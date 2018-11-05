05.11.2018 10:00  Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.8

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|2.20, пох (?), 11:14, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Git наше все. Почему все еще развивается этот меркуриал? :/
дык видишь же - мурзилла никак с него не слезет, им бы стильно-модно-молодежно перетечь на гитлаб, там иконочки кругленькие, а они чего-то, все никак.
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|2.32, ДНК (?), 13:24, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Популярность Git держится на моде и известности Торвальдса. Если бы Торвальд выбрал Mercurial, ты бы сейчас в захлёб орал, что именно он ваше всё. На самом деле нет никаких принципиальных преимуществ Mercurial над Git.
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|2.30, Анонн (?), 13:07, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>требующие высокой производительности части оформлены в виде модулей на Си
> … а остальное реализовано по принципу "и так сойдет".
А, ну да, это ж:
> Реализация команды "git difftool" переписана на языке Си;
> Реализации "git pull" и "git am" переписаны на языке Си (преобразованы во встроенные команды вместо ранее применяемых shell-скриптов git-pull.sh и git-am.sh);
было давно (аж целых 2-3 года прошло) и поэтому уже почти неправда?
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|2.8, Онаним (?), 10:30, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Причём не самый лучший. Mercurial вроде лучше Git, а Bazaar ещё лучше, но в целом Гита достаточно и да, удобно, что только один. Ещё бы все использовали Гитхаб с его системой issue вместо своих серверов чтобы не надо было регистрироваться на каждом сраном багтрекере чтобы зарепортить баг - вообще была бы красота.
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|1.7, Онаним (?), 10:27, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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> Привычный CVS-подобный набор команд;
Интересно много ли осталось людей, кому он привычный. Я вот как изучил CVS ещё в школе, так и забыл, использовать никогда не приходилось, думаю сейчас привычный большинству таки Git.
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|2.15, пох (?), 11:05, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> думаю сейчас привычный большинству таки Git.
сейчас, как и тогда, когда вы не учились в школе, а били баклуши, "привычный большинству git" - это git pull и git push. Никакие другие команды "большинством" ниасилены, разьве что совсем продвинутые умеют еще и rebase. "зато мы умеем кликать в кнопочки на гитхабе".
А когда нужно таки управление версиями, а не pull/push и кнопочки - выясняется, что вот те, кому еще cvs привычен, примерно понимают, что нужно делать, а остальные только глазами хлоп-хлоп.
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|2.24, Аноним (24), 12:13, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Его бы переименовать, а то для русскоязычных, может ещё на каких языках, его название производит впечатление несерьёзности.
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|2.17, пох (?), 11:09, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а *зачем* ее закрывать? Вот она у вас спала себе спокойно в гробике, пол-года, уже мумифицировалась, вас это ведь совсем не беспокоило?
нет, для наведения порядка в большом запущенном репозитории полезно, конечно, но никаких "наконец-то" - скорее "ну ок, можно теперь не чекаутить, и хрен с ним" - потому что эта процедура в любом случае грязная, долгая и малоприятная, чекаутом больше, чекаутом меньше...
я вот, скорее всего, в нужный момент не вспомню, или поленюсь уточнять синтаксис и проверять что тут именно правильная версия.
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|2.19, пох (?), 11:11, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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какой именно из трех? ;-)
нет. вот поэтому и не переехали.
К тому же в этом проекте трапы и альтернативно-одаренные плохо приживаются, поэтому версия с политкорректной заменой master/slave им тоже без надобности.
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|4.29, Аноним (29), 12:45, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> И что они будут быстро предпринимать после истечение срока поддержки 2.7?
Если доживут, то ничего
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