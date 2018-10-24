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24.10.2018 10:44  Уязвимости в Drupal

В системе управления контентом Drupal выявлены две критические уязвимости, позволяющие выполнить код на сервере. Проблемы устранены в выпусках Drupal 7.60, 8.5.8 и 8.6.2.

Первая уязвимость затрагивает Drupal 7 и Drupal 8 и связана с отсутствием должного экранирования спецсимволов в функции DefaultMailSystem::mail(). При отправке сообщения на email не все переменные проверяются, что позволяет передать утилите sendmail произвольные аргументы командной строки и инициировать выполнение своего кода.

Вторая уязвимость присутствует только в Drupal 8 и вызвана отсутствием необходимой чистки контекстных ссылок в модуле Contextual Links. Через передачу специально оформленной контекстной ссылки атакующий может добиться выполнения своего кода в системе. Для атаки необходим доступ с правами, разрешающими работу с контекстными ссылками.

Кроме того, в новых выпусках также устранены три уязвимости, отнесённые к категории "Moderately critical": ошибка проверки доступа в системе модерировния контента, возможность проброса на сторонний URL в системе внутренних коротких ссылок и возможность перенаправления на сторонний сайт после совершения определённых действий на странице.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.drupal.org/sa-core...)
  2. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Drupal, уже используемая для совершения атак
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в Drupal
  4. OpenNews: Уязвимости в системе управления web-контентом Drupal
  5. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: drupal
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  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    С пробуждением. Уже неделю как все обновились
     
  • 1.2, КГБ СССР (?), 10:59, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > и связана с отсутствием должного экранирования спецсимволов в функции

    Интересно, как при таком уровне профессионализма они пишут всё остальное.

     
     
  • 2.5, уебмакак (?), 11:45, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Интересно, как при таком уровне профессионализма они пишут всё остальное.

    быстро, очень-очень быстро пишем!

     
     
  • 3.8, КГБ СССР (?), 12:23, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >> Интересно, как при таком уровне профессионализма они пишут всё остальное.
    > быстро, очень-очень быстро пишем!

    Ай нанэ нанэ!

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:11, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Осасные уязвимости
    Исправьте в соц сетях)
     
     
  • 2.9, blzz (?), 12:27, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    сесурити в осасноти!
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:26, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Может уже пора переименовать Drupal в Уязвимость?
     
  • 1.6, InuYasha (?), 11:55, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А на чём сейчас сайт пилить? Из опенсорсного мне известны кака раз Drupal, Joomla, Wordpress, DragonflyCMS...
     
     
  • 2.7, гг (?), 12:04, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    пилить? или накидать кала, авось и так сойдет
     
  • 2.10, нах (?), 12:28, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А на чём сейчас сайт пилить? Из опенсорсного мне известны кака раз
    > Drupal, Joomla, Wordpress, DragonflyCMS...

    а зачем вообще что-то пилить? Сайты немодно, их скоро вообще гугл запретит, перестав открывать что-то кроме самого себя, так что пилите блох в свитере, кАнал в телеграсте и что там еще - а, акаунт в хипстаграме.

    сайт-визитку со ссылками на все это - ну, в гуглосайтах сделайте, там готовый шаблон.

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 13:02, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема капли неповоротливый комитет который занимается обсуждалками, написаниями всяких правил в духе уважать геев - ничего хорошего из результата такой деятельности не получится.
     
  • 3.21, Попугай Кеша (?), 14:03, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вы смеетесь, а ведь так и будет.

    Сетевой нейтралитет отменяетяс
    HTTPS теперь везде, мартышкам сложнее сделать сайт без него
    Да и сайт? Зачем? Сложно же. Проще паблик в ВК запилить или в FB. Для фоточек - инстаграм.

    А сайт-то зачем? Да забудьте! Будьте современным ;)

     
  • 2.11, КГБ СССР (?), 12:37, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А на чём сейчас сайт пилить? Из опенсорсного мне известны кака раз
    > Drupal, Joomla, Wordpress, DragonflyCMS...

    На HTML 4.01 или XTML 1.0/1.1 при поддержке CSS 2. Поверь, результат бесконечно обрадует тебя и посетителей твоего сайта.

     
  • 2.15, Аноним (15), 13:21, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На /cgi-bin/
     
     
  • 3.17, КГБ СССР (?), 13:35, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > На /cgi-bin/

    Боюсь, тут мало тех, кто знает (помнит) эти слова. :)

     
  • 2.16, InuYasha (?), 13:31, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уточняю: есть /var/www/ и радость установки LAMP.
    Раньше у меня был сайт на postnuke-подобном движке, пока его не забросили и всё время не стало уходить на дырозатыкание. Пришлось закрыть. Всякие облака-белогривые-гуглошадки даже не рассматриваю. Всё своё должно быть своим.

    Сейчас, как я понял, модно - фреймворки, фронтенды...

    Но хотелось бы классический "портал" - на нормальном HTML с CSS, без JS. Чтобы были темы (шаблоны) по выбору юзеров, блоки, новости, галерея, ...

     
     
  • 3.19, vitalif (ok), 13:56, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пилить - на голом языке, без cms. В принципе на любом, хоть на том же пыхе. Просто следовать простым правилам безопасности а-ля OWASP и будет все норм.

    Набросать сайтик непрограммисту / "сайт салона красоты" или еще какую то мелочь - wordpress, просто анально ограничить его на сервере путем помещения в докер + запрета выполнения в папках загрузок + ручного перечисления нужных entry point'ов + https + basic auth на всю админку сразу. Норм, и волки сыты, и овцы целы

     
     
  • 4.22, Попугай Кеша (?), 14:04, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для сайта салона красоты не нужна CMS.

    Проще посадить заказчика на облако а-ля PAAS и сделать фронтенд на чем угодно. Вам только нужен генератор статических сайтов + верстальщик с руками и дизайнер с головой.

     
     
  • 5.26, vitalif (ok), 14:46, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот именно, что нужен верстальщик с головой

    А если есть в наличии только владелец салона красоты?))

     
  • 2.27, Michael Shigorin (ok), 15:11, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    TYPO3 ещё, но оно не для визиток.  Есть хорошо зарекомендовавшие себя старые знакомые в ttlab.
     
  • 1.14, Отсутствуют данные в поле Name (?), 13:20, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зобейте ... зобейте на все похапешное, я вас как человеков прошу ... (помирает)
     
  • 1.18, vitalif (ok), 13:51, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне интересно, когда-то вообще могут ЗАКОНЧИТЬСЯ дыры в вордпрессе, друпале и прочих какаCMS? Или там задел на ближайшие 100 лет?
     
     
  • 2.20, КГБ СССР (?), 13:57, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Мне интересно, когда-то вообще могут ЗАКОНЧИТЬСЯ дыры в вордпрессе, друпале и прочих
    > какаCMS? Или там задел на ближайшие 100 лет?

    Никогда. Точнее, пока не прекратится вот это: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115644.html

     
     
  • 3.23, Попугай Кеша (?), 14:04, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При чем тут вообще нода?
     

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