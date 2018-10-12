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12.10.2018 08:52  Организация Linux Foundation выпустила LTSI-ветку на базе ядра Linux 4.14

Организация Linux Foundation объявила о выпуске новой LTSI-ветки ядра Linux, основанной на версии ядра 4.14 (прошлая LTSI-ветка была основана на ядре 4.9). В рамках выпусков LTSI (Long Term Support Initiative) обеспечивается выпуск веток ядра с длительным сроком поддержки, кроме исправлений проблем, влияющих на стабильность и безопасность, предусматривающих также бэкпортирование новшеств.

В разработке LTSI-ветки участвует ряд крупных производителей потребительских устройств, среди которых Hitachi, LG Electronics, Renesas, NEC, Sony, Panasonic, Qualcomm, Samsung и Toshiba, договорившихся о совместной работе по поддержке определённых версий ядра Linux с целью снижения затрат и более эффективного использования ресурсов, которые ранее приходилось тратить на выполнение работ, дублирующих аналогичную работу в других компаниях. Использование ветки LTSI, обновления для которой выпускаются в течение двух лет, позволяет производителям обеспечить актуальность ядра в прошивке на протяжении всего жизненного цикла продукта, без самостоятельного бэкпортирвоания и тестирования исправлений.

Cписок LTS-веток, поддерживаемых разработчиками ядра Linux:

  • 4.14 - поддержка до января 2020 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);
  • 4.9 - поддержка до января 2023 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);
  • 4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживал Greg Kroah-Hartman, а затем Google);
  • 3.16 - поддержка до апреля 2020 (поддерживает Ben Hutchings из Debian);


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linuxfoundation....)
  2. OpenNews: Проблемы с BCache в ядре Linux 4.14 могут привести к повреждению данных
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.14
  4. OpenNews: Ядро Linux 4.9 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  5. OpenNews: Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.18
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kernel, linux
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  • 1, Аноним (-), 09:34, 12/10/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    И главное они все такие крутые разработчики ядра, заткнувшие остальных по числу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Аннон (?), 10:06, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нового андроида не будет. Будет Фьюша.
     
  • 2, Аноним (2), 09:36, 12/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понимаю, почему 4.9 поддерживается дольше, нежели 4.14?
     
  • 3, Q2W (?), 09:42, 12/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Использование ветки LTSI, обновления для которой выпускаются в течение двух лет, позволяет производителям обеспечить актуальность ядра в прошивке на протяжении всего жизненного цикла продукта,

    Т.е. срок гарантии у продуктов Hitachi, LG Electronics, Renesas, NEC, Sony, Panasonic, Qualcomm, Samsung и Toshiba составляет менее двух лет.

    И срок, в который они будут патчи безопасности делать.
    Хотя кого я обманываю: безопасность потребителям одноразовых продуктов не нужна.

     

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