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18.10.2018 06:16  В linux-порт файлового менеджера Far2 добавлен консольный режим

Опубликована экспериментальная ветка проекта far2l (linux-порт классического far2), поддерживающая работу в консольном режиме. Ранее far2l поставлялся только как графическое приложение, использующее для отрисовки интерфейса тулкит wxWidgets. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/elfmz/far2l...)
  2. OpenNews: Пре-альфа версия порта Far Manager под Linux
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE
  4. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21
  6. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
Автор новости: unxed
Тип: Программы
Ключевые слова: far
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  • 1.1, Аноним (1), 11:03, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ого, джва года ждал!
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:57, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Офигеть, консольный FM стал наконец консольным. Сделать фар на WxWidgets - это издевательство над здравым смыслом.
     
     
  • 3.44, ryoken (ok), 14:24, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Экхм... Видимо, надо ждать, когда в вендовый FAR прикрутят графический режим, в отместку? :)
     
     
  • 4.52, X86 (ok), 14:51, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Она всегда там была, разве нет?
     
  • 1.2, Ононимус (?), 11:06, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Разве mc не с лихвой покрывает потребности консольного ФМ для linux? 🤔
     
     
  • 2.4, Ononym (?), 11:22, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У него фатальный недостаток, он не внушает того чувства беззаботных 90х, как это делает фар
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:43, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Недостатков в mc куда как больше Двух трёхпанельный список файлов сделать невоз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:03, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кодировки переключать можно.
     
  • 4.11, allez (ok), 12:08, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Плагинов расцветки синтаксиса нет.
    > Работы с FTP как с обычным диском нет.
    > Сравнения папок с поиском различающихся/отсутствующих файлов нет.
    > Переключения кодировок при просмотре файлов нет.
    > Встроенного редактора нет

    Вот интересно, это свидетельство махрового невежества или сознательное вранье?

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 12:33, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да.

     
     
  • 6.31, allez (ok), 13:04, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да.

    Это вы на какую часть моего вопроса ответили? :-)

     
     
  • 7.36, Аноним (36), 13:20, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На "или". ;-)
     
  • 5.22, Урри (?), 12:36, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плагинов расцветки действительно нет. Родная расцвечивалка сильно уступает тому же colorer-take5 (нельзя внутри html файла расцвечивать script блоки как js и т.д.)
     
  • 4.14, Diozan (ok), 12:16, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не поверишь, самого MC тоже нет. Это фантастика.
     
     
  • 5.15, Аноним (6), 12:21, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я не верю.
     
  • 4.20, Ю.Т. (?), 12:32, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Страньше и страньше. Сам FAR всё или многое из этого умел лишь через добавки. Но так же всё это (без второго абзаца, разве что) умеет и MC -- через добавки.
     
  • 4.26, Alex_hha (?), 12:54, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Двух/трёхпанельный список файлов сделать невозможно даже если у тебя 4к.

    а зачем оно нужно?

    > Нормального выделения чтобы Shift+стрелки, Shift+Home/End/PgUp/PgDw тоже нет и не предвидится

    выделение через F3 чем не устраивает?

    > Сравнения папок с поиском различающихся/отсутствующих файлов нет.

    там есть режимы сравнения, но это как бы не задача файлового менеджера

    > Плагинов расцветки синтаксиса нет

    базового вполне достаточно, чтобы подправить тот же bash скрипт, если нужно что то серьезное есть специальные редакторы/ide

    > Работы с FTP как с обычным диском нет.

    есть, но зачем оно надо?

    > (чтобы видел RTF/ODT как обычный текст, а не как бинарный файл) нет

    а при чем тут файловый менеджер? С таким же успехом можно сказать, что нет проигрывания музыки/видео!

    > Встроенного редактора нет

    есть

     
     
  • 5.32, Ю.Т. (?), 13:05, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> Двух/трёхпанельный список файлов сделать невозможно даже если у тебя 4к.
    > а зачем оно нужно?

    Например, чтобы не открывать два экземпляра для одной задачи перемещения файлов между точками А, Б и В.

    >> Нормального выделения чтобы Shift+стрелки, Shift+Home/End/PgUp/PgDw тоже нет и не предвидится
    > выделение через F3 чем не устраивает?

    Здесь на вкусы, но удобно было бы работать аналогично выделению прочих программ.

    >> Сравнения папок с поиском различающихся/отсутствующих файлов нет.
    > там есть режимы сравнения, но это как бы не задача файлового менеджера

    Есть сравнение, по именам, размерам и содержимому.

    >> Плагинов расцветки синтаксиса нет
    > базового вполне достаточно, чтобы подправить тот же bash скрипт, если нужно что
    > то серьезное есть специальные редакторы/ide

    Такие "плагины" просто есть. Положил, куда надо, файл с расцветкой, и наслаждайся.

    >> (чтобы видел RTF/ODT как обычный текст, а не как бинарный файл) нет
    > а при чем тут файловый менеджер? С таким же успехом можно сказать,
    > что нет проигрывания музыки/видео!

    Добавки, делающие это, есть -- antiword, odt2txt, unrtf (?) и под.

     
  • 4.41, Аноним (-), 14:07, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ээээ Mc - классический двухпанельник, не хуже нортона При том панели довольно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.43, Аноним (6), 14:16, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    https www securitylab ru upload iblock 940 940be30d4a06d42f49a28aa97fe3f768 pn... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.46, Аноним (46), 14:27, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Рассказать Чтение документации вслух 10 мин ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.49, Ю.Т. (?), 14:37, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Список файлов в две колонки. Shift+Вправо выделит все от текущего до стоящего
    > справа. А теперь расскажи как настроить mc чтобы он так работал.

    В MC работает только shift+вверх/вниз.

     
     
  • 7.50, Аноним (46), 14:42, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В MC работает только shift+вверх/вниз.

    Ну так на'bind'дите для влево-вправо.

     
     
  • 8.53, Ю.Т. (?), 14:51, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> В MC работает только shift+вверх/вниз.
    > Ну так на'bind'дите для влево-вправо.

    Думаю, там такой логики обработки просто нет, чтобы из колонки в колонку.
    Лично мне MC хватает для всего, хотя от упомянутой более-чем-2-панельности я бы не отказался, да и ещё одна функциональность, меню пользователя, могла бы быть сделана поинтереснее.

     
  • 4.45, ryoken (ok), 14:26, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Работы с FTP как с обычным диском нет.

    FTP
    Linux
    "обычный диск"

    ...неужели оно принципиально не монтируется..?

     
  • 3.7, Аноним (7), 11:45, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    90-е в России внушали чувство беззаботности? Ну-ну...
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 11:46, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Ему было 6...
     
     
  • 5.23, Аноним (21), 12:37, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Или может для его родителей это были "святые девяностые" и они не знали куда девать деньги.
     
  • 2.9, Аноним (10), 12:02, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В far есть автодополнение в строках ввода - сразу всплывает диалог с историей, что раньше похожего вводил, можно выбрать кнопками вверх/вниз.
     
     
  • 3.17, iv (?), 12:29, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В mc оно всплывает по Alt-H.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:44, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    что очень неудобно, потому что far подствечивает по уже набранным начальным симв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, Alex_hha (?), 12:58, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > как например скопировать в консоль полный путь к файлу а не только имя?

    скопировать откуда?

    > как перейти на уровень вверх? типа Ctrl+PageUP

    PageUP + enter

    > как в корень перейти?

    directory hotlist?

     
     
  • 6.34, Аноним (34), 13:15, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > PageUP + enter

    Home Enter, вообще-то.

     
  • 6.47, КО (?), 14:28, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >скопировать откуда?

    Полный путь к указанному (выделенным) файлу (файлам).

     
  • 5.33, Ю.Т. (?), 13:13, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > что очень неудобно, потому что far подствечивает по уже набранным начальным символам

    Мне это казалось неудобным, вроде под руку толкают. ))

    > мне много не хватает в MC
    > как например скопировать в консоль полный путь к файлу а не только
    > имя?

    В этом порядке: C-x C-p C-x C-t

    > как перейти на уровень вверх? типа Ctrl+PageUP

    Home F3

    > нравится Ctrl+S, лучше когда точно не знаешь что надо.. в фаре не
    > совсем удобно тискать альт + буква
    > но если точно знаешь что нужно, то альт фара удобней

    Alt-s <первая буква> (или Esc s <первая буква>)

    > как в корень перейти?
    > приходится тискать Alt+C / Enter

    Тут уж я спрошу -- зачем? Но есть же
    cd /

     
  • 4.42, Аноним (-), 14:09, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В far еще удобно было что если печатать абы что в вьюшке - поиск врубается и это... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Crazy Alex (ok), 12:31, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И оно на редкость утомительно - вечно лезет под руку и норовит впихнуть не то, что надо
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:11, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    там нкурсес используется или что-то другое?
    и вообще, где скрины,Зин? в теме убогого Хрома 100500 скринов, а тут хоть бы 1 сделали...
     
     
  • 2.18, Аноним (21), 12:30, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну зачем уродовать топик.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:40, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Виндой уже несколько лет почти совсем не пользуюсь, но Far почти всегда ставлю в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Ю.Т. (?), 13:15, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Также есть что-то в F3 отображающей содержимое файла в фикс.шрифте. Причём в
    > Far это умолчательное поведение, в отличие от других (в т.ч. и
    > mc), которые пытаются найти подходящий вьювер (мол зачем человеку это двоичная
    > ерунда). Far помогает "чувствовать" формат файла, так становишься ближе к самой
    > системе, лучше её понимаешь.

    Есть же возможность перестроить. Умолчательный угадчик MC угадывает далеко не всегда так, как удобно.

     
     
  • 3.57, Аноним (5), 14:57, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно и Shift-F3, но я не об этом...
     
  • 1.12, commiethebeastie (ok), 12:09, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Доверьте файлы UTF-16 костылям.
     
     
  • 2.16, Аноним (7), 12:26, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что хотел сказать Если имена из ФС читаются нормально, то не всё ли равно, как ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:39, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тем что это не просто костыль, а ещё и неработающий костыль В UTF-16, чтоб ты з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.38, commiethebeastie (ok), 13:28, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что такие вещи в основном тестируют на ASCII наборе, который во всех кодировках одинаковый.
     
  • 1.27, San (??), 12:54, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ../far2l
    ...
    make
    ...
    make[2]: *** Нет правила для сборки цели «/opt/far2l/far2l/bootstrap/farlng», требуемой для «bootstrap/CMakeFiles/bootstrap».  Останов.

    заценить не удалось...

     
  • 1.30, vitalif (ok), 13:02, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И ещё FAR-ская тупо сине-белая тема - выглядит же отвратительно
     
     
  • 2.48, ryoken (ok), 14:30, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм.. на голубое небо с белыми облаками у вас такая же реакция? (Вкусовщина же).
     
     
  • 3.55, Ю.Т. (?), 14:55, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хм.. на голубое небо с белыми облаками у вас такая же реакция?
    > (Вкусовщина же).

    Сине-белая гамма резковата для глаза.
    В MC как основную я использую синий с уменьшенной яркостью (подправил .Xdefaults) плюс два оттенка светло-серых (обнаружил brightgray буквально на днях :))

     
  • 1.37, Анонимусис (?), 13:26, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    mc нужен только для того, чтобы использовать его как файл-менеджер в i3. far умеет такое?
     
  • 1.51, abu (?), 14:46, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне нравился DOS NAavigator, а вот, кстати, mc умеет удалять файлы при нажатии на Del (как это сделать)?
     
     
  • 2.54, Ю.Т. (?), 14:52, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Мне нравился DOS NAavigator, а вот, кстати, mc умеет удалять файлы
    > при нажатии на Del (как это сделать)?

    Не умеет, и очень хорошо что не умеет, а если сумеет вдруг, придётся решительно отучить. Это же не текст, где возможно Undo.

     
  • 2.56, Пользователь Debian (?), 14:55, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот эта штука — IBM HandShaker CONNECT, http://www.dorlov.no-ip.com/Connect/connectr.htm — была ещё ламповей, чем DOS Navigator.
    Но про неё мало кто знал.
     

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