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29.10.2018 23:09  Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.4

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2018.4, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ (2.9 Гб) и сокращённый образ (867 Мб). Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

Наиболее важным изменением в новом выпуске стала интеграция поддержки VPN WireGuard. В Kali Linux 2018.4 также задействовано ядро Linux 4.18, обновлены версии пакетов, в том числе предложены новые версии Burp Suite, Patator, Gobuster, Binwalk, Faraday, Fern-Wifi-Cracker, RSMangler, theHarvester и wpscan. Подготовлена экспериментальная 64-разрядная сборка для Raspberry Pi 3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.2
  3. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  4. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2018.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.0 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kali, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Прямо под каникулы подгадали
     
  • 1.2, ua9oas (ok), 23:42, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Написано, что ядро там- 4 18 10 Хотя уже задолго до этого существует и более н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 00:14, 30/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Интересно, вы вообще читать умеете Очевидно, что fsck и, скорее всего, testdisk... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Palintin (ok), 02:14, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    очень жирно получилось
     
  • 1.4, ua9xxx (?), 00:16, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот дистр больше подходит безопаску тестить, для чего, похоже его и создали..
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:20, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Школьникам на радость.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:21, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Релиз дистрибутива для обретения репутации хакера среди одноклассников Kali Linux 2018.4
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:44, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное не забывайте оставлять побольше оригинальных и очень смешных коментариев про Kali и линукс!
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 00:45, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    *Про Kali и школьников
     
  • 1.9, кузмич (?), 02:02, 30/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Школьников Linux не интересует их интересует как поднять бабла (и побольше побольше как в том анекдоте)не чего не делая.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 02:18, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это и не-школьников интересует, как бы...
     

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