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10.10.2018 11:32  Опубликованы результаты аудита системы обновления Firefox

Компания Mozilla раскрыла результаты независимого аудита безопасности инфраструктуры, используемой для доставки обновлений к Firefox. В ходе аудита были проверены сервер отдачи обновлений, клиентские компоненты для применения обновлений и используемые проектом методы доставки. Аудит включал как изучение кода на наличие возможных уязвимостей, так и анализ надёжности протокола и стойкости применяемых криптоалгоритмов.

Аудит был выполнен компанией X41 D-SEC и не выявил критических проблем, но обнаружил серию ошибок, среди которых 3 проблемы имеют высокий уровень опасности. Все опасные ошибки найдены в коде серверного бэкенда Balrog и связаны с недоработками управляющего административного web-интерфейса в области защиты от CSRF-атак (Cross-Site Request Forgery). Опасность данных проблем снижается тем, что к Balrog имеет доступ только ограниченное число сотрудников, а для входа применяется многофакторная аутентификация.

В ходе проверки также выявлено несколько ошибок в коде на языке Си, используемом для обработки файлов с обновлениями. Данные проблемы вызваны небезопасной работой с внешними данными и могут привести к отказу в обслуживании. Отмечается, что ошибки не могут привести к модификации обновлений, так как целостность файлов с обновлениями удостоверяется цифровой подписью. В общем виде отмечен высокий уровень защиты сервиса обновлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
  3. OpenNews: Аудит безопасности набора procps-ng выявил опасные уязвимости
  4. OpenNews: Подведены итоги аудита кода библиотеки GNU libmicrohttpd
  5. OpenNews: Выпуск OpenVPN 2.4.2, в котором отражены результаты аудита безопасности
  6. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mozilla, firefox, audit
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  • 1.1, анан (?), 11:45, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    > в коде на языке Си

    ну ясно был бы раст, и ошибок не было...

     
     
  • 2.3, Qwerty (??), 14:08, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Ха, судя по дислайкам, ирония не прошла)))
     
  • 1.2, Анонимм (??), 13:59, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ну ессьно, не аудит же самого браузера проводить, особенно на предмет шпионажа за пользователями...

    https://spyware.neocities.org/articles/

     
     
  • 2.4, macfaq (?), 14:12, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Это теперь телеметрия называется.
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:19, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +3 +/
    А как такое поведение называется, не напомните, когда софт что-то себе качает и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Почти аноним (?), 16:16, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Windows 10 называется.
     
  • 1.6, Аноним (-), 14:52, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > серверного бэкенда Balrog

    Может не надо называть серверный компонент именем древнего демона?

     
     
  • 2.7, anonimous (?), 15:10, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это оскорбляет чувства сатанистов?
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 15:57, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, сатанисты-то тут при чём? Возмущаются хипстеры: демон ведь древний.
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:17, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А может не надо суеверий в 2019?
    И как же демоны в линуксе? Может поэтому с десктопной долей так плохо и надо переименовать от греха подальше?
     
     
  • 3.12, Поцтерингэкзорцист (?), 16:24, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И как же демоны в линуксе?

    все ок, успешно изведены почти все.

    > Может поэтому с десктопной долей так плохо и надо переименовать от греха подальше?

    наоборот, ради десктопной доли не переименовали, а старательно уничтожили как класс - у нас теперь "сервисы", "как в винде".
    Правильно отцепляться от controlling tty уже почти все разучились, и мы работаем над тем, чтобы разучились окончательно.

    А на одном демоническом заклинании fork далеко не уедешь.

     
     
  • 4.15, axredneck (?), 17:09, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В винде - службы и иконки, а в линуксе - демоны, зомби, powerdevil, bluedevil, kill, killall...
     
  • 2.11, нах (?), 16:20, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чего бы это не называть, рабы должны помнить, какому хозяину они на самом деле служат!
     
  • 2.14, axredneck (?), 17:05, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так он и есть демон, не?
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:31, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Через PVS*****o прогнали?
     

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