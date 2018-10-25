25.10.2018 08:27  Выпуск набора видеодрайверов AMD Radeon 18.40

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|3.8, Аноним (7), 10:19, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я до сих пор сижу, плазму фризит, гном тормозит, wayland не пашет... это была моя последняя видеокарта от Nvidia.
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|4.9, Gleb (?), 10:39, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На ноуте юзал связку Intel+Nvidia c optirun. Через optirun удобно запускать все необходимые игрушки через дискретку. С АМД всё оказалось сложнее...
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|5.15, Слава Буратине (?), 12:00, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Запускать то конечно можно, вот только там толком ничего не работает. Огромная задержка и проблемы например с оверлеем стима. Оптимус так и не заработал под линём, я 7 лет ждал и плюнул
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|6.17, Gleb (?), 12:11, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Играл в спираченные нативные игры: Cities Skylines, The Long Dark и ещё несколько. Запускал через Optirun, видюха Nvidia MX150 в ноуте. Производительность удовлетворительная, процентов на 20-30% хуже, если считать по фпс и собственным ощущениям, чем в винде на том же железе при одинаковых настройках графики. То есть как бы норм.
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|4.10, Антон (??), 11:01, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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gtx 1060 вроде все норм, в игрушки играю даже иногда, в нативный Cities Ckylines.
Небольшой тиринг присуствует, но не так драматично как раньше.
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|1.16, Слава Буратине (?), 12:04, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Амд конечно молодцы, вот только в пользовательском сегменте 580 по производительности примерно равна 1060 6Gb от нвидии, а тепловыделение значительно выше. Геймерам амд не катит и кто покупает эти карты не ясно
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|2.23, Qwerty (??), 13:06, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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О, опять эти "X нового поколения от AMD равно Y прошлого поколения от Intel, только ещё и греется", давно я их не видел. Годы идут, а фантазия не обогащается.
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|3.27, marks (?), 13:17, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мне ещё нравится "Эти процессоры (или видеокарты) проиграли целых 5 фпс и не годны для игровых ПэКа", хотя выдают 100+ против 105+. Тут очень сильно то, чем испокон веков любят меряться линуксоиды или там игроманы. Линуксоиды обожают меряться размером занимаемой их линуксами оперативки при любом ее количестве (странно, вы зачем ее покупали?) а любителям многим игр некомфортно при взгляде на счетчик своего ФПС, если он ниже, чем у других. Больные люди.
Ну или вон как у того выше тепловыделение максимальное выше, которое достигается только в основном в стресс-тестах. Хотя оно в любом режиме будет выше, но эта разница - не та, которая делает АМД не годным для игр.
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|2.24, marks (?), 13:06, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> вот только в пользовательском сегменте 580 по производительности примерно равна 1060 6Gb от нвидии, а тепловыделение значительно выше.
1. Тепловыделение не значительно выше. Это если зажрались, то кто-то может счесть разницу в максимальном ТДП 50 около ватт значительной. Я взял вместо 1060 3гиговой все-таки Радеон 570й и особых проблем не получил.
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|2.30, marks (?), 13:34, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Такая же шляпа. И курсор мигает минут дофига. Приходилось даже переставить, не понял, как можно загрузиться без него.
https://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B0&# - вот тут написано, что "если черный экран с сообщением про лоуграфикмоде", то нужно в грубе дописать nomodeset, удалить драйвер и пересобрать ядро с поддержкой
CONFIG_DRM_AMDGPU_CIK
только у меня не идёт грузиться и с nomodeset
Кстати, не попробовать ли заранее собрать ядро с поддержкой этого...
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|1.26, Аноним (26), 13:09, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ненужно, херн куда поставишь это конченный гибридный блоб от амд. А на попенсорсном тока контра работает. Комп для игорей с нвидией, с блобом. Все быстро на уровне венды, проблем нет
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|2.31, Аноним (31), 13:45, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну хз что вы там делаете. Вчера воткнул новую rx570 и поставил эти дрова. Всё работает, Cycles в Blender видит ocl устройство и рендерит на нем. Так что в моем юзеркейсе все отлично.
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