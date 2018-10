30.10.2018 17:03  Релиз Linux-дистрибутива Fedora 29

Увидел свет релиз Linux-дистрибутива Fedora 29. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server и Fedora Atomic Host, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Наиболее заметные улучшения в Fedora 29: Модульный репозиторий пакетов, который в Fedora 28 был предложен для пользователей Fedora Server, теперь по умолчанию включён для всех редакций Fedora. Репозиторий предлагает сгруппированные в модули наборы rpm-пакетов, поддержка которых осуществляется независимо от релизов дистрибутива. Модули можно использовать для установки альтернативных версий определённого приложения (например, можно установить Node.js 8 или Node.js 10). Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Модули включают базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки (в качестве зависимости могут использоваться другие модули);

Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30. В состав включено новое приложение для прослушивания подкастов. В менеджере приложений (GNOME Software) появилась поддержка автоматического обновления пакетов в формате Flatpak;

Компоненты рабочего стола Xfce обновлены до экспериментальной ветки 4.13, в которой формируется будущий стабильный релиз 4.14, примечательный переходом на GTK3+;

Редакция Fedora Atomic Workstation переименована в Fedora Silverblue. Редакция Fedora Silverblue отличается от Fedora Workstation поставкой в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления и с установкой всех дополнительных приложений в виде flatpak-пакетов, запускаемых в изолированных контейнерах. Системный образ неделим и формируется с использованием технологии OSTree (отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree). Тестовые сборки Fedora Silverblue подготовлены для архитектуры x86_64;

В состав включён первый стабильный выпуск инструментария Stratis 1.0, предоставляющего средства для унификации и упрощения настройки и управления пулом из одного или нескольких локальных накопителей. Stratis реализован в виде слоя (демон stratisd), построенного поверх подсистемы devicemapper и XFS, и позволяет использовать такие возможности как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования, без наличия квалификации эксперта по администрированию систем хранения. Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита;

При установке Fedora в качестве единственной ОС на компьютере загрузочное меню GRUB теперь скрывается;

Обновлены версии приложений, в том числе: Binutils 2.31, Glibc 2.28, Node.js 10, Python 3.7, Ruby on Rails 5.2, Golang 1.11, Perl 5.28 (вместо search.cpan.org задействован metacpan.org), MySQL 8, Java 11;

Исполняемый файл /usr/bin/python перемещён в отдельный пакет python-unversioned-command;

Отключено автоматическое сохранение файлов с предкомпиляцией байткода Python (файлы *.pyc) в не специфичных для Python каталогах (в /usr/lib/python3.7/ предкомпилированый байткод оставлен);

Пакеты для архитектуры i686 теперь собираются с включением оптимизаций, применяющих инструкции SSE2;

Для систем ARMv7 и aarch64 добавлена возможность сжатия файла подкачки с использованием технологии ZRAM;

В GnuTLS по умолчанию включена поддержка TLS 1.3;

В пути PATH каталоги ~/.local/bin и ~/bin перемещены в начало списка, т.е. локальной установленные пользователем исполняемые файлы теперь будут запускаться в первую очередь, если они пересекаются с системными программами (данное поведение соответствует Debian и Ubuntu);

Прекращена поддержка архитектуры PPC64 (big endian). Поддержка ppc64le (little endian) сохранена;

В число выпускаемых сборок добавлена редакция Fedora для интернета вещей (Fedora Internet of Things Edition), основанная на наработках проекта Fedora Atomic Host и предлагающая урезанное до минимума окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. В настоящее время в сборке обеспечена поддержка плат Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 3 Model B+, 96boads Dragonboard 410c и 96boards Rock960 Consumer Edition, а также возможен запуск в виртуальных машинах (x86_64 и aarch64). Одновременно для Fedora 29 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами. Кроме того, подготовлены сборки редакции RFRemix 29 (Russian Fedora Remix), адаптированной для отечественных пользователей и содержащей "из коробки" полный набор мультимедиа кодеков и проприетарных драйверов. Дистрибутив включает мультимедийные кодеки, Adobe Flash, проприетарные драйверы для видеокарт NVIDIA, версию Freetype с поддержкой субпиксельного рендеринга и хинтинга, вариант Fontconfig с патчами для улучшения качества отображения на LCD мониторах, вариант Taglib с поддержкой тегов в кодировке CP1251, Chromium с поддержкой GTK3 и кодеков. В настройки добавлены (неактивны по умолчанию) репозитории с Google Chrome, Yandex Browser, MEGAsync, Skype, Slack, VirtualBox, Cloud Mail.ru, VK мессенджер и Yandex Disk. Сборка включает ядро Linux 4.18, GNOME 3.30, KDE Plasma 5.13, XFCE 4.13, MATE 1.20, Cinnamon 3.8, LXQt 0.13, LibreOffice 6.1, Firefox 63, Chromium 69.