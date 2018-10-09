The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

08.10.2018 23:13  Основан проект GoodFORM, который продолжит развитие свободных модулей к СУБД Redis

Мэйнтейнеры пакетов с СУБД Redis в дистрибутивах Fedora и Debian создали совместный проект GoodFORM по поддержанию форков дополнительных модулей к Redis, недавно переведённых компанией Redis Labs в категорию несвободного ПО.

В настоящее время форки созданы для модулей RediSearch, rejson, rebloom и rmtest. Как и изначальные варианты оригинальных модулей, форки будут распространяться под лицензией AGPLv3. Авторы инициативы планируют поддерживать на плаву созданные форки, применяя только свободные изменения и исправления. Заинтересованные участники сообщества приглашаются подключиться к развитию свободных модулей.

Напомним, что компания Redis Labs перевела дополнительные модули к Redis на лицензию Apache 2.0 с дополнительной оговоркой - Commons Clause, которая вводит ограничение на продажу. Модули могут свободно использоваться в любых приложениях, но продажа продукта, функциональность которого полностью или значительно основана на данных модулях, теперь запрещена (запрещено воспроизведение возможностей модуля в виде платных облачных сервисов или проприетарных приложений).

Введённые ограничения не соответствуют критериям открытого и свободного ПО, что делает новое лицензионное соглашение проприетарным. GNU/Linux дистрибутивы, такие как Fedora и Debian, не могут поставлять перелицензированные модули в своих основных репозиториях, так как лицензия ни них теперь не соответствует требованиям свободных дистрибутивов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
  3. OpenNews: 75% общедоступных серверов Redis поражены вредоносным ПО
  4. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 4.0 с новым движком репликации и поддержкой модулей
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в СУБД Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redis, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (1), 01:21, 09/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Осталось сделать репозиторий модулей, устанавливаемых в один клик - и секурность редиски, которая и сама по себе часто обнаруживается торчащей в интернет нагишом, достигнет заоблачных высот.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor