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26.10.2018 18:49  Релиз Chrome OS 70

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 70, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 70. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 70 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 70:

  • Добавлена возможность монтирования сетевых хранилищ Windows и Samba с использованием протокола SMB. Поддерживаются механизмы аутентификации Kerberos, Active Directory и NTLMv2. Функция подключения удалённого раздела встроена в штатный файловый менеджер Chrome OS. Настройка параметров монтирования осуществляется в конфигураторе (в программу Settings добавлен новый раздел "Network File Shares");
  • Добавлена возможность отдельного включения/выключения функции автозаполнения форм ввода для адресов и платёжных реквизитов;
  • Реализована возможность выборочной активации дополнений только для определённых сайтов, с запретом применения дополнений для сайтов, не включённых в белый список. Также доступен режим индивидуальной активации дополнения на каждой странице, при котором дополнение включается только после явного клика на значке в панели;
  • В настройки синтезатора речи в разделе для людей с ограниченными возможностями добавлена поддержка полей для поиска;
  • В состав сборок для архитектуры x86 включён декодировщик для видеокодека AV1, разработанного альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия;
  • Обновлён интерфейс приложения для работы с камерой. Снятые в приложении фотографии и видеозаписи теперь сохраняются в каталог Downloads в файловом менеджере;
  • В настройки системы ввода добавлена возможность переопределения привязки клавиш Search, Command и Windows для подключаемых внешних клавиатур;
  • Для устройств с сенсорным экраном по аналогии со смартфонами реализована возможность использования всплывающей виртуальной клавиатуры для набора текста одним пальцем.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 70
  3. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  4. OpenNews: Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux
  5. OpenNews: В Chrome OS добавлена возможность монтирования сетевых хранилищ Windows
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 67
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.5, Аноним (5), 20:14, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    я одного на понимаю как они малім кол-вом памяти на хромбуках обходятся. Своп же медленный а при переполнении памяти линукс либо умирает либо убивает всех подряд.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:18, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    правильной настройкой ООМ ?
    или они там cgroupы используют чтобы ОС не умирала, а падали только приложения ?
     
     
  • 3.16, th3m3 (ok), 21:51, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Костыли какие-то. Лучше бы нормальный дистрибутив Linux пилили или присоединились к уже готовому. А это всё игра в костыли. Ну кому это надо, когда можно взять нормальный дистрибутив? Бред же.
     

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