ветку питона.
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 12:14, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что они будут быстро предпринимать после истечение срока поддержки 2.7?
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 12:45, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И что они будут быстро предпринимать после истечение срока поддержки 2.7?

    Если доживут, то ничего

     
  • 3.31, Анолим (?), 13:21, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Корректность, потом скорость. Не наоборот.
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:55, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Mercurial? покойся с миром!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:20, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага...
    - А что ты умеешь?
    - Могу хоронить...
    - А еще что?
    - Могу и не хоронить.
     

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