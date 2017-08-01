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13.10.2018 19:53  Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.0

После двух лет разработки подготоволен релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 1.0, основанной на FreeBSD, с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 627 МБ (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7, а впоследствии вобрал в себя многие возможности FreeBSD 9-STABLE и FreeBSD 10-STABLE. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

Новый выпуск примечателен портированием некоторых улучшений из FreeBSD 10. В частности, перенесён новый загрузчик, поддержка разделов GPT, возможность загрузки с ФС ZFS, поддержка NVME SSD, новые драйверы для графических чипов AMD Radeon с задействованием аппаратного ускорения, улучшенная поддержка AMD Ryzen и интегрирован гипервизор Bhyve. Из поставки удалены фреймворк для работы с датчиками (имелись проблемы с блокировками) и библиотека Lindev. Утилита sudo заменена на doas из OpenBSD (sudo по-прежнему можно отдельно установить из портов).

Обновлены версии программ и подсистем, в том числе Perl 5.26.0, WPA_Supplicant 2, Bsnmp, Binutils, Dialog 1.2, Expat 2.2.0, file 5.32, LLVM / Clang 3.4.1, gperf 3.0.3, less 530, libarchive 3.2.1 libc-vis 2017/4/30 (netbsd), Netcat, Nvi, OpenPAM, OpenBSM, OpenSSH 7.3p1, openresolv, Pf, Subversion 1.8.17, SQLite 3.20.1, SMBFS, ACPI, Tcsh 6.20, Open ZFS. В базовый состав включены приложения Unbound, Ldns, mandoc 1.14.3 и драйверы для виртуальных окружений на базе Microsoft hyper-v.

Перенесён эмулятор Linux с поддержкой 64- и 32-разрядных исполняемых файлов. Улучшена поддержка оборудования, в том числе 8 поколения процессоров Intel, чипсетов AMD B350, X370 и X399, различных сетевых и беспроводных устройств, включая USB-карты Realtek 802.11n. Из FreeBSD 10.4 перенесены драйверы nvme и nvd, а также поддержка eMMC и графические драйверы.

В пакетном менеджере mport добавлена возможность единовременной установки нескольких пакетов одной командой и решены проблемы с обновлением сразу нескольких пакетов. В mport также обеспечено отслеживание зависимостей и устаревших пакетов с выводом соответствующих предупреждений. Осуществлён переход на новый формат пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.midnightbsd.org/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 0.8
  3. OpenNews: Релиз десктоп ориентированной системы MidnightBSD 0.1
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 8.0
  6. OpenNews: В OpenBSD предложен новый системный вызов unveil() для изоляции ФС
Лицензия: CC-BY
Ключевые слова: midnightbsd, freebsd
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  • 1.1, Vitaliy Blats (?), 20:03, 13/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Одного только не вижу в тексте новости: ЗАЧЕМ?

    Ну вот взять две самых популярных ситуации:
    1. У меня уже стоит FreeBSD. Какой резон ее менять на ЭТО, которое будет постоянно в роли догоняющего ? Стали поддерживать NVM спустя четыре года ? Круто, чо. Если мне захочется свалить с фряхи, я лучше свалю на стрекозу, та хоть шустро работает с кучей файлов и в целом быстра.

    2. Я только планирую использовать BSD-like. Тем более не поставлю. Форумов ноль. Документации ноль. Чтобы понять потенциальные нюансы, придется курить документацию по древним фрям.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:04, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > взять две самых популярных ситуации
    > У меня уже стоит FreeBSD
    > популярных ситуации
    > У меня уже стоит FreeBSD
    > популярных
     
     
  • 3.6, Анноним (?), 20:33, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >> У меня уже стоит FreeBSD

    Это все чисто гипотетические умозаключения.
    На самом деле не стоит она у него - не так давно сей индивид старательно набрасывал, что де неосилил^W так плохо все и печально в бздах.
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/114052.html#42
    ну или на лоре
    https://www.linux.org.ru/news/bsd/13456975#comment-13457382
    > У меня было свободное время, хотел поиграться во ФриБСД. Ниасилил. Не привык в 2017-м читать маны по установке ОС на ПеКа.

    Что у него основным стоит, намекает разбивка диска:
    https://www.linux.org.ru/forum/general/13254426
    > Windows 10 64 bit, ntfs раздел
    > 226 из 256 ГБ под NTFS

    В общем, ценность мнения этого "знатока" весьма сомнительна :)

     
     
  • 4.7, Vitaliy Blats (?), 20:45, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну и шо ты этим хотел доказать, валера ?

    Что я пробовал поставить пару БЗДей и они у меня даже не запустились в отличие от Линукса, Виндовса, ХромОСа и даже Колибри? Все норм, расслабься

     
  • 2.5, eRIC (ok), 20:22, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Одного только не вижу в тексте новости: ЗАЧЕМ?

    +1 согласен, смысл этого дистрибутива если он все сливки берет из FreeBSD основном и немного с других *BSD с такими большими временными разрывами.

     
  • 2.8, Fracta1L (ok), 20:54, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Одного только не вижу в тексте новости: ЗАЧЕМ?

    Я то же самое могу спросить и про твою ФриБСДу.

     
  • 2.13, пох (?), 21:47, 13/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    потому что новость, а не реклама А про что это вообще такое - ну открываешь сай... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, anonymous (??), 22:14, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Одного только не вижу в тексте новости: ЗАЧЕМ?

    Уважаемый Виталий,
    вам не кажется странным, что в новости о MidnightBSD нет ни слова ни о вас и ни о ваших проблемах, а вы почему-то пишите о том, что у вас стоит и что вы планируете. По-меньшей мере, это не скромно, да и к теме никакого отношения не имеет.

     
  • 1.2, vitek (??), 20:03, 13/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "В эмулятор Linux добавлена поддержка 64- и 32-разрядных исполняемых файлов."
    А какие тогда поддерживались до этого?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:02, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    8-битные неисполняемые. То бишь jpeg-картинки.
     
  • 2.11, анон (?), 21:34, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    64- не так давно появилась
     
     
  • 3.15, Qwerty (??), 22:01, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С разморозкой!
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:18, 13/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше операционных систем. Хороших и разных.
     
     
  • 2.10, Дениска Попов (?), 21:31, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да!
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:47, 13/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    GNOME? Для BSD уже запилили эмулятор Systemd?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:58, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гном есть во всех BSD, насколько мне известно, также как и в не-systemd дистрах линукса. Разработчики пишут патчи для отвязки от systemd.
     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 22:07, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Для BSD уже запилили эмулятор Systemd?
    >Перенесён эмулятор Linux с поддержкой 64- и 32-разрядных исполняемых файлов.

    Linux это и есть эмулятор system:D

     

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