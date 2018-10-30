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30.10.2018 17:03  Релиз Linux-дистрибутива Fedora 29

Увидел свет релиз Linux-дистрибутива Fedora 29. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server и Fedora Atomic Host, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM.

Наиболее заметные улучшения в Fedora 29:

  • Модульный репозиторий пакетов, который в Fedora 28 был предложен для пользователей Fedora Server, теперь по умолчанию включён для всех редакций Fedora. Репозиторий предлагает сгруппированные в модули наборы rpm-пакетов, поддержка которых осуществляется независимо от релизов дистрибутива. Модули можно использовать для установки альтернативных версий определённого приложения (например, можно установить Node.js 8 или Node.js 10). Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Модули включают базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки (в качестве зависимости могут использоваться другие модули);
  • Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30. В состав включено новое приложение для прослушивания подкастов. В менеджере приложений (GNOME Software) появилась поддержка автоматического обновления пакетов в формате Flatpak;
  • Компоненты рабочего стола Xfce обновлены до экспериментальной ветки 4.13, в которой формируется будущий стабильный релиз 4.14, примечательный переходом на GTK3+;
  • Редакция Fedora Atomic Workstation переименована в Fedora Silverblue. Редакция Fedora Silverblue отличается от Fedora Workstation поставкой в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления и с установкой всех дополнительных приложений в виде flatpak-пакетов, запускаемых в изолированных контейнерах. Системный образ неделим и формируется с использованием технологии OSTree (отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree). Тестовые сборки Fedora Silverblue подготовлены для архитектуры x86_64;
  • В состав включён первый стабильный выпуск инструментария Stratis 1.0, предоставляющего средства для унификации и упрощения настройки и управления пулом из одного или нескольких локальных накопителей. Stratis реализован в виде слоя (демон stratisd), построенного поверх подсистемы devicemapper и XFS, и позволяет использовать такие возможности как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования, без наличия квалификации эксперта по администрированию систем хранения. Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита;
  • При установке Fedora в качестве единственной ОС на компьютере загрузочное меню GRUB теперь скрывается;
  • Обновлены версии приложений, в том числе: Binutils 2.31, Glibc 2.28, Node.js 10, Python 3.7, Ruby on Rails 5.2, Golang 1.11, Perl 5.28 (вместо search.cpan.org задействован metacpan.org), MySQL 8, Java 11;
  • Исполняемый файл /usr/bin/python перемещён в отдельный пакет python-unversioned-command;
  • Отключено автоматическое сохранение файлов с предкомпиляцией байткода Python (файлы *.pyc) в не специфичных для Python каталогах (в /usr/lib/python3.7/ предкомпилированый байткод оставлен);
  • Пакеты для архитектуры i686 теперь собираются с включением оптимизаций, применяющих инструкции SSE2;
  • Для систем ARMv7 и aarch64 добавлена возможность сжатия файла подкачки с использованием технологии ZRAM;
  • В GnuTLS по умолчанию включена поддержка TLS 1.3;
  • В пути PATH каталоги ~/.local/bin и ~/bin перемещены в начало списка, т.е. локальной установленные пользователем исполняемые файлы теперь будут запускаться в первую очередь, если они пересекаются с системными программами (данное поведение соответствует Debian и Ubuntu);
  • Прекращена поддержка архитектуры PPC64 (big endian). Поддержка ppc64le (little endian) сохранена;
  • В число выпускаемых сборок добавлена редакция Fedora для интернета вещей (Fedora Internet of Things Edition), основанная на наработках проекта Fedora Atomic Host и предлагающая урезанное до минимума окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. В настоящее время в сборке обеспечена поддержка плат Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 3 Model B+, 96boads Dragonboard 410c и 96boards Rock960 Consumer Edition, а также возможен запуск в виртуальных машинах (x86_64 и aarch64).

Одновременно для Fedora 29 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами.

Кроме того, подготовлены сборки редакции RFRemix 29 (Russian Fedora Remix), адаптированной для отечественных пользователей и содержащей "из коробки" полный набор мультимедиа кодеков и проприетарных драйверов. Дистрибутив включает мультимедийные кодеки, Adobe Flash, проприетарные драйверы для видеокарт NVIDIA, версию Freetype с поддержкой субпиксельного рендеринга и хинтинга, вариант Fontconfig с патчами для улучшения качества отображения на LCD мониторах, вариант Taglib с поддержкой тегов в кодировке CP1251, Chromium с поддержкой GTK3 и кодеков. В настройки добавлены (неактивны по умолчанию) репозитории с Google Chrome, Yandex Browser, MEGAsync, Skype, Slack, VirtualBox, Cloud Mail.ru, VK мессенджер и Yandex Disk. Сборка включает ядро Linux 4.18, GNOME 3.30, KDE Plasma 5.13, XFCE 4.13, MATE 1.20, Cinnamon 3.8, LXQt 0.13, LibreOffice 6.1, Firefox 63, Chromium 69.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Началось тестирование инструментария Fedora Toolbox
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 28
  4. OpenNews: Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями
  5. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
  6. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 17:06, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Хорошая новость для бета-тестеров IBM!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:09, 30/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Еще бы Ибо бета-тестеры проделали отличную работу, по-бета-тестировав Fedora 29... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:42, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да не всё так страшно!
    https://goo.gl/NxPD77

    Всё гораздо страшнее :/

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:07, 30/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я скорее поверю в то, что не за горами закат эпохи сверхприбылей на облаках, пот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Michael Shigorin (ok), 18:22, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > [...] чем в то, что у IBM'а успешно получилось сыграть в визионерство

    Надо отдать им должное -- вот уж играть не играют; что в GMR, что в переход от разработки железа к сервису, что в энергонезависимой памяти.  Вести могут не туда, но массы и кадров у них регулярно хватает.

     
  • 3.28, КГБ СССР (?), 18:33, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваш горе-аналитик даже не знает, сколько патентов ежегодно печёт Межделмаш:

    > Но времена, когда инновации шли изнутри IBM бесследно прошли, и теперь шанс на возвращение в высшую лигу будет стоить компании очень дорого.

    Как этот бред можно читать? А писать? Ох и днище! :)

     
  • 1.3, Газовая гангрена (?), 17:12, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Последний выпуск повсему видать! Me в печали...
     
     
  • 2.8, Owlet (?), 17:43, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Последний выпуск повсему видать

    Нет никаких серьёзных причин так думать, оставить истерику

     
  • 2.46, equeim (ok), 19:39, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    openSUSE подобное не один раз пережил, и все ещё развивается.
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:12, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самое время переходить на Fedora 28!
     
  • 1.5, Аноним (5), 17:16, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    После новости от 28.10 самое время валить с Fedora.
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:35, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "В состав включено новое приложение для прослушивания подкастов"
    Офигеть!!!
     
  • 1.9, Michael Shigorin (ok), 17:51, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поздравляю пользователей и разработчиков федоры, в особенности же Tigro :-)
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:04, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё ладно. Ты лучше расскажи, как там АЛЬТ ЛИНУКС?
     
     
  • 3.15, Michael Shigorin (ok), 18:06, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это всё ладно. Ты лучше расскажи, как там АЛЬТ ЛИНУКС?

    А об этом -- в отдельной новости в своё время :-)
    Очередной хороший повод как раз перед отпуском отгрузил.

     
     
  • 4.23, iPony (?), 18:28, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Держитесь там 🙏
     
  • 2.37, Майор (??), 19:07, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > На все Live-образы добавлен по умолчанию Telegram.

    Передайте товарищу Tigro нашу благодарность.

     
  • 1.10, Stax (ok), 17:55, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Новые обои красивые!
     
     
  • 2.17, Glosh (?), 18:11, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    нет там новых обоев, оставили старые
     
     
  • 3.32, Stax (ok), 18:48, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эээ ну я еще не ставил, но еще в бете показывали же https://fedoraproject.org/wiki/File:F29_wallpaper_beta.png
     
     
  • 4.38, Антон (??), 19:09, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На 4К мониторе 960 × 720 самое то!
     
  • 2.35, Аноним (35), 18:57, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У Cosmic лучше обои.
     
  • 1.11, Аноним (11), 18:04, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отличная новость! Все должны спешить воспользоваться так как скоро IBM выкинет Федорку на мороз.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:05, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    типа последняя ?
     
  • 2.18, vz_2 (?), 18:16, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше чтобы федору подобрали с улицы добрые и умные люди, т.е. не корпоративное сообщество, чем просто выкинуть, хотя гном3 и и так люблю, но с dash to panel (спасибо разработчику расширения) он гораздо удобнее.
     
  • 2.26, Red Hat Enterprise Linux (?), 18:31, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Red Hat® Enterprise Linux® - высокопроизводительная операционная система, предоставляющая исключительные возможности для ИТ-сред на архитектуре Power Systems.- Джим Тоттон (Jim Totton)
    вице-президент и генеральный менеджер подразделения бизнес-платформ, компания Red Hat.
     
  • 1.13, kravich (ok), 18:05, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива.

    Появись это лет так 15 назад...

     
  • 1.19, FedoraUser1 (?), 18:16, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дождались!!!

    В freetype-2.9.1-4.fc29 включен ClearType.  

    Mon Oct 29 2018 Marek Kasik <mkasik@redhat.com> - 2.9.1-4
    Enable ClearType code thanks to Microsoft joining OIN

     
     
  • 2.24, iPony (?), 18:29, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну наконец-то 😌
    Спасибо одной компании за это. Пожалели наконец-то глаза 👀 линуксоидов
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 19:14, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    IBM могёт!
     
  • 3.43, IRASoldier (?), 19:21, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Ubuntu ещё черт-те когда шрифты нормально сглаживались.
     
  • 2.40, анон (?), 19:13, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как эта хреновина стала свободной от того, что MS вошёл в OIN?
     
  • 2.42, Аноним (2), 19:17, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пруфлинк: https://src.fedoraproject.org/rpms/freetype/c/681428774035c20e9e7ed0a513f7c81c
     
  • 2.45, AlexYeCu_not_logged (?), 19:35, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Дождались!!!

    Так давно уже, разве нет? Freeworld?

     
  • 1.20, Аноним (20), 18:18, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    IBMdora
     
  • 1.22, КГБ СССР (?), 18:23, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Популярность третьегномия обратно пропорциональна древности обновлений и частоте посещений некогда популярного сайта линуксовой документации: http://www.tldp.org/docs.html


    На этом пустыре не может вырасти ничего доброго и полезного.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 18:44, 30/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну серьезно Там же одно старье Они хотя бы даты статей поменяли, что бы люди о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.34, КГБ СССР (?), 18:51, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> tldp.org/docs.html
    > Ну серьезно? Там же одно старье. Они хотя бы даты статей поменяли,
    > что бы люди от 2009- годов не шарахались. Сами же нас
    > приучили, что IT развивается ежедневно, и полугодовые статьи уже устарели. А
    > тут предлагается читать 2011 год. Да кто на это купится

    Ты книжки уже умерших писателей тоже не читаешь? И фильмы старше 15 лет не смотришь?

     
     
  • 4.44, IRASoldier (?), 19:22, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты инструкцию к "Руссо-Балту" тоже читаешь? И пособие по астрологии?
     
  • 1.33, AS (??), 18:50, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ура! скайп искаропки вернули и вяленый наконецто работае!
     
  • 1.39, Sluggard (ok), 19:12, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну всё, теперь ни в одну новость о Fedora/RHEL/CentOS будет невозможно зайти, чтоб не вляпаться в белок-истеричек.
    Федоровцам поздравления. К юбилейному выпуску что-то планируется? Фуршет, девочки... )
     
     
  • 2.47, Michael Shigorin (ok), 19:48, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > К юбилейному выпуску что-то планируется? Фуршет, девочки... )

    Ещё скажите -- белые! </>

     
     
  • 3.48, Аноним (-), 19:51, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Девочки белые, девочки черные - оба варианта нетолерантны.
     

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