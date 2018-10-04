The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

04.10.2018 10:36  MicroMDM - открытый MDM-сервер для управления устройствами Apple

В рамках проекта MicroMDM развивается открытая реализация протокола MDM (Mobile Device Management), совместимая с устройствами Apple. Конечной целью проекта является развитие полноценной платформы, пригодной для централизованного управления устройствами сотрудников в образовательных учреждениях и на предприятиях. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается развёртывание в окружениях на базе Linux и macOS.

На текущем этапе развития разработка сосредоточена на автоматизации управления начинкой и конфигурацией устройств на базе macOS. Возможна как привязка к DEP (Apple Device Enrollment Program), так и самодостаточная работа, без обращения к сервисам DEP. Поддерживается привязка профилей конфигурации к устройствам сотрудников, установка определённого набора приложений, отправка уведомлений и централизованное выполнение команд на устройствах.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  3. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  4. OpenNews: Компания Apple выпустила язык программирования Swift 4.1
  5. OpenNews: Компания Apple открыла код распределённой СУБД FoundationDB
  6. OpenNews: Компания Apple перевела OpenGL и OpenCL в разряд устаревших технологий
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mdm, apple, macos, micromdm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor