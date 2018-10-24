24.10.2018 10:44  Уязвимости в Drupal

В системе управления контентом Drupal выявлены две критические уязвимости, позволяющие выполнить код на сервере. Проблемы устранены в выпусках Drupal 7.60, 8.5.8 и 8.6.2.

Первая уязвимость затрагивает Drupal 7 и Drupal 8 и связана с отсутствием должного экранирования спецсимволов в функции DefaultMailSystem::mail(). При отправке сообщения на email не все переменные проверяются, что позволяет передать утилите sendmail произвольные аргументы командной строки и инициировать выполнение своего кода.

Вторая уязвимость присутствует только в Drupal 8 и вызвана отсутствием необходимой чистки контекстных ссылок в модуле Contextual Links. Через передачу специально оформленной контекстной ссылки атакующий может добиться выполнения своего кода в системе. Для атаки необходим доступ с правами, разрешающими работу с контекстными ссылками.

Кроме того, в новых выпусках также устранены три уязвимости, отнесённые к категории "Moderately critical": ошибка проверки доступа в системе модерировния контента, возможность проброса на сторонний URL в системе внутренних коротких ссылок и возможность перенаправления на сторонний сайт после совершения определённых действий на странице.



