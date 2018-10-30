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30.10.2018 09:23  Facebook открыл код библиотеки для ускорения приложений машинного обучения

Facebook опубликовал новую библиотеку QNNPACK (Quantized Neural Network PACKage), предоставляющую набор оптимизированных для выполнении на мобильных устройствах операторов, которые можно использовать для ускорения реализаций различных нейронных сетей. В частности, QNNPACK предоставляет операторы для построения свёрточных, развёртывающих и полностью рекуррентных нейронных сетей, манипулирующих квантованными 8-битными тензорами. Библиотека написана на языке Си с ассемблерными вставками, использующими SIMD-инструкции NEON и SSE2 для распараллеливания обработки данных. Код распространяется под лицензией BSD.

Предоставляемые библиотекой QNNPACK примитивы могут использоваться для замены типовых реализаций операторов нейронных сетей в высокоуровневых фреймворках машинного обучения. В настоящее время QNNPACK можно использовать для ускорения работы фреймворка PyTorch и поддерживает экспорт моделей в графовое представление Caffe2. Библиотека уже применяется в мобильных приложениях Facebook для решения задач компьютерного зрения, таких как классификация и распознавание изображений, а также выделение объектов (Mask R-CNN, DensePose) на фотографиях в режиме реального времени.

Замена предлагаемых во фреймворках штатных реализаций операторов нейронных сетей на предоставляемые библиотекой QNNPACK оптимизированные операторы, позволяет ускорить работу приложений на мобильных устройствах приблизительно в два раза, при выполнении тестов на базе нейронной сети MobileNetV2 при решении задач компьютерного зрения. Библиотека поддерживает 32- и 64-разрядные архитектуры ARM (AArch32 и AArch64), а также архитектуру x86 (для оптимизации используются инструкции SSE2).

  1. Главная ссылка к новости (https://code.fb.com/ml-applica...)
  2. OpenNews: Доступен Luminoth, тулкит для решения задач компьютерного зрения
  3. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
  4. OpenNews: Facebook открыл код библиотеки классификации текста fastText
  5. OpenNews: Amazon открыл код компилятора NNVM для систем машинного обучения
  6. OpenNews: Intel открыл систему машинного обучения для обработки информации на естественном языке
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ai, pytorch, facebook, caffe2, qnnpack
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  • 1.1, h31 (ok), 09:37, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А как же OpenCL? А как же использование AI-ускорителей в хуавеевских процессорах? А как же Hexagon DSP в квалкомовских процах?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:46, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не все сразу
     
  • 1.3, freehck (ok), 10:03, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > квантованными 8-битными тензорами

    Кто-нибудь знает, что это такое?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:18, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Думаю, да, кто-нибудь да знает.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:58, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Догадываюсь. Компоненты тензора представлены не типом double, а типом int8_t.
     
  • 2.11, Nuzhny (?), 11:59, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тензоры, элементы кототорых занимают 8 бит.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:07, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Код распространяется под лицензией BSD

    Проклятые копирасты!

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:31, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >Библиотека написана на языке Си с ассемблерными вставками

    Как ни крути, но миром управляет язык Си с ассемблерными вставками :)

     
     
  • 2.7, Qwerty (??), 11:05, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Быстро, удобно, надёжно, но бесконечно устарело. Оправдано только малой мощностью мобильных камней.
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 11:40, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Быстро, удобно, надёжно, но бесконечно устарело.

    Устарело? C11 няшка, а будет ещё лучше.

    https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=commitdiff;h=fcbe1d64056ebe8319655ec6e9a3

     
     
  • 4.14, Аноним (10), 12:38, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Изложи вкратце для дующих слабо-слабо, что грандиозного будет в новых стандартах? Вложенные функции, как в Dшечке, будут, пространства имён будут?
     
  • 3.9, Акакжев (?), 11:43, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно, асм вставки необходимы для использования SSE2. Либо интринсики, что аналогичны по сути.
     
  • 3.12, Аноним (10), 12:05, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но вот про "надёжно" спорно. Ошибки работы с памятью - это ненадёжно.
     
  • 3.13, Аноним (10), 12:15, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    fixed: Оправдано только малой мощностью камней Cortex-M3 и хуже.
     

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