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23.10.2018 17:49  Релиз Firefox 63

Состоялся релиз web-браузера Firefox 63, а также мобильной версии Firefox 63 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 60.3.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 64, релиз которой намечен на 11 декабря.

Основные новшества:

  • Предложен набор настроек для управления блокированием контента. Пользователь может включить блокировку любых сторонних Cookie и скриптов, применяемых для отслеживания перемещений (блокировка по базе disconnect.me). Блокировщик пока предлагается опционально, но запланирован для включения по умолчанию в Firfox 65.

    Для каждого сайта в адресной строке показывается специальный значок, отображающий статус блокировки скриптов и Cookie. Предоставляется возможность добавления исключений для выбранных сайтов, которые не могут корректно работать при блокировке скриптов отслеживания.

  • На платформе Linux в отдельный процесс вынесено выполнение дополнений на базе WebExtensions (для Windows и macOS отдельный процесс для WebExtensions уже был задействован в Firefox 56 и Firefox 61). Выполнение в отдельном процессе позволяет изолировать дополнения и снизить влияние ошибок в дополнениях на стабильность работы браузера. Напомним, что ранее в отдельные процессы Firefox уже вынесены обработчики контента, а также код для обработки графики и доступа к локальным файлам;
  • Добавлена экспериментальная поддержка видеокодека AV1. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. По умолчанию кодек отключен (в about:config следует установить опцию "media.av1.enabled = true");
  • Для пользователей из США на стартовую страницу добавлены специальные ярлыки для Google и Amazon и связанные с ними ключи быстрого перехода "@google" и "@amazon". При клике на новые ярлыки вместо перехода на сайт осуществляется подстановка ключа с предложением ввести поисковый запрос из адресной строки. Как и обычные кнопки быстрого перехода со стартовой страницы поисковые ярлыки могут быть удалены или перемещены;

  • При попытке закрытия основного окна браузера, в котором остаётся более одной вкладки, или при выходе через меню при наличии нескольких открытых окон, теперь выводится предупреждение с диалогом для подтверждения выхода;
  • Обзор вкладок, отображаемый по "Ctrl+Tab", теперь показывает не значки, а эскизы окон всех вкладок и прокручивает вкладки в порядке последнего обращения пользователя. Для возврата старого поведения в настройки добавлена опция "Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order";
  • Firefox теперь определяет активность в операционной системе настроек для людей с ограниченными возможностями (Accessibility) и убирает лишнюю анимацию;
  • Удалена функция открытыия отдельных закладок в боковой панели ("Open in Sidebar" в "Library");
  • Из настроек about:preferences удалена опция для отключения проверки наличия обновлений ("Never check for updates"). Оставлены только опции для автоматической установки обновлений и установки после подтверждения пользователем;
  • Добавлена поддержка спецификации Shadow DOM, предоставляющей средства для комбинирования нескольких деревьев DOM в одну иерархию. API Shadow DOM позволяет решить проблемы с влиянием импортируемых сторонних стилей на другие элементы, давая возможность отделить стиль элемента и связанную с ним подветку DOM от основного документа;
  • Обеспечена поддержка спецификации Custom Elements, позволяющей добавлять собственные HTML-элементы, расширяющие функциональность существующих HTML-тегов (например, для тега button можно добавить анимацию);
  • В HTML-тег "img" добавлен атрибут "decoding", при помощи которого можно определить метод декодирования изображения (sync, async, auto);
  • Добавлен метод Object.fromEntries(), преобразующий список пар в формате ключ/значение в объект;
  • Добавлено свойство Symbol.prototype.description, возвращающее описание символа. Например, "Symbol.iterator.description" вернёт "Symbol.iterator";
  • CSS-свойства offset-* переименованы в inset-block-start, inset-block-end, inset-inline-start и inset-inline-end;
  • В CSS добавлен псевдокласс ":defined", представляющий любой определённый элемент;
  • Добавлен API Media Capabilities, представляющий сведения о возможностях кодирования и декодирования для заданного устройства, поддержке форматов, а также статистике о производительности и эффективности потребления энергии во время воспроизведения звука или видео;
  • Добавлен API Async Clipboard для асинхронной работы с буфером обмена, позволяющий читать и записывать данные в буфер обмена с использованием механизма Promise. Например, для чтения из буфера обмена можно указать "const data = await navigator.clipboard.readText()", а для записи 'await navigator.clipboard.writeText("Hello, clipboard.")';
  • Добавлен интерфейс SecurityPolicyViolationEvent, позволяющий генерировать события при нарушении Content-Security-Policy;
  • Включена по умолчанию порция свойств и интерфейсов Web Animations API: ready, finished, effect, KeyframeEffect и AnimationEffect;
  • Реализован метод Element.toggleAttribute(), позволяющий инвертировать булевый атрибут - удалить, если он установлен, или добавить, если он отсутствует;
  • Добавлено свойство Window.event, возвращающий установленный сайтом обработчик событий. Удалены методы Window.back() и Window.forward(), которые не поддерживаются в других браузерах;
  • Микрофон теперь одновременно может быть доступен в разных вкладках;
  • Изменено стилевое оформление меню в инструментах для разработчиков/
  • В систему инспектирования добавлен встроенный редактор шрифтов, позволяющий посмотреть используемые на странице шрифты и управлять параметрами как обычных, так и изменчивых шрифтов на странице;
  • В режиме инспектирования сети (Network Monitor) добавлена пиктограмма (перечёркнутый щит) для выделения из общего потока запросов URL известных систем отслеживания перемещений;
  • Включён по умолчанию режим инспектирования средств для людей с ограниченными возможностями (Accessibility inspector), позволяющий оценить какие из Accessibility API используются на странице и какую информацию удаётся извлечь;
  • Прекращён показ системных дополнений на странице about:debugging (для показа в about:config следует установить опцию devtools.aboutdebugging.showSystemAddons);
  • Улучшена поддержка платформы Windows: Для формирования сборок для платформы Windows задействован компилятор Clang, что положительно сказалось на производительности. Тема оформления сборок для Windows теперь адаптируется к тёмным и светлым режимам интерфейса Windows 10;
  • Увеличена производительность сборки для macOS: Улучена отзывчивость интерфейса и ускорено переключение между вкладками. Для WebGL добавлена возможность выбора GPU (атрибут powerPreference), позволяющая на системах с несколькими GPU в приложениях не требующих особо высокой графической производительности задействовать GPU, потребляющий меньше энергии;
  • В версии для Android добавлена возможность просмотра видео поверх контента в режиме "картинка в картинке" (Picture-In-Picture), добавлена поддержка каналов уведомлений и задействованы дополнительные оптимизации производительности и безопасности на платформе Android 8.0 "Oreo".

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 63 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  3. OpenNews: Релиз Firefox 62
  4. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц
  6. OpenNews: В Firefox решено по умолчанию блокировать отслеживание перемещений между сайтами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 18:05, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Вроде и хороший релиз, а вроде и ни о чем
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:14, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    >> предупреждение с диалогом для подтверждения выхода

    А разве уже не было?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:23, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    было
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:57, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Оно было когда два окна. Или когда tabmixplus стоял.
    Когда одно окно, то молча закрывается. Правда у меня и с этой обновой так осталось.
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:20, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Вообще мне нравится фирфох, но вот с каждым релизом читаю про повышенную произво... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 18:58, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вообще и на 57-ом релизе, и дальше, чувствуется, что он становится быстрее
    Но и сайты жирнеют, да. Например как новая версия гмейла, которая даже в хроме 200-300 Мб отжирает
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 18:59, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > со временем все только тормознее становится

    Чушь полная.

     
  • 1.4, AlexYa (ok), 18:20, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Улучшена поддержка платформы Windows:
    >Увеличена производительность сборки для macOS
    >В версии для Android добавлена возможность

    что-то про мою ось забыли...

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 18:21, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    АльфаДОС?
     
     
  • 3.6, AlexYa (ok), 18:21, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    linux
     
     
  • 4.10, zztop (?), 18:41, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > linux

    Это ядро, а не ОС

     
  • 4.13, rstp14 (ok), 18:43, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На платформе Linux в отдельный процесс вынесено выполнение дополнений на базе WebExtensions (для Windows и macOS отдельный процесс для WebExtensions уже был задействован в Firefox 56 и Firefox 61). Выполнение в отдельном процессе позволяет изолировать дополнения и снизить влияние ошибок в дополнениях на стабильность работы браузера. Напомним, что ранее в отдельные процессы Firefox уже вынесены обработчики контента, а также код для обработки графики и доступа к локальным файлам;
     
  • 1.7, Tantrido (?), 18:22, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 60.3.0

    Там как-то ещё можно включать XUL дополнения вроде?

     
     
  • 2.20, Ivan_83 (ok), 19:11, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только в waterfox
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:41, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё один шаг чтобы запретить отключение телеметрии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 19:01, 23/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    и еще это чтобы пользователь не запрещал браузеру подключаться к своим серверам ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Ivan_83 (ok), 19:11, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Заблочь по днс домены мазиллы.
     
     
  • 3.26, пох (?), 19:37, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ага, и поставить хром.
     
  • 1.11, Ю.Т. (?), 18:41, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не пользуюсь более этим пакетом, но на всякий на пожарный коллекционирую вот такие вот вырезки из выпускных новостей:
    > Прекращён показ системных дополнений на странице about:debugging
     
  • 1.12, Аноним (12), 18:42, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Включить переключение табов в виде иконок получилось только так - Настройки - Ct... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, dimqua (ok), 19:07, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > удалена опция для отключения проверки наличия обновлений

    Вот, спрашивается, зачем? Никому не мешала же.

     
     
  • 2.24, мурзилла (?), 19:33, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как это никому? Нам мешала. Ты не должен использовать неправильную версию браузера, вон, всякую фигню про скрытые нами от лишних глаз дополнения показывают, от котиков отвлекают.

     
  • 1.19, Ivan_83 (ok), 19:08, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    disconnect.me - теперь не 100500 гуглов будут за мной следить а АНБ из одного места.


    "Из настроек about:preferences удалена опция для отключения проверки наличия обновлений ("Never check for updates"). Оставлены только опции для автоматической установки обновлений и установки после подтверждения пользователем;"
    - мне вот это всё надоело и я запретил резолвится мозиловским доменам в системе, пусть утрутся!
    Заодно ихние механизмы удалённого управления и инсталяции аддонов без спроса отвалились.


    "Прекращён показ системных дополнений на странице about:debugging (для показа в about:config следует установить опцию devtools.aboutdebugging.showSystemAddons);"
    - ну всё, пропатчу себе порт чтобы не ставил этот мусор в систему.

     
     
  • 2.23, anonymous (??), 19:30, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда надо ещё что-то похожее прикрутить https://github.com/ghacksuserjs/ghacks-user.js
     
  • 1.22, anonymous (??), 19:15, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём релиз от шерстяного.
     
     
  • 2.25, шерстяной (?), 19:35, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так я уже в июне релизнулся. Кто-то еще переживал "как это ж мы будем новый мазильный код копипастить, он же ж на расте и прочей хрени". Вам вот что скопипастить - about:debugging или запрет отключения апдейтов?

     

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