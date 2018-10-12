12.10.2018 08:52  Организация Linux Foundation выпустила LTSI-ветку на базе ядра Linux 4.14

Организация Linux Foundation объявила о выпуске новой LTSI-ветки ядра Linux, основанной на версии ядра 4.14 (прошлая LTSI-ветка была основана на ядре 4.9). В рамках выпусков LTSI (Long Term Support Initiative) обеспечивается выпуск веток ядра с длительным сроком поддержки, кроме исправлений проблем, влияющих на стабильность и безопасность, предусматривающих также бэкпортирование новшеств. В разработке LTSI-ветки участвует ряд крупных производителей потребительских устройств, среди которых Hitachi, LG Electronics, Renesas, NEC, Sony, Panasonic, Qualcomm, Samsung и Toshiba, договорившихся о совместной работе по поддержке определённых версий ядра Linux с целью снижения затрат и более эффективного использования ресурсов, которые ранее приходилось тратить на выполнение работ, дублирующих аналогичную работу в других компаниях. Использование ветки LTSI, обновления для которой выпускаются в течение двух лет, позволяет производителям обеспечить актуальность ядра в прошивке на протяжении всего жизненного цикла продукта, без самостоятельного бэкпортирвоания и тестирования исправлений. Cписок LTS-веток, поддерживаемых разработчиками ядра Linux: 4.14 - поддержка до января 2020 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);

4.9 - поддержка до января 2023 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);

4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживал Greg Kroah-Hartman, а затем Google);

3.16 - поддержка до апреля 2020 (поддерживает Ben Hutchings из Debian);



