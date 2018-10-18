18.10.2018 06:16  В linux-порт файлового менеджера Far2 добавлен консольный режим

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|2.40, Аноним (40), 13:57, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Офигеть, консольный FM стал наконец консольным. Сделать фар на WxWidgets - это издевательство над здравым смыслом.
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|3.44, ryoken (ok), 14:24, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Экхм... Видимо, надо ждать, когда в вендовый FAR прикрутят графический режим, в отместку? :)
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|2.4, Ononym (?), 11:22, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У него фатальный недостаток, он не внушает того чувства беззаботных 90х, как это делает фар
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|4.11, allez (ok), 12:08, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Плагинов расцветки синтаксиса нет.
> Работы с FTP как с обычным диском нет.
> Сравнения папок с поиском различающихся/отсутствующих файлов нет.
> Переключения кодировок при просмотре файлов нет.
> Встроенного редактора нет
Вот интересно, это свидетельство махрового невежества или сознательное вранье?
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|5.22, Урри (?), 12:36, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Плагинов расцветки действительно нет. Родная расцвечивалка сильно уступает тому же colorer-take5 (нельзя внутри html файла расцвечивать script блоки как js и т.д.)
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|4.20, Ю.Т. (?), 12:32, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Страньше и страньше. Сам FAR всё или многое из этого умел лишь через добавки. Но так же всё это (без второго абзаца, разве что) умеет и MC -- через добавки.
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|4.26, Alex_hha (?), 12:54, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Двух/трёхпанельный список файлов сделать невозможно даже если у тебя 4к.
а зачем оно нужно?
> Нормального выделения чтобы Shift+стрелки, Shift+Home/End/PgUp/PgDw тоже нет и не предвидится
выделение через F3 чем не устраивает?
> Сравнения папок с поиском различающихся/отсутствующих файлов нет.
там есть режимы сравнения, но это как бы не задача файлового менеджера
> Плагинов расцветки синтаксиса нет
базового вполне достаточно, чтобы подправить тот же bash скрипт, если нужно что то серьезное есть специальные редакторы/ide
> Работы с FTP как с обычным диском нет.
есть, но зачем оно надо?
> (чтобы видел RTF/ODT как обычный текст, а не как бинарный файл) нет
а при чем тут файловый менеджер? С таким же успехом можно сказать, что нет проигрывания музыки/видео!
> Встроенного редактора нет
есть
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|5.32, Ю.Т. (?), 13:05, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>> Двух/трёхпанельный список файлов сделать невозможно даже если у тебя 4к.
> а зачем оно нужно?
Например, чтобы не открывать два экземпляра для одной задачи перемещения файлов между точками А, Б и В.
>> Нормального выделения чтобы Shift+стрелки, Shift+Home/End/PgUp/PgDw тоже нет и не предвидится
> выделение через F3 чем не устраивает?
Здесь на вкусы, но удобно было бы работать аналогично выделению прочих программ.
>> Сравнения папок с поиском различающихся/отсутствующих файлов нет.
> там есть режимы сравнения, но это как бы не задача файлового менеджера
Есть сравнение, по именам, размерам и содержимому.
>> Плагинов расцветки синтаксиса нет
> базового вполне достаточно, чтобы подправить тот же bash скрипт, если нужно что
> то серьезное есть специальные редакторы/ide
Такие "плагины" просто есть. Положил, куда надо, файл с расцветкой, и наслаждайся.
>> (чтобы видел RTF/ODT как обычный текст, а не как бинарный файл) нет
> а при чем тут файловый менеджер? С таким же успехом можно сказать,
> что нет проигрывания музыки/видео!
Добавки, делающие это, есть -- antiword, odt2txt, unrtf (?) и под.
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|6.49, Ю.Т. (?), 14:37, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Список файлов в две колонки. Shift+Вправо выделит все от текущего до стоящего
> справа. А теперь расскажи как настроить mc чтобы он так работал.
В MC работает только shift+вверх/вниз.
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|8.53, Ю.Т. (?), 14:51, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> В MC работает только shift+вверх/вниз.
> Ну так на'bind'дите для влево-вправо.
Думаю, там такой логики обработки просто нет, чтобы из колонки в колонку.
Лично мне MC хватает для всего, хотя от упомянутой более-чем-2-панельности я бы не отказался, да и ещё одна функциональность, меню пользователя, могла бы быть сделана поинтереснее.
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|4.45, ryoken (ok), 14:26, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Работы с FTP как с обычным диском нет.
FTP
Linux
"обычный диск"
...неужели оно принципиально не монтируется..?
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|5.23, Аноним (21), 12:37, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Или может для его родителей это были "святые девяностые" и они не знали куда девать деньги.
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|2.9, Аноним (10), 12:02, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В far есть автодополнение в строках ввода - сразу всплывает диалог с историей, что раньше похожего вводил, можно выбрать кнопками вверх/вниз.
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|5.28, Alex_hha (?), 12:58, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> как например скопировать в консоль полный путь к файлу а не только имя?
скопировать откуда?
> как перейти на уровень вверх? типа Ctrl+PageUP
PageUP + enter
> как в корень перейти?
directory hotlist?
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|5.33, Ю.Т. (?), 13:13, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> что очень неудобно, потому что far подствечивает по уже набранным начальным символам
Мне это казалось неудобным, вроде под руку толкают. ))
> мне много не хватает в MC
> как например скопировать в консоль полный путь к файлу а не только
> имя?
В этом порядке: C-x C-p C-x C-t
> как перейти на уровень вверх? типа Ctrl+PageUP
Home F3
> нравится Ctrl+S, лучше когда точно не знаешь что надо.. в фаре не
> совсем удобно тискать альт + буква
> но если точно знаешь что нужно, то альт фара удобней
Alt-s <первая буква> (или Esc s <первая буква>)
> как в корень перейти?
> приходится тискать Alt+C / Enter
Тут уж я спрошу -- зачем? Но есть же
cd /
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|2.35, Ю.Т. (?), 13:15, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Также есть что-то в F3 отображающей содержимое файла в фикс.шрифте. Причём в
> Far это умолчательное поведение, в отличие от других (в т.ч. и
> mc), которые пытаются найти подходящий вьювер (мол зачем человеку это двоичная
> ерунда). Far помогает "чувствовать" формат файла, так становишься ближе к самой
> системе, лучше её понимаешь.
Есть же возможность перестроить. Умолчательный угадчик MC угадывает далеко не всегда так, как удобно.
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|1.27, San (??), 12:54, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ../far2l
...
make
...
make[2]: *** Нет правила для сборки цели «/opt/far2l/far2l/bootstrap/farlng», требуемой для «bootstrap/CMakeFiles/bootstrap». Останов.
заценить не удалось...
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|3.55, Ю.Т. (?), 14:55, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Хм.. на голубое небо с белыми облаками у вас такая же реакция?
> (Вкусовщина же).
Сине-белая гамма резковата для глаза.
В MC как основную я использую синий с уменьшенной яркостью (подправил .Xdefaults) плюс два оттенка светло-серых (обнаружил brightgray буквально на днях :))
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|2.54, Ю.Т. (?), 14:52, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Мне нравился DOS NAavigator, а вот, кстати, mc умеет удалять файлы
> при нажатии на Del (как это сделать)?
Не умеет, и очень хорошо что не умеет, а если сумеет вдруг, придётся решительно отучить. Это же не текст, где возможно Undo.
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