22.10.2018 11:51  Релиз ядра Linux 4.19

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|3.16, Annoynymous (ok), 12:22, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Да вроде говорили, что там не столько с ядром беда, сколько с
> Mesa.
А Mesa во всех дистрибутивах уже полгода как нужной версии. Остаётся только ядро и вот оно!
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|5.70, Michael Shigorin (ok), 16:11, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> GUI он оказался разделенным по вертикали на ДВА одновременно
> показывающих одно и тоже экрана, причем на уровне значка LibreOffice
> Writer все смазывалось вниз. Представьте, что экран был куском
> сливочного масла на хлебе, по которому с этой точки провели горячим
> ножом и размазали его на весь остальной кусок хлеба - по виду было
> очень похоже.
О-оо, наблюдали подобное на HP AIO -- вдруг чем-то пригодится: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=97822
> Обновление BIOS до последней на тот момент версии дало положительный
> эффект - картинка стала нормальной и вывод xrandr стал таким, каким
> должен быть.
Ага, в том случае тоже дошли до проблем с фирмварью.
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|2.18, Annoynymous (ok), 12:23, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> Когда починят самопроизвольный выход системы из спящего режима на маке?
А ядро тут причём? Из спящего режима выводит ACPI. Если в маках глючное ACPI, ядро ничем не может помочь.
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|5.43, ZloySergant (ok), 13:52, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Ну вот пусть пользователи макобуков и пишут это затычечку, у нас тут ёпен сорс.
Поосторожней на поворотах. Гномерасты понапишут-с ведь.
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|4.84, Stax (ok), 17:56, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Они ж Пользователи, им надо. Не в Эппле ж им с этим вашим ACPI идти, нет?
А почему нет? Купили, могут попросить поддержку... Ну, если речь не идет про какой-то устаревший мак, конечно.
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|4.44, Michael Shigorin (ok), 13:53, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Виталий, не переживайте так, мы уже работаем над этим. А отключение банкомётов проходили в Греции и, смею предположить, подобные сценарии тоже кто-нить да прорабатывает.
PS: кстати, у нас ещё две вакансии по эльбрусу (Москва, Дмитровская, но возможны варианты в Питере, Самаре и Обнинске) -- если кому действительно охота приложить руку, пишите мне почтой.
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|5.55, Акакжев (?), 15:08, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Виталий, не переживайте так,
> мы уже работаем над этим.
Вот потому то он и в панике. А мы спокойны.
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|5.62, Аноним (62), 15:37, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>не переживайте так, мы уже работаем над этим.
То есть, отключать будут не всем, а только тем, кто не получил галочку о благонадежности от попа и товарищмайора?
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|6.65, Michael Shigorin (ok), 15:47, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>не переживайте так, мы уже работаем над этим.
> То есть, отключать будут не всем, а только тем, кто не получил
> галочку о благонадежности от попа и товарищмайора?
Довольно странная логика, попробуйте оттрассировать свой вывод до первого же внутреннего противоречия.
PS: ну и над таким мы не работаем :-) как и российский ВПК, похоже...
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|4.53, Акакжев (?), 15:01, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> АНБ сможет меня "поиметь"? Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить? Публично?
> Конечно сможет.
Понимаешь, Петька, есть один нюанс. Беспокоит это не меня, а тебя. Знаешь почему? Потому что все страхи, что ты тут вывалил, это твоё ближайшее будущее.
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|4.66, Michael Shigorin (ok), 15:51, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> где взять такой? )
Мы в МЦСТ купили. Там, кстати, цены потихоньку вниз пошли на разгоне партии -- по полтиннику скинули и на 801, и на 101.
> хочу на переносном вычислителе с 64гб ОЗУ. Серьёзно.
На переносном пока только "единички" и "четвёрки" видел; с 64 Гб пока тоже сложно -- в свою 801 планки по 16 так и не подобрал (рекомендация есть, да напряжёнка с восьмибитной организацией нынче, в основном x4). Довольствуюсь штатными 32.
Если совсем серьёзно -- спросите питерский НПЦ "Аквамарин", может, и на восьмёрке будут делать.
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|3.57, Акакжев (?), 15:09, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Позволь вас обрадовать! Ты нахрен не сдался АНБ...
Он то как раз и сдался. Такие как он и есть их Wunderwaffe.
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|2.34, Аноним (34), 13:17, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Это единичные инженерные прототипы для тестов. Массовое производство ещё не началось, неделю назад только спецификацию утвердили.
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|3.89, Аноним (32), 18:28, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачетно. Спасибо за юмор! :)
Эх жаль, что не 4.18. Такое ощущение, что они специально выбирают ядра для LTE, которые не используются в выпусках Ubuntu.
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|2.74, Харитон (?), 16:41, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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возможно это старая пробелма Интеловских процов многоядерных.
Попробуйте добавить в параметры загрузки ядра:
processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=0
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|2.67, Michael Shigorin (ok), 16:01, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Эх, Михаил! Я б и рад в сабж поверить, но с несвободным
> компилятором как-то наивно.
Это да, болючая штука. Но сейчас вроде опять взялись и за gcc -- может, в нынешнем уже хватает информации о циклах ниже промежуточного представления, в прошлый раз не хватило и оптимизировать получалось на порядок хуже.
> Подвижки хотя б по back-end'у есть хоть какие-то? Ладно front-end
> имеющийся не открыть, но машинозависимую часть могли бы. Но, судя
> по одному интервью, не особо стремятся.
Они рассматривают компилятор как часть аппаратуры по сути, причём с существеннейшим know how в оптимизаторе (это та часть, которую не смог интел для итаника -- помимо решения проблемы бинарной совместимости с "наследством" x86).
И с рассекречиванием СК есть грабелька: это собственность не только МЦСТ (но понимание, что надо двигаться в этом направлении, есть -- осталось всего ничего, так и сделать).
> А это нивелирует претензии на безопасность: кто-то возьмётся
> за независимый (!) аудит LCC?
Ну скажем так, я бы такую команду собрал оперативно, был бы заказчик. Пока остаётся полагаться на тех, кто это смотрит для МО (во избежание устаревших комментариев про "решал" -- нам в альтераторе, который вообще на схеме написан, нашли несколько реальных проблем; с 2014 наконец-то взялись за голову).
Только в любом случае вся эта тема упирается в доверенный компилятор -- и для gcc/x86 тоже, что характерно.
PS: спасибо, очень дельный комментарий.
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|4.78, Michael Shigorin (ok), 17:01, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> А что, тогда получается, что при засекреченной системе команд,
> для Эльбруса нет Ассемблера?
Есть и ассемблер (и cc -S), и дизассемблер -- и даже JTAG на 4.4... но по бумагам -- засекречены и система команд, и её кодировка.
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|1.90, Kuromi (ok), 18:37, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"Добавлена начальная поддержка стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6 (802.11ax)."
Новость прекрасная но, что это даст когда даже сейчас производители смартфонов не стесняются штамповать свежие телефоны с поддержкой только 2.4 Ггц?
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