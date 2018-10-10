10.10.2018 11:32  Опубликованы результаты аудита системы обновления Firefox

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|2.10, Аноним (10), 16:17, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А может не надо суеверий в 2019?
И как же демоны в линуксе? Может поэтому с десктопной долей так плохо и надо переименовать от греха подальше?
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|3.12, Поцтерингэкзорцист (?), 16:24, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> И как же демоны в линуксе?
все ок, успешно изведены почти все.
> Может поэтому с десктопной долей так плохо и надо переименовать от греха подальше?
наоборот, ради десктопной доли не переименовали, а старательно уничтожили как класс - у нас теперь "сервисы", "как в винде".
Правильно отцепляться от controlling tty уже почти все разучились, и мы работаем над тем, чтобы разучились окончательно.
А на одном демоническом заклинании fork далеко не уедешь.
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|2.11, нах (?), 16:20, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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чего бы это не называть, рабы должны помнить, какому хозяину они на самом деле служат!
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