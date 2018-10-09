08.10.2018 23:13  Основан проект GoodFORM, который продолжит развитие свободных модулей к СУБД Redis

Мэйнтейнеры пакетов с СУБД Redis в дистрибутивах Fedora и Debian создали совместный проект GoodFORM по поддержанию форков дополнительных модулей к Redis, недавно переведённых компанией Redis Labs в категорию несвободного ПО.

В настоящее время форки созданы для модулей RediSearch, rejson, rebloom и rmtest. Как и изначальные варианты оригинальных модулей, форки будут распространяться под лицензией AGPLv3. Авторы инициативы планируют поддерживать на плаву созданные форки, применяя только свободные изменения и исправления. Заинтересованные участники сообщества приглашаются подключиться к развитию свободных модулей.

Напомним, что компания Redis Labs перевела дополнительные модули к Redis на лицензию Apache 2.0 с дополнительной оговоркой - Commons Clause, которая вводит ограничение на продажу. Модули могут свободно использоваться в любых приложениях, но продажа продукта, функциональность которого полностью или значительно основана на данных модулях, теперь запрещена (запрещено воспроизведение возможностей модуля в виде платных облачных сервисов или проприетарных приложений).

Введённые ограничения не соответствуют критериям открытого и свободного ПО, что делает новое лицензионное соглашение проприетарным. GNU/Linux дистрибутивы, такие как Fedora и Debian, не могут поставлять перелицензированные модули в своих основных репозиториях, так как лицензия ни них теперь не соответствует требованиям свободных дистрибутивов.



