23.10.2018 17:49  Релиз Firefox 63

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|2.14, Аноним (14), 18:57, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Оно было когда два окна. Или когда tabmixplus стоял.
Когда одно окно, то молча закрывается. Правда у меня и с этой обновой так осталось.
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|2.15, Аноним (1), 18:58, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну вообще и на 57-ом релизе, и дальше, чувствуется, что он становится быстрее
Но и сайты жирнеют, да. Например как новая версия гмейла, которая даже в хроме 200-300 Мб отжирает
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|1.4, AlexYa (ok), 18:20, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Улучшена поддержка платформы Windows:
>Увеличена производительность сборки для macOS
>В версии для Android добавлена возможность
что-то про мою ось забыли...
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|4.13, rstp14 (ok), 18:43, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На платформе Linux в отдельный процесс вынесено выполнение дополнений на базе WebExtensions (для Windows и macOS отдельный процесс для WebExtensions уже был задействован в Firefox 56 и Firefox 61). Выполнение в отдельном процессе позволяет изолировать дополнения и снизить влияние ошибок в дополнениях на стабильность работы браузера. Напомним, что ранее в отдельные процессы Firefox уже вынесены обработчики контента, а также код для обработки графики и доступа к локальным файлам;
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|1.11, Ю.Т. (?), 18:41, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Не пользуюсь более этим пакетом, но на всякий на пожарный коллекционирую вот такие вот вырезки из выпускных новостей:
> Прекращён показ системных дополнений на странице about:debugging
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|2.24, мурзилла (?), 19:33, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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как это никому? Нам мешала. Ты не должен использовать неправильную версию браузера, вон, всякую фигню про скрытые нами от лишних глаз дополнения показывают, от котиков отвлекают.
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|1.19, Ivan_83 (ok), 19:08, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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disconnect.me - теперь не 100500 гуглов будут за мной следить а АНБ из одного места.
"Из настроек about:preferences удалена опция для отключения проверки наличия обновлений ("Never check for updates"). Оставлены только опции для автоматической установки обновлений и установки после подтверждения пользователем;"
- мне вот это всё надоело и я запретил резолвится мозиловским доменам в системе, пусть утрутся!
Заодно ихние механизмы удалённого управления и инсталяции аддонов без спроса отвалились.
"Прекращён показ системных дополнений на странице about:debugging (для показа в about:config следует установить опцию devtools.aboutdebugging.showSystemAddons);"
- ну всё, пропатчу себе порт чтобы не ставил этот мусор в систему.
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|2.25, шерстяной (?), 19:35, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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так я уже в июне релизнулся. Кто-то еще переживал "как это ж мы будем новый мазильный код копипастить, он же ж на расте и прочей хрени". Вам вот что скопипастить - about:debugging или запрет отключения апдейтов?
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