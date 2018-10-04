В рамках проекта MicroMDM развивается открытая реализация протокола MDM (Mobile Device Management), совместимая с устройствами Apple. Конечной целью проекта является развитие полноценной платформы, пригодной для централизованного управления устройствами сотрудников в образовательных учреждениях и на предприятиях. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается развёртывание в окружениях на базе Linux и macOS.

На текущем этапе развития разработка сосредоточена на автоматизации управления начинкой и конфигурацией устройств на базе macOS. Возможна как привязка к DEP (Apple Device Enrollment Program), так и самодостаточная работа, без обращения к сервисам DEP. Поддерживается привязка профилей конфигурации к устройствам сотрудников, установка определённого набора приложений, отправка уведомлений и централизованное выполнение команд на устройствах.



