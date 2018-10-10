10.10.2018 11:32  Опубликованы результаты аудита системы обновления Firefox

Компания Mozilla раскрыла результаты независимого аудита безопасности инфраструктуры, используемой для доставки обновлений к Firefox. В ходе аудита были проверены сервер отдачи обновлений, клиентские компоненты для применения обновлений и используемые проектом методы доставки. Аудит включал как изучение кода на наличие возможных уязвимостей, так и анализ надёжности протокола и стойкости применяемых криптоалгоритмов.

Аудит был выполнен компанией X41 D-SEC и не выявил критических проблем, но обнаружил серию ошибок, среди которых 3 проблемы имеют высокий уровень опасности. Все опасные ошибки найдены в коде серверного бэкенда Balrog и связаны с недоработками управляющего административного web-интерфейса в области защиты от CSRF-атак (Cross-Site Request Forgery). Опасность данных проблем снижается тем, что к Balrog имеет доступ только ограниченное число сотрудников, а для входа применяется многофакторная аутентификация.

В ходе проверки также выявлено несколько ошибок в коде на языке Си, используемом для обработки файлов с обновлениями. Данные проблемы вызваны небезопасной работой с внешними данными и могут привести к отказу в обслуживании. Отмечается, что ошибки не могут привести к модификации обновлений, так как целостность файлов с обновлениями удостоверяется цифровой подписью. В общем виде отмечен высокий уровень защиты сервиса обновлений.



