13.10.2018 19:53  Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.0

После двух лет разработки подготоволен релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 1.0, основанной на FreeBSD, с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 627 МБ (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7, а впоследствии вобрал в себя многие возможности FreeBSD 9-STABLE и FreeBSD 10-STABLE. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

Новый выпуск примечателен портированием некоторых улучшений из FreeBSD 10. В частности, перенесён новый загрузчик, поддержка разделов GPT, возможность загрузки с ФС ZFS, поддержка NVME SSD, новые драйверы для графических чипов AMD Radeon с задействованием аппаратного ускорения, улучшенная поддержка AMD Ryzen и интегрирован гипервизор Bhyve. Из поставки удалены фреймворк для работы с датчиками (имелись проблемы с блокировками) и библиотека Lindev. Утилита sudo заменена на doas из OpenBSD (sudo по-прежнему можно отдельно установить из портов).

Обновлены версии программ и подсистем, в том числе Perl 5.26.0, WPA_Supplicant 2, Bsnmp, Binutils, Dialog 1.2, Expat 2.2.0, file 5.32, LLVM / Clang 3.4.1, gperf 3.0.3, less 530, libarchive 3.2.1 libc-vis 2017/4/30 (netbsd), Netcat, Nvi, OpenPAM, OpenBSM, OpenSSH 7.3p1, openresolv, Pf, Subversion 1.8.17, SQLite 3.20.1, SMBFS, ACPI, Tcsh 6.20, Open ZFS. В базовый состав включены приложения Unbound, Ldns, mandoc 1.14.3 и драйверы для виртуальных окружений на базе Microsoft hyper-v.

Перенесён эмулятор Linux с поддержкой 64- и 32-разрядных исполняемых файлов. Улучшена поддержка оборудования, в том числе 8 поколения процессоров Intel, чипсетов AMD B350, X370 и X399, различных сетевых и беспроводных устройств, включая USB-карты Realtek 802.11n. Из FreeBSD 10.4 перенесены драйверы nvme и nvd, а также поддержка eMMC и графические драйверы.

В пакетном менеджере mport добавлена возможность единовременной установки нескольких пакетов одной командой и решены проблемы с обновлением сразу нескольких пакетов. В mport также обеспечено отслеживание зависимостей и устаревших пакетов с выводом соответствующих предупреждений. Осуществлён переход на новый формат пакетов.



