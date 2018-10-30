30.10.2018 17:03  Релиз Linux-дистрибутива Fedora 29

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|4.21, Michael Shigorin (ok), 18:22, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> [...] чем в то, что у IBM'а успешно получилось сыграть в визионерство
Надо отдать им должное -- вот уж играть не играют; что в GMR, что в переход от разработки железа к сервису, что в энергонезависимой памяти. Вести могут не туда, но массы и кадров у них регулярно хватает.
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|3.28, КГБ СССР (?), 18:33, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ваш горе-аналитик даже не знает, сколько патентов ежегодно печёт Межделмаш:
> Но времена, когда инновации шли изнутри IBM бесследно прошли, и теперь шанс на возвращение в высшую лигу будет стоить компании очень дорого.
Как этот бред можно читать? А писать? Ох и днище! :)
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|2.8, Owlet (?), 17:43, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> Последний выпуск повсему видать
Нет никаких серьёзных причин так думать, оставить истерику
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|3.15, Michael Shigorin (ok), 18:06, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Это всё ладно. Ты лучше расскажи, как там АЛЬТ ЛИНУКС?
А об этом -- в отдельной новости в своё время :-)
Очередной хороший повод как раз перед отпуском отгрузил.
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|2.37, Майор (??), 19:07, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> На все Live-образы добавлен по умолчанию Telegram.
Передайте товарищу Tigro нашу благодарность.
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|2.18, vz_2 (?), 18:16, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Лучше чтобы федору подобрали с улицы добрые и умные люди, т.е. не корпоративное сообщество, чем просто выкинуть, хотя гном3 и и так люблю, но с dash to panel (спасибо разработчику расширения) он гораздо удобнее.
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|2.26, Red Hat Enterprise Linux (?), 18:31, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Red Hat® Enterprise Linux® - высокопроизводительная операционная система, предоставляющая исключительные возможности для ИТ-сред на архитектуре Power Systems.- Джим Тоттон (Jim Totton)
вице-президент и генеральный менеджер подразделения бизнес-платформ, компания Red Hat.
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|1.13, kravich (ok), 18:05, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива.
Появись это лет так 15 назад...
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|3.34, КГБ СССР (?), 18:51, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> tldp.org/docs.html
> Ну серьезно? Там же одно старье. Они хотя бы даты статей поменяли,
> что бы люди от 2009- годов не шарахались. Сами же нас
> приучили, что IT развивается ежедневно, и полугодовые статьи уже устарели. А
> тут предлагается читать 2011 год. Да кто на это купится
Ты книжки уже умерших писателей тоже не читаешь? И фильмы старше 15 лет не смотришь?
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|1.39, Sluggard (ok), 19:12, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ну всё, теперь ни в одну новость о Fedora/RHEL/CentOS будет невозможно зайти, чтоб не вляпаться в белок-истеричек.
Федоровцам поздравления. К юбилейному выпуску что-то планируется? Фуршет, девочки... )
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