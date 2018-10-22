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22.10.2018 11:51  Релиз ядра Linux 4.19

После двух месяцев разработки Грег Кроа-Хартман представил релиз ядра Linux 4.19. Напомним, что в середине сентября Линус ненадолго отстранился от разработки ядра Linux и доведением ветки до финального вида занимался Грег Кроа-Хартман, отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра. Среди наиболее заметных изменений в ядре 4.19: файловая система EROFS, алгоритм управления сетевыми очередями CAKE, поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax), дополнительная защита для sticky-каталогов, контроллер задержек при вводе/выводе, повышение минимальной версии GCC с 3.2 до 4.6.

В новую версию принято 15214 исправлений от 1879 разработчиков, размер патча - 44 Мб (изменения затронули 11694 файлов, добавлено 552510 строк кода, удалено 244696 строк). Около 43% всех представленных в 4.19 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 17% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 14% связано с сетевым стеком, 5% - файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра. 9.5% всех исправлений подготовлено разработчиками компании Intel, 7.1% - Red Hat, 4.9% - IBM, 4.1% - Linaro, 4.1% - Mellanox, 4.0% - Google, 4.0% - AMD, 3.6% - SUSE, 2.9% - Huawei, 2.0% - ARM, 1.7% - Oracle и 1.6% - Canonical.

Основные новшества:

  • Сетевая подсистема
    • Добавлена поддержка алгоритма управления сетевыми очередями CAKE (Common Applications Kept Enhanced), разработанного в рамках проекта Bufferbloat и уже используемого дистрибутиве в OpenWrt. Алгоритм спроектирован для замены и упрощения сложной иерархии дисциплин обработки очередей пакетов c целью снижения негативного влияния промежуточной буферизации пакетов на граничном сетевом оборудовании. CAKE подходит для применения на домашних и офисных маршрутизаторах и способен выжать максимально возможную пропускную способность и предоставить минимальный уровень задержек даже на самых медленных каналах связи с провайдером и при работе на маломощных устройствах. При этом, CAKE заметно компактнее HTB, в процессе работы потребляет примерно на 30% меньше ресурсов CPU и позволяет добиться более однородного потока;
    • Добавлена начальная поддержка стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6 (802.11ax). Wi-Fi 6 работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, но позволяет привлечь дополнительные полосы в диапазонах между 1 и 7 ГГц и использует схему модуляции OFDMA (множественный доступ с ортогональным частотным разделением) и модуляцию 1024-QAM. Хотя номинальная интенсивность передачи данных 802.11ax лишь на 37% выше, чем IEEE 802.11ac, ожидается, что 802.11ax позволит увеличить пропускную способность до 4 раз за счёт более эффективного использования спектра. Уже продемонстрированные прототипы устройств позволили добиться пропускной способности до 11 Gbit/s;
    • В сокеты добавлена опция SO_TXTIME, позволяющая запланировать отправку пакета точно в определённый промежуток времени. SO_TXTIME необходим для некоторых приложений реального времени, таких как системы автоматизации, которым необходимо отправлять данные строго в необходимые моменты времени, не раньше и не позже;
    • Добавлена новая дисциплина обработки сетевых очередей "skbprio" (SKB Priority Queue), позволяющая планировать отправку пакетов на основании указанного для пакета приоритета. При нехватке ресурсов начинают отбрасываться пакеты с низким приоритетом, что позволяет применять "skbprio" как простой механизм для противодействия DoS-атакам;
    • В реализации протокола TLS на уровне ядра (KTLS) расширена поддержка аппаратного ускорения операций с использовнием специализированных чипов. При наличии необходимого оборудования ускорение теперь включается и на стороне получателя;
    • В nftables добавлена легковесная поддержка туннелей, позволяющая разбирать специфичные для туннелей метаданные, имеющиеся в пакетах. В том числе можно верифицировать принадлежность пакета к определённому туннелю на основе указанного идентификатора туннеля. Кроме того, в nftables появилась встроенная поддержка перенаправления в прозрачный прокси (TPROXY) и добавлен модуль для пассивного определения типа ОС;
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлена дополнительная защита для каталогов с битом sticky (например, /tmp), который в общедоступных на запись каталогах допускает удаление файла только его владельцем или пользователем root. В новой версии ядра предложены две sysctl-настройки protected_fifos и protected_regular, которые дополнительно в sticky-каталогах запрещают открытие чужих FIFO-каналов или файлов с флагом O_CREAT (т.е. только владелец может пересоздать свои FIFO и файлы). Изменение основано на патче "HARDEN_FIFO", подготовленном проектом Openwall, и позволяет блокировать атаки, в которых злоумышленник создаёт в /tmp подставной fifo или файл, используемый другим процессом;
    • Продолжена интеграция компонентов для противодействия уязвимостям категории Spectre в механизме спекулятивного выполнения инструкций CPU:
      • Обеспечена защита от уязвимостей L1TF (L1 Terminal Fault) и SpectreRSB.
      • Добавлена поддержка расширенных инструкций IBRS (Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation), которые появятся в будущих моделях CPU Intel и позволяют адаптивно разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста. При наличии поддержки Enhanced IBRS данный метод будет применяться по умолчанию для защиты от атаки Spectre V2 вместо Retpoline, так как позволяет добиться более высокой производительности.
      • Для архитектуры x86-32 адаптирован механизм защиты KPTI (Kernel Page Table Isolation), обеспечивающий блокирование уязвимости Meltdown (ранее KPTI был доступен только для 64-разрядных систем).
      • В гипервизоре KVM проведена оптимизация производительности механизма теневых страниц (shadow paging) при использовании в ядре гостевой системы патчей KPTI.
      • Для систем на базе CPU POWERPC добавлена защита от атак Spectre v2 через сброс счётчика кэша в процессе переключения контекста;
      • Проведена чистка блоков кода, потенциально подходящих для использования в атаках Spectre, на которые указывали предупреждения компилятора.
    • Реализован механизм для определения правил проверки компонентов ядра по цифровой подписи, который позволяет включить выборочную или полную проверку по цифровой подписи образов ядра, прошивок и модулей ядра;
    • Добавлена сборочная опция RANDOM_TRUST_CPU, позволяющая на начальном этапе загрузки провести инициализацию пула энтропии для генератора псевдослучайных чисел полностью на основе данных из аппаратного генератора (RDRAND). Опция позволяет получить более качественные случайные числа в процессе загрузки, но ценой излишнего доверия к генератору, встроенному в CPU;
  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • В состав включена экспериментальная файловая система EROFS (Extendable Read-Only File System), разработанная компанией Huawei для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения. Структура EROFS существенно упрощена за счёт отбрасывания при реализации некоторых областей метаданных, таких как битовая карта свободных блоков. EROFS поддерживает хранение данных в сжатом виде, но использует иной подход для хранения сжатых блоков, оптимизированный для достижения высокой производительности при случайном доступе к данным. Например, новая ФС в разы обгоняет Ext4 при случайном доступе, благодаря применению блоков фиксированного размера и inline-упаковке в inоde небольших данных и расширенных атрибутов.
    • Снижено потребление памяти в многослойной файловой системе Overlayfs. При изменении метаданных исходного файла, файловая система также создаёт копию кэша содержимого файла для всех вышележащих слоёв. Подобное поведение приводит к существенному увеличению потребления памяти при выполнении некоторых операций, например, при рекурсивном вызове chown для всего дерева ФС. В новой версии ядра появилась возможность отложить копирование данных при обновлении метаданных для файлов в самом нижнем слое. Ядро выполнит копирование только метаданных, но продолжит использование данных из нижнего слоя ФС до тех пор, пока файл не будет открыт на запись. Таким образом после включения новой оптимизации вызов chown для всего дерева ФС теперь не приведёт к копированию всех файловых данных и контейнеры, в которых используется многослойная ФС, продолжат использование общего кэша страниц памяти. В Overlayfs также корректно реализованы некоторые файловые операции и данная ФС может работать как POSIX-совместимая ФС при включении флагов "redirect_dir=on" и "index=on";
    • В файловой системе BTRFS разрешено выполнение операции дефрагментации (defrag) на лету для файлов, открытых в режиме только для чтения, даже если их права доступа допускают запись. В код проверки дерева ФС добавлена поддержка верификации групп блоков (block_group_item) и обнаружения недействительных и пустых основных деревьев. Удалена поддержка экстента V0;
    • В файловой системе XFS удалена поддержка устаревших опций монтирования barrier/nobarrier;
    • В EXT4 в поля суперблока добавлена поддержка 64-разрядных счётчиков времени, что позволит решить проблему с переполнением 32-разрядного счётчика в 2038 году;
    • В NFS добавлена поддержка асинхронного выполнения операций COPY на стороне сервера;
    • В модуль dm-integrity, который позволяет сохранять информацию для контроля целостности данных на уровне отдельных секторов, добавлена поддержка выноса метаданных с информацией о целостности на отдельное блочное устройство. Устройство для метаданных задаётся при помощи опции "meta_device:/dev/device";
  • Память и системные сервисы
    • Для cgroup реализован контроллер задержек при вводе/выводе blk-iolatency (Block I/O latency controller), позволяющий гарантировать минимальный уровень задержек для ввода/вывода заданной группы задач. Пока выставленные требования к задержкам удовлетворяются, контроллер никак не проявляет себя. Как только в группе начинают всплывать превышения задержек, относительно целевых значений, контроллер попытается удержать средний уровень задержек в соответствии с заданными лимитами, урезая группы с более высокими значениями лимитов. Настройка лимитов производится через cgroup-файл io.latency;
    • Добавлен API поллинга (определение готовности файлового дескриптора к вводу/выводу без блокировки), основанный на использовании системы асинхронного ввода/вывода (AIO);
    • Для процессоров Intel добавлена возможность установки псевдо-блокировок на кэш (Cache Pseudo-Locking). Процессоры Intel с поддержкой механизма CAT (Cache Allocation Technology) позволяют пользователю определить определённый объём кэша, после чего изолировать данную область кэша CPU и привязать к ней блокировку. Выделенный блок кэша с блокировкой становится доступен для пространства пользователя и может быть отражён приложением в виртуальное адресное пространство, что позволяет получить эксклюзивно прокэшированную область со сниженными задержками на чтение;
    • Повышены требования к версии GCC. В качестве минимального выпуска необходимого для сборки ядра отмечена ветка 4.6 (ранее в качестве минимального выпуска заявлялся GCC 3.2). Изменение обусловлено наличием проблем при сборке старыми версиями GCC ядра для некоторых архитектур.
  • Оборудование
    • В драйвере amdgpu реализован режим энергосбережения stutter, позволяющий снизить потребление энергии в условиях низкой нагрузки на DRAM, которая наблюдается при решении таких задач как работа в офисном пакете, навигация через браузер или просмотр видео. Добавлена поддержка движка VCN (Video Core Next) для обработки JPEG. В sysfs добавлена переменная для оценки нагрузки на GPU. Добавлена поддержка режима YCbCr 4:2:0 для DisplayPort. Добавлены новые идентификаторы устройств Polaris;
    • В драйвере amdkfd для dGPU (дискретные GPU, такие как Fiji, Tonga, Polaris) добавлена поддержка GPU Raven;
    • В DRM-драйвере Intel добавлена начальная поддержка платформ Whiskey Lake и Amber Lake. Для чипов Icelake добавлена поддержка DSI и включены средства управления питанием;
    • В драйвере Nouveau отмечаются только исправления.
    • В драйвер Freedreno добавлена поддержка GPU Qualcomm Adreno A6xx;
    • Добавлен KMS-драйвер VKMS (Virtual Kernel Mode-Setting), симулирующий простейшее виртуальное устройство вывода. Драйвер может применяться для тестирования или для организации работы X-сервера или другой графической подсистемы на компьютерах без монитора (headless), предоставляя при этом возможность использования имеющегося GPU;


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/10/...)
  2. OpenNews: Для включения в состав ядра Linux предложен VPN WireGuard
  3. OpenNews: Оценка возможности отзыва разработчиками своего кода из ядра Linux
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен механизм раздельного учёта времени в контейнерах
  5. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Annoynymous (ok), 11:54, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Пользователям Ryzen 2200G/2400G с интегрированным видео — возрадоваться и накатить!
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 12:01, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да вроде говорили, что там не столько с ядром беда, сколько с Mesa.
     
     
  • 3.16, Annoynymous (ok), 12:22, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Да вроде говорили, что там не столько с ядром беда, сколько с
    > Mesa.

    А Mesa во всех дистрибутивах уже полгода как нужной версии. Остаётся только ядро и вот оно!

     
  • 2.11, Проходил мимо (?), 12:14, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –8 +/
    Недавно попытался поставить Ubuntu 18 04 на новый компьютер с таким процессором ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Annoynymous (ok), 12:22, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сразу видно, что даже не пытался ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Проходил мимо (?), 14:05, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну конечно, диванным анонимусам всегда все виднее.
     
  • 3.46, Аноним (46), 14:02, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Виндузятник детектед.
     
  • 3.54, Наше имя Легион (?), 15:01, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    тебе мешает венда в голове
     
  • 3.60, Аноним (60), 15:27, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все отлично работает даже с родным 4.15. Камень 2400g.
     
     
  • 4.69, Проходил мимо (?), 16:08, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я рад за вас А в описанном мною случае такого эффекта не наблюдалось Мать, кст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, Michael Shigorin (ok), 16:11, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > GUI он оказался разделенным по вертикали на ДВА одновременно
    > показывающих одно и тоже экрана, причем на уровне значка LibreOffice
    > Writer все смазывалось вниз. Представьте, что экран был куском
    > сливочного масла на хлебе, по которому с этой точки провели горячим
    > ножом и размазали его на весь остальной кусок хлеба - по виду было
    > очень похоже.

    О-оо, наблюдали подобное на HP AIO -- вдруг чем-то пригодится: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=97822

    > Обновление BIOS до последней на тот момент версии дало положительный
    > эффект - картинка стала нормальной и вывод xrandr стал таким, каким
    > должен быть.

    Ага, в том случае тоже дошли до проблем с фирмварью.

     
  • 5.88, Annoynymous (ok), 18:26, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Такой эффект наблюдался на бете и только при загрузке с ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, сладкий хлебушек (?), 12:24, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ryzen 3 2200g, сидел на встройке со времен 4.16 и норм.
     
     
  • 3.29, Annoynymous (ok), 13:03, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Если для тебя загрузка через раз это норм, то для меня нет.
     
  • 1.2, Вася (??), 11:56, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прекрасно все!
     
  • 1.3, iPony (?), 11:59, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В NFS добавлена поддержка асинхронного выполнения операций COPY на стороне сервер

    инновации

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:03, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Грегу бы подсуетиться, пока была возможность, и принять ReiserFS в основную ветку.
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov (?), 12:19, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Грегу бы подсуетиться, пока была возможность, и принять ReiserFS в основную ветку.

    Передицензирование под MS EULA же [I]!111

     
  • 2.15, Аноним (15), 12:20, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы не поняли, Линус никуда не делся Он просто временно отстранился от переписки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, iCat (ok), 12:04, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >...добавлено 552510 строк кода, удалено 244696 строк...

    Эвона как оно..

     
  • 1.9, Mac (??), 12:09, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда починят самопроизвольный выход системы из спящего режима на маке?
     
     
  • 2.18, Annoynymous (ok), 12:23, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Когда починят самопроизвольный выход системы из спящего режима на маке?

    А ядро тут причём? Из спящего режима выводит ACPI. Если в маках глючное ACPI, ядро ничем не может помочь.

     
     
  • 3.28, Andrey Mitrofanov (?), 12:56, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Как не может А костылик, патч с табличкой кладжиков виердов или как их там, за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Annoynymous (ok), 13:04, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну вот пусть пользователи макобуков и пишут это затычечку, у нас тут ёпен сорс.
     
     
  • 5.43, ZloySergant (ok), 13:52, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ну вот пусть пользователи макобуков и пишут это затычечку, у нас тут ёпен сорс.

    Поосторожней на поворотах. Гномерасты понапишут-с ведь.

     
  • 5.45, Аноним (45), 14:01, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    "Опенсорс - не для всех!". Так и запишем!
     
     
  • 6.59, Andrey Mitrofanov (?), 15:27, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > "Опенсорс - не для всех!". Так и запишем!

    Да!  Только для тех, кто платит.

    Платиновые спонсеры не дадут соврать[I]!

     
  • 4.84, Stax (ok), 17:56, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они ж Пользователи, им надо.  Не в Эппле ж им с этим вашим ACPI идти, нет?

    А почему нет? Купили, могут попросить поддержку... Ну, если речь не идет про какой-то устаревший мак, конечно.

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:12, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Какая разница, что АНБ не сможет поиметь тебя с какой-то вероятностью через спек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, A.Stahl (ok), 12:15, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что, и в AMD и IBM и прочих новых процессорах есть Intel ME?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:31, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В AMD есть AMD PSP
     
  • 2.19, Annoynymous (ok), 12:23, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Покупай эльбрус ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.71, Аноним (71), 16:27, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в нём случайно нет FSB ME?
     
     
  • 4.86, Annoynymous (ok), 18:21, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А в нём случайно нет FSB ME?

    Я не думаю, что АНБ может хоть что-то туда встроить.

     
  • 4.87, Товарищ Майор (?), 18:24, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ? А в нём случайно нет FSB ME?
    Нету!
     
  • 2.23, Акакжев (?), 12:36, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    АНБ сможет меня "поиметь"? Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить? Публично?
     
     
  • 3.35, Vitaliy Blats (?), 13:33, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Конечно сможет Это не значит что из твоего компьютера вылезет пенес Это значи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Michael Shigorin (ok), 13:53, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Виталий, не переживайте так, мы уже работаем над этим.  А отключение банкомётов проходили в Греции и, смею предположить, подобные сценарии тоже кто-нить да прорабатывает.

    PS: кстати, у нас ещё две вакансии по эльбрусу (Москва, Дмитровская, но возможны варианты в Питере, Самаре и Обнинске) -- если кому действительно охота приложить руку, пишите мне почтой.

     
     
  • 5.52, Аноним (52), 14:56, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если серьёзно то на ть Основное, чего пока не решили связь оповещение , канали... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.56, Наше имя Легион (?), 15:09, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    для оповещения есть сирена. проверенное решение.
     
  • 5.55, Акакжев (?), 15:08, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Виталий, не переживайте так,
    > мы уже работаем над этим.

    Вот потому то он и в панике. А мы спокойны.

     
  • 5.62, Аноним (62), 15:37, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >не переживайте так, мы уже работаем над этим.

    То есть, отключать будут не всем, а только тем, кто не получил галочку о благонадежности от попа и товарищмайора?

     
     
  • 6.65, Michael Shigorin (ok), 15:47, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>не переживайте так, мы уже работаем над этим.
    > То есть, отключать будут не всем, а только тем, кто не получил
    > галочку о благонадежности от попа и товарищмайора?

    Довольно странная логика, попробуйте оттрассировать свой вывод до первого же внутреннего противоречия.

    PS: ну и над таким мы не работаем :-)  как и российский ВПК, похоже...

     
  • 4.53, Акакжев (?), 15:01, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> АНБ сможет меня "поиметь"? Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить? Публично?
    > Конечно сможет.

    Понимаешь, Петька, есть один нюанс. Беспокоит это не меня, а тебя. Знаешь почему? Потому что все страхи, что ты тут вывалил, это твоё ближайшее будущее.

     
  • 2.39, Michael Shigorin (ok), 13:49, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Куда рыть, не подскажете У меня 8С второй ревизии, вроде довольно новый ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 15:40, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    где взять такой? ) хочу на переносном вычислителе с 64гб ОЗУ. Серьёзно.
     
     
  • 4.66, Michael Shigorin (ok), 15:51, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > где взять такой? )

    Мы в МЦСТ купили.  Там, кстати, цены потихоньку вниз пошли на разгоне партии -- по полтиннику скинули и на 801, и на 101.

    > хочу на переносном вычислителе с 64гб ОЗУ. Серьёзно.

    На переносном пока только "единички" и "четвёрки" видел; с 64 Гб пока тоже сложно -- в свою 801 планки по 16 так и не подобрал (рекомендация есть, да напряжёнка с восьмибитной организацией нынче, в основном x4).  Довольствуюсь штатными 32.

    Если совсем серьёзно -- спросите питерский НПЦ "Аквамарин", может, и на восьмёрке будут делать.

     
  • 2.47, Аноним (45), 14:03, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Позволь вас обрадовать! Ты нахрен не сдался АНБ...
     
     
  • 3.57, Акакжев (?), 15:09, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Позволь вас обрадовать! Ты нахрен не сдался АНБ...

    Он то как раз и сдался. Такие как он и есть их Wunderwaffe.

     
  • 1.24, Aytishnik.com (ok), 12:41, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не добавили в ядро WireGuard, расходимся...
     
  • 1.25, Maxim (??), 12:42, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Добавлена начальная поддержка стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6

    Устройства ходят уже пол года, а они только добавили поддержку и то неполную.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:13, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, потерпите.
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:17, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это единичные инженерные прототипы для тестов. Массовое производство ещё не началось, неделю назад только спецификацию утвердили.
     
     
  • 3.41, Жора (??), 13:50, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тп-линки вполне массово произвели новые роутеры.
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:45, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Intel Whiskey Lake... как-то нескромно совсем :)
     
     
  • 2.27, Акакжев (?), 12:50, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё и Whiskey Cove и Dollar Cove есть.
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:14, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь 4.18 станет LTE или скоро умрет?
     
     
  • 2.33, Andrey Mitrofanov (?), 13:17, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Теперь 4.18 станет LTE или скоро умрет?
    >LTE

    Эт-т вряд ли.

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115585.html#0

     
  • 2.85, Andrey Mitrofanov (?), 18:02, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Теперь 4.18 станет LTE или скоро умрет?

    [I]"" But my wife, someone much smarter than I, then told me, "Every year there is a new kindergarten class."  ""[/I]

    А, не, не то...

    [I]"" And given that this is going to be one of the "Long Term" kernels I end up maintaining for a few years, [--8<--] ""[/I]

    --Greg KH "Linux 4.19"  https://lwn.net/ml/linux-kernel/20181022073224.GA5658@kroah.com/

     
     
  • 3.89, Аноним (32), 18:28, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачетно. Спасибо за юмор! :)
    Эх жаль, что не 4.18. Такое ощущение, что они специально выбирают ядра для LTE, которые не используются в выпусках Ubuntu.
     
  • 1.36, Аноним (36), 13:36, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Добавлена поддержка алгоритма управления сетевыми очередями CAKE

    Теперь линукс точно торт!

     
     
  • 2.49, Аноним (45), 14:07, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Линукс всегда был плюшкой. Разве fq_codel так плох?
     
  • 2.79, анонимный аноним (ok), 17:09, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    The cake is a lie
     
  • 1.40, ryoken (ok), 13:49, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >> В драйвере Nouveau отмечаются только исправления.

    Нуво всё? Нвидия задушила?

     
     
  • 2.61, Andrey Mitrofanov (?), 15:31, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>> В драйвере Nouveau отмечаются только исправления.
    > Нуво всё? Нвидия задушила?

    Исправлениями[I]?!

     
  • 2.63, Аноним (62), 15:39, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У дежурного некроманта мана кончилась.
     
  • 1.50, Аноним (50), 14:28, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Core i7 7500U так и фризится спустя N количество дней непрерывной работы с запущенными иксами?
     
     
  • 2.68, Michael Shigorin (ok), 16:03, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Core i7 7500U так и фризится спустя N количество дней непрерывной
    > работы с запущенными иксами?

    Совершенно на всякий сверьте с https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=109051 -- только туда по этому случаю _не_ пишите, бага именно про семейство baytrail'овых.

     
  • 2.74, Харитон (?), 16:41, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    возможно это старая пробелма Интеловских процов многоядерных.
    Попробуйте добавить в параметры загрузки ядра:
    processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=0
     
  • 1.51, Аноним (51), 14:46, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эх, Михаил Я б и рад в сабж поверить, но с несвободным компилятором как-то наив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.67, Michael Shigorin (ok), 16:01, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Эх, Михаил! Я б и рад в сабж поверить, но с несвободным
    > компилятором как-то наивно.

    Это да, болючая штука.  Но сейчас вроде опять взялись и за gcc -- может, в нынешнем уже хватает информации о циклах ниже промежуточного представления, в прошлый раз не хватило и оптимизировать получалось на порядок хуже.

    > Подвижки хотя б по back-end'у есть хоть какие-то? Ладно front-end
    > имеющийся не открыть, но машинозависимую часть могли бы. Но, судя
    > по одному интервью, не особо стремятся.

    Они рассматривают компилятор как часть аппаратуры по сути, причём с существеннейшим know how в оптимизаторе (это та часть, которую не смог интел для итаника -- помимо решения проблемы бинарной совместимости с "наследством" x86).

    И с рассекречиванием СК есть грабелька: это собственность не только МЦСТ (но понимание, что надо двигаться в этом направлении, есть -- осталось всего ничего, так и сделать).

    > А это нивелирует претензии на безопасность: кто-то возьмётся
    > за независимый (!) аудит LCC?

    Ну скажем так, я бы такую команду собрал оперативно, был бы заказчик.  Пока остаётся полагаться на тех, кто это смотрит для МО (во избежание устаревших комментариев про "решал" -- нам в альтераторе, который вообще на схеме написан, нашли несколько реальных проблем; с 2014 наконец-то взялись за голову).

    Только в любом случае вся эта тема упирается в доверенный компилятор -- и для gcc/x86 тоже, что характерно.

    PS: спасибо, очень дельный комментарий.

     
     
  • 3.72, Andrey Mitrofanov (?), 16:32, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Только в любом случае вся эта тема упирается в доверенный компилятор --
    > и для gcc/x86 тоже, что характерно.

    Местами хоть уже не в бинари. http://bootstrappable.org/

     
  • 3.76, Аноним (71), 16:53, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А что, тогда получается, что при засекреченной системе команд, для Эльбруса нет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, Michael Shigorin (ok), 17:01, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А что, тогда получается, что при засекреченной системе команд,
    > для Эльбруса нет Ассемблера?

    Есть и ассемблер (и cc -S), и дизассемблер -- и даже JTAG на 4.4... но по бумагам -- засекречены и система команд, и её кодировка.

     
  • 1.58, Аноним (58), 15:25, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это-то самое, ради чего SJW принимали CoC и отстранили от разработки Тео ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.73, Andrey Mitrofanov (?), 16:33, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Это-то самое, ради чего SJW принимали CoC и отстранили от разработки Тео?

    Не.  Не "то самое", а "всё такое вот".

     
  • 1.75, AnonPlus (?), 16:52, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> которые появятся в будущих моделях CPU Intel

    Уже появились, начиная с 9-го поколения.

    https://twitter.com/InstLatX64/status/1049762856525320192

     
  • 1.77, Аноним (71), 16:54, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Wi-Fi 6 работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, но позволяет привлечь дополнительные полосы в диапазонах между 1 и 7 ГГц

    А пользователя потом не привлекут?

     
     
  • 2.83, Аноним (83), 17:47, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вот такой же вопрос - вроде как на диапазоны между 1 и 7 ГГц лицензии нужны...
     
  • 1.90, Kuromi (ok), 18:37, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Добавлена начальная поддержка стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6 (802.11ax)."

    Новость прекрасная но, что это даст когда даже сейчас производители смартфонов не стесняются  штамповать свежие телефоны с поддержкой только 2.4 Ггц?

     

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