24.10.2018 10:44  Уязвимости в Drupal

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|2.5, уебмакак (?), 11:45, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Интересно, как при таком уровне профессионализма они пишут всё остальное.
быстро, очень-очень быстро пишем!
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|3.8, КГБ СССР (?), 12:23, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Интересно, как при таком уровне профессионализма они пишут всё остальное.
> быстро, очень-очень быстро пишем!
Ай нанэ нанэ!
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|2.10, нах (?), 12:28, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А на чём сейчас сайт пилить? Из опенсорсного мне известны кака раз
> Drupal, Joomla, Wordpress, DragonflyCMS...
а зачем вообще что-то пилить? Сайты немодно, их скоро вообще гугл запретит, перестав открывать что-то кроме самого себя, так что пилите блох в свитере, кАнал в телеграсте и что там еще - а, акаунт в хипстаграме.
сайт-визитку со ссылками на все это - ну, в гуглосайтах сделайте, там готовый шаблон.
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|3.13, Аноним (-), 13:02, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Проблема капли неповоротливый комитет который занимается обсуждалками, написаниями всяких правил в духе уважать геев - ничего хорошего из результата такой деятельности не получится.
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|3.21, Попугай Кеша (?), 14:03, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот вы смеетесь, а ведь так и будет.
Сетевой нейтралитет отменяетяс
HTTPS теперь везде, мартышкам сложнее сделать сайт без него
Да и сайт? Зачем? Сложно же. Проще паблик в ВК запилить или в FB. Для фоточек - инстаграм.
А сайт-то зачем? Да забудьте! Будьте современным ;)
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|2.11, КГБ СССР (?), 12:37, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А на чём сейчас сайт пилить? Из опенсорсного мне известны кака раз
> Drupal, Joomla, Wordpress, DragonflyCMS...
На HTML 4.01 или XTML 1.0/1.1 при поддержке CSS 2. Поверь, результат бесконечно обрадует тебя и посетителей твоего сайта.
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|2.16, InuYasha (?), 13:31, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Уточняю: есть /var/www/ и радость установки LAMP.
Раньше у меня был сайт на postnuke-подобном движке, пока его не забросили и всё время не стало уходить на дырозатыкание. Пришлось закрыть. Всякие облака-белогривые-гуглошадки даже не рассматриваю. Всё своё должно быть своим.
Сейчас, как я понял, модно - фреймворки, фронтенды...
Но хотелось бы классический "портал" - на нормальном HTML с CSS, без JS. Чтобы были темы (шаблоны) по выбору юзеров, блоки, новости, галерея, ...
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|3.19, vitalif (ok), 13:56, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Пилить - на голом языке, без cms. В принципе на любом, хоть на том же пыхе. Просто следовать простым правилам безопасности а-ля OWASP и будет все норм.
Набросать сайтик непрограммисту / "сайт салона красоты" или еще какую то мелочь - wordpress, просто анально ограничить его на сервере путем помещения в докер + запрета выполнения в папках загрузок + ручного перечисления нужных entry point'ов + https + basic auth на всю админку сразу. Норм, и волки сыты, и овцы целы
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|4.22, Попугай Кеша (?), 14:04, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для сайта салона красоты не нужна CMS.
Проще посадить заказчика на облако а-ля PAAS и сделать фронтенд на чем угодно. Вам только нужен генератор статических сайтов + верстальщик с руками и дизайнер с головой.
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|5.26, vitalif (ok), 14:46, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот именно, что нужен верстальщик с головой
А если есть в наличии только владелец салона красоты?))
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