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25.10.2018 08:27  Выпуск набора видеодрайверов AMD Radeon 18.40

Компания AMD опубликовала выпуск набора драйверов AMD Radeon 18.40 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. В AMD Radeon в одном наборе интегрированы открытый и проприетарный стеки драйверов - драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSI, основанные на коде из Mesa) предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы.

Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.1 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL. Новая версия примечательна устранением накопившихся ошибок и обеспечением поддержки дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 (SLED/SLES 15). Драйверами также официально поддерживаются RedHat Enterprise Linux 7.5/6.10, CentOS 7.5/6.10, Ubuntu 18.04.1 и 16.04.5.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/support...)
  2. OpenNews: Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro 18.Q3
  3. OpenNews: Выпуск набора видеодрайверов AMD Radeon 18.20
  4. OpenNews: Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro 18.Q2
  5. OpenNews: Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro Adrenalin Edition 17.50
  6. OpenNews: Компания AMD открыла код системы фотореалистичного рендеринга Radeon ProRender
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: radeon, amd, driver
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  • 1.1, Аноним (1), 08:36, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А поддержка SUSE Linux Enterprise 15 означает что и в OpenSUSE Leap 15 тоже будет работать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:17, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    У них общее ядро и пакетная база, должно работать.
     
  • 1.2, AnPoz (ok), 08:51, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    АМД наше всё! Попрём проприетарню нвидиа! Пролетарии всех... тьфу, это не то
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:21, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Новость о проприетарном драйвере АМД вобщет
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:33, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Проприетарии всех стран, объединяйтесь? :^)
     
     
  • 3.22, onemore (?), 13:05, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проприетарии всех стран, проприертайтесь!
     
  • 2.14, Аноним (-), 11:46, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вы опять все свели к коммунизму?
     
     
  • 3.32, Qwerty (??), 14:25, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, Свободный Человек нарисовался :)
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:37, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что бы мы делали без AMD... сидели бы на блобах невидии или встроенном Intel...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:00, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во времена AGP сидел на Xorg-драйвере nv.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 10:19, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я до сих пор сижу, плазму фризит, гном тормозит, wayland не пашет... это была моя последняя видеокарта от Nvidia.
     
     
  • 4.9, Gleb (?), 10:39, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На ноуте юзал связку Intel+Nvidia c optirun. Через optirun удобно запускать все необходимые игрушки через дискретку. С АМД всё оказалось сложнее...
     
     
  • 5.13, Аноним (-), 11:46, 25/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    так ли удобно Там же жуткие потери производительности из-за чего дискретка раб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.15, Слава Буратине (?), 12:00, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Запускать то конечно можно, вот только там толком ничего не работает. Огромная задержка и проблемы например с оверлеем стима. Оптимус так и не заработал под линём, я 7 лет ждал и плюнул
     
     
  • 6.17, Gleb (?), 12:11, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Играл в спираченные нативные игры: Cities Skylines, The Long Dark и ещё несколько. Запускал через Optirun, видюха Nvidia MX150 в ноуте. Производительность удовлетворительная, процентов на 20-30% хуже, если считать по фпс и собственным ощущениям, чем в винде на том же железе при одинаковых настройках графики. То есть как бы норм.
     
     
  • 7.18, Gleb (?), 12:13, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и греется ощутимо сильнее, ето да.
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:51, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    DRI_PRIME оказалось сложнее optirun ?
     
  • 5.28, Аноним (28), 13:23, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > С АМД всё оказалось сложнее...

    #DRI_PRIME=1 ./game

     
  • 4.10, Антон (??), 11:01, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    gtx 1060 вроде все норм, в игрушки играю даже иногда, в нативный Cities Ckylines.
    Небольшой тиринг присуствует, но не так драматично как раньше.
     
  • 1.11, Володя (??), 11:03, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Как я люблю коммунистические лозунги на сайте про свободное ПО :)
     
  • 1.12, iZEN (ok), 11:17, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Два стула.
     
  • 1.16, Слава Буратине (?), 12:04, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Амд конечно молодцы, вот только в пользовательском сегменте 580 по производительности примерно равна 1060 6Gb от нвидии, а тепловыделение значительно выше. Геймерам амд не катит и кто покупает эти карты не ясно
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:33, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ark.intel.com/products/130409/Intel-Core-i7-8809G-Processor-with-Radeo
     
  • 2.23, Qwerty (??), 13:06, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, опять эти "X нового поколения от AMD равно Y прошлого поколения от Intel, только ещё и греется", давно я их не видел. Годы идут, а фантазия не обогащается.
     
     
  • 3.27, marks (?), 13:17, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне ещё нравится "Эти процессоры (или видеокарты) проиграли целых 5 фпс и не годны для игровых ПэКа", хотя выдают 100+ против 105+. Тут очень сильно то, чем испокон веков любят меряться линуксоиды или там игроманы. Линуксоиды обожают меряться размером занимаемой их линуксами оперативки при любом ее количестве (странно, вы зачем ее покупали?) а любителям многим игр некомфортно при взгляде на счетчик своего ФПС, если он ниже, чем у других. Больные люди.

    Ну или вон как у того выше тепловыделение максимальное выше, которое достигается только в основном в стресс-тестах. Хотя оно в любом режиме будет выше, но эта разница - не та, которая делает АМД не годным для игр.

     
  • 2.24, marks (?), 13:06, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> вот только в пользовательском сегменте 580 по производительности примерно равна 1060 6Gb от нвидии, а тепловыделение значительно выше.

    1. Тепловыделение не значительно выше. Это если зажрались, то кто-то может счесть разницу в максимальном ТДП 50 около ватт значительной. Я взял вместо 1060 3гиговой все-таки Радеон 570й и особых проблем не получил.

     
  • 2.29, Аноним (-), 13:29, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как раз ясно что только майнеры...
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:58, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Объясните кто-нибудь за счет чего достигается ускорение видео в амд процессор в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:08, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько раз пробовал себе ставить - черный экран после ребута.
     
     
  • 2.30, marks (?), 13:34, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Такая же шляпа. И курсор мигает минут дофига. Приходилось даже переставить, не понял, как можно загрузиться без него.

    https://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B0&# - вот тут написано, что "если черный экран с сообщением про лоуграфикмоде", то нужно в грубе дописать nomodeset, удалить драйвер и пересобрать ядро с поддержкой
    CONFIG_DRM_AMDGPU_CIK
    только у меня не идёт грузиться и с nomodeset
    Кстати, не попробовать ли заранее собрать ядро с поддержкой этого...

     
  • 1.26, Аноним (26), 13:09, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ненужно, херн куда поставишь это конченный гибридный блоб от амд. А на попенсорсном тока контра работает. Комп для игорей с нвидией, с блобом. Все быстро на уровне венды, проблем нет
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:45, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну хз что вы там делаете. Вчера воткнул новую rx570 и поставил эти дрова. Всё работает, Cycles в Blender видит ocl устройство и рендерит на нем. Так что в моем юзеркейсе все отлично.
     

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