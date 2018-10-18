18.10.2018 06:16  В linux-порт файлового менеджера Far2 добавлен консольный режим

> Двух/трёхпанельный список файлов сделать невозможно даже если у тебя 4к.

а зачем оно нужно?

> Нормального выделения чтобы Shift+стрелки, Shift+Home/End/PgUp/PgDw тоже нет и не предвидится

выделение через F3 чем не устраивает?

> Сравнения папок с поиском различающихся/отсутствующих файлов нет.

там есть режимы сравнения, но это как бы не задача файлового менеджера

> Плагинов расцветки синтаксиса нет

базового вполне достаточно, чтобы подправить тот же bash скрипт, если нужно что то серьезное есть специальные редакторы/ide

> Работы с FTP как с обычным диском нет.

есть, но зачем оно надо?

> (чтобы видел RTF/ODT как обычный текст, а не как бинарный файл) нет

а при чем тут файловый менеджер? С таким же успехом можно сказать, что нет проигрывания музыки/видео!

> Встроенного редактора нет

есть

