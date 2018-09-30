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30.09.2018 10:00  Выпуск десктоп-клиента Telegram 1.4 с устранением уязвимости

Доступен новый выпуск Telegram Desktop 1.4.0 для Linux, Windows и macOS, в котором устранена уязвимость (CVE-2018-17780), приводящая к утечке сведений об IP-адресе при совершении голосового вызова (инициатор соединения может узнать IP-адрес вызываемого пользовтеля, а вызываемый IP-адрес вызывающего). Проблема проявляется в конфигурации по умолчанию и связана с установкой P2P-соединения в процессе вызова, без возможности отключить данное поведение (в версии для Android имеется настройка "peer-to-peer > nobody" для анонимизации).

Разработчики Telegram признали данную особенность уязвимостью и выплатили сообщившему о проблеме исследователю 2000 долларов в рамках программы по выплате вознаграждений за выявление проблем с безопасностью. В версии Telegram Desktop 1.4.0 добавлена настройка режима работы P2P ("Settings > Privacy and security > Calls > peer-to-peer"), позволяющая полностью отключить использование P2P или разрешить его применение только для пользователей из адресной книги.

В новой версии также полностью переработан раздел с настройками, реализована опция для отключения анимированных эффектов для снижения нагрузки на CPU и добавлен новый переключатель тем оформления для чата. Улучшено кэширования изображений и добавлена настройка для управления размером кэша и временем нахождения записей в кэше. Код клиентского ПО Telegram написан с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.inputzero.io/2018/...)
  2. OpenNews: Новые версии клиентов Skype 1.15 и Telegram Desktop 1.0 для Linux
  3. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  4. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.8
  6. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: telegram
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  • 1.1, anonymous (??), 10:29, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Интерфейс на голых Qt-виджетах, а выглядит будто на QML. Неплохо поработали.
     
  • 1.6, Аноним (-), 10:46, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Какой же он дырявый этот телеграмм, оставить такую глупую уязвить.
    Посоветуйте альтернативы, но без уязвимостей.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:47, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Почта России
     
  • 2.14, anonymous (??), 10:49, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Скайп? У него p2p вырезан уже давно.
     
  • 2.17, Аноним (-), 11:07, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Телеграф - текст pgp
     
  • 1.8, Ilya Indigo (ok), 10:46, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ни ужели в коем-то веке новость про сабж. :-)
    Ещё добавлю в openSUSE Tumbleweed он недавно стал поставляться из коробки (из Oss).
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:47, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Changelog:
    https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/blob/dev/changelog.txt
     
  • 1.15, я (?), 10:59, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    отличная новость через несколько дней после автоматического апдейта
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:03, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Об исправленной уязвимости стало известно только вчера вечером.
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:09, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И это правильно
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:11, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    нет там таких настроек в 1.4.0
     

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